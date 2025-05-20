РФ устанавливает новую боевую часть на "шахеды", увеличивая разрушительный эффект, - СМИ. ФОТОрепортаж

Российские захватчики устанавливают два новых вида боевых частей комбинированного типа в дроны типа Shahed-136.

Об этом пишет издание Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Одна из них производится в России, другая - в Иране. Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг.

Так, новая часть российского производства имеет индекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколочно-фугасная-воспламеняющаяся.

Взрывчатая часть не изменилась - ТГФ-35П2 - тротил и флегматизированный гексоген, как и у 50-кг ОФЗБЧ-50, которая не имела кумулятивного эффекта. Воспламенительный эффект достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.

Иранская боевая часть также весит 90 кг и имеет кумулятивное, осколочное и фугасное действие, то есть без зажигательных элементов.

Читайте: Враг массированно атаковал дронами промзону Краматорска: есть разрушения





