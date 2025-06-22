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Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Зеленский прокомментировал удары США по Ирану: Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть

обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский после ударов США по объектам ядерной программы Ирана заявил, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в воскресенье, 22 июня, он заслушал доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива - после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима.

Зеленский отметил, что Иран много помог российскому диктатору Владимиру Путину.

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"Сейчас в украинском небе - очередные волны "шахедов". Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать", - сказал глава государства.

Он отметил решительность США в этом вопросе.

"Важно, что есть американская решимость в этом отношении - решимость президента Трампа. Так же надо подчеркивать, что дипломатия должна заработать. Заработать везде. На Ближнем Востоке, в регионе Залива, и у нас здесь, в Европе, в Украине", - сказал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что РФ продолжает отвергать все предложения мира.

"Если Путин отвергает все мирные предложения, и в том числе американские предложения, то неудивительно, что отвергают их пока и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора. Реальная и долговременная безопасность нужна - действительно надежная безопасность. Я благодарю всех, кто помогает с этим. Я благодарю всех, кто с Украиной", - сказал глава государства.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Иран (2041) США (27316) ядерное оружие (1375)


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Топ комментарии
+18
Він читає тексти навіть не усвідомлюючи що читає? Недавно браво обіцяв, що легко відновить ядерне озброєння в Україні. не втямив?
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22.06.2025 23:33 Ответить
+15
Володька,ти ж ядерку обіцяв та грозився відновити?Еко ти безхребетний шмат лайна@
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22.06.2025 23:36 Ответить
+13
Навіщо Зелупі та ядерна зброя, коли воно вирішило всіх тут на фарш пустити
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22.06.2025 23:37 Ответить
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Чому? Ми ядерну зброю на даний момент зробити не можемо, тому в цьому питанні треба підігравати партнерам, навіть якщо вони тільки діляться розвідкою. Може щось потім зміниться.
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22.06.2025 23:32 Ответить
Він читає тексти навіть не усвідомлюючи що читає? Недавно браво обіцяв, що легко відновить ядерне озброєння в Україні. не втямив?
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22.06.2025 23:33 Ответить
"Важливо, що є американська рішучість щодо цього - рішучість президента Трампа. (с)

Так це прогиб під Трампа, правда не допоможе...
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23.06.2025 00:07 Ответить
ну так. це ж не родичі зеленського стримують своїми життями переважаючі сили параші
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22.06.2025 23:35 Ответить
Володька,ти ж ядерку обіцяв та грозився відновити?Еко ти безхребетний шмат лайна@
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22.06.2025 23:36 Ответить
Навіщо Зелупі та ядерна зброя, коли воно вирішило всіх тут на фарш пустити
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22.06.2025 23:37 Ответить
ядерна зброя має бути тільки в "обраних"
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22.06.2025 23:41 Ответить
а усі інші мають бути терпілами
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22.06.2025 23:42 Ответить
Ось знову ближче до ночи починають діяти психотропні препарати.
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22.06.2025 23:44 Ответить
Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування Джерело: https://censor.net/ua/n3559323

А яким ще країнам?
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22.06.2025 23:57 Ответить
Самой россии
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23.06.2025 00:35 Ответить
Текст якось по дебілному написали .
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22.06.2025 23:59 Ответить
Что оно несёт? Кому интересно твое мнение вообще?? Своих проблем мало, как баба базарная языком ляпает, сам не понимает что. Ох и рожа мерзкая.
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23.06.2025 00:05 Ответить
Ось це і є одним з основних завдань Зеленського - щоб Українці не відновили Ядерної Зброї.
Ядерну Зброю за переконанням Зеленського можуть мати лише представники вищих рас - США, москалі, Ізраїль...
Українцям гоям Зеленський відмовляє у праві мати Ядерну Зброю.
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23.06.2025 00:12 Ответить
Куди воно лізЕ.
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23.06.2025 01:32 Ответить
Пошарення ядерної зброї в світі не повинно бути. Тільки в Україні чуть-чуть поширимо і все.
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23.06.2025 01:55 Ответить
Глава держави розповів, що у неділю, 22 червня, ...Джерело: https://censor.net/ua/n3559323
Та хто ще цього давно простроченого та безтолкового мудака вважає главою. Це чмо не тягне, навіть, на задницю.
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23.06.2025 06:28 Ответить
Зеленський прокоментував удари США по Ірану: Жодного поширення ядерної зброї в ********* світі не повинно бути ,за винятком України. Отак було б правильніше.
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23.06.2025 08:25 Ответить
А що в Ірані була ядерна зброя?А куди він її поширював?А хто казав,що Україні потрібна ядерка для захисту?♥️🇺🇦♥️
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23.06.2025 09:35 Ответить
 
 