Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН

У генсека ООН зробили заяву щодо ескалації війни з боку рф

Удари, завдані Сполученими Штатами по Ірану, є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Clash Report.

Іранські ЗМІ наводять заяву постпреда при ООН Аміра Саїда Іравані:

"Безсумнівно, військова агресія США щодо суверенітету і територіальної цілісності Ірану є грубим порушенням міжнародного права і обов'язкових до виконання міжнародних норм, закріплених у Статуті ООН.

У світлі серйозних і далекосяжних наслідків варварських і злочинних дій щодо міжнародного миру і безпеки Ісламська Республіка Іран терміново просить Раду Безпеки скликати екстрене засідання, щоб невідкладно обговорити цей кричущий і незаконний акт агресії", - йдеться у заяві.

Автор: 

Іран (2338) ООН (3459) США (24399) Радбез ООН (901)
Топ коментарі
+29
За "шахеди" на голови українців треба відповідати. І за збитий літак. І за підтримку інших варварських та злочинних дій кацапстана в Україні.
показати весь коментар
22.06.2025 08:23 Відповісти
+23
Є таке східне прислів"я: "Біль від удару палицею відчувається по-різному... Все залежить від того, на якому кінці палиці ти знаходишся...". (тобто, чи тебе б"ють, чи ти б"єш).
Коли Іран давав зброю хуситам, Хезболлі, ХАМАСу, і натравлював їх на Ізраїль, а ті вбивали ізраїльтян - він болю не відчував... Коли сам "отримав по морді" - біль став для них реальним...
показати весь коментар
22.06.2025 08:42 Відповісти
+21
Іран не має козирів
показати весь коментар
22.06.2025 08:19 Відповісти
не поріте,сам не розумію,вам напевно було вчора весело,бо сьогодні ще видихається
показати весь коментар
22.06.2025 10:33 Відповісти
Боженька шельму мітить! Катюзі по заслузі!
показати весь коментар
22.06.2025 08:47 Відповісти
А що сталось ? Але яка різниця, що сталось ООН виразить занепокоєння, а Україна може таке занепокоєння підтримати
показати весь коментар
22.06.2025 08:49 Відповісти
На сувернітет і тим більше, територіальну цілісність Ірану, ніхто не претендує. "Референдум" в Ісфахані, з подальшим приєднанням до Ізраїлю, не планується. Чого вони нервують?
показати весь коментар
22.06.2025 08:51 Відповісти
Американський дід нарешті наважився щось зробити не лише язиком. Ну і де були розпіарені російські системи про (а там інших немає)? В принципі те ж саме США можуть зробити і з московією - було б лише в них бажання...
показати весь коментар
22.06.2025 08:55 Відповісти
Її давно вибили Ізраільтяни.
показати весь коментар
22.06.2025 09:24 Відповісти
Тобто,американці діяли як лікар,котрий ,наприклад,готується вирвати пацієнтові хворий зуб і для цього заговорює йому зуби,даруйте за тафтологію))Телефонні розмовив з ******,обіцянки довічної любові та вірності,а також плани на майбутнє)Візит до Чикчирика того Келлога,типу ми серйозно тебе сприймаємо для майбутнього економічного та ще якогось процвітання))Відповідь ***** журналісту на тому форумі про можливість удару американців по іранських заводах "я нє буду атвєчять на етат вапрос"))Знав ?Думаю ні.Чи думав ,що американці вдарять?Думаю,що не вірив,бо його ж пропагандони всіх попередили та налякали,й він увесь такой маладой та умний)Отже,бункер вже не є гарантією безпеки,й варто перебратися в "нєпрємєтную" ізбушку десь посеред Сибіру,й бажано перевдягнутися в лахміття якоїсь алкоголічки)))
показати весь коментар
22.06.2025 08:56 Відповісти
Хоть Штатам и не делает чести их развязанность во взаимоотношениях, к примеру, с Украиной без козырей, но Иран пiзно оправився(пiсля того, як своi шаровари одягнув).
показати весь коментар
22.06.2025 08:58 Відповісти
Бажано провести таке засідання десь в вересні,бо може через два тижні то трохи замало))Роздовбати їх ,а потім слухати скарги))
показати весь коментар
22.06.2025 08:59 Відповісти
"Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН."
Уже поздно пить боржоми.. )
показати весь коментар
22.06.2025 08:59 Відповісти
А шоислучілось? 😲 Щось екстраординарне, чого до цього ніколи не було?
показати весь коментар
22.06.2025 09:05 Відповісти
А нас та за чьто?
показати весь коментар
22.06.2025 10:15 Відповісти
Ну, пока по ядерным бункерам ещё никогда не били.. Если ударят по путинскому бункеру с путиным, то расея тоже наверняка запросит экстренное заседание Совета безопасности ООН, но тоже будет уже поздно.. )
показати весь коментар
22.06.2025 10:47 Відповісти
А те що Іран шахедами розбив пів України не хочуть обговорити в ООН? Так що тепер хай бородаті виродки отримують те що заслужили
показати весь коментар
22.06.2025 09:06 Відповісти
А Росія виробляє безпілотники "Форпост", які є ліцензійною копією ізраїльського розвідувального БПЛА "IAI Searcher". Це підтвердив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у 2023 році. Виробництво цих дронів налагоджено на "Уральському заводі цивільної авіації" в Єкатеринбурзі.
показати весь коментар
22.06.2025 09:18 Відповісти
Продали у 2010, на вільному ринку, з дозволу Міноборони Ізраїлю та США. А після 2014 року будь-яку співпрацю з росією припинили.
Росія тоді купила. А Україна чомусь не купила? Ринок тоді був вільний, та й жодної агресії ще не було
Висувай претензії до Швеції за винахід динаміту та до Китаю за винахід пороху. Теж вбивають.
показати весь коментар
22.06.2025 09:26 Відповісти
Ізраїль відкликав ліцензію?
показати весь коментар
22.06.2025 09:29 Відповісти
Яку ліцензію...?
Якщо на "Сьорчер", то вона сьогодні не варта того паперу, на якому надрукована.
А на "Форпост" нема ні права ні можливост.і То вже самостійна розробка.
показати весь коментар
22.06.2025 10:21 Відповісти
Чого тоді Герані Шахедами називають?
показати весь коментар
22.06.2025 10:23 Відповісти
Я не знаю, чому Герані називають Шахедами.
Я навіть не знаю чому тебе називають Віктором, тому що судячи з твоїх питань, тебе треба називати не "переможцем", а "ідіотом".
показати весь коментар
22.06.2025 10:30 Відповісти
Ти випадково не єврей?
показати весь коментар
22.06.2025 10:38 Відповісти
Мабуть не так...кому вигідно, щоб Герані Шахедами називали?
показати весь коментар
22.06.2025 10:42 Відповісти
Як раз в 2016 (вже московія була під санкціями) ліцензію і передали
показати весь коментар
23.06.2025 11:00 Відповісти
Жопов ти для, звичайно, великий авторитет, але хотілося б чогось суттєвішого, ніж твоє авторитетне слово
показати весь коментар
23.06.2025 11:19 Відповісти
Дебільчик сіоністський - тебе гугл забанив???
показати весь коментар
30.06.2025 14:06 Відповісти
Жопов, иди в жопу
показати весь коментар
30.06.2025 14:20 Відповісти
Але чомусь ніхто не звинувачує Рашу в постачанні обладнання для створення ЯО, якщо Україні буде присутня на засіданні, можливо варто зробити, це вони побудували центрифугу і інші речі. Але краще на американському телеканалі в прямому ефірі, тому що можуть вирізати, там одностороння демократія.

