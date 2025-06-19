УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8991 відвідувач онлайн
Новини Наступ Росії на країни НАТО
6 094 93

Те, що Росія збирається напасти на НАТО, - це маячня, - Путін

Путін зробив заяву щодо нападу РФ на НАТО

Російський диктатор Володимир Путін назвав "неймовірною брехнею" інформацію про ймовірний напад Росії на країни Європи та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ось ця легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО, це ось та найнеймовірніша брехня, в яку намагаються змусити повірити населення західно-європейських країн. Але це ж, ми розуміємо, що це маячня", - сказав Путін.

Кірм того, очільник Кремля не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для Росії, "тому що ми самодостатні з погляду забезпечення своєї безпеки і постійно вдосконалюємо оборонні можливості".

"Чого б НАТО не робило, звичайно, це створює певні загрози, але ми купіруємо всі ці загрози, які будуть виникати. У цьому сенсі будь-які переозброєння і збільшення бюджетів до 5% від ВВП країн НАТО не мають жодного сенсу", - сказав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія розглядає Німеччину як співучасника бойових дій в Україні, - Путін

Автор: 

НАТО (6814) путін володимир (24841)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
....ти те саме казав про Україну!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
+36
Так,це твоя маячня і ти це зробив вже не раз,і не два по відношенняю до інших країн.Тому НАТО правильно мислить і діє,і це тебе дратує.Застрілися.
показати весь коментар
19.06.2025 08:38 Відповісти
+33
Точно те саме ти говорило за тиждень до атаки на Україну.
З усіх вутюгів...
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так,це твоя маячня і ти це зробив вже не раз,і не два по відношенняю до інших країн.Тому НАТО правильно мислить і діє,і це тебе дратує.Застрілися.
показати весь коментар
19.06.2025 08:38 Відповісти
так само пуйло говорило, що не збирається на падати на Україну

