Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН

Генсек ООН сделал заявление по поводу эскалации войны со стороны РФ

Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Clash Report.

Иранские СМИ приводят заявление постпреда при ООН Амира Саида Иравани:

"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана является грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН.

В свете серьезных и далеко идущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно просит Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", - говорится в заявлении.

+29
За "шахеди" на голови українців треба відповідати. І за збитий літак. І за підтримку інших варварських та злочинних дій кацапстана в Україні.
22.06.2025 08:23 Ответить
+23
Є таке східне прислів"я: "Біль від удару палицею відчувається по-різному... Все залежить від того, на якому кінці палиці ти знаходишся...". (тобто, чи тебе б"ють, чи ти б"єш).
Коли Іран давав зброю хуситам, Хезболлі, ХАМАСу, і натравлював їх на Ізраїль, а ті вбивали ізраїльтян - він болю не відчував... Коли сам "отримав по морді" - біль став для них реальним...
22.06.2025 08:42 Ответить
+21
Іран не має козирів
22.06.2025 08:19 Ответить
Страница 2 из 2
не поріте,сам не розумію,вам напевно було вчора весело,бо сьогодні ще видихається
22.06.2025 10:33 Ответить
Боженька шельму мітить! Катюзі по заслузі!
22.06.2025 08:47 Ответить
А що сталось ? Але яка різниця, що сталось ООН виразить занепокоєння, а Україна може таке занепокоєння підтримати
22.06.2025 08:49 Ответить
На сувернітет і тим більше, територіальну цілісність Ірану, ніхто не претендує. "Референдум" в Ісфахані, з подальшим приєднанням до Ізраїлю, не планується. Чого вони нервують?
22.06.2025 08:51 Ответить
Американський дід нарешті наважився щось зробити не лише язиком. Ну і де були розпіарені російські системи про (а там інших немає)? В принципі те ж саме США можуть зробити і з московією - було б лише в них бажання...
22.06.2025 08:55 Ответить
Її давно вибили Ізраільтяни.
22.06.2025 09:24 Ответить
Тобто,американці діяли як лікар,котрий ,наприклад,готується вирвати пацієнтові хворий зуб і для цього заговорює йому зуби,даруйте за тафтологію))Телефонні розмовив з ******,обіцянки довічної любові та вірності,а також плани на майбутнє)Візит до Чикчирика того Келлога,типу ми серйозно тебе сприймаємо для майбутнього економічного та ще якогось процвітання))Відповідь ***** журналісту на тому форумі про можливість удару американців по іранських заводах "я нє буду атвєчять на етат вапрос"))Знав ?Думаю ні.Чи думав ,що американці вдарять?Думаю,що не вірив,бо його ж пропагандони всіх попередили та налякали,й він увесь такой маладой та умний)Отже,бункер вже не є гарантією безпеки,й варто перебратися в "нєпрємєтную" ізбушку десь посеред Сибіру,й бажано перевдягнутися в лахміття якоїсь алкоголічки)))
22.06.2025 08:56 Ответить
Хоть Штатам и не делает чести их развязанность во взаимоотношениях, к примеру, с Украиной без козырей, но Иран пiзно оправився(пiсля того, як своi шаровари одягнув).
22.06.2025 08:58 Ответить
Бажано провести таке засідання десь в вересні,бо може через два тижні то трохи замало))Роздовбати їх ,а потім слухати скарги))
22.06.2025 08:59 Ответить
"Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН."
Уже поздно пить боржоми.. )
22.06.2025 08:59 Ответить
А шоислучілось? 😲 Щось екстраординарне, чого до цього ніколи не було?
22.06.2025 09:05 Ответить
А нас та за чьто?
22.06.2025 10:15 Ответить
Ну, пока по ядерным бункерам ещё никогда не били.. Если ударят по путинскому бункеру с путиным, то расея тоже наверняка запросит экстренное заседание Совета безопасности ООН, но тоже будет уже поздно.. )
22.06.2025 10:47 Ответить
А те що Іран шахедами розбив пів України не хочуть обговорити в ООН? Так що тепер хай бородаті виродки отримують те що заслужили
22.06.2025 09:06 Ответить
А Росія виробляє безпілотники "Форпост", які є ліцензійною копією ізраїльського розвідувального БПЛА "IAI Searcher". Це підтвердив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у 2023 році. Виробництво цих дронів налагоджено на "Уральському заводі цивільної авіації" в Єкатеринбурзі.
22.06.2025 09:18 Ответить
Продали у 2010, на вільному ринку, з дозволу Міноборони Ізраїлю та США. А після 2014 року будь-яку співпрацю з росією припинили.
Росія тоді купила. А Україна чомусь не купила? Ринок тоді був вільний, та й жодної агресії ще не було
Висувай претензії до Швеції за винахід динаміту та до Китаю за винахід пороху. Теж вбивають.
22.06.2025 09:26 Ответить
Ізраїль відкликав ліцензію?
22.06.2025 09:29 Ответить
Яку ліцензію...?
Якщо на "Сьорчер", то вона сьогодні не варта того паперу, на якому надрукована.
А на "Форпост" нема ні права ні можливост.і То вже самостійна розробка.
22.06.2025 10:21 Ответить
Чого тоді Герані Шахедами називають?
22.06.2025 10:23 Ответить
Я не знаю, чому Герані називають Шахедами.
Я навіть не знаю чому тебе називають Віктором, тому що судячи з твоїх питань, тебе треба називати не "переможцем", а "ідіотом".
22.06.2025 10:30 Ответить
Ти випадково не єврей?
22.06.2025 10:38 Ответить
Мабуть не так...кому вигідно, щоб Герані Шахедами називали?
22.06.2025 10:42 Ответить
Як раз в 2016 (вже московія була під санкціями) ліцензію і передали
23.06.2025 11:00 Ответить
Жопов ти для, звичайно, великий авторитет, але хотілося б чогось суттєвішого, ніж твоє авторитетне слово
23.06.2025 11:19 Ответить
Дебільчик сіоністський - тебе гугл забанив???
30.06.2025 14:06 Ответить
Жопов, иди в жопу
30.06.2025 14:20 Ответить
Але чомусь ніхто не звинувачує Рашу в постачанні обладнання для створення ЯО, якщо Україні буде присутня на засіданні, можливо варто зробити, це вони побудували центрифугу і інші речі. Але краще на американському телеканалі в прямому ефірі, тому що можуть вирізати, там одностороння демократія.

