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Новини
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Тарифи на комунальні послуги в Україні можуть підвищити ще до кінця війни, – Меморандум з МВФ (оновлено)

Тарифи на комуналку в Україні можуть підвищити ще до кінця війни

Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, оприлюдненому у матеріалах П’ятого перегляду програми EFF для України на сайті МВФ.

Згідно із документом, щойно дозволять умови, уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи, з урахуванням нової методології та соціальних міркувань під час війни. Водночас українська влада сприятиме залученню зовнішнього фінансування та надасть пряму бюджетну підтримку енергетичним держпідприємствам за наявності бюджетних ресурсів.

"Як тільки закінчиться війна, реформа в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібних ринках газу. Крім того, забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов’язань викличе необхідність поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня покриття витрат, одночасно розподіляючи достатні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домашніх господарств", – йдеться у Меморандумі

Очікується, що Кабмін ухвалить дорожню карту поступової лібералізації тарифів на газ та електроенергію із конкретними строками її реалізації на період післявоєнного стану.

Крім того, вже до кінця жовтня 2024 року Кабмін із залученням авторитетних аудиторів має проаналізувати борги компаній у сфері централізованого теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" до та після лютого 2022 року, накопичені через різницю в тарифах і вплив війни. Це структурний "маяк" програми співпраці з МВФ. Вирішенням проблеми цієї заборгованості уряд обіцяє зайнятися після того, як пов’язаний з війною тиск на бюджет зменшиться, шляхом розробки нової методології формування тарифу на опалення.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства фінансів України зеперечили, що оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) передбачає зобовʼязання для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, але такий крок справді можливий за умови достатнього фінансування програми субсидій.

"Українська сторона разом із експертами МВФ розглядають можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала РФ енергетичній системі України та, як наслідок, вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми", – заявили у мінестерстві.

У Мінфіні нагадали, що Меморандум про співпрацю з МВФ від березня 2023 року після кожного його перегляду включав блок про реформу енергетичного сектору.

"Усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", – зауважили у міністерстві.

У Мінфіні зауважили, що оновлений Меморандум від 18 жовтня 2024 року "повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни".

Читайте також: Зростання цін у червні стало найбільшим за рік, головна причина – тарифи на електроенергію, – Держстат

Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує поступове підвищення тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води з 2025 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 31 травня ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.

Автор: 

Тарифи на воду (120) МВФ (1753) опалення (567) тарифи (1320) Підвищення тарифів (249)


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Топ коментарі
+43
Ніякий МВФ не ніколи не рекомендував і не рекомендує підвищувати тарифи, податки тощо. То все казочки для лохів. Єдине, що рекомендує МВФ - це оптимізувати дохідну та витратну частини бюджету. Просто єдина опція, яка доступна нашій убогій владі - це збільшення податків та тарифів
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21.10.2024 14:47 Відповісти
+15
Здається, Зє- йло поплутав "меморандум" і "мораторій".
Хоча, "какаяразніца, хуженібудіт".
Вже *****...
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21.10.2024 14:32 Відповісти
+15
Наша влада домовилась з МВФ, що замість боротьби з корупцією та інвалідами-прокурорами просто підвищить тарифи на ком. услуги. Це прощє і візгу менше. МВФ дав згоду. По моєму.
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21.10.2024 14:33 Відповісти
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****,шмигаль як ти дуже хвилюєся за електроенергію та лобіюєш інтереси цієї галузі,як працівник .
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21.10.2024 14:31 Відповісти
Здається, Зє- йло поплутав "меморандум" і "мораторій".
Хоча, "какаяразніца, хуженібудіт".
Вже *****...
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21.10.2024 14:32 Відповісти
Наша влада домовилась з МВФ, що замість боротьби з корупцією та інвалідами-прокурорами просто підвищить тарифи на ком. услуги. Це прощє і візгу менше. МВФ дав згоду. По моєму.
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21.10.2024 14:33 Відповісти
Ніякий МВФ не ніколи не рекомендував і не рекомендує підвищувати тарифи, податки тощо. То все казочки для лохів. Єдине, що рекомендує МВФ - це оптимізувати дохідну та витратну частини бюджету. Просто єдина опція, яка доступна нашій убогій владі - це збільшення податків та тарифів
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21.10.2024 14:47 Відповісти
Так. Саме про це я і написав.
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21.10.2024 15:01 Відповісти
За прокурорів забувайте, проїхали, сьогодні ніхто вже не згадує. Рухаємося далі до наступного зашквару
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21.10.2024 21:10 Відповісти
підвищуйте, підвищуйте ! тільки люди будуть все менше платити , а більше класти на вас болт !
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21.10.2024 14:39 Відповісти
Справа в тому, що ахмєтки та хвірташі збитків не зазнають. Ті гроші, що люди не платитимуть вони забирають з бюджету через субсидії та дотації. Їм навіть вигідно, що у людей немає чим платити бо шо взяти з голого і босого. А от з бюджету через субсидію запросто можна стригти бабло.
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21.10.2024 14:53 Відповісти
А помнишь товарищ из партии "ХУЖЕ не будет", как Зе тебе обещал низкую коммуналку ?
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21.10.2024 14:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DArbRPlsbeY

