США воюют с иранской ядерной программой, а не с Ираном, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты ведут войну не с Ираном, а с ядерной программой Тегерана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на телеканале NBC News.

Так, Вэнса спросили, воюют ли сейчас США с Ираном после атаки на три иранских ядерных объекта, на что он ответил: "Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана".

В то же время он отказался подтвердить со 100% уверенностью, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, сказав, что, по его мнению, США "существенно замедлили" способность Ирана разрабатывать ядерное оружие.

"Я не буду вдаваться в детали разведданных о том, что мы видели на местах в Иране, но мы видели много, и я уверен, что мы существенно замедлили их разработку ядерного оружия, и это было целью этого удара", - сказал Вэнс.

Стоит напомнить, что в субботу вечером президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты были "полностью и окончательно уничтожены", но в воскресенье член иранского парламента сказал, что Фордо не получил серьезных повреждений во время удара. Издание отмечает, что не может самостоятельно проверить ни одно из этих заявлений.

По словам Вэнса, через несколько часов после удара США получили "некоторые косвенные сообщения от иранцев".

Относительно того, отреагирует ли США, если Иран перекроет судоходство в Ормузском проливе, который является важным морским путем, Вэнс ответил, что такой шаг будет "самоубийством" для Ирана.

"Вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят уничтожить собственную экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что это имеет какой-то смысл", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент отметил, что США хотят мира с Ираном "при условии, что они не имеют программы ядерного оружия". Он утверждал, что США не "разрушили" дипломатию, и обвинил Иран в том, что тот не дал дипломатии "реального шанса".

"Иранцы явно не очень хорошо умеют воевать. Возможно, им следует последовать примеру президента Трампа и дать миру шанс. Если они серьезно настроены, я гарантирую вам, что президент США тоже", - добавил Вэнс.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.