Чи заплатити через лобістів, щоб якись сенатор, який дійсно налаштований проти орків, підняв це питання. Але на останнє можуть не піти якщо керівництво партій тримає вже напрямок на згладження ситуації з орками.

Реально кому орки, ще з країн терористів орки можуть продати технології для ядерки. І світ на це постійно закриває очі.
22.06.2025 09:18 Ответить
Україні в чому користь, нафта 80, вся увага світу і ппо на захист Ізраїлю, тепер душмани кацапам ще й ракети можуть підкидати -
і торги між США й кацапами ціною України.
22.06.2025 09:21 Ответить
22 июня ровно в 4 часа Фордо бомбили, нам объявили - Им наступает *****...
22.06.2025 09:30 Ответить
Кроме кацапья, страдающего победобесием, весь остальной мир не в курсе про 22 июня и всем давно насрать на эту дату
22.06.2025 11:12 Ответить
Ого, ООН скликають, ну все ..... зараз ООН "всіх врозумить" , "винних покарає" 🤣🤣🤣🤣🤣
Те ООН вже давно стало посьмиховиськом, марна трата наших (платників податків) грошей!
22.06.2025 10:12 Ответить
Ну що, вперше за 11 років на Радбезі ООН буде хоч якась "двіжуха". Бо той сценарій, де у першому акті "говорили-балакали", у другому рашка накладає на стіл велику купу вето, а у третьому - ""сіли та заплакали" вже набрид до повної осточортілості!
Може, зараз буде щось новеньке? Чи знов купа вето?
22.06.2025 10:20 Ответить
я хочу працювати в ООН
22.06.2025 12:11 Ответить
Ой, а шо сталося?
Заболіло у тій дупі, якою ви срали на усі норми ООН раніше?
Ну це прайдьот, як срака відпаде...
22.06.2025 12:26 Ответить
О, у Украины большой опыт консультаций и заседаний с этой конторе. Обращайтесь за консультациями. Можно и меркелям позвонить.
22.06.2025 13:03 Ответить
Як кажуть: висловив глибоке потужне занепокоєння.
Амінь
22.06.2025 15:24 Ответить
