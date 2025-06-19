РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
6 094 93

То, что Россия собирается напасть на НАТО, - это бред, - Путин

Путин сделал заявление по поводу нападения РФ на НАТО

Российский диктатор Владимир Путин назвал "невероятной ложью" информацию о вероятном нападении России на страны Европы и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран. Но это же, мы понимаем, что это бред", - сказал Путин.

Кроме того, глава Кремля не считает любое перевооружение НАТО угрозой для России, "потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности и постоянно совершенствуем оборонительные возможности".

"Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", - сказал Путин.

+38
....ти те саме казав про Україну!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
+36
Так,це твоя маячня і ти це зробив вже не раз,і не два по відношенняю до інших країн.Тому НАТО правильно мислить і діє,і це тебе дратує.Застрілися.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:38 Ответить
+33
Точно те саме ти говорило за тиждень до атаки на Україну.
З усіх вутюгів...
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
Так,це твоя маячня і ти це зробив вже не раз,і не два по відношенняю до інших країн.Тому НАТО правильно мислить і діє,і це тебе дратує.Застрілися.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:38 Ответить
так само пуйло говорило, що не збирається на падати на Україну

у нас просто навчання - де на свої території хочемо там і тусуємося
показать весь комментарий
19.06.2025 08:52 Ответить
Все, що говорить бункерний лайнюк треба перевертати з ніг на голову - і ось це буде правдою! Тобто: на Європу він збирається нападати і збільшити до 5 % видатки на озброєння є сенс, як і вимагає Трамп! Ти ж диви прямо самому Трампу перечити задумав плішивець! Нічо собі... Це добрий знак!
показать весь комментарий
19.06.2025 10:02 Ответить
Єдине на що ти ще можеш напасти, це на своє дзеркало, побачивши у ньому якусь потвору
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
....ти те саме казав про Україну!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
Точно те саме ти говорило за тиждень до атаки на Україну.
З усіх вутюгів...
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
Те ж саме воно казало про Україну.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 10:45 Ответить
Где-то мы уже это слышали... А, вспомнил. Одно ху**о в 2022 году тоже самое рассказывало про Украину.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:41 Ответить
"Крим не є ніякою спірною територією. Там не було ніякого етнічного конфлікту на відміну від конфлікту між Південною Осетією та Грузією. Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України. Ми по суті завершили в цілому та загалом наші переговори щодо кордонів. Мова іде про демаркацію, утім це ж технічні переговори. Питання про якісь подібні цілі для росії віддає провокаційним сенсом" /ху#ло/2008/
показать весь комментарий
19.06.2025 10:44 Ответить
Редактори, а може досить цитувати цю наволоч мерзенну? Ранкова стрічка новин переповнена огидною маячньою цього гівняного ********, астанавітесь!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 08:41 Ответить
Іде підготовка , а що може схавають?!
показать весь комментарий
19.06.2025 10:53 Ответить
Цікаво інше - набуя в український інфопростір ретранслюють висєри цього виродка?
По мозгам поїздить, почавити емоцій?
показать весь комментарий
19.06.2025 08:42 Ответить
справа медведчука-партнова-шуфріча-баканаФФа живе і надалі в Україні.....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
показать весь комментарий
19.06.2025 08:52 Ответить
бувших ригоаналів Н Е Б У В А Є !!!!!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 10:23 Ответить
😊 Нууу, мені наприклад цікаво. Треба розуміти, що ці "одкровення" - це певний наслідок певних подій. І вони - спроба відбрехатися, що є ознакою страху. Які події провокують пуцинський страх? Звичайно, роздовбування Ізраїлем Ірану. Треба користатися цим страхом.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:54 Ответить
А чим те "роздовбування" лякає ху-йла?
Він в шоколаді з усіх боків. - Вигідно обмінявся з Трампом - кинув іранський неліквід в обмін на допомогу у війні з Україною. Продає нафту вже на 20 баксів дорожче. І навіть тих квелих санкцій не буде.
