Ціни на газ у Європі обвалилися на тлі припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському TTF обвалилися на понад 12% – до 35,3 євро/МВт-год. За ніч ціни впали на понад 5 євро.

Про це свідчать дані ICE, передає ExPro.

Зазначається, що ціни на європейських хабах впали до найнижчого рівня з 11 червня, до початку ізраїльсько-іранських атак.

Зокрема, ціни на природний газ відреагували обвалом на повідомлення президента США Дональда Трампа про досягнення припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Таким чином, ціни повністю відіграли зростання, яке було спричинене ескалацією конфлікту.

Ринок залишається добре забезпеченим, як трубопровідним газом (передусім з Норвегії), так і LNG. Враховуючи досягнення перемир’я, жодних перебоїв у постачання LNG через Ормузьку протоку до Європи чи інших країн не очікується.

Крім того, Ізраїль може найближчим часом відновити видобуток на своїх родовищах та, відповідно, відновити експорт до Єгипту, що зменшить закупівлі Єгипту на спотовому ринку LNG.

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Український газовий ринок останніми тижнями значною мірою залежить від коливань у Європі. Зниження цін на природний газ на європейських хабах може спровокувати зниження цін і на українському ринку – до рівня TTF +10-12 євро/МВт-год, що становить близько 29 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

За даними ExPro, 23 червня газ в Україні торгувався за цінами 31 300-31 800 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Якщо ціни на внутрішньому ринку зберігатимуться на вищому рівні, приватні компанії можуть активізувати імпорт природного газу з Європи до України. У червні як мінімум декілька компаній вже імпортували газ до України.

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися до мінімуму за понад тиждень на тлі заяви президента США Дональда Трампа про домовленість між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню.