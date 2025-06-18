Ціни на газ в Україні зросли до найвищого за два з половиною роки рівня. У чому причина?

Ціни на природний газ в Україні в середу, 18 червня, різко зросли до понад 31 550 грн за тисячу кубометрів – до найвищого рівня за понад 2,5 року, з 24 листопада 2022 року.

Про це повідомляє ExPro.

Так, газ в Україні 18 червня торгувався за цінами від 31 200 до 31 900 грн за тисячу кубометрів у залежності від ресурсу, а значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 000 грн і вище.

При перерахунку вартість газу становить 26 000 – 26 583 грн за тисячу кубометрів.

Однак зазначається, що йдеться виключно про ціни на українському ринку, які не враховують постачання природного газу за спеціальними цінами на умовах спеціальних обов'язків щодо забезпечення населення електроенергією (ПСО), як от поставки газу для населення, виробників тепла та електроенергії.

Цих споживачів компанії групи "Нафтогаз забезпечують газом за фіксованими цінами відповідно до постанов Кабінету Міністрів.

Ціни на природний газ в Україні зростають із початку травня цього року, і загалом із початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 раза.

Значною мірою зростання цін на природний газ в Україні пов'язане з ростом цін на європейських хабах. Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на скраплений газ.

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит на ресурс в Україні. Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так на запаси на осінь-зиму.

Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов'язав ПАТ "Укрнафта" продавати газ власного видобутку для "Нафтогазу за фіксованою ціною 12 000 грн за тисячу кубометрів для поставок споживачам на умовах ПСО.

Враховуючи дефіцит природного газу на українському ринку, різниця між цінами в Україні та Європі продовжує зростати, і 18 червня газ в Україні торгувався дорожче, ніж на нідерландському TTF (віртуальна торгова точка для газу в Нідерландах, – ред.). Така різниця, ймовірно, стимулюватиме приватні компанії імпортувати природний газ до України.

Як повідомлялося, ціни на природний газ в Україні 26 травня цього року сягнули 23 тис. грн за тисячу кубометрів.

Раніше стало відомо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) – до 30 квітня 2026 року.

До того в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.