Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
2 448 51

США воюют с иранской ядерной программой, а не с Ираном, - Вэнс

Венс о ударе США по Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты ведут войну не с Ираном, а с ядерной программой Тегерана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на телеканале NBC News.

Так, Вэнса спросили, воюют ли сейчас США с Ираном после атаки на три иранских ядерных объекта, на что он ответил: "Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана".

В то же время он отказался подтвердить со 100% уверенностью, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, сказав, что, по его мнению, США "существенно замедлили" способность Ирана разрабатывать ядерное оружие.

"Я не буду вдаваться в детали разведданных о том, что мы видели на местах в Иране, но мы видели много, и я уверен, что мы существенно замедлили их разработку ядерного оружия, и это было целью этого удара", - сказал Вэнс.

Стоит напомнить, что в субботу вечером президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты были "полностью и окончательно уничтожены", но в воскресенье член иранского парламента сказал, что Фордо не получил серьезных повреждений во время удара. Издание отмечает, что не может самостоятельно проверить ни одно из этих заявлений.

По словам Вэнса, через несколько часов после удара США получили "некоторые косвенные сообщения от иранцев".

Относительно того, отреагирует ли США, если Иран перекроет судоходство в Ормузском проливе, который является важным морским путем, Вэнс ответил, что такой шаг будет "самоубийством" для Ирана.

"Вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят уничтожить собственную экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что это имеет какой-то смысл", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент отметил, что США хотят мира с Ираном "при условии, что они не имеют программы ядерного оружия". Он утверждал, что США не "разрушили" дипломатию, и обвинил Иран в том, что тот не дал дипломатии "реального шанса".

"Иранцы явно не очень хорошо умеют воевать. Возможно, им следует последовать примеру президента Трампа и дать миру шанс. Если они серьезно настроены, я гарантирую вам, что президент США тоже", - добавил Вэнс.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Иран США Джей Ди Вэнс
+30
При всій неповазі до Ірану як до союзника москалів, але оце "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану" звучить якось знайомо.
22.06.2025 19:29
+21
десь так приблизно і пиня сказав 24 лютого..
22.06.2025 19:25
+8
О , нарешті і козлина бородата заблєяла. Аякже без нього.
22.06.2025 19:28
22.06.2025 19:25
Стандартна відмазка для агресії.
22.06.2025 20:10
Штати терористична країна як і раша. До того вони друзі. Щоб вони зчезли нахрєн!
22.06.2025 22:36
Та іранцаям плювати на його заяви, у них інтернету немає, а по марафону кажуть одне - США хоче їх знищити.
22.06.2025 19:26
коли ви вже дєда чалмоголового обнулите?
22.06.2025 19:27
О , нарешті і козлина бородата заблєяла. Аякже без нього.
22.06.2025 19:28
22.06.2025 19:29
Ці з програмою, ті з комарами.
22.06.2025 19:39
Всі вони ******* зброю масового ураження героїчно ліквідовувати. Не країну, а тільки зброю.
22.06.2025 19:45
Оця фотка це класичний атрибут раша пропаганди. Погугліть що насправді він показував, а не кацапські інтерпретації...
22.06.2025 20:57 Ответить
Ну загуглив я взагалі про його тодішній виступ.

https://wiadomosci.wp.pl/powell-moje-przemowienie-w-onz-o-iraku-to-plama-6036588122416257a Колишній державний секретар США Колін
https://wiadomosci.wp.pl/powell-moje-przemowienie-w-onz-o-iraku-to-plama-6036588122416257a Пауелл визнав, що його промова щодо Іраку в
https://wiadomosci.wp.pl/powell-moje-przemowienie-w-onz-o-iraku-to-plama-6036588122416257a Раді Безпеки ООН є плямою на його минулому.
22.06.2025 21:37
У пробірці були віруси сибірської язви, які тоді розсилали по всій Америці в листах. Загинуло більше ста людей.
Оце показував і говорив тоді Пауел на фото.
Про хім зброю в Іраку то було інше...
22.06.2025 22:00 Ответить
Ну добре, ось американський сайт - і те ж фото, і мова про те саме

https://www.npr.org/2023/02/03/1151160567/colin-powell-iraq-un-weapons-mass-destruction

Ну або ось його виступ про Ірак, і він цю пробірку показує

https://www.youtube.com/watch?v=SgIAf4gtF8U
22.06.2025 22:14
Через два роки Пауелл назвав цю промову "ганебною плямою". "Я той, хто представив світові неправдиву інформацію від імені Сполучених Штатів, і це назавжди залишиться частиною мого життя", - самокритично заявив ексдержсекретар.