Напомним избирателям Зе

Тарифы за коммуналку: Платить нельзя уменьшить | Зе Президент Слуга Народа # 7
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21.10.2024 14:45 Відповісти
Так практика показала шо на меморандуми можна покласти лупу з прибором...
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21.10.2024 14:47 Відповісти
нещасним зєлєнскім профурорам доведеться щЕ оформлювати додаткові інвалідності, пенсії та субсидії... проблем з цим у них, в країні мрії Зєлєнскага, звісно шо, не буде... тьОщін угоднік, барига-акадємік Стефанчук, не дасть збрехати - хрест на пузі..
ото блін наголосували приколісти, свідки зеленої секти 73% Вироку-2019 казали же всім, що "хуже нЄ будЄт" - а з'ясувалося, що лох - етА судьба... дблблд..
вже й усі розумні-законні терміни збігли, а їхній Вирок Україні все не відчепиться від трону сцаря, сракою вріс в "ходунки дермака", на яких можна і поїсти і посЕрти і щодобового гундосика "спокойной ночі, лохаши" написати..
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21.10.2024 15:11 Відповісти
Зарплаты и пенсии на 2025 год заморозили, а тарифы и налоги повышают.
Чем не 5 колона пуйла?
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21.10.2024 15:12 Відповісти
Ето всьо папірєднікі винуваті.

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21.10.2024 19:58 Відповісти
А ще б їх не прийшлось підвищувати враховуючи ситуацію з корупцією. Просто один приклад чиновник якого звільняють за підозрою в розкраданні бюджету бере 17 млн відступних, це неотримані премії які чомусь не були виплачені йому раніше.
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21.10.2024 15:30 Відповісти
Після новини кількість прокурорів/суддів/депутатів/іншихдержавнихвиродків на субсидіях різко виросла.
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21.10.2024 15:39 Відповісти
Дави їх, Вова! Лохторат має зрозуміти ціну популізму та голосування "папріколу"!
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21.10.2024 15:53 Відповісти
Чергова локшина... У всьому винен будь хто, але не влада...
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21.10.2024 18:25 Відповісти
Це ІПСО. Бубачка казав,що на час війни всі тарифи "заморожені". Ви ж не думаєте що бубачка-тухлий пи₴дун?
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21.10.2024 19:25 Відповісти
МВФ вимагає надати розрахунки, з яких ресурсів повертати гроші будуть. По простому - як влада розраховує вкласти позичені гроші, щоб заробити, і вистачило і на віддачу кредиту, і на проценти.
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21.10.2024 19:25 Відповісти
прощюпування кишень українців - може там у гусиків щє є трохи на общіпати...
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21.10.2024 19:26 Відповісти
Очі - яма. А в гузні дно. Це не влада, це істоти, вони не нажеруться НІКОЛИ.
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21.10.2024 19:26 Відповісти
У зеленського пояснили, що це експеримент, який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
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21.10.2024 19:29 Відповісти
можуть їсти щоденно
бо ж пам'ять коротка
вони вже не пам'ятають що було в 2022. витерлось з мозку
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21.10.2024 19:35 Відповісти
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21.10.2024 19:37 Відповісти
Юля президент. Вот увидите.
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21.10.2024 19:31 Відповісти
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21.10.2024 19:32 Відповісти
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21.10.2024 20:48 Відповісти
Канєшно. Отримали різку відмову зменшити пенсії інвалідам від влади. Тому вирішено обілетити тих хто цю недовладу обрав
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21.10.2024 19:34 Відповісти
Яка несполдіванка, да ********?
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21.10.2024 19:36 Відповісти
МВФ вимагає підняття пенсій,а не тарифів.
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21.10.2024 19:38 Відповісти
Ось повний текст по посиланню. Іде тут про підвищення тарифів?

Війна Росії в Україні продовжує нести економічні, соціальні та гуманітарні втрати. Атаки на енергетичну інфраструктуру завдали серйозних економічних збитків і збитків, і перспективи залишаються дуже невизначеними. Очікується, що війна триватиме протягом наступного року, створюючи тиск на витрати та відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні. Окрім тривалої війни, кілька інших нещодавніх подій мають важливі наслідки для програми, яку підтримує МВФ: по-перше, пакет податкових заходів очікує на ухвалення парламентом, після чого влада має продовжувати розвивати ці зусилля за допомогою подальших широких заходів. підтримувати фіскальну стабільність; по-друге, успішний обмін єврооблігацій у серпні є великим досягненням у відновленні стійкості боргу та забезпеченні списання боргів на тлі нагальних потреб у витратах; і, нарешті, запевнення G7 щодо надання Україні стабільного багаторічного фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів США через ініціативу «Надзвичайні позики для прискорення надходжень для України» (ERA) має вирішальне значення для задоволення нині більших потреб у фінансуванні.
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21.10.2024 19:43 Відповісти
Так нигде. Но наше ворье и олигархи загоняют народ в нищету под соусом что так хочет плохое МВФ и прочее. Они производят донбассизацию Украины. Превращая украинцев в нищих и беспомощных люмпенов, которые потом будут падки на любую подачку.
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21.10.2024 19:50 Відповісти
Не вистачає прокурорам на пенсії?
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21.10.2024 19:51 Відповісти
Так,так! Гроші потрібні владі! Треба собі, прокурорам і чиновникам підняти зарплати і пенсії,бо їм немає за що жити!
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21.10.2024 19:52 Відповісти
Сидіти цьому уряду з конфіскацєю майна.Взагалі ми за крок до народного гінву.
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21.10.2024 20:05 Відповісти
рабы-95 согласны
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21.10.2024 21:37 Відповісти
Кінець епохи бідності наступає по всіх фронтах на отару 73%, яка ще залишилакся в Україні. Решта вже давно накивала п'ятками до Європи.
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22.10.2024 08:16 Відповісти
Підарюги шмигалі у прокурорів інвалідів візьміть , або зарплатню до европейских підніміть.
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22.10.2024 14:29 Відповісти
Цензорята, ви та *********? На фото кацап з квитанцією в рублях.
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22.10.2024 16:51 Відповісти

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