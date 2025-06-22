Зеленский прокомментировал удары США по Ирану: Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть

Президент Владимир Зеленский после ударов США по объектам ядерной программы Ирана заявил, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в воскресенье, 22 июня, он заслушал доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива - после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима.

Зеленский отметил, что Иран много помог российскому диктатору Владимиру Путину.

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"Сейчас в украинском небе - очередные волны "шахедов". Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать", - сказал глава государства.

Он отметил решительность США в этом вопросе.

"Важно, что есть американская решимость в этом отношении - решимость президента Трампа. Так же надо подчеркивать, что дипломатия должна заработать. Заработать везде. На Ближнем Востоке, в регионе Залива, и у нас здесь, в Европе, в Украине", - сказал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что РФ продолжает отвергать все предложения мира.

"Если Путин отвергает все мирные предложения, и в том числе американские предложения, то неудивительно, что отвергают их пока и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора. Реальная и долговременная безопасность нужна - действительно надежная безопасность. Я благодарю всех, кто помогает с этим. Я благодарю всех, кто с Украиной", - сказал глава государства.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

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