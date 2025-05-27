Ціни на газ в Україні перевищили європейські і сягнули найвищого за два роки рівня

Ціни на природний газ в Україні 26 травня цього року сягнули 23 тис. грн за тисячу кубометрів.

Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого за понад два роки рівня, з лютого 2023 року, пише галузеве видання ExPro.

Зокрема, газ в Україні в понеділок, 26 травня, торгувався за цінами 22 800-23 200 грн за тисячу кубометрів, у залежності від ресурсу. При перерахунку вартість газу становить 19 000-19 333 грн за тисячу кубометрів, або $458-466 за тисячу кубометрів (також 38,15-38,83 євро за MWh).

Як зазначається, зростання цін на внутрішньому ринку пов'язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. У травні на ринку спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до росту.

Зокрема, Кабінет Міністрів із початку квітня зобов'язав "Укрнафту" продавати газ власного видобутку для "Нафтогазу" на умовах ПСО (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів, – ред.). Крім того, "Укрнафтобуріння", що перебуває в управлінні "Укрнафти", також припинило продаж газу на вільному ринку, що суттєво скоротило обсяги пропозиції.

Водночас попит на газ зростає. Кінцеві споживачі купують більше газу, створюючи додаткові резерви на наступні місяці.

Окрім того, на ринку залишається додатковий попит від державних компаній, передусім "Нафтогаз Трейдинг" та "Оператора ГТС України". Збільшений попит на фоні скороченої пропозиції сприяє зростанню цін на газ в Україні.

При цьому ціни на природний газ на українському ринку перевищують ціни на європейському, а різниця між цінами в останні дні досягає 2 євро за MWh, що є найвищим значенням лютого 2024 року. Наявного спреду поки недостатньо для повноцінного відновлення комерційного імпорту природного газу до України, оскільки він не покриває всю маржу.

Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями.

Раніше повідомлялося, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) – до 30 квітня 2026 року.

До того в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.