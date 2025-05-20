УКР
РФ встановлює нову бойову частину на "шахеди", збільшуючи руйнівний ефект, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Російські загарбники встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу у дрони типу Shahed-136.

Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Одна з них виробляється у Росії, інша - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Так, нова частина російського виробництва має індекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколово-фугасна-запалювальна. 

Вибухова частина не змінилася - ТГФ-35П2 - тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3500 градусів.

Іранська бойова частина також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію, тобто без запалювальних елементів.

Читайте: Ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська: є руйнування

РФ модернізувала шахеди. Встановила нову бойову частину
Автор: 

+30
А потужний Зе-лідор зробив вечірні відосики ще потужнішими!
показати весь коментар
20.05.2025 12:11 Відповісти
+22
90 кг це багато. а в нас винаходять"велосипеди" й досі, які навіть не наблизились по ТТХ до шахеда блд. А 110 лярдів розпиляли.
показати весь коментар
20.05.2025 12:12 Відповісти
+18
Де наші славнозвісні і непереможні лазери, якими ми збиваємо ці кацапошахеди, пан Сухаревський??
показати весь коментар
20.05.2025 12:11 Відповісти
А потужний Зе-лідор зробив вечірні відосики ще потужнішими!
показати весь коментар
20.05.2025 12:11 Відповісти
На хіба Ви їх дивитесь?!
показати весь коментар
20.05.2025 12:46 Відповісти
Я вас прошу, більшість тут верне від згадки про нього, що вже говорити про якийсь перегляд.....
показати весь коментар
20.05.2025 12:54 Відповісти
Де наші славнозвісні і непереможні лазери, якими ми збиваємо ці кацапошахеди, пан Сухаревський??
показати весь коментар
20.05.2025 12:11 Відповісти
Лазери з'являются відразу після білих доріг.
показати весь коментар
20.05.2025 12:13 Відповісти
в дупі Сухаревського. лазери, ультразвуки - на сьогодні це маячня, просто засіб вкрасти бабло.
показати весь коментар
20.05.2025 12:15 Відповісти
HEL, як і інша зброя, має певні обмеження у застосуванні проти ворожих Гераней, в конструкції яких від Шахедів вже майже нічого не залишилось. HEL виявилася ефективною проти дронів на відстанях порядку 100 м, в добрих метеоумовах. Нові моделі Герань-2, Герань-3 здатні літати на висотах 50 -6000 (м ). Навіть в ясну погоду в атмосфері присутній водяний пар, волога. Енергія лазерних променів поглинається молекулами води і швидко втрачається із зростанням відстані до цілі. Збільшення енергії променів потребує потужних, а отже масивних та великогабаритних джерел живлення, що зменшує мобільність застосування лазерної зброї.
показати весь коментар
20.05.2025 12:29 Відповісти
тоді це не зброя, мільярд дерев і мвільйони дронів
показати весь коментар
20.05.2025 13:09 Відповісти
Ця зброя, як і довільна інша, має свої переваги і недоліки.
Проти невеликих, тактичних дронів на відстанях до цілі порядку 100 м HEL може ефективно працювати.
показати весь коментар
20.05.2025 13:30 Відповісти
Плюс можна покрити світловідбиваючим покриттям і ефективність впаде в рази.
показати весь коментар
20.05.2025 13:09 Відповісти
А як кацапи покажуть світові - шо вони "хочуть" миру
показати весь коментар
20.05.2025 12:12 Відповісти
90 кг це багато. а в нас винаходять"велосипеди" й досі, які навіть не наблизились по ТТХ до шахеда блд. А 110 лярдів розпиляли.
