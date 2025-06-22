РУС
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
Ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир более безопасным, - заявление МИД Украины.

Заявление МИД Украины по поводу удара США по Ирану

Украина, сделавшая крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир более безопасными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ударов США против ядерной программы Ирана.

"Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам. Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов", - говорится в заявлении.

В МИД констатировали, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий.

Также в министерстве отметили, что Иран является соучастником преступления агрессии против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры.

Украина неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что такие действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), в частности пункта 4 приложения В этого документа, а затем требуют необходимой реакции.

"В то же время Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, создавая все больше угроз миру и безопасности в регионе. Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Украина, которая сделала крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, как никто другой понимает уровень угрозы от оружия массового уничтожения. Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее", - отмечается в заявлении.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

транзит росіянської нафти приблизить нашу перемогу над рашкою. правильно?
22.06.2025 18:16 Ответить
Точно Так само як і ліквідація українського ЯО зробила Україну безпечною, зараз цю безпеку весь світ спостерігає
22.06.2025 18:37 Ответить
Гарно лизнули
22.06.2025 18:15 Ответить
Гарно лизнули
22.06.2025 18:15 Ответить
Заява дебільна.
Вони мали нагадати що після окупації Криму та війни з Україною, яка добровільно віддала ЯЗ, ніхто в світі не почуває себе захищеним від агресії.
І найкращим запобіжником для відсутності таких програм у Ірана та інших, має бути показове *********** русні, як того вимагає купа підписаних договорів. А якщо це не робиться то ядерні програми скоро будуть у всіх в світі.
І всіх не перебомбите...
22.06.2025 20:32 Ответить
Заява зроблена під диктовку глобальних еліт,які Україну і роззброїли,невже це ще не очевидно??
22.06.2025 21:40 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4792660-uran-z-fordo-ymovirno-vyvezly-do-ataky-ssha-Reuters
22.06.2025 18:15 Ответить
транзит росіянської нафти приблизить нашу перемогу над рашкою. правильно?
22.06.2025 18:16 Ответить
Ета другоє )
22.06.2025 18:25 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4792665-yemen-ofitsiino-vstupyv-u-viinu-na-blyzkomu-skhodi
22.06.2025 18:18 Ответить
тєма ролі Найвеличнішого в цьому ділі абсолютно не розкрита!
22.06.2025 18:26 Ответить
Чому тоді лікавідація нашої ядерної програми не зробила весь світ безпечнішим, а навпаки?
22.06.2025 18:29 Ответить
Та якраз і зробила. Україну не зробила, а світ зробила.
22.06.2025 19:31 Ответить
Яким чином?
22.06.2025 19:33 Ответить
А таким як зараз бояться, що при розпаді РФ ядерка опиниться в багатьох країнах замість однієї. І світ від того стане більш небезпечним. Те саме й тоді було - після розпаду СРСР ядерка могла опинитися в кількох країнах замість однієї. А уявіть що потім між цими країнами почнеться війна. Для світу спокійніше, коли довбуть Україну, а в неї бомби нема.
22.06.2025 19:37 Ответить
Україна - це теж частина світу.
22.06.2025 20:34 Ответить
Видно не обійшлося без нюансів.
22.06.2025 20:50 Ответить
УКРАИНЕ огромнейшая благодарность и признание за поддержку нашей страны!у нас одни враги-рашка и иран.вместе мы победим!СЛАВА УКРАИНЕ!
22.06.2025 18:35 Ответить
І тобі,Ізраїль, дякуємо-за "Спайки" що нищили московитські танки,за "Форпости" що ніколи не залітали в мирне українське небо,за ППО що захищало дітей України від атакуючих московитських стерв'ятників,за "Петріоти" котрі ,як стверджував посол Ізраїлю ,вже в Україні але що заважає послу Папуа-Нової гвінеї стверджувати те ж саме! Ну й,звичайно,за підтримку на міжнародній арені й відмову отримувати криваву вигоду співпрацею з агресором! Ви,направду,ті "друзі" яких варто вік пам'ятати й онукам-правнукам заповідати!
22.06.2025 18:56 Ответить
СПАСИБО ТЕБЕ БРАТ ЗА ВСЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА В АДРЕС ИЗРАИЛЯ И В МОЙ АДРЕС!так растрогали что сижу и плачу......я каждый день молюсь за вас и вашу победу против нацистской рашки!и я верю что Бог даст нашим странам победы над нашими врагами!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!ВСЁ БУДЕ УКРАИНА!
22.06.2025 19:24 Ответить
Героям слава! Дякуємо Ізраїлю за попередню допомогу і дякуємо, що вдарили по аятолах так, що навіть TACO став сміливішим! Слава Ізраїлю, слава Україні!
22.06.2025 19:08 Ответить
СПАСИБО ТЕБЕ БРАТ ЗА ПОДДЕРЖКУ!я каждый день молюсь за Украину и за вашу победу над озверелым рашистским врагом!ещё раз СЛАВА УКРАИНЕ и ПОБЕДЫ СКОРЕЙШЕЙ и окончания войны с полным освобождением всех оккупированных рашкой территорий!всё буде Украина!счастья всем Вам!
22.06.2025 19:15 Ответить
Дякуємо, друже! Мій улюблений блогер Ромко Цимбалюк завжди за Ізраїль каже позитивно. А які неймовірні ефіри у нього з Юрком Рашкіним - етнічним євреєм зі США. А про етнічного єврея Віталій Портнікова я вже навіть нічого і не кажу, бо навіть не знаю хто більше за нього любить Україну та українців. Разом ми зломимо хребет рашистській тварюці.
22.06.2025 19:28 Ответить
СПАСИБО БРАТ!мы сломим вместе не только хребет рашистской твари но и иранской твари!иран поставляет рашке шахеды против Украины!а Цимбалюка,Рашкина и Портникова я регулярно смотрю в том числе и на Украинской мове!я говорить и писать не могу на мове но понимаю практически всё!
22.06.2025 19:34 Ответить
Як же Ромку Цимбалюку не любити Їзраїль, якщо він працює на Бєню Бородача за гроші спижджені останнім у українського народу? Те ж саме можна сказати і про Віталія Портникова.
22.06.2025 19:36 Ответить
Працював в УНІАН колись, але ніколи не був продажним журналістом.
Портніков працює в Експресо, але також є взірцевим журналістом.
22.06.2025 19:44 Ответить
Портніков працює в Експресо, але також є взірцевим журналістом.

