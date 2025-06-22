Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки: Рубіо назвав це "економічним самогубством"

У неділю, 22 червня, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ключових ядерних об'єктах країни.

Про це пише The Telegraph з посиланням на іранське державне телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що остаточне рішення з цього питання прийматиме Рада національної безпеки Ірану.

Ормузька протока є ключовим проходом, через який іде 20% світових поставок нафти і газу. Від цієї водної артерії для виходу в море залежать ключові країни-виробники нафти, зокрема, Саудівська Аравія та ОАЕ.

На тлі повідомлень про те, що іранський парламент підтримав закриття Ормузької протоки державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати цю водну артерію. Його заяву, яка пролунала в ефірі Fox News, наводить агентство Reuters.

"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зателефонувати їм щодо цього, тому що вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти", - сказав дипломат.

Намір Ірану закрити Ормузьку протоку Рубіо назвав "економічним самогубством".

"Якщо вони це зроблять, це буде ще однією жахливою помилкою. Для них це буде економічним самогубством. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, але інші країни також повинні звернути на це увагу. Це завдасть набагато більшої шкоди економіці інших країн, ніж нашій", - заявив американський посадовець.

Рубіо заявив, що закриття протоки буде серйозною ескалацією, яка вимагатиме відповіді з боку США та інших країн.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

