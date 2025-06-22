Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН
Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Clash Report.
Иранские СМИ приводят заявление постпреда при ООН Амира Саида Иравани:
"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана является грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН.
В свете серьезных и далеко идущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно просит Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", - говорится в заявлении.
Уже поздно пить боржоми.. )
Росія тоді купила. А Україна чомусь не купила? Ринок тоді був вільний, та й жодної агресії ще не було
Висувай претензії до Швеції за винахід динаміту та до Китаю за винахід пороху. Теж вбивають.
Якщо на "Сьорчер", то вона сьогодні не варта того паперу, на якому надрукована.
А на "Форпост" нема ні права ні можливост.і То вже самостійна розробка.
Я навіть не знаю чому тебе називають Віктором, тому що судячи з твоїх питань, тебе треба називати не "переможцем", а "ідіотом".
Чи заплатити через лобістів, щоб якись сенатор, який дійсно налаштований проти орків, підняв це питання. Але на останнє можуть не піти якщо керівництво партій тримає вже напрямок на згладження ситуації з орками.
Реально кому орки, ще з країн терористів орки можуть продати технології для ядерки. І світ на це постійно закриває очі.
і торги між США й кацапами ціною України.
Те ООН вже давно стало посьмиховиськом, марна трата наших (платників податків) грошей!
Може, зараз буде щось новеньке? Чи знов купа вето?
Заболіло у тій дупі, якою ви срали на усі норми ООН раніше?
Ну це прайдьот, як срака відпаде...
Амінь