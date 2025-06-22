Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН
Удари, завдані Сполученими Штатами по Ірану, є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Clash Report.
Іранські ЗМІ наводять заяву постпреда при ООН Аміра Саїда Іравані:
"Безсумнівно, військова агресія США щодо суверенітету і територіальної цілісності Ірану є грубим порушенням міжнародного права і обов'язкових до виконання міжнародних норм, закріплених у Статуті ООН.
У світлі серйозних і далекосяжних наслідків варварських і злочинних дій щодо міжнародного миру і безпеки Ісламська Республіка Іран терміново просить Раду Безпеки скликати екстрене засідання, щоб невідкладно обговорити цей кричущий і незаконний акт агресії", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+29 Gary Grant
показати весь коментар22.06.2025 08:23 Відповісти Посилання
+23 Яр Холодний
показати весь коментар22.06.2025 08:42 Відповісти Посилання
+21 Bel Amor #601081
показати весь коментар22.06.2025 08:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уже поздно пить боржоми.. )
Росія тоді купила. А Україна чомусь не купила? Ринок тоді був вільний, та й жодної агресії ще не було
Висувай претензії до Швеції за винахід динаміту та до Китаю за винахід пороху. Теж вбивають.
Якщо на "Сьорчер", то вона сьогодні не варта того паперу, на якому надрукована.
А на "Форпост" нема ні права ні можливост.і То вже самостійна розробка.
Я навіть не знаю чому тебе називають Віктором, тому що судячи з твоїх питань, тебе треба називати не "переможцем", а "ідіотом".
Чи заплатити через лобістів, щоб якись сенатор, який дійсно налаштований проти орків, підняв це питання. Але на останнє можуть не піти якщо керівництво партій тримає вже напрямок на згладження ситуації з орками.
Реально кому орки, ще з країн терористів орки можуть продати технології для ядерки. І світ на це постійно закриває очі.
і торги між США й кацапами ціною України.
Те ООН вже давно стало посьмиховиськом, марна трата наших (платників податків) грошей!
Може, зараз буде щось новеньке? Чи знов купа вето?
Заболіло у тій дупі, якою ви срали на усі норми ООН раніше?
Ну це прайдьот, як срака відпаде...
Амінь