"Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН."

Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Clash Report.

Иранские СМИ приводят заявление постпреда при ООН Амира Саида Иравани:

"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана является грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН.

В свете серьезных и далеко идущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно просит Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары США по объектам в Иране вредят международному миру и безопасности, - Гутерриш