Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива: Рубио назвал это "экономическим самоубийством"

В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива после того, как США нанесли удары по ключевым ядерным объектам страны.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на иранское государственное телевидение, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности Ирана.

Ормузский пролив является ключевым проходом, через который идет 20% мировых поставок нефти и газа. От этой водной артерии для выхода в море зависят ключевые страны-производители нефти, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ.

На фоне сообщений о том, что иранский парламент поддержал закрытие Ормузского пролива государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать эту водную артерию. Его заявление, прозвучавшее в эфире Fox News, приводит агентство Reuters.

"Я призываю правительство Китая в Пекине позвонить им по этому поводу, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в вопросах поставок нефти", - сказал дипломат.

Намерение Ирана закрыть Ормузский пролив Рубио назвал "экономическим самоубийством".

"Если они это сделают, это будет еще одной ужасной ошибкой. Для них это будет экономическим самоубийством. Мы оставляем за собой право принять ответные меры, но другие страны также должны обратить на это внимание. Это нанесет гораздо больший вред экономике других стран, чем нашей", - заявил американский чиновник.

Рубио заявил, что закрытие пролива будет серьезной эскалацией, которая потребует ответа со стороны США и других стран.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