показати весь коментар
20.05.2025 12:12 Відповісти
Дрон "пекло"-20 грамм вибухівки. Все інше заборонено в Омані.
показати весь коментар
20.05.2025 12:15 Відповісти
так. ось піарились ударом бпла десь бєлгороді по будівлі фсб. так там пару вікон розбило і покрівлю на даху трохи пошкодило. будівля ціла, орки цілі. отакий крутий да дороговартісний "пшик" ...
зе-лупа та ОП явно саботують ефективні системи озброєнь, вже й дурню ясно.
показати весь коментар
20.05.2025 13:30 Відповісти
Добре що на сьомому році війни розпочалось прозріння.
показати весь коментар
20.05.2025 14:29 Відповісти
вчора 100 шахедів збили наші дрони винищувачі шахедів
показати весь коментар
20.05.2025 12:14 Відповісти
наскільки я зрозумів, 100 - це взагалі, за весь час.
показати весь коментар
20.05.2025 12:17 Відповісти
ти чо не зрячій - вчора - за добу
показати весь коментар
20.05.2025 12:18 Відповісти
Вперше в історії ******** війни: СБС знищили 100 "шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів
показати весь коментар
20.05.2025 12:21 Відповісти
де неписано за добу? Зніми рожеві окуляри.
показати весь коментар
20.05.2025 12:27 Відповісти
от нашо ви людям псуєте свято?
показати весь коментар
20.05.2025 12:28 Відповісти
Це по телемарафону озвучили? Щось кожного дня і ночі збиваєтьця все менше і менше шахедів, раніше долітало (по звітах генштабу) максимум 10 штук, а зараз менше 20-ти не буває! 🤬
показати весь коментар
20.05.2025 13:11 Відповісти
Яка наша відповідь на ці загрози пане Зеленський? Будемо скаржитися у спортлото чи робити власні ракети ?
показати весь коментар
20.05.2025 12:15 Відповісти
дрони винищувачі шахедів
показати весь коментар
20.05.2025 12:16 Відповісти
Ми не можемо змагатися з держзамовленням рф вони їх будуть робити по 1000 одиниць на добу + інші засоби ураження-ракети,каби та літаки. Нам потрібно наносити удари по місцям виробництва та командування на рф інакше ніяк.
показати весь коментар
20.05.2025 12:20 Відповісти
Не можемо тому, що нездатні, чи команди верховного говнокомандувача не поступило, нарощувати виробництво, як безпілотників, ракет так і засобів знищення ворожих БпЛА? Звичайно, в Конче Заспі кацапські шахеди не б'ють, як і по ВР, та урядовому кварталу, а пересічних українців, Владі не шкода, чим більше загине, тим більше кацапів та хасидів знайдуть призисток! 🤬
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
Якщо укази президента та головнокомандуючого не виконуються то які потрібно зробити висновки? Саме так, він недієздатний, бо керує країною хтось інший і для порятунку України потрібна інша людина!
показати весь коментар
20.05.2025 13:26 Відповісти
Скільки населення на рашці і в Україні? Які ресурси? Які виробничі потужності? Які фінанси? Виходь вже з рожевих ілюзій в реальність.
показати весь коментар
20.05.2025 14:19 Відповісти
Дрони винищувачі це капля в морі,вони збивають 10-15 % цілей.
показати весь коментар
20.05.2025 12:32 Відповісти
Це наш успіх, але потрібно розуміти, що ворог працює над захистом від дронів-інтерцепторів.
Зокрема - над здатністю Гераней виявляти атаку дрону-інтерцептора та виконувати ефективні маневри ухилення, враховуючи обмежені здатність маневру та часу атаки, властиві дронам-інтерцепторам.
показати весь коментар
20.05.2025 12:44 Відповісти
Він повільний і важкий, малий дрон якщо на нього доробити АІ захват цілі навіть можна використати дешеві чіпи прискорювачі від TI, всерівно буде швидше маневрувати чим великий. Ну навіть без АІ оператори здобудуть досвід і також ці маневри ухилення в шахеда будуть нееефективні.

