РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7902 посетителя онлайн
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
13 926 133

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива: Рубио назвал это "экономическим самоубийством"

Иран хочет закрыть Ормузский пролив

В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива после того, как США нанесли удары по ключевым ядерным объектам страны.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на иранское государственное телевидение, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности Ирана.

Ормузский пролив является ключевым проходом, через который идет 20% мировых поставок нефти и газа. От этой водной артерии для выхода в море зависят ключевые страны-производители нефти, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ.

На фоне сообщений о том, что иранский парламент поддержал закрытие Ормузского пролива государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать эту водную артерию. Его заявление, прозвучавшее в эфире Fox News, приводит агентство Reuters.

"Я призываю правительство Китая в Пекине позвонить им по этому поводу, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в вопросах поставок нефти", - сказал дипломат.

Намерение Ирана закрыть Ормузский пролив Рубио назвал "экономическим самоубийством".

Читайте также: Ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее, - заявление МИД Украины

"Если они это сделают, это будет еще одной ужасной ошибкой. Для них это будет экономическим самоубийством. Мы оставляем за собой право принять ответные меры, но другие страны также должны обратить на это внимание. Это нанесет гораздо больший вред экономике других стран, чем нашей", - заявил американский чиновник.

Рубио заявил, что закрытие пролива будет серьезной эскалацией, которая потребует ответа со стороны США и других стран.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Читайте также: США готовы начать переговоры с Ираном, если Тегеран выберет путь дипломатии, - Рубио

Автор: 

Иран (2076) Китай (3197) США (27976) Рубио Марко (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Шах і мат кому? США не залежить від сторонньої нафти чи газу.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:20 Ответить
+20
О, ця серія буде теж цікава )
показать весь комментарий
22.06.2025 19:14 Ответить
+18
О! тепер полотєнцам точно гаплик.
Але все одно у понеділок брент може бути 85. Через пару тижнів попустить.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Что Вы несете?! Грубейшим нарушением международного права является нанесение ударов американцами по суверенной территории Ирана. Который имеет полное право на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. В том числе и топить корабли, перевозящие топливо для самолетов, бомбящих Иран. Не нравится - не бомбите.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:45 Ответить
Речь о нарушении Международного Морского права, особенно о прохождении узкостей, проливов и каналов. Крайне редко тут нарушения.
показать весь комментарий
23.06.2025 08:42 Ответить
дуже багато країн налаштували проти себе терористичні угрупування "Ізраїль", "США" та "російська *********", що влаштували агресію проти суверенних держав всупереч нормам міжнародного права.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:48 Ответить
Гадаю що це лише іранська - кузькіна мать , і що до перекриття протоки насправді - діло не дійде .!
Іран зітруть в порошок , якщо він щось там і справді перекриє . Він вороже налаштує проти себе півсвіту .
показать весь комментарий
22.06.2025 20:14 Ответить
А чому не проти сша? Вони все затіяли.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:24 Ответить
Як бачимо - справедливість у цьому світі нікому не потрібна . Всім потрібна лише нафта , гроші і прибутки .
показать весь комментарий
22.06.2025 20:44 Ответить
Півсвіту налаштували проти себе терористичні угрупування "Ізраїль", "США" та "російська *********", що влаштували агресію проти суверенних держав всупереч нормам міжнародного права.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:49 Ответить
Ви забули додати сюди Іран .
показать весь комментарий
22.06.2025 21:14 Ответить
А Україна жертва агресії Ірану .
Нагадати про те що іранські шлюхеди і ракети вже вбили тисячі мирних українців .? Чи може пробачити це Ірану ?
показать весь комментарий
22.06.2025 21:20 Ответить
На балачках все і закінчиться.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:17 Ответить
ВПС ЦАХАЛу завдали ударів по складах із ракетами земля-земля в районі іранського міста Йезд, за 2200 км від Ізраїлю.

Командувач ВПС генерал-майор Томер Бар і бригадний генерал Гілад Кінан, глава оперативного штабу ВПС, керували операцією в режимі реального часу з центру управління.

«Серед білого дня ми застали зненацька командний центр »Імам Хусейн" у центрі Ірану. Це найвіддаленіша від Ізраїлю ціль, яку ми атакували досі. І ми знищили ракети «Хорремшехр» до того, як вони були запущені в бік Ізраїлю. Ми також знищили тунелі для зберігання ракет", - заявив Томер Бар.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:19 Ответить
Здається це зірковий час для укладання угоди між саудитами і нами, про початок поставки Магур. І заробимо, і з нафтовими країнами задружимось.

