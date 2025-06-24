Путін може напасти на країну НАТО упродовж п’яти років, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО упродовж п'яти років, щоб перевірити Альянс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію", - зазначив глава держави.
Зеленський вважає, що заплановане країнами НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року є надто повільним темпом на тлі потенційної військової загрози з боку Росії.
За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, йому потрібно зняття санкцій, а також вишколена армія.
"І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія", - попереджає Зеленський.
Водночас Зеленський додав, що найближчими місяцями глава Кремля не готовий до нападу на державу-члена Альянсу. "Ні, я вважаю, він не готовий", - зазначив він.
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1. наразі в Сербії перебуває близько 500 тищ. кацапських рил, не рахуючи місцевих довбодятлів, але враховуючи бувших вагінерівців і просто тонни кацапської агентури. ця маса вже активно тренує місцевих і боснійсько-сербських сепаратистів.
2. орбаноїди уже дефакто вступили в союз із сербами і навіть були готові евакуювувати силами свого спецназу боснійського сепаратиста додіка, якби того спробувала арештувати місцева влада. але босняки здали назад тоді і вже прибувші до Боснії угри укатили назад.
3. основна задача наразі - це підпалити Боснію, щоб звідти конфлікт перекинувся на Хорватію. для цього сил сербів, мадярів і місцевих боснійських сепаратистів, підсилених кацапськими найманцями - вистачить.
4. роль фіци тут сугубо декоративна - допомогати блокувати будь-які потуги ЄС і НАТО втрутитися і блокувати логістику, шо усіляким фіцам у купі з орбаноїдами цілком під силу.
Європа висновки з Другої світової таки зробила, тільки не "треба було зразу воювати з Гітлером", а "треба було витиснути з Чехословаччини побільше для ослаблення Гітлера")
Тож тепер не тринди - бо НАТО і захід теж дууууже ******** шашлички...
Авторитетное мнение уважаемого провидца нах.