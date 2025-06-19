Те, що Росія збирається напасти на НАТО, - це маячня, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін назвав "неймовірною брехнею" інформацію про ймовірний напад Росії на країни Європи та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ось ця легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО, це ось та найнеймовірніша брехня, в яку намагаються змусити повірити населення західно-європейських країн. Але це ж, ми розуміємо, що це маячня", - сказав Путін.

Кірм того, очільник Кремля не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для Росії, "тому що ми самодостатні з погляду забезпечення своєї безпеки і постійно вдосконалюємо оборонні можливості".

"Чого б НАТО не робило, звичайно, це створює певні загрози, але ми купіруємо всі ці загрози, які будуть виникати. У цьому сенсі будь-які переозброєння і збільшення бюджетів до 5% від ВВП країн НАТО не мають жодного сенсу", - сказав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія розглядає Німеччину як співучасника бойових дій в Україні, - Путін