https://www.dw.com/uk/vijna-v-iraku-brehna-ssa-ta-porusenna-miznarodnogo-prava/a-65048573 Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права
22.06.2025 21:54 Ответить
22.06.2025 21:46
Іран голосував в ООН за підтримку цілісності України, на відміну від раші, штатів та Ізраїлю. Позицію Ірану поважаю.
22.06.2025 22:42
Вони шахедами голосують
22.06.2025 22:44
Так само як і ісраель, який передав в 2016 році (московія вже була під санкціями) ліцензію на виготовлення безпілотників
23.06.2025 13:25
Шо вдієш, з усіма посваритися не вийде) А так то всі взаємопов'язані, якщо копнути.
23.06.2025 14:41
Так "ляльководи" цієї двіжухи ті ж самі,що й в україно-російській війні,тому і балачки аналогічні.
24.06.2025 11:42
Ядерна програма - стоп. Раз. Два
22.06.2025 19:29
А з ядерною програмою іншого "бандита Близького Сходу" Америка не бажає "повоювати"?! А чому ж це,а як же "міжнародне право"?
22.06.2025 19:30
Тюрбан ше нядягни, шось трампа не чути, де? Де глава? Чи тромб не вкурсах того шо коїться? Чи пішло ******* вся затія, і він в хатці?
22.06.2025 19:31
Авжеж: я трахнув твою попу а не тебе )))
22.06.2025 19:32
Так победили же программу. Трамп вчера сказал.
22.06.2025 19:34
Іран зробив хід - хоче закрити Ормузьку протоку - тепер відповідь США
22.06.2025 19:34
хоче - це ще не хід
22.06.2025 19:57
Взагалі американці воюють не чесно. Отак з підтіжка, підлетіти, скинути бомби де тебе не дістануть це не чесно це якось, вибачте, по-підарськи. Для кого тоді були придумані усі ці звичаї, традиції, конкурси ведення війни? Ну з орками все понятно - вони безчесні ґандони. Але США поступили не по-джентельменські. Вони мали десантувати найкращих своїх морських котиків до ядерних об'єктів, щоб ті з боєм їх знешкодили, оце тоді було б геройство. А так це не достойні методи, як знищили колись Хіросіму та Нагасакі. shame on you uncle Sam
22.06.2025 19:36
А коли сша діяли *по джентельменськи*?
22.06.2025 20:28
Чому з під тишка? Завчасно попередили, що будуть бомбити
22.06.2025 20:54
О, то може ви повоюєте не з ЯЗ кацапетівки, а просто з кацапами? Так це працює?
22.06.2025 19:38
что имеет в виду, когдa говорит этот господин тр a хaвший дивaн, aбсолютно не понятно и выглядит кaк бред.
22.06.2025 19:43
Що президент, що його віце…
22.06.2025 19:46
https://www.ponomaroleg.com/rubio-prizval-kitaj-ubedit-iran-ne-perekryvat-ormuzskij-proliv/ Вице-президент Венс прокомментировал слова Медведева:

«Я думаю, что это странная реакция, но я также не уверен, что этот парень говорит от имени президента Путина или российского правительства. Одна из вещей, которую мы заметили в наших разговорах с россиянами за последние несколько месяцев - несмотря на наши многочисленные разногласия, конечно, с российским государством, - это то, что они были очень последовательны в том, что не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие. И это, как мне кажется, то, что многие комментаторы недооценивают в том, что сделал президент прошлой ночью. Появление у Ирана ядерного оружия, распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке - это катастрофа практически для всех», - сказал он.
22.06.2025 19:49
Зато Россия, передала ядерные технологии Китаю и Северной Корее. И не видели в этом, ничего плохого. А тут, видите ли, нехотят
22.06.2025 20:58
Что же, вы хотите денуклеаризации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы показать, что означает для Ирана настоящая денуклеаризация
22.06.2025 20:05
Політики взагалі лицемірні істоти - професія передбачає - але "птєнци гнєзда Трумпова" до того ж ще придуркуваті. Якщо вже брешете, то брешіть хоч би винахідливо.
***** й його кадри, до речі, такі ж.
22.06.2025 20:51
росія воює з українськими нацистами а не з Україною.
нічого не нагадує, нє?
22.06.2025 20:58
та тут нема що нагадувати. в Україні нема нацистів, а ядерна програма в Ірану є.
22.06.2025 21:51
А хто дозволив ісраелю мати ядерну зброю?
Чи то "інше"?
23.06.2025 13:28 Ответить
а ти як сам думаєш? включи мізки хоч трошки. хоча, дам тобі невеличку підказку. питання виживання і існування їхньої країни заставило розробити цю зброю, бо вони стояли на межі знищення після усіх цих нападів на них з боку Єгипту, Сирії, та інших арабських країн, підігрітих совком. Іран не в такій ситуації і на нього ніхто не нападає і не збирається нападати. і якщо у них навіть в Конституції записано, що їхньою метою є знищення держави Ізраїль, то очевидно, що ядерна зброя їм потрібна не для захисту, а для знищення Ізраїлю. в цьому і є різниця..
23.06.2025 13:42
включатель вмикач мізків звісно я не розумію, бо то "другоє"
А самому перевірити чухню від ж2ських ЗМІ слабо? Про Конституцію в Ірані. Ну це ж маячня.
Хоча доповню, якщо тобі складно
https://24tv.ua/irani-hochut-znishhiti-izrayil-do-2041-roku-novini-izrayilyu_n1505118 У парламент Ірану внесли законопроєкт, який зобов'язує до 2041 року "знищити" Ізраїль
30.06.2025 14:14
міг би цього не писати. бо це тупо. метою іранського режиму є знищення Ізраїлю. в Конституцію вони це записали чи у свою воєєнну доктрину чи десь то суті не змінює. нинішній іранський режим аятол обрав собі за місію знищення Ізраїлю, а також США. і що, світ має мовчки дозволити тим упоротим розробити ядерну зброю?
30.06.2025 15:08
Схоже ще в когось "Кієв затрідня" вимальовується...
22.06.2025 21:00
Ми воюємо з твоєю пикою, але не з твоїми кулаками. Саме так хотіла сказати Джея Діванс.
22.06.2025 21:21
Вояки куєві . Аби Ізраіль Рудому яйця в двері не прижав то той би ще в календарику голкою дірочки робив , кожні дві неділі
22.06.2025 21:45
аксиома не требует доказательства - АМЕРИКА АГРЕССОР
22.06.2025 22:00
Як би з Іраном було б якось спокійніше, а то в ядерна програма може витягнути ядерну ломаку і по хребту. Сі Цзінь буде щасливий.
22.06.2025 22:18
казковий довбень з підведеними очима
23.06.2025 08:03
 
 