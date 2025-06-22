Ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, - заява МЗС України

УКР
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
1 778 46

Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України щодо ударів США проти ядерної програми Ірану.

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків", - йдеться в заяві.

У МЗС констатували, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включно з ворожим ставленням як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій.

Також читайте: Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним: Ми завжди координуємо наші позиції

Також у міністерстві наголосили, що Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури.

Україна неодноразово привертала увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції.

"Водночас Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, створюючи дедалі більше загроз миру та безпеці в регіоні. Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об'єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.

Також читайте: МАГАТЕ скликає екстрене засідання щодо ударів США по Ірану

Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, як ніхто інший розуміє рівень загрози від зброї масового знищення. Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Іран (2338) МЗС (4286) США (24403)
Топ коментарі
+16
транзит росіянської нафти приблизить нашу перемогу над рашкою. правильно?
22.06.2025 18:16 Відповісти
+15
Точно Так само як і ліквідація українського ЯО зробила Україну безпечною, зараз цю безпеку весь світ спостерігає
22.06.2025 18:37 Відповісти
+13
Гарно лизнули
22.06.2025 18:15 Відповісти
Гарно лизнули
22.06.2025 18:15 Відповісти
Заява дебільна.
Вони мали нагадати що після окупації Криму та війни з Україною, яка добровільно віддала ЯЗ, ніхто в світі не почуває себе захищеним від агресії.
І найкращим запобіжником для відсутності таких програм у Ірана та інших, має бути показове *********** русні, як того вимагає купа підписаних договорів. А якщо це не робиться то ядерні програми скоро будуть у всіх в світі.
І всіх не перебомбите...
22.06.2025 20:32 Відповісти
Заява зроблена під диктовку глобальних еліт,які Україну і роззброїли,невже це ще не очевидно??
показати весь коментар
22.06.2025 21:40 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4792660-uran-z-fordo-ymovirno-vyvezly-do-ataky-ssha-Reuters
22.06.2025 18:15 Відповісти
транзит росіянської нафти приблизить нашу перемогу над рашкою. правильно?
22.06.2025 18:16 Відповісти
Ета другоє )
22.06.2025 18:25 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4792665-yemen-ofitsiino-vstupyv-u-viinu-na-blyzkomu-skhodi
22.06.2025 18:18 Відповісти
тєма ролі Найвеличнішого в цьому ділі абсолютно не розкрита!
22.06.2025 18:26 Відповісти
Чому тоді лікавідація нашої ядерної програми не зробила весь світ безпечнішим, а навпаки?
22.06.2025 18:29 Відповісти
Та якраз і зробила. Україну не зробила, а світ зробила.
22.06.2025 19:31 Відповісти
Яким чином?
22.06.2025 19:33 Відповісти
А таким як зараз бояться, що при розпаді РФ ядерка опиниться в багатьох країнах замість однієї. І світ від того стане більш небезпечним. Те саме й тоді було - після розпаду СРСР ядерка могла опинитися в кількох країнах замість однієї. А уявіть що потім між цими країнами почнеться війна. Для світу спокійніше, коли довбуть Україну, а в неї бомби нема.
22.06.2025 19:37 Відповісти
Україна - це теж частина світу.
22.06.2025 20:34 Відповісти
Видно не обійшлося без нюансів.
22.06.2025 20:50 Відповісти
УКРАИНЕ огромнейшая благодарность и признание за поддержку нашей страны!у нас одни враги-рашка и иран.вместе мы победим!СЛАВА УКРАИНЕ!
22.06.2025 18:35 Відповісти
І тобі,Ізраїль, дякуємо-за "Спайки" що нищили московитські танки,за "Форпости" що ніколи не залітали в мирне українське небо,за ППО що захищало дітей України від атакуючих московитських стерв'ятників,за "Петріоти" котрі ,як стверджував посол Ізраїлю ,вже в Україні але що заважає послу Папуа-Нової гвінеї стверджувати те ж саме! Ну й,звичайно,за підтримку на міжнародній арені й відмову отримувати криваву вигоду співпрацею з агресором! Ви,направду,ті "друзі" яких варто вік пам'ятати й онукам-правнукам заповідати!
22.06.2025 18:56 Відповісти
СПАСИБО ТЕБЕ БРАТ ЗА ВСЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА В АДРЕС ИЗРАИЛЯ И В МОЙ АДРЕС!так растрогали что сижу и плачу......я каждый день молюсь за вас и вашу победу против нацистской рашки!и я верю что Бог даст нашим странам победы над нашими врагами!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!ВСЁ БУДЕ УКРАИНА!
22.06.2025 19:24 Відповісти
Героям слава! Дякуємо Ізраїлю за попередню допомогу і дякуємо, що вдарили по аятолах так, що навіть TACO став сміливішим! Слава Ізраїлю, слава Україні!
22.06.2025 19:08 Відповісти
СПАСИБО ТЕБЕ БРАТ ЗА ПОДДЕРЖКУ!я каждый день молюсь за Украину и за вашу победу над озверелым рашистским врагом!ещё раз СЛАВА УКРАИНЕ и ПОБЕДЫ СКОРЕЙШЕЙ и окончания войны с полным освобождением всех оккупированных рашкой территорий!всё буде Украина!счастья всем Вам!
22.06.2025 19:15 Відповісти
Дякуємо, друже! Мій улюблений блогер Ромко Цимбалюк завжди за Ізраїль каже позитивно. А які неймовірні ефіри у нього з Юрком Рашкіним - етнічним євреєм зі США. А про етнічного єврея Віталій Портнікова я вже навіть нічого і не кажу, бо навіть не знаю хто більше за нього любить Україну та українців. Разом ми зломимо хребет рашистській тварюці.
22.06.2025 19:28 Відповісти
СПАСИБО БРАТ!мы сломим вместе не только хребет рашистской твари но и иранской твари!иран поставляет рашке шахеды против Украины!а Цимбалюка,Рашкина и Портникова я регулярно смотрю в том числе и на Украинской мове!я говорить и писать не могу на мове но понимаю практически всё!
22.06.2025 19:34 Відповісти
Як же Ромку Цимбалюку не любити Їзраїль, якщо він працює на Бєню Бородача за гроші спижджені останнім у українського народу? Те ж саме можна сказати і про Віталія Портникова.
22.06.2025 19:36 Відповісти
Працював в УНІАН колись, але ніколи не був продажним журналістом.
Портніков працює в Експресо, але також є взірцевим журналістом.
22.06.2025 19:44 Відповісти
Портніков працює в Експресо, але також є взірцевим журналістом.

