Те, що Росія збирається напасти на НАТО, - це маячня, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін назвав "неймовірною брехнею" інформацію про ймовірний напад Росії на країни Європи та НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Ось ця легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО, це ось та найнеймовірніша брехня, в яку намагаються змусити повірити населення західно-європейських країн. Але це ж, ми розуміємо, що це маячня", - сказав Путін.
Кірм того, очільник Кремля не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для Росії, "тому що ми самодостатні з погляду забезпечення своєї безпеки і постійно вдосконалюємо оборонні можливості".
"Чого б НАТО не робило, звичайно, це створює певні загрози, але ми купіруємо всі ці загрози, які будуть виникати. У цьому сенсі будь-які переозброєння і збільшення бюджетів до 5% від ВВП країн НАТО не мають жодного сенсу", - сказав Путін.
у нас просто навчання - де на свої території хочемо там і тусуємося
З усіх вутюгів...
По мозгам поїздить, почавити емоцій?
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Він в шоколаді з усіх боків. - Вигідно обмінявся з Трампом - кинув іранський неліквід в обмін на допомогу у війні з Україною. Продає нафту вже на 20 баксів дорожче. І навіть тих квелих санкцій не буде.
Що його так лякає, по-вашому?
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Такий от парадокс ху-йла...
Столько раз его и убей!
2008
"Крым не является спорной территорией, а Россия давно признала границы Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин."
Якщо не бреше - тицьни його патиком, переконайся, що він хороший, двохсотий.
То же про Украину слышали
А нападение НАТО на Расию - святая правда!