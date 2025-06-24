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Новости Наступление россии на страні НАТО
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Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, - Зеленский

Путин может напасть на НАТО

Российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня Украина его держит, он не имеет времени муштровать армию", - отметил глава государства.

Зеленский считает, что планируемое странами НАТО увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году является слишком медленным темпом на фоне потенциальной военной угрозы со стороны России.

По его словам, для нападения на НАТО Путину нужна пауза, ему нужно снятие санкций, а также вышколенная армия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - СМИ

"И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия", - предупреждает Зеленский.

В то же время Зеленский добавил, что в ближайшие месяцы глава Кремля не готов к нападению на государство-член Альянса. "Нет, я считаю, он не готов", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что Россия собирается напасть на НАТО, - это бред, - Путин

Автор: 

армия РФ (19892) Зеленский Владимир (21077) НАТО (10176) путин владимир (31647)


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Топ комментарии
+14
Да ты что ? А что тебе говорили в 2021 году забыл про возможное нападение рашки ?
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24.06.2025 10:24 Ответить
+10
В НАТО без клоуна розберуться.
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24.06.2025 10:25 Ответить
+8
Як завжди розмова ні про що ,ти про Україну думай як захистити від рашиської орди і зупинити ворога який наступає і все руйнує.
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24.06.2025 10:27 Ответить
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Но якщо я буду презедентом цого не станеться....
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24.06.2025 10:19 Ответить
''кажуть, що найстрашніший дурень той, що вважає себе розумним!''
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24.06.2025 14:10 Ответить
П'ять-шість. Максимум 10.
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24.06.2025 10:23 Ответить
Да ты что ? А что тебе говорили в 2021 году забыл про возможное нападение рашки ?
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24.06.2025 10:24 Ответить
В НАТО без клоуна розберуться.
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24.06.2025 10:25 Ответить
путин как всем известно ***** и ни на какое НАТО то ***** ни нападёт, попа то у него не резиновая.
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24.06.2025 10:26 Ответить
звідки така впевненість? якшо від трампа буде гарантія не вступати, а фіцо і орбан відкриють другий фронт на Балканах і поставлять ЄС в раскоряку, то чому б не спробувати?
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24.06.2025 10:31 Ответить
До твоїх всіх " якщо" ще обов'язково добавити .... ЯКЩО марсіани пристануть до союзників ***** !)
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24.06.2025 12:57 Ответить
Фіцо другий фронт, ким і чим? Словачиини всього та нічого, з ки і за що воювати будуть? ти б припинив вживати якісь речовини.
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24.06.2025 15:03 Ответить
ти б поцікавився питанням, перш ніж кидати якісь пред'яви:
1. наразі в Сербії перебуває близько 500 тищ. кацапських рил, не рахуючи місцевих довбодятлів, але враховуючи бувших вагінерівців і просто тонни кацапської агентури. ця маса вже активно тренує місцевих і боснійсько-сербських сепаратистів.
2. орбаноїди уже дефакто вступили в союз із сербами і навіть були готові евакуювувати силами свого спецназу боснійського сепаратиста додіка, якби того спробувала арештувати місцева влада. але босняки здали назад тоді і вже прибувші до Боснії угри укатили назад.
3. основна задача наразі - це підпалити Боснію, щоб звідти конфлікт перекинувся на Хорватію. для цього сил сербів, мадярів і місцевих боснійських сепаратистів, підсилених кацапськими найманцями - вистачить.
4. роль фіци тут сугубо декоративна - допомогати блокувати будь-які потуги ЄС і НАТО втрутитися і блокувати логістику, шо усіляким фіцам у купі з орбаноїдами цілком під силу.
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24.06.2025 15:50 Ответить
Фіцо сьогодні, завтра не буде, не він один приймає рішення, і засцить він проти Європи і НАТО, так відпрацьовує свої срібняки, але на щось серйлзне воно не здатне. от циганва, то ті упороті, але їм яка вигода, вони ж плачуть, що їм грошей мало, то так ще менеш стане. гадити потроху на угоду пуйлу можуть і будуть, але якісь збройні конфлікти не їхнє.
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24.06.2025 17:21 Ответить
чувак почитай это П'ята стаття договору НАТО не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії, - ексголова військового комітету НАТО Бауер Джерело: https://censor.net/ua/n3559575
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24.06.2025 10:33 Ответить
Бо НАТО існує тільки для проведення засідань...
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24.06.2025 11:04 Ответить
..але відколи існує НАТО, на жодну країну-члена не напали !... А ти як...багатовекторний ?))
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24.06.2025 13:11 Ответить
Ось висловив свою думку,і треба було замовкнути.І не тикай,я з тобою корів не пас.
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25.06.2025 08:21 Ответить
Як завжди розмова ні про що ,ти про Україну думай як захистити від рашиської орди і зупинити ворога який наступає і все руйнує.
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24.06.2025 10:27 Ответить
5 10 п'ятого 4 15 вот!
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24.06.2025 10:28 Ответить
Як та циганка на вокзалі, ще " денюжку" щоб зняти прокляття попроси.
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24.06.2025 10:28 Ответить
Ще б порадив до шашликів готуватися.
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24.06.2025 10:29 Ответить
Нострадамус Касандрович Ванговський хрінів!
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24.06.2025 10:29 Ответить
"Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію" - ну от і прекрасно, в НАТО все окей.