Классний взірцевий журналіст,який в корупції в Україні обвинувачує український народ,а незадоволеним пропонує чумадан-вокзал-Варшава.
Ось його пряма мова:

https://www.youtube.com/shorts/6l84Ud8v7aw Виталий Портников об «авторе» украинской коррупции и шагах к ее преодолению
22.06.2025 21:50 Відповісти
І що він сказав не так? Нам корупціонерів инопланетяне з Марсу завезли? Вони такий самий народ.

А про Варшаву він казав, що це єдиний спосіб для українця моментально "перемогти" корупцію - уїхати туди, де в нього хабар не вимагатимуть та йому самому хабар не дадуть.
22.06.2025 22:16 Відповісти
Саме так. Корупція, на жаль, пронизала українців від медсестри до самих верхів.
До речі, я полюбив Польщу саме за відсутність системної корупції.
22.06.2025 22:20 Відповісти
І що він сказав не так?
Це з вами щось не так,комменти хоч почитайте під відео.

А про Варшаву він казав, що це єдиний спосіб для українця моментально "перемогти" корупцію - уїхати туди,
Багато хто б виїхав,та кордони закриті,що він,що ви це не враховуєте.
22.06.2025 22:23 Відповісти
Мені не потрібно читати дебільні (типа вашого про закриті кордони) коменти під відео, щоб скласти власну думку про відео.
23.06.2025 00:23 Відповісти
Всі зробили висновки... хочеш ЯЗ, роби таємно, коли зробиш пред'яви і спи спокійно... коли вона в тебе на озброєнні ні одні підараси не окупують твою землю, ані не будуть бомбити твої міста, бо знають, що отримають у відповідь... думаю Іран був останньою країною, що спробувала відкрито розробляти свою ЯЗ.
22.06.2025 18:35 Відповісти
Таємно ЯЗ неможливо зробити, це ж не рогатку в сараї змайструвати.
22.06.2025 18:44 Відповісти
Темно не вийде.
22.06.2025 18:53 Відповісти
Точно Так само як і ліквідація українського ЯО зробила Україну безпечною, зараз цю безпеку весь світ спостерігає
22.06.2025 18:37 Відповісти
О то я дивлюся який же в нас
Безпечний Регіон аж Весь світ до нас лометься
22.06.2025 18:50 Відповісти
Наш регіон це зробило значно безпечнішим??? Не лижіть ви так сраку Трампу, все одно там по лікоть рука путіна.
22.06.2025 18:54 Відповісти
Пізно. Програма вже реалізована і випробування завершені. Справа за реалізацією. І тут цікаве питання - де і кого "вжарять" першим? Американців чи ізраїльтян?
22.06.2025 19:01 Відповісти
Чтобы был порядок должен быть один хозяин над всеми.
22.06.2025 19:12 Відповісти
Чи не ти, бува?
22.06.2025 20:34 Відповісти
Продвигаешь наративы глобальных элит про Единое мировое правительство.
22.06.2025 21:53 Відповісти
Після атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, Іран припинив постачання комплектуючих Росії, безпілотникам - Ірану вони потрібні.
До речі, Ізраїль знищив іранські заводи з виготовлення безпілотників.
22.06.2025 19:50 Відповісти
Чому він не знищив їх 2 роки назад?
22.06.2025 20:36 Відповісти
До речі вже два рочки московія самостійно їх виробляє. Два заводи (Алабуга), комплектуючі є навіть з США, Європи, раз-два рази на тиждень йде ешелон з Китаю для безперебійного виробництва
23.06.2025 13:13 Відповісти
потужний поцелуй жопи Трампа, може допоможе. а може і ні, тількі гівно на губах залишиться
22.06.2025 20:02 Відповісти
Громадяни україни підтверджують дану тезу під черговий сигнал тривоги.
22.06.2025 20:35 Відповісти
С этим заявлением можно было повременить. СЛАВА УКРАИНЕ!
22.06.2025 21:30 Відповісти
 
 