у нас просто навчання - де на свої території хочемо там і тусуємося
показати весь коментар
19.06.2025 08:52 Відповісти
Все, що говорить бункерний лайнюк треба перевертати з ніг на голову - і ось це буде правдою! Тобто: на Європу він збирається нападати і збільшити до 5 % видатки на озброєння є сенс, як і вимагає Трамп! Ти ж диви прямо самому Трампу перечити задумав плішивець! Нічо собі... Це добрий знак!
показати весь коментар
19.06.2025 10:02 Відповісти
Єдине на що ти ще можеш напасти, це на своє дзеркало, побачивши у ньому якусь потвору
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
....ти те саме казав про Україну!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
Точно те саме ти говорило за тиждень до атаки на Україну.
З усіх вутюгів...
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
Те ж саме воно казало про Україну.
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 08:39 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:45 Відповісти
Где-то мы уже это слышали... А, вспомнил. Одно ху**о в 2022 году тоже самое рассказывало про Украину.
показати весь коментар
19.06.2025 08:41 Відповісти
"Крим не є ніякою спірною територією. Там не було ніякого етнічного конфлікту на відміну від конфлікту між Південною Осетією та Грузією. Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України. Ми по суті завершили в цілому та загалом наші переговори щодо кордонів. Мова іде про демаркацію, утім це ж технічні переговори. Питання про якісь подібні цілі для росії віддає провокаційним сенсом" /ху#ло/2008/
показати весь коментар
19.06.2025 10:44 Відповісти
Редактори, а може досить цитувати цю наволоч мерзенну? Ранкова стрічка новин переповнена огидною маячньою цього гівняного ********, астанавітесь!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:41 Відповісти
Іде підготовка , а що може схавають?!
показати весь коментар
19.06.2025 10:53 Відповісти
Цікаво інше - набуя в український інфопростір ретранслюють висєри цього виродка?
По мозгам поїздить, почавити емоцій?
показати весь коментар
19.06.2025 08:42 Відповісти
справа медведчука-партнова-шуфріча-баканаФФа живе і надалі в Україні.....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
показати весь коментар
19.06.2025 08:52 Відповісти
бувших ригоаналів Н Е Б У В А Є !!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 10:23 Відповісти
😊 Нууу, мені наприклад цікаво. Треба розуміти, що ці "одкровення" - це певний наслідок певних подій. І вони - спроба відбрехатися, що є ознакою страху. Які події провокують пуцинський страх? Звичайно, роздовбування Ізраїлем Ірану. Треба користатися цим страхом.
показати весь коментар
19.06.2025 08:54 Відповісти
А чим те "роздовбування" лякає ху-йла?
Він в шоколаді з усіх боків. - Вигідно обмінявся з Трампом - кинув іранський неліквід в обмін на допомогу у війні з Україною. Продає нафту вже на 20 баксів дорожче. І навіть тих квелих санкцій не буде.
Що його так лякає, по-вашому?
показати весь коментар
19.06.2025 09:03 Відповісти
😊 Розумієте, якщо у пуцина все йде добре, він сидить тихо і потирає руки. А коли щось не так - вілізає з чергового бункера і виливає ночви помий, основним вмістом яких є виправдовування.
показати весь коментар
19.06.2025 09:22 Відповісти
Ти не правий,він даже з валізи не встає, а з бункера тім паче не вилізе
показати весь коментар
19.06.2025 09:55 Відповісти
Його лякає те чого він ніколи не буде казати - невпевненість у власних силах, брак котрих може позбавити його "шоколаду" у котрому він перебуває зараз. Саме через неї він і накачує себе та інших казками про "міць" рашистів, аби просто вірити у неї без огляду на реальність. Це самогіпноз та спроба гіпнотизувати світ!!!
показати весь коментар
19.06.2025 09:22 Відповісти
То нагуя ж ви її несете? - маячню - дімон не дасть збрехати
показати весь коментар
19.06.2025 08:42 Відповісти
Заколисує стареньку Європу - чого ж не напасти на таку розслаблену і м"ягкотілу
показати весь коментар
19.06.2025 09:19 Відповісти
Ну да . Она и на Украину НЕ собиралась нападать. Путин не даст сбрехать.
показати весь коментар
19.06.2025 08:42 Відповісти
А ролики по ТВ как они ракетами топят Европу это видимо шутка такая. Или рассказы что страны Балтии ненастоящие.
показати весь коментар
19.06.2025 08:42 Відповісти
Брехня,маніпуляції,блеф,підкуп,шантаж -ось основні важелі впливу кацапні на так званий "цивілізований світ". І їм поки що все вдається. А у випадку з Україною просто самі себе наї@али.
показати весь коментар
19.06.2025 08:50 Відповісти
Ой шото раскукарекался петух с утреца, нападать не буду на нато, иран идет вжопу, спасибо за шахеды, но иди в жопу, мы попросили ИЗРАИЛЬ гарантировать нашим спуцам безопасность в ИРАНЕ, ИЗРАИЛЬ В ИРАНЕ КАРЛ!
показати весь коментар
19.06.2025 08:42 Відповісти
ОСЬ ЩО СКАЗАВ ЦЕЙ БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС...https://ua.korrespondent.net/world/russia/4546180-putin-zaiavyv-pro-viinu-z-osnovnymy-krainamy-nato
показати весь коментар
19.06.2025 08:43 Відповісти
Здохни,мерзото
показати весь коментар
19.06.2025 08:43 Відповісти
Звісно маячня. Зараз істота вже і власний чумадан не нападе. Тому що Україна демілітаризовує кацапський лепрозорій. Але ж з такими союзниками цей процес занадто важкий.
показати весь коментар
19.06.2025 08:46 Відповісти
Ця тютя так говорила і про Україну. Нацистському байстрюку,як і всім кацапам вірити-себе не поважати.
показати весь коментар
19.06.2025 08:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!

показати весь коментар
19.06.2025 08:48 Відповісти
Щось він ***********.
показати весь коментар
19.06.2025 08:49 Відповісти
З'їв щось не те, от і понесло.
показати весь коментар
19.06.2025 10:34 Відповісти
От чому Україна в НАТО - це безпека України, Європи і як це не парадоксально - самої кацапії.
показати весь коментар
19.06.2025 08:50 Відповісти
Якщо цю мерзоту посадити в камеру з Трампом - то вся планета могла б спостерігати, як два довбо*оба трахають один одному мозок....
показати весь коментар
19.06.2025 08:50 Відповісти
дадада, це і Україна колись чула про укрАінскій Крим і тп. Хробак брехливий.
показати весь коментар
19.06.2025 08:52 Відповісти
Не кривдь хробака, він не в чому не винен, а ху...ло - ху...лом був, буде і їм здохнет
показати весь коментар
19.06.2025 09:49 Відповісти
Ага. Ну ще б ***** зізнався що готує напасти на когось. ***** те саме казало про Україну за день до нападу. А ще любима поговорка ***** "ми говорим одно а дєлаєм другоє. Ето рузкая смекалка"
показати весь коментар
19.06.2025 08:53 Відповісти
Бачите як Трамп Путлера подбадьорив !
показати весь коментар
19.06.2025 08:55 Відповісти
То Что у Тебя в голове это не то что маячьня!!!!ЭТОПОЛНЫЙ ТЫ ДЫБИЛ ПУТИНХУЙЛО!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:55 Відповісти
Він правий, бо все що каже путін - це маячня.
показати весь коментар
19.06.2025 08:56 Відповісти
Ти сопля проти НАТО.
показати весь коментар
19.06.2025 08:59 Відповісти
ті самі слова, перед нападом на Україну! слово в слово!
показати весь коментар
19.06.2025 09:13 Відповісти
Якби Україна вступила в НАТО то мільйон кацапів був би живий.