Що його так лякає, по-вашому?
показать весь комментарий
19.06.2025 09:03 Ответить
😊 Розумієте, якщо у пуцина все йде добре, він сидить тихо і потирає руки. А коли щось не так - вілізає з чергового бункера і виливає ночви помий, основним вмістом яких є виправдовування.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:22 Ответить
Ти не правий,він даже з валізи не встає, а з бункера тім паче не вилізе
показать весь комментарий
19.06.2025 09:55 Ответить
Його лякає те чого він ніколи не буде казати - невпевненість у власних силах, брак котрих може позбавити його "шоколаду" у котрому він перебуває зараз. Саме через неї він і накачує себе та інших казками про "міць" рашистів, аби просто вірити у неї без огляду на реальність. Це самогіпноз та спроба гіпнотизувати світ!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:22 Ответить
То нагуя ж ви її несете? - маячню - дімон не дасть збрехати
показать весь комментарий
19.06.2025 08:42 Ответить
Заколисує стареньку Європу - чого ж не напасти на таку розслаблену і м"ягкотілу
показать весь комментарий
19.06.2025 09:19 Ответить
Ну да . Она и на Украину НЕ собиралась нападать. Путин не даст сбрехать.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:42 Ответить
А ролики по ТВ как они ракетами топят Европу это видимо шутка такая. Или рассказы что страны Балтии ненастоящие.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:42 Ответить
Брехня,маніпуляції,блеф,підкуп,шантаж -ось основні важелі впливу кацапні на так званий "цивілізований світ". І їм поки що все вдається. А у випадку з Україною просто самі себе наї@али.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:50 Ответить
Ой шото раскукарекался петух с утреца, нападать не буду на нато, иран идет вжопу, спасибо за шахеды, но иди в жопу, мы попросили ИЗРАИЛЬ гарантировать нашим спуцам безопасность в ИРАНЕ, ИЗРАИЛЬ В ИРАНЕ КАРЛ!
показать весь комментарий
19.06.2025 08:42 Ответить
ОСЬ ЩО СКАЗАВ ЦЕЙ БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС...https://ua.korrespondent.net/world/russia/4546180-putin-zaiavyv-pro-viinu-z-osnovnymy-krainamy-nato
показать весь комментарий
19.06.2025 08:43 Ответить
Здохни,мерзото
показать весь комментарий
19.06.2025 08:43 Ответить
Звісно маячня. Зараз істота вже і власний чумадан не нападе. Тому що Україна демілітаризовує кацапський лепрозорій. Але ж з такими союзниками цей процес занадто важкий.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:46 Ответить
Ця тютя так говорила і про Україну. Нацистському байстрюку,як і всім кацапам вірити-себе не поважати.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:48 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!

показать весь комментарий
19.06.2025 08:48 Ответить
Щось він ***********.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:49 Ответить
З'їв щось не те, от і понесло.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:34 Ответить
От чому Україна в НАТО - це безпека України, Європи і як це не парадоксально - самої кацапії.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:50 Ответить
Якщо цю мерзоту посадити в камеру з Трампом - то вся планета могла б спостерігати, як два довбо*оба трахають один одному мозок....
показать весь комментарий
19.06.2025 08:50 Ответить
дадада, це і Україна колись чула про укрАінскій Крим і тп. Хробак брехливий.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:52 Ответить
Не кривдь хробака, він не в чому не винен, а ху...ло - ху...лом був, буде і їм здохнет
показать весь комментарий
19.06.2025 09:49 Ответить
Ага. Ну ще б ***** зізнався що готує напасти на когось. ***** те саме казало про Україну за день до нападу. А ще любима поговорка ***** "ми говорим одно а дєлаєм другоє. Ето рузкая смекалка"
показать весь комментарий
19.06.2025 08:53 Ответить
Бачите як Трамп Путлера подбадьорив !
показать весь комментарий
19.06.2025 08:55 Ответить
То Что у Тебя в голове это не то что маячьня!!!!ЭТОПОЛНЫЙ ТЫ ДЫБИЛ ПУТИНХУЙЛО!!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 08:55 Ответить
Він правий, бо все що каже путін - це маячня.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:56 Ответить
Ти сопля проти НАТО.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:59 Ответить
ті самі слова, перед нападом на Україну! слово в слово!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:13 Ответить
Якби Україна вступила в НАТО то мільйон кацапів був би живий.