Классний взірцевий журналіст,який в корупції в Україні обвинувачує український народ,а незадоволеним пропонує чумадан-вокзал-Варшава.
Ось його пряма мова:

https://www.youtube.com/shorts/6l84Ud8v7aw Виталий Портников об «авторе» украинской коррупции и шагах к ее преодолению
22.06.2025 21:50 Ответить
І що він сказав не так? Нам корупціонерів инопланетяне з Марсу завезли? Вони такий самий народ.

А про Варшаву він казав, що це єдиний спосіб для українця моментально "перемогти" корупцію - уїхати туди, де в нього хабар не вимагатимуть та йому самому хабар не дадуть.
22.06.2025 22:16 Ответить
Саме так. Корупція, на жаль, пронизала українців від медсестри до самих верхів.
До речі, я полюбив Польщу саме за відсутність системної корупції.
22.06.2025 22:20 Ответить
І що він сказав не так?
Це з вами щось не так,комменти хоч почитайте під відео.

А про Варшаву він казав, що це єдиний спосіб для українця моментально "перемогти" корупцію - уїхати туди,
Багато хто б виїхав,та кордони закриті,що він,що ви це не враховуєте.
22.06.2025 22:23 Ответить
Мені не потрібно читати дебільні (типа вашого про закриті кордони) коменти під відео, щоб скласти власну думку про відео.
23.06.2025 00:23 Ответить
Всі зробили висновки... хочеш ЯЗ, роби таємно, коли зробиш пред'яви і спи спокійно... коли вона в тебе на озброєнні ні одні підараси не окупують твою землю, ані не будуть бомбити твої міста, бо знають, що отримають у відповідь... думаю Іран був останньою країною, що спробувала відкрито розробляти свою ЯЗ.
22.06.2025 18:35 Ответить
Таємно ЯЗ неможливо зробити, це ж не рогатку в сараї змайструвати.
22.06.2025 18:44 Ответить
Темно не вийде.
22.06.2025 18:53 Ответить
Точно Так само як і ліквідація українського ЯО зробила Україну безпечною, зараз цю безпеку весь світ спостерігає
22.06.2025 18:37 Ответить
О то я дивлюся який же в нас
Безпечний Регіон аж Весь світ до нас лометься
22.06.2025 18:50 Ответить
Наш регіон це зробило значно безпечнішим??? Не лижіть ви так сраку Трампу, все одно там по лікоть рука путіна.
22.06.2025 18:54 Ответить
Пізно. Програма вже реалізована і випробування завершені. Справа за реалізацією. І тут цікаве питання - де і кого "вжарять" першим? Американців чи ізраїльтян?
22.06.2025 19:01 Ответить
Чтобы был порядок должен быть один хозяин над всеми.
22.06.2025 19:12 Ответить
Чи не ти, бува?
22.06.2025 20:34 Ответить
Продвигаешь наративы глобальных элит про Единое мировое правительство.
22.06.2025 21:53 Ответить
Після атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, Іран припинив постачання комплектуючих Росії, безпілотникам - Ірану вони потрібні.
До речі, Ізраїль знищив іранські заводи з виготовлення безпілотників.
22.06.2025 19:50 Ответить
Чому він не знищив їх 2 роки назад?
22.06.2025 20:36 Ответить
До речі вже два рочки московія самостійно їх виробляє. Два заводи (Алабуга), комплектуючі є навіть з США, Європи, раз-два рази на тиждень йде ешелон з Китаю для безперебійного виробництва
23.06.2025 13:13 Ответить
потужний поцелуй жопи Трампа, може допоможе. а може і ні, тількі гівно на губах залишиться
22.06.2025 20:02 Ответить
Ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, - заява МЗС України Джерело: https://censor.net/ua/n3559295
Громадяни україни підтверджують дану тезу під черговий сигнал тривоги.
22.06.2025 20:35 Ответить
С этим заявлением можно было повременить. СЛАВА УКРАИНЕ!
22.06.2025 21:30 Ответить
 
 