Чи заплатити через лобістів, щоб якись сенатор, який дійсно налаштований проти орків, підняв це питання. Але на останнє можуть не піти якщо керівництво партій тримає вже напрямок на згладження ситуації з орками.

Реально кому орки, ще з країн терористів орки можуть продати технології для ядерки. І світ на це постійно закриває очі.
показати весь коментар
22.06.2025 09:18 Відповісти
Україні в чому користь, нафта 80, вся увага світу і ппо на захист Ізраїлю, тепер душмани кацапам ще й ракети можуть підкидати -
і торги між США й кацапами ціною України.
показати весь коментар
22.06.2025 09:21 Відповісти
22 июня ровно в 4 часа Фордо бомбили, нам объявили - Им наступает *****...
показати весь коментар
22.06.2025 09:30 Відповісти
Кроме кацапья, страдающего победобесием, весь остальной мир не в курсе про 22 июня и всем давно насрать на эту дату
показати весь коментар
22.06.2025 11:12 Відповісти
Ого, ООН скликають, ну все ..... зараз ООН "всіх врозумить" , "винних покарає" 🤣🤣🤣🤣🤣
Те ООН вже давно стало посьмиховиськом, марна трата наших (платників податків) грошей!
показати весь коментар
22.06.2025 10:12 Відповісти
Ну що, вперше за 11 років на Радбезі ООН буде хоч якась "двіжуха". Бо той сценарій, де у першому акті "говорили-балакали", у другому рашка накладає на стіл велику купу вето, а у третьому - ""сіли та заплакали" вже набрид до повної осточортілості!
Може, зараз буде щось новеньке? Чи знов купа вето?
показати весь коментар
22.06.2025 10:20 Відповісти
я хочу працювати в ООН
показати весь коментар
22.06.2025 12:11 Відповісти
Ой, а шо сталося?
Заболіло у тій дупі, якою ви срали на усі норми ООН раніше?
Ну це прайдьот, як срака відпаде...
показати весь коментар
22.06.2025 12:26 Відповісти
О, у Украины большой опыт консультаций и заседаний с этой конторе. Обращайтесь за консультациями. Можно и меркелям позвонить.
показати весь коментар
22.06.2025 13:03 Відповісти
Як кажуть: висловив глибоке потужне занепокоєння.
Амінь
показати весь коментар
22.06.2025 15:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 