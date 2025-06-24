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Новости Отношения России с Ираном Иран присылает помощь России
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РФ заказала у Ирана "шахеды" еще до начала полномасштабного вторжения, - Зеленский

Зеленский рассказал о сотрудничестве РФ и Ирана

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия заказала у Ирана партию ударных БПЛА "Шахед" еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что у Украины и Ирана были достаточно сложные дипломатические отношения и раньше. Особенно, когда Boeing 737-800 NG разбился под Тегераном 8 января 2020 года.

Однако, по словам Зеленского, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Украине было трудно.

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"Наши партнеры помогли. А потом Иран передал России партию "шахедов". На тот момент ничего подобного не было", - отметил он.

Иран заявил Украине, что Россия заказала дроны еще до начала полномасштабного вторжения.

"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - рассказал Зеленский.

Президент считает, что атаки на Иран, которые происходили накануне, помогают уничтожать способность страны создавать оружие, убивающее людей.

Также смотрите: РФ устанавливает новую боевую часть на "шахеды", увеличивая разрушительный эффект, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Иран (2043) россия (96442) Шахед (1232)


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Топ комментарии
+13
тобто, оцей зелений тупий зе!імбецил, навіть не віддупляє, що повісив на себе, ще один доказ особистого саботажу оборони країни, перед масштабним вторгненням?
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24.06.2025 10:42 Ответить
+10
Якщо такий обізнаний, то навіщо руйнував оборонку?
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24.06.2025 10:33 Ответить
+10
борт "розбився"?!
ти нічого не поплутав?!
не було ракетної атаки ірану на цивільний борт України?!
надали ліцензі?! а планери хто виготовляв до останнього моменту кацапським підарам? марсіани?
а чиї заводи з виробництва шахедів/хєранів розхєрачив Ізраїль?
хто забезпечував технологіями з виробництва бпла кацапських підарів?
чиї специ були та є на заводах ********** з виробництва хєранєй-2?
часом не ірану?
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24.06.2025 10:39 Ответить
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*******
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24.06.2025 10:30 Ответить
Якщо такий обізнаний, то навіщо руйнував оборонку?
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24.06.2025 10:33 Ответить
Він просто заплутався у брехні
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24.06.2025 11:24 Ответить
Брехня - це природне середовище його нікчемного існування!
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24.06.2025 11:26 Ответить
борт "розбився"?!
ти нічого не поплутав?!
не було ракетної атаки ірану на цивільний борт України?!
надали ліцензі?! а планери хто виготовляв до останнього моменту кацапським підарам? марсіани?
а чиї заводи з виробництва шахедів/хєранів розхєрачив Ізраїль?
хто забезпечував технологіями з виробництва бпла кацапських підарів?
чиї специ були та є на заводах ********** з виробництва хєранєй-2?
часом не ірану?
показать весь комментарий
24.06.2025 10:39 Ответить
тобто, оцей зелений тупий зе!імбецил, навіть не віддупляє, що повісив на себе, ще один доказ особистого саботажу оборони країни, перед масштабним вторгненням?
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24.06.2025 10:42 Ответить
Воно тупе і нездатне до навчання.
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24.06.2025 10:44 Ответить
І знаючи це, ти думав про що? Про мір в глаzах пуціна?
Знаючи це, ти продовжував НЕ фінансувати ЗСУ, її ракетну програму.
Отакий ти президент, володічка!
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24.06.2025 10:43 Ответить
Що? "розбився"???
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24.06.2025 10:45 Ответить
А Боневтік Потужно-Брехливий замовив до початку повномасшабного вторгнення на росії і в Білорусі дорожний бітум, вугілля і електроенергію. А наші системи ППО були виведені з ладу, "совпадєніє"?
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24.06.2025 10:45 Ответить
Ні, слухати його неможливо. Це набір речень хочаб із якимось змістом. Генератор випадкових слів. А тут і перекладачі-журналісти не підкоригували цього світоча...
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24.06.2025 10:48 Ответить
Поправочка: "Це набір речень без будь-якого загального змісту".
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24.06.2025 12:04 Ответить
А хтось готувався їх шашликами збивати, проінформований, ти наш, клоун?
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24.06.2025 11:20 Ответить
кацапи замовляли у персів шахеди саме у той час, коли ти, зелений виродку, у лукашенки замовляв бітум, багато бітуму?!
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24.06.2025 12:08 Ответить
Трму тобі й дерьмака прицепили щоб ти здало Україну
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24.06.2025 14:00 Ответить
 
 