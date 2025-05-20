РФ встановлює нову бойову частину на "шахеди", збільшуючи руйнівний ефект, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Російські загарбники встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу у дрони типу Shahed-136.
Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.
Одна з них виробляється у Росії, інша - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.
Так, нова частина російського виробництва має індекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколово-фугасна-запалювальна.
Вибухова частина не змінилася - ТГФ-35П2 - тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.
Іранська бойова частина також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію, тобто без запалювальних елементів.
Проти невеликих, тактичних дронів на відстанях до цілі порядку 100 м HEL може ефективно працювати.
зе-лупа та ОП явно саботують ефективні системи озброєнь, вже й дурню ясно.
Зокрема - над здатністю Гераней виявляти атаку дрону-інтерцептора та виконувати ефективні маневри ухилення, враховуючи обмежені здатність маневру та часу атаки, властиві дронам-інтерцепторам.
Більша проблема якщо РЕБ поставлять, але там також можна на зустріч атакувати і тоді РЕБ має бути більш потужний, відповідно вага акумулятора зросте, за рахунок чогось іншого.
Проти них згодились би свої "шахеди" для ударів по глибинці росії і як це...мільйон їх,а не різні це...
Головне те, що форма крила в шахеда вибрана оптимально для швидкості, розходу палива, ваги БЧ, непомітності для радару і т.д.
Мотор в шахеду початково німецький, який також скопіював іран та китай. Фюзеляж виробляють з композиту, скловолокна - процес елементарний.
Висновок - ми могли мати ще 3 роки назад копію шахеда (при всих його перевагах), необмежену кількість німецьких двигунів до них, при грамотному підході ми б мали 200-500 копій на добу!
Натомість ми маємо безліч якихось тупорилих розробок, літакоподібного крила з двигунами від авіамоделей, які в принципі не здатні ні на що.
А коли запитували про різні частоти, то на верху відкрита пізд...ш що краще масово наробити таких, чим меншу кількість на різні частоти.
Те що вони потім стоять на складах та чекають переробки всім пох, вони головне бабло зрубили з замовлення та і з кінцями...
Переможцем у конкурсі на цей зразок зброї виявилась німецька літакобудівна компанія Dornier (що існувала із 1922 по 2002 роки), її виріб так і називався - DAR, або ж Die Drohne Antiradar, для виготовлення якого використовувались зокрема технології від американської Texas Instruments.
Запускались такі безпілотники зі спеціальної стартової машини на базі шасі MAN 22.240DE, кожна з яких брала могла вміщати пакет по 6 дронів, хоча дослідні зразки пускових установок ставились на Iveco 260AH. Запуск DAR мав забезпечуватись приблизно за тією ж технологією, як і ******** іранських Shahed-136.
Вся успішність атак наших дронів, була повязана з тим що вони малі, проходять якимось маршрутами, де радари не бачать і на кінцевому етапі з 150 якісь 30 шт проскочать та нанесуть удар.
Якщо клепати великі є велика ймовірність що їх просто позбивають. Один винищувач має мінімум 4-6 ракет, а орки в прикордонній смузі для скидання кабів використовують десь 80 винищувачів.
Додамо гелікоптери, які можуть бути з підвісами з ІЧ ракетами, або навіть гелкоптер елементарно може кулеметом збити, він не під ризиком як винизувач, просто зависає збоку руху.
гатити по аеродромах, РЛС
потім запускати на умовний бєлгород 20-30 шахедів і не вночі, а вдень, щоб по підвалах суки сиділи
ППО не давати тим гелікоптерам та літакам наближатися для збиття
а балістику треба на москву запускати - спочатку по військовим об'єктам, потім по НПЗ із касетними б/ч, пару разів запустити по кварталах кацапських, щоб знали, як вони вбивають українців
оце і є план миру
Третій плюс при удару балістикою з касетою навіть, якщо орки родять більше с500, всерівно касета розлітається і вражає якісь цілі.
а уявіть, якщо ми власною балістикою розтрощимо аеродроми та авіацію пуйла? а якщо мости та військові заводи? а ще склади та логістику?
тому зе-лупа заморозив всі ці ракетні програми одразу, як проліз в президенти.
А ми що?