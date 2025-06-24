РФ заказала у Ирана "шахеды" еще до начала полномасштабного вторжения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия заказала у Ирана партию ударных БПЛА "Шахед" еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что у Украины и Ирана были достаточно сложные дипломатические отношения и раньше. Особенно, когда Boeing 737-800 NG разбился под Тегераном 8 января 2020 года.

Однако, по словам Зеленского, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Украине было трудно.

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"Наши партнеры помогли. А потом Иран передал России партию "шахедов". На тот момент ничего подобного не было", - отметил он.

Иран заявил Украине, что Россия заказала дроны еще до начала полномасштабного вторжения.

"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - рассказал Зеленский.

Президент считает, что атаки на Иран, которые происходили накануне, помогают уничтожать способность страны создавать оружие, убивающее людей.

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