Такий от парадокс ху-йла...
показать весь комментарий
19.06.2025 09:15 Ответить
Якщо намірів перевірити НАТО на міцність "не має" (як "не було" таких намірів в Кремля відносно України згідно його офіційних заяв навіть за лічені години до повномасштабного нападу) то чого ж на державних каналах рашистів не затикають пельку їх працівникам типу Солов'йова та запрошеним на їх передачі депутатам що постійно погрожують країнам НАТО війною?! Тому вірити )(уйлу (воно ж путін) - себе не поважати!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:15 Ответить
Значить нападе.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:18 Ответить
Трамп робить усе можливе аби надати Москві спроможності таки напасти на НАТО принаймні на Естонію, Литву, Латвію, але, як ми бачимо, інші країни НАТО (на Угорщину та Словаччину можна уваги не звертати) не йдуть на поводу у США і роблять те що треба, а не те чого бажає Білий дім, принаймні зараз. Саме для того щоб приспати їх суспільство (мов навіщо витрачати гроші на оборону якщо "загрози не має") і направлені усі ці висловлювання )(уйла (воно ж путін). А наша справа нагадувати країнам НАТО про те, що ТЕ САМЕ кремлівський покидьок разом з його оточенням розповідав й громадянам України то про те що будь хто бажаючий відібрати Крим в України це ідіот, а потім що ті хто окупував Крим це "сили самооборони Криму, а потім що роССіййських військових на Донбасі "не має" й т.д.!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:34 Ответить
Вся інформація присвячена цьому рашиському терористу ,навіщо ЦН приділяє стільки уваги і так зрозуміло що воно може сказати.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:20 Ответить
І цей здохне.....
показать весь комментарий
19.06.2025 09:22 Ответить
Це ти *****,маячня на білому світі.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:25 Ответить
Кацап не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:30 Ответить
Радянські люди є всюди
показать весь комментарий
19.06.2025 10:46 Ответить
Значить хочуть , аж регочуть і нападуть.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:32 Ответить
Брехливий рашистський пес-Те, що Росія збирається напасти на УКРАЇНУ, - це теж була маячня, - виродок з пекла
показать весь комментарий
19.06.2025 09:33 Ответить
Навіщо стільки путлєра у стрічці Цензора???
показать весь комментарий
19.06.2025 09:34 Ответить
Бо він наш ворог, а ворога треба чути й розуміти, що саме він бажає зробити, робити висновки з його слів та справ, й готуватись до того аби попередити те що може з його боку загрожувати нам та нашим союзникам!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:36 Ответить
Він останні років 10 говорить те саме.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:43 Ответить
Кацап не бреше тільки тоді, коли він мертвий. Чує дупою пуйло, що скоро полетять на болотиа санкції і почав крутити своєю смердячої гнилою діркою, що він миротворець і ніколи не нападе на НАТО. Не вірте брехуну і терористу номер один. Клялася свиня, що не буде їсти лайно, при першій можливості проковтнула все.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:34 Ответить
Я б сказав інакше - рашисти роблять протилежне тому що кажуть, а згідно заповітів Геббельса звинувачують супротивника у тому що роблять самі. З цього треба робити висновки аби розуміти що ці покидьки планують робити!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:39 Ответить
Ти ще трампанутого спрогнозував би. А це дерьмо зовсім спрогнозувати не можливо.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:43 Ответить
Ну ви й загнув. 73-х процентники е в любiй краiнi + нараic пропаганда, розрахована на довбня.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:48 Ответить
Так, це гірка правда.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:43 Ответить
