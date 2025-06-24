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Новости Членство Украины в НАТО
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Зеленский: Членство Украины в НАТО - необходимость и возможности для самого Альянса

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является не только потребностью украинского государства, но и усилением самого Альянса.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для членов НАТО сегодня выгодно иметь такого союзника, как Украина - с вооружением НАТО, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров. Это усиление НАТО", - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы имеют за спиной 10 лет войны, что сформировало уникальный опыт.

"Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор", - пояснил он.

По словам президента, вступление Украины в НАТО - это не одностороннее стремление, а взаимная потребность."НАТО нужны украинцы", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он признал, что на сегодня вопрос членства остается открытым: "На сегодня это невозможно", - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) НАТО (10176)


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Топ комментарии
+18
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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24.06.2025 11:43 Ответить
+12
Твоя рожа только за роялем!
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24.06.2025 11:32 Ответить
+10
Стесняюсь спросить "величайшего" говоруна - А как там поживают бумаги об ускоренном вступлении? Еще "да", или уже "нет"?

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24.06.2025 11:50 Ответить
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Трамп проти
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24.06.2025 11:32 Ответить
Твоя рожа только за роялем!
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24.06.2025 11:32 Ответить
Як тільки бачу його пику, так відразу бачу його за роялем зі спущеними штанами! Схоже, що єдиний слід, який не несе негативного змісту він залишить в історії!
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24.06.2025 11:59 Ответить
А обіцянки передвиборчі хто буде виконувати? Сойдьомса пасірєдінє!
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24.06.2025 11:36 Ответить
сьогодні, цілий день, оця мершава гундоса пика зе!поца.
де, мої нерви? а, їх вже нема.....
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24.06.2025 11:40 Ответить
+1.
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24.06.2025 12:16 Ответить
Вова заявив, що Вова потрібен НАТО, тільки НАТО ще не в курсі
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24.06.2025 11:42 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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24.06.2025 11:43 Ответить
Муженко - это тот у которого НЛО над складами летали? Которого уволили 21 мая 2019? А саммит НАТО в Лондоне был 3-4 декабря 2019? Другими словами саммит был спустя 6 месяцев после его отставки.
Главное больше номеров указов в посте написать.
Ну это же лютый фейк, опровергнутый ещё в 2022 году, но лайки указывают на отсутствие желания анализировать.
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24.06.2025 14:02 Ответить
Ну и? Заседание военного комитета "НАТО + Украина", на котором должны были принять заявку, состоялось именно 21-22 мая 2019 года. Тяжело проверить?

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24.06.2025 16:27 Ответить
Никакого заседания "НАТО + Украина" в мае 2019 не было. И вы правы, это легко проверить с помощью 5-ми минутного поиска в архиве на официальном сайте альянса. И с апреля по июнь 2019 года никаких встреч, даже запланированных с Украиной не было.
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24.06.2025 18:43 Ответить
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/66/86/77e27f830e2c4a307736c64b5513df44_1554906510.pdf
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24.06.2025 21:50 Ответить
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24.06.2025 11:44 Ответить
Нагадує продавця б/у пилосмоктів, що ходять по квартирах та переконують, що "як раз ВАМ потрібен" цей прекрасний пилосмокт!
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24.06.2025 11:47 Ответить
Стесняюсь спросить "величайшего" говоруна - А как там поживают бумаги об ускоренном вступлении? Еще "да", или уже "нет"?

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24.06.2025 11:50 Ответить
А має бути Порошенко та його команда. І це можна зробити зробити без виборів. Простим голосуванням у ВР.
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24.06.2025 11:53 Ответить
такого небуло навіть за кучми-януковича, всі гілки влади узурповані, це кінець.
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24.06.2025 11:57 Ответить
Заяви для лохів,спочатку зробив все що б загальмувати рух України до НАТО, а потім такий фінт, опа але запізно,обставини різко змінилися..
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24.06.2025 11:52 Ответить
"Для членів НАТО сьогодні вигідно мати союзника, як Україна - з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. Це посилення НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n3559624

Ніхто й не сумнівається, що НАТі треба хтось, хто буде замість Альянсу воювати з росією. Сам Альянс не дурний вступати у війну.
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24.06.2025 11:53 Ответить
Чому росія напала на Україну, а не на НАТО? бо НАТО не стало би воювати з росією?
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24.06.2025 11:55 Ответить
Тому що в Україні ресурси, а в НАТО технології. З ресурсами рашка знає, що робити, з ресурсами не втічеш. А от з технологіями важче.
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24.06.2025 12:05 Ответить
Тому ж, чому везли парадну форму з собою. Бо довбограї.
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24.06.2025 12:13 Ответить
При цьому клоуну в парі з козирем,шлях туди закритий.
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24.06.2025 11:58 Ответить
В. Zєльонський: "Майо мнєніє: я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним, чіловєкам втарога сорта".
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24.06.2025 12:27 Ответить
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24.06.2025 12:32 Ответить
Так, Україна має бути в НАТО, але без портновської шобли: татаровихєрмаківзеленських.
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24.06.2025 13:06 Ответить
Ви хоть працюєте? Чи тільки відосики, які Вам пишуить текст і знімають дівчата? Це робота Пезидента?
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24.06.2025 13:11 Ответить
Ага, це щоб українці захищали НАТУ
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24.06.2025 13:14 Ответить
Доки це чмо та його банда буде при владі, доти ніякої і згадки не буде про якесь членство в чомусь. Ішака можуть прийняти хіба-що в тайожний союз і, можливо, в БРІКС. Ішак є червоною шматою для усього світу.
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24.06.2025 13:23 Ответить
Как же ты уже надоел со своим НАТО!Нет НАТО для Украины есть БЛА ******!С твоего РТА!!!Достал уже!!!да небудет тебя когда АЛЬЯНС ВОЗМЁТСЯ даже незнаю!!!Хупутин неоставит и места для ТЕБЯ ЗЕЛЕНСКИЙ ДОВБОДЯТЕЛ!!!
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24.06.2025 13:56 Ответить
Дайте йому і єрмаку пістолет з одним патроном.
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24.06.2025 14:55 Ответить
 
 