Зеленский: Членство Украины в НАТО - необходимость и возможности для самого Альянса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является не только потребностью украинского государства, но и усилением самого Альянса.
Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для членов НАТО сегодня выгодно иметь такого союзника, как Украина - с вооружением НАТО, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров. Это усиление НАТО", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что украинцы имеют за спиной 10 лет войны, что сформировало уникальный опыт.
"Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор", - пояснил он.
По словам президента, вступление Украины в НАТО - это не одностороннее стремление, а взаимная потребность."НАТО нужны украинцы", - подчеркнул Зеленский.
В то же время он признал, что на сегодня вопрос членства остается открытым: "На сегодня это невозможно", - сказал президент.
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де, мої нерви? а, їх вже нема.....
які увійшли в Історію України:
Главное больше номеров указов в посте написать.
Ну это же лютый фейк, опровергнутый ещё в 2022 году, но лайки указывают на отсутствие желания анализировать.
Ніхто й не сумнівається, що НАТі треба хтось, хто буде замість Альянсу воювати з росією. Сам Альянс не дурний вступати у війну.