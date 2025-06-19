То, что Россия собирается напасть на НАТО, - это бред, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин назвал "невероятной ложью" информацию о вероятном нападении России на страны Европы и НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран. Но это же, мы понимаем, что это бред", - сказал Путин.
Кроме того, глава Кремля не считает любое перевооружение НАТО угрозой для России, "потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности и постоянно совершенствуем оборонительные возможности".
"Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", - сказал Путин.
у нас просто навчання - де на свої території хочемо там і тусуємося
З усіх вутюгів...
По мозгам поїздить, почавити емоцій?
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Він в шоколаді з усіх боків. - Вигідно обмінявся з Трампом - кинув іранський неліквід в обмін на допомогу у війні з Україною. Продає нафту вже на 20 баксів дорожче. І навіть тих квелих санкцій не буде.
Що його так лякає, по-вашому?
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Такий от парадокс ху-йла...
Столько раз его и убей!
2008
"Крым не является спорной территорией, а Россия давно признала границы Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин."
Якщо не бреше - тицьни його патиком, переконайся, що він хороший, двохсотий.
То же про Украину слышали
А нападение НАТО на Расию - святая правда!