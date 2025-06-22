Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ударов США по Ирану, - Reuters

Совет Безопасности ООН соберется в воскресенье на экстренное заседание, чтобы обсудить удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Россия, Китай и Пакистан предложили проект резолюции, в котором призывается к "немедленному и безусловному прекращению огня" на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что пока не понятно, когда может состояться голосование.

По данным Reuters, в проекте резолюции осуждаются атаки на иранские ядерные объекты, однако в тексте не упоминаются ни Соединенные Штаты, ни Израиль.

Вероятно, США наложат вето на такой документ.

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Ранее сообщалось, что Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.