Десь читала, що Арістотель стверджував, що демос - це лиш 15% населення. Решта - охлос.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:35 Ответить
В уснiй формi, стосовно Украiни, вiд хутiн пуя вже був "ненапад" та "дружба на всi часи".
показать весь комментарий
19.06.2025 09:43 Ответить
Заявив ху...ло не вставай з валізи. Тим паче що валізи виготовлені тільки для війни з Україною. Да і пісков один не справляється, треба замов на інші валізи призначати
показать весь комментарий
19.06.2025 09:41 Ответить
а хто тоді 3 роки взахльоб вєщає по росТВ, що росія воює з НАТО в Україні? А, нуда, це ж теж маячня
показать весь комментарий
19.06.2025 09:46 Ответить
Сколько раз увидишь *****,
Столько раз его и убей!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:47 Ответить
ЦЕ шо, заклик до мазунiв, котрi з першого разу не можуть закрити проблему з тим падлом.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:50 Ответить
Свои сказочки пусть рассказывает своим миньенам
показать весь комментарий
19.06.2025 09:50 Ответить
Вірити *****, себе не поважати.
2008
"Крым не является спорной территорией, а Россия давно признала границы Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин."
показать весь комментарий
19.06.2025 09:52 Ответить
я пам'ятаю воно таке саме говорило, що не буде нападати на Україну.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:56 Ответить
це ж було
показать весь комментарий
19.06.2025 09:56 Ответить
Чуть позже, можем повторить
показать весь комментарий
19.06.2025 10:44 Ответить
Знову касап бреше.
Якщо не бреше - тицьни його патиком, переконайся, що він хороший, двохсотий.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:58 Ответить
Слова кремль,Росія пишуться з малої букви,слово путін правильно писати ,використовуючи літери х,у,й,л,о!
показать весь комментарий
19.06.2025 09:59 Ответить
Сам він не нападе. а нападе якщо йому буде вказівка від китайців, або Трампона ( шкіряного йому в дупу трамбона)
показать весь комментарий
19.06.2025 10:09 Ответить
звісно маячня, ***** енд компані на прикладі дружнього ірану побачив що буде з мордором коли туди залетять літаки НАТО.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:12 Ответить
значит точно напеде
показать весь комментарий
19.06.2025 10:18 Ответить
Значит собирается.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:26 Ответить
Верим.
То же про Украину слышали
показать весь комментарий
19.06.2025 10:43 Ответить
до ворожки не ходи, наступне що він віблює зі свого гівняного рота, буде - Вільнюс то не нато
показать весь комментарий
19.06.2025 10:45 Ответить
Ну раз цей п*дарас своїм п*дарастичним ротом про це заговрив, значить готуйтесь...
показать весь комментарий
19.06.2025 11:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5gybGYhYlG0
показать весь комментарий
19.06.2025 11:35 Ответить
Звісно не нападуть. Спершу всім навішають на вуха, що в НАТО суцільні нацисти і мілітаристи, і почнуть від них захищатися на їхній же території.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:09 Ответить
Млять!
А нападение НАТО на Расию - святая правда!
показать весь комментарий
19.06.2025 12:37 Ответить
Плешивая моль сам себе диагнозы ставит, исходя из своих планов.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:55 Ответить
так воно дійсно маячня, бо майже все, що пукін збирав 20 років і дістав від сєсєсєра вже згоріло в україні, а нове створити без південьмашу, ютз, чи харківа вони не здатні. вони навіть німецький двигун від тигра не змогли відтворити, начебто все те саме, а без німців не їде.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:25 Ответить
Те ж саме ***** казав і про напад на Україну. Чим це все закінчилось, ми знаємо. Бреше, падло, як завжди, бреше.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:34 Ответить
 
 