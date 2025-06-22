Ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, - заява МЗС України

Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України щодо ударів США проти ядерної програми Ірану.

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків", - йдеться в заяві.

У МЗС констатували, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включно з ворожим ставленням як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій.

Також читайте: Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним: Ми завжди координуємо наші позиції

Також у міністерстві наголосили, що Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури.

Україна неодноразово привертала увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції.

"Водночас Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, створюючи дедалі більше загроз миру та безпеці в регіоні. Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об'єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.

Також читайте: МАГАТЕ скликає екстрене засідання щодо ударів США по Ірану

Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, як ніхто інший розуміє рівень загрози від зброї масового знищення. Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.