Більша проблема якщо РЕБ поставлять, але там також можна на зустріч атакувати і тоді РЕБ має бути більш потужний, відповідно вага акумулятора зросте, за рахунок чогось іншого.
показати весь коментар
20.05.2025 13:16 Відповісти
Дрон-інтерцептор може атакувати ціль один раз. Якщо маневр ухилення Герані уведе ціль від інтерцептора, то для ще однієї атаки дрону-нтерцептору може не вистачити часу та енергії батареї.
показати весь коментар
20.05.2025 13:25 Відповісти
Треба переходити на водень
показати весь коментар
20.05.2025 13:33 Відповісти
7й рік потужний та не барига керує країною, а ракет нормальних щоб ******* по військовим заводам рф немає. Ось такий ти президент, В.О.
показати весь коментар
20.05.2025 12:16 Відповісти
потрібно хуситів найняти вони зроблять, бо власний уряд займається особистим збагаченням і в разі чого просто евакуюється залишивши українців один на один з ******.
показати весь коментар
20.05.2025 12:22 Відповісти
Це вже давно не шахеди,а свої герані накопіювали і на ніякі інші не переходять для ударів по всій території.
Проти них згодились би свої "шахеди" для ударів по глибинці росії і як це...мільйон їх,а не різні це...
показати весь коментар
20.05.2025 12:20 Відповісти
Влада просто 700 млн доларів вкрали через посередників... тому вибачте нас будуть і далі вбивати щодня...
показати весь коментар
20.05.2025 12:25 Відповісти
Згоден на 100% наша влада бреше та продовжує грабунок.Якби було інакше ми б побачили як працюють прокурори, а суди виносять вироки, всього цього немає!
показати весь коментар
20.05.2025 12:28 Відповісти
А зечмо відповість на це ще потужнішими гудносиками, так переможемо, ура!
показати весь коментар
20.05.2025 12:25 Відповісти
Скажу крамолу - шахед це розробка Ізраілю, Британії, Німців, яку колись скопіював іран.
Головне те, що форма крила в шахеда вибрана оптимально для швидкості, розходу палива, ваги БЧ, непомітності для радару і т.д.
Мотор в шахеду початково німецький, який також скопіював іран та китай. Фюзеляж виробляють з композиту, скловолокна - процес елементарний.
Висновок - ми могли мати ще 3 роки назад копію шахеда (при всих його перевагах), необмежену кількість німецьких двигунів до них, при грамотному підході ми б мали 200-500 копій на добу!
Натомість ми маємо безліч якихось тупорилих розробок, літакоподібного крила з двигунами від авіамоделей, які в принципі не здатні ні на що.
показати весь коментар
20.05.2025 12:26 Відповісти
Тому, що на рф уніфіковано все, вони обирають те, що працює і відразу йде держзамовлення на масове виготовлення.А у нас зоопарк виробів держава закуповує те, що потім бригади самі або через волонтерів переробляють під себе, це все неефективно і довго так неможна отримати перевагу.
показати весь коментар
20.05.2025 12:36 Відповісти
Багато того зоопарку зроблено на одну частоту, яку орки знають і їм простіше РЕБом глушити. І ще приходиться і це переробляти.
А коли запитували про різні частоти, то на верху відкрита пізд...ш що краще масово наробити таких, чим меншу кількість на різні частоти.
Те що вони потім стоять на складах та чекають переробки всім пох, вони головне бабло зрубили з замовлення та і з кінцями...
показати весь коментар
20.05.2025 13:22 Відповісти
ну це банальний розпил бюджету владними ділками їм пох Україна головне встигнути набити кишені..
показати весь коментар
20.05.2025 12:37 Відповісти
Сто процентів
показати весь коментар
20.05.2025 12:57 Відповісти
І я добавлю трішки крамоли. Ще в середині 1980-х років ФРН та США почали спільний проект по розробці спеціалізованого одноразового БПЛА, який міг би виявляти та наводитись на радянські РЛС, виступати "приманкою" та знищувати засоби ППО країн "Варшавського договору" за принципом "вистрілив-забув".
Переможцем у конкурсі на цей зразок зброї виявилась німецька літакобудівна компанія Dornier (що існувала із 1922 по 2002 роки), її виріб так і називався - DAR, або ж Die Drohne Antiradar, для виготовлення якого використовувались зокрема технології від американської Texas Instruments.
Запускались такі безпілотники зі спеціальної стартової машини на базі шасі MAN 22.240DE, кожна з яких брала могла вміщати пакет по 6 дронів, хоча дослідні зразки пускових установок ставились на Iveco 260AH. Запуск DAR мав забезпечуватись приблизно за тією ж технологією, як і ******** іранських Shahed-136.
показати весь коментар
20.05.2025 13:13 Відповісти
Є трохи нюансів шахед великий і замітний для радарів, орки мають багато винищувачів та гелікоптерів які використовують для збиття.

