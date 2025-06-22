УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7856 відвідувачів онлайн
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
13 926 133

Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки: Рубіо назвав це "економічним самогубством"

Іран хоче закрити Ормузьку протоку

У неділю, 22 червня, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ключових ядерних об'єктах країни.

Про це пише The Telegraph з посиланням на іранське державне телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що остаточне рішення з цього питання прийматиме Рада національної безпеки Ірану.

Ормузька протока є ключовим проходом, через який іде 20% світових поставок нафти і газу. Від цієї водної артерії для виходу в море залежать ключові країни-виробники нафти, зокрема, Саудівська Аравія та ОАЕ.

На тлі повідомлень про те, що іранський парламент підтримав закриття Ормузької протоки державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати цю водну артерію. Його заяву, яка пролунала в ефірі Fox News, наводить агентство Reuters.

"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зателефонувати їм щодо цього, тому що вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти", - сказав дипломат.

Намір Ірану закрити Ормузьку протоку Рубіо назвав "економічним самогубством".

Читайте також: Ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, - заява МЗС України

"Якщо вони це зроблять, це буде ще однією жахливою помилкою. Для них це буде економічним самогубством. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, але інші країни також повинні звернути на це увагу. Це завдасть набагато більшої шкоди економіці інших країн, ніж нашій", - заявив американський посадовець.

Рубіо заявив, що закриття протоки буде серйозною ескалацією, яка вимагатиме відповіді з боку США та інших країн.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Читайте також: США готові розпочати переговори з Іраном, якщо Тегеран обере шлях дипломатії, - Рубіо

Автор: 

Іран (2338) Китай (4926) США (24403) Рубіо Марко (300)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Шах і мат кому? США не залежить від сторонньої нафти чи газу.
показати весь коментар
22.06.2025 19:20 Відповісти
+20
О, ця серія буде теж цікава )
показати весь коментар
22.06.2025 19:14 Відповісти
+18
О! тепер полотєнцам точно гаплик.
Але все одно у понеділок брент може бути 85. Через пару тижнів попустить.
показати весь коментар
22.06.2025 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Что Вы несете?! Грубейшим нарушением международного права является нанесение ударов американцами по суверенной территории Ирана. Который имеет полное право на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. В том числе и топить корабли, перевозящие топливо для самолетов, бомбящих Иран. Не нравится - не бомбите.
показати весь коментар
22.06.2025 20:45 Відповісти
Речь о нарушении Международного Морского права, особенно о прохождении узкостей, проливов и каналов. Крайне редко тут нарушения.
показати весь коментар
23.06.2025 08:42 Відповісти
дуже багато країн налаштували проти себе терористичні угрупування "Ізраїль", "США" та "російська *********", що влаштували агресію проти суверенних держав всупереч нормам міжнародного права.
показати весь коментар
22.06.2025 20:48 Відповісти
Гадаю що це лише іранська - кузькіна мать , і що до перекриття протоки насправді - діло не дійде .!
Іран зітруть в порошок , якщо він щось там і справді перекриє . Він вороже налаштує проти себе півсвіту .
показати весь коментар
22.06.2025 20:14 Відповісти
А чому не проти сша? Вони все затіяли.
показати весь коментар
22.06.2025 20:24 Відповісти
Як бачимо - справедливість у цьому світі нікому не потрібна . Всім потрібна лише нафта , гроші і прибутки .
показати весь коментар
22.06.2025 20:44 Відповісти
Півсвіту налаштували проти себе терористичні угрупування "Ізраїль", "США" та "російська *********", що влаштували агресію проти суверенних держав всупереч нормам міжнародного права.
показати весь коментар
22.06.2025 20:49 Відповісти
Ви забули додати сюди Іран .
показати весь коментар
22.06.2025 21:14 Відповісти
А Україна жертва агресії Ірану .
Нагадати про те що іранські шлюхеди і ракети вже вбили тисячі мирних українців .? Чи може пробачити це Ірану ?
показати весь коментар
22.06.2025 21:20 Відповісти
На балачках все і закінчиться.
показати весь коментар
22.06.2025 20:17 Відповісти
ВПС ЦАХАЛу завдали ударів по складах із ракетами земля-земля в районі іранського міста Йезд, за 2200 км від Ізраїлю.

Командувач ВПС генерал-майор Томер Бар і бригадний генерал Гілад Кінан, глава оперативного штабу ВПС, керували операцією в режимі реального часу з центру управління.

«Серед білого дня ми застали зненацька командний центр »Імам Хусейн" у центрі Ірану. Це найвіддаленіша від Ізраїлю ціль, яку ми атакували досі. І ми знищили ракети «Хорремшехр» до того, як вони були запущені в бік Ізраїлю. Ми також знищили тунелі для зберігання ракет", - заявив Томер Бар.
показати весь коментар
22.06.2025 20:19 Відповісти
Здається це зірковий час для укладання угоди між саудитами і нами, про початок поставки Магур. І заробимо, і з нафтовими країнами задружимось.