Такий от парадокс ху-йла...
показати весь коментар
19.06.2025 09:15 Відповісти
Якщо намірів перевірити НАТО на міцність "не має" (як "не було" таких намірів в Кремля відносно України згідно його офіційних заяв навіть за лічені години до повномасштабного нападу) то чого ж на державних каналах рашистів не затикають пельку їх працівникам типу Солов'йова та запрошеним на їх передачі депутатам що постійно погрожують країнам НАТО війною?! Тому вірити )(уйлу (воно ж путін) - себе не поважати!!!
показати весь коментар
19.06.2025 09:15 Відповісти
Значить нападе.
показати весь коментар
19.06.2025 09:18 Відповісти
Трамп робить усе можливе аби надати Москві спроможності таки напасти на НАТО принаймні на Естонію, Литву, Латвію, але, як ми бачимо, інші країни НАТО (на Угорщину та Словаччину можна уваги не звертати) не йдуть на поводу у США і роблять те що треба, а не те чого бажає Білий дім, принаймні зараз. Саме для того щоб приспати їх суспільство (мов навіщо витрачати гроші на оборону якщо "загрози не має") і направлені усі ці висловлювання )(уйла (воно ж путін). А наша справа нагадувати країнам НАТО про те, що ТЕ САМЕ кремлівський покидьок разом з його оточенням розповідав й громадянам України то про те що будь хто бажаючий відібрати Крим в України це ідіот, а потім що ті хто окупував Крим це "сили самооборони Криму, а потім що роССіййських військових на Донбасі "не має" й т.д.!!!
показати весь коментар
19.06.2025 09:34 Відповісти
Вся інформація присвячена цьому рашиському терористу ,навіщо ЦН приділяє стільки уваги і так зрозуміло що воно може сказати.
показати весь коментар
19.06.2025 09:20 Відповісти
І цей здохне.....
показати весь коментар
19.06.2025 09:22 Відповісти
Це ти *****,маячня на білому світі.
показати весь коментар
19.06.2025 09:25 Відповісти
Кацап не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
показати весь коментар
19.06.2025 09:30 Відповісти
Радянські люди є всюди
показати весь коментар
19.06.2025 10:46 Відповісти
Значить хочуть , аж регочуть і нападуть.
показати весь коментар
19.06.2025 09:32 Відповісти
Брехливий рашистський пес-Те, що Росія збирається напасти на УКРАЇНУ, - це теж була маячня, - виродок з пекла
показати весь коментар
19.06.2025 09:33 Відповісти
Навіщо стільки путлєра у стрічці Цензора???
показати весь коментар
19.06.2025 09:34 Відповісти
Бо він наш ворог, а ворога треба чути й розуміти, що саме він бажає зробити, робити висновки з його слів та справ, й готуватись до того аби попередити те що може з його боку загрожувати нам та нашим союзникам!!!
показати весь коментар
19.06.2025 09:36 Відповісти
Він останні років 10 говорить те саме.
показати весь коментар
19.06.2025 09:43 Відповісти
Кацап не бреше тільки тоді, коли він мертвий. Чує дупою пуйло, що скоро полетять на болотиа санкції і почав крутити своєю смердячої гнилою діркою, що він миротворець і ніколи не нападе на НАТО. Не вірте брехуну і терористу номер один. Клялася свиня, що не буде їсти лайно, при першій можливості проковтнула все.
показати весь коментар
19.06.2025 09:34 Відповісти
Я б сказав інакше - рашисти роблять протилежне тому що кажуть, а згідно заповітів Геббельса звинувачують супротивника у тому що роблять самі. З цього треба робити висновки аби розуміти що ці покидьки планують робити!!!
показати весь коментар
19.06.2025 09:39 Відповісти
Ти ще трампанутого спрогнозував би. А це дерьмо зовсім спрогнозувати не можливо.
показати весь коментар
19.06.2025 09:43 Відповісти
Ну ви й загнув. 73-х процентники е в любiй краiнi + нараic пропаганда, розрахована на довбня.
показати весь коментар
19.06.2025 09:48 Відповісти
Так, це гірка правда.
показати весь коментар
