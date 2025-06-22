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Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ударов США по Ирану, - Reuters

Совет Безопасности ООН обсудит удары США по Ирану

Совет Безопасности ООН соберется в воскресенье на экстренное заседание, чтобы обсудить удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Россия, Китай и Пакистан предложили проект резолюции, в котором призывается к "немедленному и безусловному прекращению огня" на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что пока не понятно, когда может состояться голосование.

По данным Reuters, в проекте резолюции осуждаются атаки на иранские ядерные объекты, однако в тексте не упоминаются ни Соединенные Штаты, ни Израиль.

Вероятно, США наложат вето на такой документ.

Также читайте: США воюют с иранской ядерной программой, а не с Ираном, - Вэнс

Ранее сообщалось, что Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Автор: 

Иран (2041) США (27316) Совбез ООН (1130)


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Топ комментарии
+11
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22.06.2025 20:21 Ответить
+9
Заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана.
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
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А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
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22.06.2025 20:31 Ответить
+5
Імпотенти зберуться як завжди поговорити в кого з них встав на 60 секунд.
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22.06.2025 20:21 Ответить
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22.06.2025 20:21 Ответить
Як казали моя бабуся: "- До сраки ці карі очі!" Тільки Трамп перекриє американське фінансування ООН, то Гуттеріш і Со разом зі всіма стурбованими стануть в чергу лизати Дональду дупу і вихваляти мудрість та необхідність бомбардування Ірану заради збереження чогось там.
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22.06.2025 21:08 Ответить
Імпотенти зберуться як завжди поговорити в кого з них встав на 60 секунд.
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22.06.2025 20:21 Ответить
А може й не збереться.
І все одно там вето є.
Контора піонерів дрочунів
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22.06.2025 20:22 Ответить
А толку з того
До речі де іранці взяли технології для розробки ЯЗ ?
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22.06.2025 20:26 Ответить
московія та Китай.
А де взяв технології Ісраель? Чому йому можна?
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23.06.2025 13:33 Ответить
Гопнику дали по хлібалу - сидить, скигле...склакає оон.
Україну четвертий рік розвалюють - одні стурбованості.
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22.06.2025 20:27 Ответить
буде жратва і випивка
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22.06.2025 20:30 Ответить
Заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана.
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
_______________________________________________________________________________
А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
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22.06.2025 20:31 Ответить
Саме цікаве що воно підходить в обох випадках. А те шо і ті і ті довбані лицеміри, так це не новина...
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22.06.2025 20:44 Ответить
В кацапів все по Фройду.
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22.06.2025 21:30 Ответить
Люді,а як буде слюнявчік украінською?
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22.06.2025 20:34 Ответить
слина....значить слинявчик.
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22.06.2025 21:13 Ответить
А для обговорення ударів московским режимом по Україні не хочете зібратися? Чи московські людоїди не сильно тривожать Європу
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22.06.2025 20:42 Ответить
"ви ні панімаєтє, ета другоє"
(с) імпотентна Арганізація Абєзбагоєнних Наций
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22.06.2025 20:45 Ответить
Так на днях збиралися. *********, розійшлися, засудили удари. Все.
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22.06.2025 21:31 Ответить
Механізм в новині розкритий чітко:

1) " Раніше повідомлялося, що Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН

2) "Як зазначається, Росія, Китай і Пакистан запропонували проєкт резолюції, у якому закликається до "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3559306

Тобто, спочатку потрібно самій країні, запросити екстренне засідання Ради безпеки ООН, без ініціації процесу самою країною членом ООН ніяк.
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22.06.2025 21:53 Ответить
Відповідь ШІ, стосовно того хто і як відповідає за зовнішню політику (ООН це міжнародна політика, тобто зовнішня політика) України :

"

Згідно з Конституцією України, відповідальність за зовнішню політику розподілена між кількома органами державної влади, зокрема Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, які здійснюють її в межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Детальніше:

Президент України: є главою держави і здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю.

Верховна Рада України: затверджує основні засади зовнішньої політики, здійснює парламентський контроль у цій сфері та ратифікує міжнародні договори.

Кабінет Міністрів України: відповідає за реалізацію зовнішньої політики, розробку та виконання зовнішньополітичних програм. "

Тобто, відповідно до повноважень, саме президент України, може бути ініціатором запросу на "збір екстреного засідання Ради безпеки ООН", а Міністерство Закордонних Справ (МЗС), займається оформленням запросу щоб запрос був коректним, тому що МЗС , як частина Кабінету Міністрів України, це виконавча гілка влади.
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22.06.2025 22:10 Ответить
Совет Безопасности ООН может собираться по инициативе любого из его членов или по просьбе Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря, или государства-члена ООН, которое не является членом Совета, если это государство вовлечено в спор или конфликт
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22.06.2025 22:26 Ответить
І в чому протиріччя з тим що я написав ?
Президент, має ініціювати даний процес, дипломатична служба, оформлює все так, щоб, або один з членів Ради Безпеки, або Генеральний секретар, або від імені держави члена ООН яка не є членом Ради Безпеки ООН, але є одною з сторін конфлікту, було скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Крайнє то і є те що зробила країна-член ООН Іран, яка не є членом Ради Безпеки ООН, і те що мала би зробити країна-член ООН Україна, яка не є членом Ради Безпеки ООН.
Що не так ?
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23.06.2025 22:31 Ответить
абсолютно бестолковая и бесполезная шайка импотнетов
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22.06.2025 20:50 Ответить
зберуться вони нині...ото крабів,стейків та інших смаколиків нині піде))бідні ті шеф повара))))https://youtu.be/3GdB4ePs_rs
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22.06.2025 21:01 Ответить
Може кухарі?
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22.06.2025 21:10 Ответить
Ну все. Оце вже пи#дець всьому. Радбез ООН збиреться
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22.06.2025 21:01 Ответить
А що там шлюхи з ООН про удари кацапів по містам України - тиша....
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22.06.2025 21:22 Ответить
Краще б обовворили росіянські бомбардування Київщини. Дебіли,б...
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24.06.2025 02:49 Ответить
 
 