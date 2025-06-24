Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня Украина его держит, он не имеет времени муштровать армию", - отметил глава государства.

Зеленский считает, что планируемое странами НАТО увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году является слишком медленным темпом на фоне потенциальной военной угрозы со стороны России.

По его словам, для нападения на НАТО Путину нужна пауза, ему нужно снятие санкций, а также вышколенная армия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - СМИ

"И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия", - предупреждает Зеленский.

В то же время Зеленский добавил, что в ближайшие месяцы глава Кремля не готов к нападению на государство-член Альянса. "Нет, я считаю, он не готов", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что Россия собирается напасть на НАТО, - это бред, - Путин