19.06.2025 10:43 Відповісти
Десь читала, що Арістотель стверджував, що демос - це лиш 15% населення. Решта - охлос.
показати весь коментар
19.06.2025 11:35 Відповісти
В уснiй формi, стосовно Украiни, вiд хутiн пуя вже був "ненапад" та "дружба на всi часи".
показати весь коментар
19.06.2025 09:43 Відповісти
Заявив ху...ло не вставай з валізи. Тим паче що валізи виготовлені тільки для війни з Україною. Да і пісков один не справляється, треба замов на інші валізи призначати
показати весь коментар
19.06.2025 09:41 Відповісти
а хто тоді 3 роки взахльоб вєщає по росТВ, що росія воює з НАТО в Україні? А, нуда, це ж теж маячня
показати весь коментар
19.06.2025 09:46 Відповісти
Сколько раз увидишь *****,
Столько раз его и убей!
показати весь коментар
19.06.2025 09:47 Відповісти
ЦЕ шо, заклик до мазунiв, котрi з першого разу не можуть закрити проблему з тим падлом.
показати весь коментар
19.06.2025 09:50 Відповісти
Свои сказочки пусть рассказывает своим миньенам
показати весь коментар
19.06.2025 09:50 Відповісти
Вірити *****, себе не поважати.
2008
"Крым не является спорной территорией, а Россия давно признала границы Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин."
показати весь коментар
19.06.2025 09:52 Відповісти
я пам'ятаю воно таке саме говорило, що не буде нападати на Україну.
показати весь коментар
19.06.2025 09:56 Відповісти
це ж було
показати весь коментар
19.06.2025 09:56 Відповісти
Чуть позже, можем повторить
показати весь коментар
19.06.2025 10:44 Відповісти
Знову касап бреше.
Якщо не бреше - тицьни його патиком, переконайся, що він хороший, двохсотий.
показати весь коментар
19.06.2025 09:58 Відповісти
Слова кремль,Росія пишуться з малої букви,слово путін правильно писати ,використовуючи літери х,у,й,л,о!
показати весь коментар
19.06.2025 09:59 Відповісти
Сам він не нападе. а нападе якщо йому буде вказівка від китайців, або Трампона ( шкіряного йому в дупу трамбона)
показати весь коментар
19.06.2025 10:09 Відповісти
звісно маячня, ***** енд компані на прикладі дружнього ірану побачив що буде з мордором коли туди залетять літаки НАТО.
показати весь коментар
19.06.2025 10:12 Відповісти
значит точно напеде
показати весь коментар
19.06.2025 10:18 Відповісти
Значит собирается.
показати весь коментар
19.06.2025 10:26 Відповісти
Верим.
То же про Украину слышали
показати весь коментар
19.06.2025 10:43 Відповісти
до ворожки не ходи, наступне що він віблює зі свого гівняного рота, буде - Вільнюс то не нато
показати весь коментар
19.06.2025 10:45 Відповісти
Ну раз цей п*дарас своїм п*дарастичним ротом про це заговрив, значить готуйтесь...
показати весь коментар
19.06.2025 11:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5gybGYhYlG0
показати весь коментар
19.06.2025 11:35 Відповісти
Звісно не нападуть. Спершу всім навішають на вуха, що в НАТО суцільні нацисти і мілітаристи, і почнуть від них захищатися на їхній же території.
показати весь коментар
19.06.2025 12:09 Відповісти
Млять!
А нападение НАТО на Расию - святая правда!
показати весь коментар
19.06.2025 12:37 Відповісти
Плешивая моль сам себе диагнозы ставит, исходя из своих планов.
показати весь коментар
19.06.2025 12:55 Відповісти
так воно дійсно маячня, бо майже все, що пукін збирав 20 років і дістав від сєсєсєра вже згоріло в україні, а нове створити без південьмашу, ютз, чи харківа вони не здатні. вони навіть німецький двигун від тигра не змогли відтворити, начебто все те саме, а без німців не їде.
показати весь коментар
19.06.2025 13:25 Відповісти
Те ж саме ***** казав і про напад на Україну. Чим це все закінчилось, ми знаємо. Бреше, падло, як завжди, бреше.
показати весь коментар
19.06.2025 13:34 Відповісти
 
 