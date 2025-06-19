То, что Россия собирается напасть на НАТО, - это бред, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин назвал "невероятной ложью" информацию о вероятном нападении России на страны Европы и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран. Но это же, мы понимаем, что это бред", - сказал Путин.

Кроме того, глава Кремля не считает любое перевооружение НАТО угрозой для России, "потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности и постоянно совершенствуем оборонительные возможности".

"Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", - сказал Путин.

