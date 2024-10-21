Тарифи на комунальні послуги в Україні можуть підвищити ще до кінця війни, – Меморандум з МВФ (оновлено)
Уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.
Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, оприлюдненому у матеріалах П’ятого перегляду програми EFF для України на сайті МВФ.
Згідно із документом, щойно дозволять умови, уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи, з урахуванням нової методології та соціальних міркувань під час війни. Водночас українська влада сприятиме залученню зовнішнього фінансування та надасть пряму бюджетну підтримку енергетичним держпідприємствам за наявності бюджетних ресурсів.
"Як тільки закінчиться війна, реформа в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібних ринках газу. Крім того, забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов’язань викличе необхідність поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня покриття витрат, одночасно розподіляючи достатні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домашніх господарств", – йдеться у Меморандумі
Очікується, що Кабмін ухвалить дорожню карту поступової лібералізації тарифів на газ та електроенергію із конкретними строками її реалізації на період післявоєнного стану.
Крім того, вже до кінця жовтня 2024 року Кабмін із залученням авторитетних аудиторів має проаналізувати борги компаній у сфері централізованого теплопостачання перед НАК "Нафтогаз України" до та після лютого 2022 року, накопичені через різницю в тарифах і вплив війни. Це структурний "маяк" програми співпраці з МВФ. Вирішенням проблеми цієї заборгованості уряд обіцяє зайнятися після того, як пов’язаний з війною тиск на бюджет зменшиться, шляхом розробки нової методології формування тарифу на опалення.
Своєю чергою у пресслужбі Міністерства фінансів України зеперечили, що оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) передбачає зобовʼязання для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, але такий крок справді можливий за умови достатнього фінансування програми субсидій.
"Українська сторона разом із експертами МВФ розглядають можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала РФ енергетичній системі України та, як наслідок, вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми", – заявили у мінестерстві.
У Мінфіні нагадали, що Меморандум про співпрацю з МВФ від березня 2023 року після кожного його перегляду включав блок про реформу енергетичного сектору.
"Усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", – зауважили у міністерстві.
У Мінфіні зауважили, що оновлений Меморандум від 18 жовтня 2024 року "повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни".
Як повідомлялося, Національний банк України прогнозує поступове підвищення тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води з 2025 року.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів 31 травня ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.
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Хоча, "какаяразніца, хуженібудіт".
Вже *****...
Напомним избирателям Зе
Тарифы за коммуналку: Платить нельзя уменьшить | Зе Президент Слуга Народа # 7
ото блін наголосували приколісти, свідки зеленої секти 73% Вироку-2019 казали же всім, що "хуже нЄ будЄт" - а з'ясувалося, що лох - етА судьба... дблблд..
вже й усі розумні-законні терміни збігли, а їхній Вирок Україні все не відчепиться від трону сцаря, сракою вріс в "ходунки дермака", на яких можна і поїсти і посЕрти і щодобового гундосика "спокойной ночі, лохаши" написати..
Чем не 5 колона пуйла?
бо ж пам'ять коротка
вони вже не пам'ятають що було в 2022. витерлось з мозку
Війна Росії в Україні продовжує нести економічні, соціальні та гуманітарні втрати. Атаки на енергетичну інфраструктуру завдали серйозних економічних збитків і збитків, і перспективи залишаються дуже невизначеними. Очікується, що війна триватиме протягом наступного року, створюючи тиск на витрати та відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні. Окрім тривалої війни, кілька інших нещодавніх подій мають важливі наслідки для програми, яку підтримує МВФ: по-перше, пакет податкових заходів очікує на ухвалення парламентом, після чого влада має продовжувати розвивати ці зусилля за допомогою подальших широких заходів. підтримувати фіскальну стабільність; по-друге, успішний обмін єврооблігацій у серпні є великим досягненням у відновленні стійкості боргу та забезпеченні списання боргів на тлі нагальних потреб у витратах; і, нарешті, запевнення G7 щодо надання Україні стабільного багаторічного фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів США через ініціативу «Надзвичайні позики для прискорення надходжень для України» (ERA) має вирішальне значення для задоволення нині більших потреб у фінансуванні.