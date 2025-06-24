Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить Альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.
"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня Украина его держит, он не имеет времени муштровать армию", - отметил глава государства.
Зеленский считает, что планируемое странами НАТО увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году является слишком медленным темпом на фоне потенциальной военной угрозы со стороны России.
По его словам, для нападения на НАТО Путину нужна пауза, ему нужно снятие санкций, а также вышколенная армия.
"И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия", - предупреждает Зеленский.
В то же время Зеленский добавил, что в ближайшие месяцы глава Кремля не готов к нападению на государство-член Альянса. "Нет, я считаю, он не готов", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. наразі в Сербії перебуває близько 500 тищ. кацапських рил, не рахуючи місцевих довбодятлів, але враховуючи бувших вагінерівців і просто тонни кацапської агентури. ця маса вже активно тренує місцевих і боснійсько-сербських сепаратистів.
2. орбаноїди уже дефакто вступили в союз із сербами і навіть були готові евакуювувати силами свого спецназу боснійського сепаратиста додіка, якби того спробувала арештувати місцева влада. але босняки здали назад тоді і вже прибувші до Боснії угри укатили назад.
3. основна задача наразі - це підпалити Боснію, щоб звідти конфлікт перекинувся на Хорватію. для цього сил сербів, мадярів і місцевих боснійських сепаратистів, підсилених кацапськими найманцями - вистачить.
4. роль фіци тут сугубо декоративна - допомогати блокувати будь-які потуги ЄС і НАТО втрутитися і блокувати логістику, шо усіляким фіцам у купі з орбаноїдами цілком під силу.
Європа висновки з Другої світової таки зробила, тільки не "треба було зразу воювати з Гітлером", а "треба було витиснути з Чехословаччини побільше для ослаблення Гітлера")
Тож тепер не тринди - бо НАТО і захід теж дууууже ******** шашлички...
Авторитетное мнение уважаемого провидца нах.