показать весь комментарий
22.06.2025 20:25 Ответить
Восток - дело тонкое, Трампуха.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:44 Ответить
Нравіца, нє нравіца, тєрпі моя красавіца
показать весь комментарий
22.06.2025 21:48 Ответить
Як це вплине на Україну?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:47 Ответить
В ************ буде більше нафтових грошей для війни проти України. А США будуть давати Україні менше зброї, бо самим знадобиться тепер.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:52 Ответить
Дуже погано в такому випадку.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:56 Ответить
Bloomberg уже прогнозирует $100 за баррель.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:59 Ответить
Было время когда нефть стоила 130. Этому может помешать только диктатура Запада, когда макак третьего мира заставляют продавать по назначенной Западом цене. Как это проделывают с рашкой.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:04 Ответить
Русня вже подвоїла свої нафтові доходи, а тепер потроїть. Спасібки Ізраїлю та крашеному є'баньку за ох'уєнну операцію....
показать весь комментарий
22.06.2025 21:11 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/urals/
Не виставляйте себе невігласом! Але може це Вас подобається....То ніхто не проти.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:21 Ответить
Клоун, ти розумієш різницю між ціною і доходом/прибутком? Ти чув коли небудь про собівартість продукції? Скк, якийсь паноптікум...
показать весь комментарий
22.06.2025 21:26 Ответить
... правильно ..економіст..))))) Якщо ціна підросла на 5 відсотків...то прибуток збільшився вдвічі.. А якщо на 10... то втрічі...))) Я не буду сперечатися.... Ти ж грамотний..)))))
показать весь комментарий
22.06.2025 21:30 Ответить
Прикинь, так буває. Ціна може навіть на 1% вирости але прибуток збільшить і в 10 раз. Залежно по чому тобі товар дістався. Видно для тебе це шок, клоун?

В даному кацапському випадку собівартість к них була 40-45 доларів/барель. Продавали по 60 отримували доход в бюджет 15 баксів. Тепер продають по 80 - прибуток збільшився більш ніж вдвоє.
Я зрозуміло пояснив?
показать весь комментарий
22.06.2025 21:48 Ответить
Це завдасть набагато більшої шкоди економіці інших країн, ніж нашій", - заявив американський посадовець. тільки довершений дебіл може мати розуміння про те, що якщо болить в організмі нога.то страждає весь організм .Так і з економікою
показать весь комментарий
22.06.2025 21:13 Ответить
Тобто Ізраїль з крашеним папіком накосячили а шкоду економіці отримають інші. Геніально ...ля...
показать весь комментарий
22.06.2025 22:18 Ответить
биба и боба что вы знали основной главный покупатель Иранской нефти Китай вот Рубио прямим текстом говорит китаезам ваша экономика может пострадать ))))
показать весь комментарий
22.06.2025 22:48 Ответить
Якщо "Ізраїль з крашеним папіком накосячили".то шкоду отримають в тому числі з іншими ,і вони... ("косяки")
показать весь комментарий
23.06.2025 09:17 Ответить
"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зателефонувати їм щодо цього, тому що вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти", - сказав дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3559300 Типу - ми насрали, розгрібайте. Китайцям тьху на ту протоку, вони в рашки всю нафту вигребуть.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:24 Ответить
только собрались чего-то там закрывать (просто сказали) - а уже кто-то обосрались, Китай призывают (а чего там, Тайвань и угрозы войны прям как только так сразу, "геополитический соперник", "тарифы" в 100% и т.п. - ан нет, оказывается, переживают за благополучие, ночи не спят). зато на Будапештский меморандум, захваты атомных станций и полную ж... в логике, морали и международных организациях забили полностью. со стороны Ирана надо просить извиниться и готовое яо им притарабанить.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:42 Ответить
Китаю Иран наверное может предложить отдельные плюшки, если тот согласится конечно (и попросить китайские корабли в качестве пво, к примеру, для обеспечения "закрытия пролива"). так что - нашли кого призывать.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:48 Ответить
США і Ізраїль зіграли на боці "друга володьки" і проти України.Ціни на нафту полізли вгору.Рашка на літню кампанію забезпечена.♥️🇺🇦♥️
показать весь комментарий
23.06.2025 09:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 