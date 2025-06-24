Ціни на нафту падають після заяв про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном (оновлено)

Ціни на нафту знизилися до мінімуму за два тижні на тлі заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню.

Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці у вівторок знижуються на $2,48, або 3,5%, – до $69 за барель, передає Reuters.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на $2,37 долара, або на 3,5%, – до $66,14 за барель.

На тлі максимальної напруженості між Іраном, Ізраїлем та США ціни на нафту сягали $81,40 та $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів.

Цьому передували удари американських ВПС по ядерним об'єктам у Ірані та погрози іранської влади перекрити Ормузьку протоку, якою транспортується близько 20% світових обсягів нафти.

Читайте також: Ціни на газ у Європі обвалилися на тлі припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

"Ціни на нафту різко впали, оскільки удари США по іранських ядерних об'єктах не спровокували ширшого конфлікту, який міг би становити загрозу для регіональних поставок", – йдеться в записці Barclays.

Однак залишаються сумніви щодо того, чи буде припинення вогню дотримане після того, як Ізраїль заявив, що наказав своїм військовим завдати удару по Тегерану у відповідь на те, що, за його словами, було ракетами, випущеними Іраном. Іран заперечив, що порушив припинення вогню.

12-денна війна спричинила високу волатильність цін на нафту, причому в понеділок ціни на нафту марки Brent змінювалися в діапазоні $10 за барель, що є найширшим показником з липня 2022 року.

"Геополітична премія знизилася, але напруженість між Ізраїлем та Іраном залишається невирішеною, а ризик помилок та поновлення ескалації все ще існує", – сказав аналітик SEB Оле Хвалбю.