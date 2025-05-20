РФ встановлює нову бойову частину на "шахеди", збільшуючи руйнівний ефект, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Російські загарбники встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу у дрони типу Shahed-136.

Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Одна з них виробляється у Росії, інша - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Так, нова частина російського виробництва має індекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколово-фугасна-запалювальна.

Вибухова частина не змінилася - ТГФ-35П2 - тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.

Іранська бойова частина також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію, тобто без запалювальних елементів.

Читайте: Ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська: є руйнування