Вся успішність атак наших дронів, була повязана з тим що вони малі, проходять якимось маршрутами, де радари не бачать і на кінцевому етапі з 150 якісь 30 шт проскочать та нанесуть удар.

Якщо клепати великі є велика ймовірність що їх просто позбивають. Один винищувач має мінімум 4-6 ракет, а орки в прикордонній смузі для скидання кабів використовують десь 80 винищувачів.
Додамо гелікоптери, які можуть бути з підвісами з ІЧ ракетами, або навіть гелкоптер елементарно може кулеметом збити, він не під ризиком як винизувач, просто зависає збоку руху.
показати весь коментар
20.05.2025 13:28 Відповісти
потрібні балістичні ракети, власні шахеди та ППО. Все вирішується, але рішення комплексне
гатити по аеродромах, РЛС
потім запускати на умовний бєлгород 20-30 шахедів і не вночі, а вдень, щоб по підвалах суки сиділи
ППО не давати тим гелікоптерам та літакам наближатися для збиття

а балістику треба на москву запускати - спочатку по військовим об'єктам, потім по НПЗ із касетними б/ч, пару разів запустити по кварталах кацапських, щоб знали, як вони вбивають українців

оце і є план миру
показати весь коментар
20.05.2025 13:37 Відповісти
Була б балістика можна б було і касетним по аеродрому попасти, вони все під відкритим небом тримають, друге балістика то мінімум 700 км, відповідно уже впаде інтенсивність ударів кабами якщо перемістять літаки дальше 700 км.
Третій плюс при удару балістикою з касетою навіть, якщо орки родять більше с500, всерівно касета розлітається і вражає якісь цілі.
показати весь коментар
20.05.2025 13:41 Відповісти
ні, щови!!! так і пуйла перемогти можна! ніякої балістики нізя!
а уявіть, якщо ми власною балістикою розтрощимо аеродроми та авіацію пуйла? а якщо мости та військові заводи? а ще склади та логістику?
тому зе-лупа заморозив всі ці ракетні програми одразу, як проліз в президенти.
показати весь коментар
20.05.2025 16:48 Відповісти
дивись ази аеродинаміки. банально вираховується. щоб звичайний літакоподібний (як байрактар) фюзеляж підняв 90 кг ваги БЧ розмах крила потрібен не менше 15-18 метрів. а в шахеда 3м.
показати весь коментар
20.05.2025 13:39 Відповісти
У нас всі дрони на 20-30 кг відповідно висновки дальше можете зробити самі.
показати весь коментар
20.05.2025 13:42 Відповісти
А, що у відповідь незламно-потужний лідер робить? Відосіки день і ніч штампує?
показати весь коментар
20.05.2025 12:27 Відповісти
зі всієї поваги, до троєщіни, борщаги, нивок, оболоні, дарниці і особливо голосієво, я особисто чув пердьож шахеда над львівською площею.
показати весь коментар
20.05.2025 12:42 Відповісти
Підтримую Vik Tor #521724. Чому б тупо не скопіювати той самий шахед?
показати весь коментар
20.05.2025 12:42 Відповісти
Та невже?!
А ми що?
показати весь коментар
20.05.2025 12:51 Відповісти
А ми- асфальт і відосики.
показати весь коментар
20.05.2025 12:53 Відповісти
я так розумію, що в оп'і зараз посилено вигадують чергову потужну-надпутужну назву чергової потужно-надпотужної неіснуючої диво-дроно-ракети!!
показати весь коментар
20.05.2025 13:40 Відповісти
З 50 кг до 90 кг ..Хто ще не знав ?
показати весь коментар
20.05.2025 13:54 Відповісти
Білґ дому такий вибухнув. Будинок трухануло нехіло.
показати весь коментар
20.05.2025 14:31 Відповісти
 
 