Ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир более безопасным, - заявление МИД Украины.

Украина, сделавшая крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир более безопасными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ударов США против ядерной программы Ирана.

"Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам. Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов", - говорится в заявлении.

В МИД констатировали, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий.

Также в министерстве отметили, что Иран является соучастником преступления агрессии против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры.

Украина неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что такие действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), в частности пункта 4 приложения В этого документа, а затем требуют необходимой реакции.

"В то же время Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, создавая все больше угроз миру и безопасности в регионе. Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Украина, которая сделала крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, как никто другой понимает уровень угрозы от оружия массового уничтожения. Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее", - отмечается в заявлении.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.