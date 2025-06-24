Зеленский: Членство Украины в НАТО - необходимость и возможности для самого Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является не только потребностью украинского государства, но и усилением самого Альянса.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для членов НАТО сегодня выгодно иметь такого союзника, как Украина - с вооружением НАТО, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров. Это усиление НАТО", - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы имеют за спиной 10 лет войны, что сформировало уникальный опыт.

"Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор", - пояснил он.

По словам президента, вступление Украины в НАТО - это не одностороннее стремление, а взаимная потребность."НАТО нужны украинцы", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он признал, что на сегодня вопрос членства остается открытым: "На сегодня это невозможно", - сказал президент.

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