Європа висновки з Другої світової таки зробила, тільки не "треба було зразу воювати з Гітлером", а "треба було витиснути з Чехословаччини побільше для ослаблення Гітлера")
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24.06.2025 10:29 Ответить
Вова - тобі казали що рашисти нападуть? Казали. А ти що - жрав шашлички.
Тож тепер не тринди - бо НАТО і захід теж дууууже ******** шашлички...
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24.06.2025 10:35 Ответить
Сказал разминирователь всего что можно и пускатель шаттлов в Крым.
Авторитетное мнение уважаемого провидца нах.
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24.06.2025 10:41 Ответить
тут є ще стаття, де воно себе називає найдосвідченішим, прикінь.
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24.06.2025 15:05 Ответить
Воно нічому не вчиться. Вже спробував лякати Трампа і той його вигнав. Зараз теж саме. А ціль одна - дайте йому гроші бо вас рашка з'їсть.
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24.06.2025 10:46 Ответить
бо у нього команда тих, що прийшли просто мародкрити і не мають ні досвіду, ні знань, ні бажання вчитись в управлінні тільки красти і шаурму жерти. вже ж ясно сказали, що послиця в америці і інші т.з. представники там нікому не цікаві,з ними не хочуть спілкуватися. послиця замість займатись представництвом інтересів в найважливішому партнерові України США, ресторани відкриває. том же це все бачать.
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24.06.2025 15:08 Ответить
Чули промову Найнайнайвелічайшого Лідора Світу Боневтіка? То ж негайног починайте будувати дороги від свого кордону і до Білорусі, щоб кацапські танки не застрягли в полях. Руйнуйте оборону і системи ППО, знищуйте ракетні програми і йдіть на шашлики.
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24.06.2025 10:47 Ответить
Що ти, сволото зробило за роки війни, окрім відосиків, щоб захистити Державу???7
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24.06.2025 11:19 Ответить
Де ти такий розумний був у 2021-2022?
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24.06.2025 11:31 Ответить
Бабуля правду про нього сказала. Боже яке ж воно Зекончане
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24.06.2025 11:55 Ответить
Далі завів пісеньку ....свідок "щита Європи"... шашличник недороблений...
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24.06.2025 13:03 Ответить
Може, тільки сцить! А Європі треба пам'ятники ставити медведчуку -- так навішати лапшу ***** про Київ за три дні! А шанс у ***** був -- як ганяв війська по білорусі-- прорив в сторону Варшави км на 100 з 10--20 ядерними боєголовками і ВСЬО! І ната ВСІ хотєлки виконали!
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24.06.2025 13:26 Ответить
На нари мудака безтолкового!
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24.06.2025 13:31 Ответить
Пррсррчене чому ти несказав нашим дітям щоб евакуювалися ,свою мамуриму і скумбрію вивіз ,
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24.06.2025 14:03 Ответить
 
 