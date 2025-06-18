БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на газ в Україні зросли до найвищого за два з половиною роки рівня. У чому причина?

Ціни на газ в Україні зросли до найвищого за два з половиною роки рівня

Ціни на природний газ в Україні в середу, 18 червня, різко зросли до понад 31 550 грн за тисячу кубометрів – до найвищого рівня за понад 2,5 року, з 24 листопада 2022 року.

Про це повідомляє ExPro.

Так, газ в Україні 18 червня торгувався за цінами від 31 200 до 31 900 грн за тисячу кубометрів у залежності від ресурсу, а значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 000 грн і вище.

При перерахунку вартість газу становить 26 000 – 26 583 грн за тисячу кубометрів.

Однак зазначається, що йдеться виключно про ціни на українському ринку, які не враховують постачання природного газу за спеціальними цінами на умовах спеціальних обов'язків щодо забезпечення населення електроенергією (ПСО), як от поставки газу для населення, виробників тепла та електроенергії.

Цих споживачів компанії групи "Нафтогаз забезпечують газом за фіксованими цінами відповідно до постанов Кабінету Міністрів.

Ціни на природний газ в Україні зростають із початку травня цього року, і загалом із початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 раза.

Значною мірою зростання цін на природний газ в Україні пов'язане з ростом цін на європейських хабах. Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на скраплений газ.

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит на ресурс в Україні. Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так на запаси на осінь-зиму. 

Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов'язав ПАТ "Укрнафта" продавати газ власного видобутку для "Нафтогазу за фіксованою ціною 12 000 грн за тисячу кубометрів для поставок споживачам на умовах ПСО.

Враховуючи дефіцит природного газу на українському ринку, різниця між цінами в Україні та Європі продовжує зростати, і 18 червня газ в Україні торгувався дорожче, ніж на нідерландському TTF (віртуальна торгова точка для газу в Нідерландах, – ред.). Така різниця, ймовірно, стимулюватиме приватні компанії імпортувати природний газ до України.

Як повідомлялося, ціни на природний газ в Україні 26 травня цього року сягнули 23 тис. грн за тисячу кубометрів.

Раніше стало відомо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) – до 30 квітня 2026 року.

До того в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

газ (8110) імпорт (2442) ціни (3726) Тарифи на газ (725)
Топ коментарі
+4
тому що і завжди, власник газу дуже любить грощі
18.06.2025 20:29
18.06.2025 20:29 Відповісти
+4
Зелені заробляють на війні, тому вона і продовжується )) хотіли би закінчити - припинили б заробляти на крові та транзиті нафти з рашки до Європи ))
18.06.2025 21:14
18.06.2025 21:14 Відповісти
+2
Коротко з статті. Всім приготуватись....
18.06.2025 20:46
18.06.2025 20:46 Відповісти
тому що і завжди, власник газу дуже любить грощі
Та баригам тільки дай хоч якийсь маленький привід, вони причину роздують, понавидумують всіляких ризиків та ін. Короче не упустять найменшої можливості хапонути в три горла.
ЕтаВсьоПраклятийПорошєнко
Вже не пам'ятаєте, що при Порошенко МВФ вимагав піднімати тарифи і на газ і на світло. Вони і піднімали, але винним був МВФ.
На скільки підіймали,коли саме?
Прямим текстом вимагав підняти тарифи?Чи вимагав навести порядок в нафтогазі збитковому?
Коротко з статті. Всім приготуватись....
Жадность чиновников и владельцев.
Пытаются затариться по максимуму перед тем, как сбегут из Украины
Все остальное - отмазки
Ціни на газ в Україні зросли до найвищого за два з половиною роки рівня. У чому причина?

Наведете туєву хучу причин, аж до несприятливого протистояння зірок Сад-ад-Забіх!
Справа ж не у жадібності вашій, ге ж?
причина в падлах. з анекдоту
Зелені заробляють на війні, тому вона і продовжується )) хотіли би закінчити - припинили б заробляти на крові та транзиті нафти з рашки до Європи ))
Може тому що ексголова нафтогазу з 22 по 24р чернишов утік за кордон?Чи це соувпадєніє?
Ця проблема має навіть ім'я та прізвище - Олексій Чернишов. А причина проблеми - ті, хто його на посаду ставив.
