Иран больше не способен создать ядерное оружие, - Вэнс

Иран больше не способен создавать ядерное оружие после недавних атак Соединенных Штатов на иранские объекты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил каналу Fox News.

"Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Теперь он не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", - заявил Вэнс.

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Ранее Вэнс отмечал, что США воюют с иранской ядерной программой, а не с Ираном.