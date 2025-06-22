Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН

Удари, завдані Сполученими Штатами по Ірану, є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Clash Report.

Іранські ЗМІ наводять заяву постпреда при ООН Аміра Саїда Іравані:

"Безсумнівно, військова агресія США щодо суверенітету і територіальної цілісності Ірану є грубим порушенням міжнародного права і обов'язкових до виконання міжнародних норм, закріплених у Статуті ООН.

У світлі серйозних і далекосяжних наслідків варварських і злочинних дій щодо міжнародного миру і безпеки Ісламська Республіка Іран терміново просить Раду Безпеки скликати екстрене засідання, щоб невідкладно обговорити цей кричущий і незаконний акт агресії", - йдеться у заяві.