показати весь коментар
22.06.2025 20:25 Відповісти
Восток - дело тонкое, Трампуха.
показати весь коментар
22.06.2025 20:44 Відповісти
Нравіца, нє нравіца, тєрпі моя красавіца
показати весь коментар
22.06.2025 21:48 Відповісти
Як це вплине на Україну?
показати весь коментар
22.06.2025 20:47 Відповісти
В ************ буде більше нафтових грошей для війни проти України. А США будуть давати Україні менше зброї, бо самим знадобиться тепер.
показати весь коментар
22.06.2025 20:52 Відповісти
Дуже погано в такому випадку.
показати весь коментар
22.06.2025 20:56 Відповісти
Bloomberg уже прогнозирует $100 за баррель.
показати весь коментар
22.06.2025 20:59 Відповісти
Было время когда нефть стоила 130. Этому может помешать только диктатура Запада, когда макак третьего мира заставляют продавать по назначенной Западом цене. Как это проделывают с рашкой.
показати весь коментар
22.06.2025 21:04 Відповісти
Русня вже подвоїла свої нафтові доходи, а тепер потроїть. Спасібки Ізраїлю та крашеному є'баньку за ох'уєнну операцію....
показати весь коментар
22.06.2025 21:11 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/urals/
Не виставляйте себе невігласом! Але може це Вас подобається....То ніхто не проти.
показати весь коментар
22.06.2025 21:21 Відповісти
Клоун, ти розумієш різницю між ціною і доходом/прибутком? Ти чув коли небудь про собівартість продукції? Скк, якийсь паноптікум...
показати весь коментар
22.06.2025 21:26 Відповісти
... правильно ..економіст..))))) Якщо ціна підросла на 5 відсотків...то прибуток збільшився вдвічі.. А якщо на 10... то втрічі...))) Я не буду сперечатися.... Ти ж грамотний..)))))
показати весь коментар
22.06.2025 21:30 Відповісти
Прикинь, так буває. Ціна може навіть на 1% вирости але прибуток збільшить і в 10 раз. Залежно по чому тобі товар дістався. Видно для тебе це шок, клоун?

В даному кацапському випадку собівартість к них була 40-45 доларів/барель. Продавали по 60 отримували доход в бюджет 15 баксів. Тепер продають по 80 - прибуток збільшився більш ніж вдвоє.
Я зрозуміло пояснив?
показати весь коментар
22.06.2025 21:48 Відповісти
Це завдасть набагато більшої шкоди економіці інших країн, ніж нашій", - заявив американський посадовець. тільки довершений дебіл може мати розуміння про те, що якщо болить в організмі нога.то страждає весь організм .Так і з економікою
показати весь коментар
22.06.2025 21:13 Відповісти
Тобто Ізраїль з крашеним папіком накосячили а шкоду економіці отримають інші. Геніально ...ля...
показати весь коментар
22.06.2025 22:18 Відповісти
биба и боба что вы знали основной главный покупатель Иранской нефти Китай вот Рубио прямим текстом говорит китаезам ваша экономика может пострадать ))))
показати весь коментар
22.06.2025 22:48 Відповісти
Якщо "Ізраїль з крашеним папіком накосячили".то шкоду отримають в тому числі з іншими ,і вони... ("косяки")
показати весь коментар
23.06.2025 09:17 Відповісти
"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зателефонувати їм щодо цього, тому що вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти", - сказав дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3559300 Типу - ми насрали, розгрібайте. Китайцям тьху на ту протоку, вони в рашки всю нафту вигребуть.
показати весь коментар
22.06.2025 22:24 Відповісти
только собрались чего-то там закрывать (просто сказали) - а уже кто-то обосрались, Китай призывают (а чего там, Тайвань и угрозы войны прям как только так сразу, "геополитический соперник", "тарифы" в 100% и т.п. - ан нет, оказывается, переживают за благополучие, ночи не спят). зато на Будапештский меморандум, захваты атомных станций и полную ж... в логике, морали и международных организациях забили полностью. со стороны Ирана надо просить извиниться и готовое яо им притарабанить.
показати весь коментар
23.06.2025 00:42 Відповісти
Китаю Иран наверное может предложить отдельные плюшки, если тот согласится конечно (и попросить китайские корабли в качестве пво, к примеру, для обеспечения "закрытия пролива"). так что - нашли кого призывать.
показати весь коментар
23.06.2025 00:48 Відповісти
США і Ізраїль зіграли на боці "друга володьки" і проти України.Ціни на нафту полізли вгору.Рашка на літню кампанію забезпечена.♥️🇺🇦♥️
показати весь коментар
23.06.2025 09:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 