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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Путін може напасти на країну НАТО упродовж п’яти років, - Зеленський

Путін може напасти на НАТО

Російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО упродовж п'яти років, щоб перевірити Альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що заплановане країнами НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року є надто повільним темпом на тлі потенційної військової загрози з боку Росії.

За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, йому потрібно зняття санкцій, а також вишколена армія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО погодили збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - ЗМІ

"І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія", - попереджає Зеленський.

Водночас Зеленський додав, що найближчими місяцями глава Кремля не готовий до нападу на державу-члена Альянсу. "Ні, я вважаю, він не готовий", - зазначив він.

Читайте: Росія буде готова до війни з НАТО впродовж наступних п’яти років, - розвідка Данії

Автор: 

армія рф (18043) Зеленський Володимир (24576) НАТО (6636) путін володимир (24218)


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Топ коментарі
+14
Да ты что ? А что тебе говорили в 2021 году забыл про возможное нападение рашки ?
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24.06.2025 10:24 Відповісти
+10
В НАТО без клоуна розберуться.
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24.06.2025 10:25 Відповісти
+8
Як завжди розмова ні про що ,ти про Україну думай як захистити від рашиської орди і зупинити ворога який наступає і все руйнує.
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24.06.2025 10:27 Відповісти
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Но якщо я буду презедентом цого не станеться....
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24.06.2025 10:19 Відповісти
''кажуть, що найстрашніший дурень той, що вважає себе розумним!''
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24.06.2025 14:10 Відповісти
П'ять-шість. Максимум 10.
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24.06.2025 10:23 Відповісти
Да ты что ? А что тебе говорили в 2021 году забыл про возможное нападение рашки ?
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24.06.2025 10:24 Відповісти
В НАТО без клоуна розберуться.
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24.06.2025 10:25 Відповісти
путин как всем известно ***** и ни на какое НАТО то ***** ни нападёт, попа то у него не резиновая.
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24.06.2025 10:26 Відповісти
звідки така впевненість? якшо від трампа буде гарантія не вступати, а фіцо і орбан відкриють другий фронт на Балканах і поставлять ЄС в раскоряку, то чому б не спробувати?
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24.06.2025 10:31 Відповісти
До твоїх всіх " якщо" ще обов'язково добавити .... ЯКЩО марсіани пристануть до союзників ***** !)
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24.06.2025 12:57 Відповісти
Фіцо другий фронт, ким і чим? Словачиини всього та нічого, з ки і за що воювати будуть? ти б припинив вживати якісь речовини.
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24.06.2025 15:03 Відповісти
ти б поцікавився питанням, перш ніж кидати якісь пред'яви:
1. наразі в Сербії перебуває близько 500 тищ. кацапських рил, не рахуючи місцевих довбодятлів, але враховуючи бувших вагінерівців і просто тонни кацапської агентури. ця маса вже активно тренує місцевих і боснійсько-сербських сепаратистів.
2. орбаноїди уже дефакто вступили в союз із сербами і навіть були готові евакуювувати силами свого спецназу боснійського сепаратиста додіка, якби того спробувала арештувати місцева влада. але босняки здали назад тоді і вже прибувші до Боснії угри укатили назад.
3. основна задача наразі - це підпалити Боснію, щоб звідти конфлікт перекинувся на Хорватію. для цього сил сербів, мадярів і місцевих боснійських сепаратистів, підсилених кацапськими найманцями - вистачить.
4. роль фіци тут сугубо декоративна - допомогати блокувати будь-які потуги ЄС і НАТО втрутитися і блокувати логістику, шо усіляким фіцам у купі з орбаноїдами цілком під силу.
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24.06.2025 15:50 Відповісти
Фіцо сьогодні, завтра не буде, не він один приймає рішення, і засцить він проти Європи і НАТО, так відпрацьовує свої срібняки, але на щось серйлзне воно не здатне. от циганва, то ті упороті, але їм яка вигода, вони ж плачуть, що їм грошей мало, то так ще менеш стане. гадити потроху на угоду пуйлу можуть і будуть, але якісь збройні конфлікти не їхнє.
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24.06.2025 17:21 Відповісти
чувак почитай это П'ята стаття договору НАТО не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії, - ексголова військового комітету НАТО Бауер Джерело: https://censor.net/ua/n3559575
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24.06.2025 10:33 Відповісти
Бо НАТО існує тільки для проведення засідань...
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24.06.2025 11:04 Відповісти
..але відколи існує НАТО, на жодну країну-члена не напали !... А ти як...багатовекторний ?))
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24.06.2025 13:11 Відповісти
Ось висловив свою думку,і треба було замовкнути.І не тикай,я з тобою корів не пас.
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25.06.2025 08:21 Відповісти
Як завжди розмова ні про що ,ти про Україну думай як захистити від рашиської орди і зупинити ворога який наступає і все руйнує.
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24.06.2025 10:27 Відповісти
5 10 п'ятого 4 15 вот!
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24.06.2025 10:28 Відповісти
Як та циганка на вокзалі, ще " денюжку" щоб зняти прокляття попроси.
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24.06.2025 10:28 Відповісти
Ще б порадив до шашликів готуватися.
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24.06.2025 10:29 Відповісти
Нострадамус Касандрович Ванговський хрінів!
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24.06.2025 10:29 Відповісти
"Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію" - ну от і прекрасно, в НАТО все окей.

Європа висновки з Другої світової таки зробила, тільки не "треба було зразу воювати з Гітлером", а "треба було витиснути з Чехословаччини побільше для ослаблення Гітлера")
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24.06.2025 10:29 Відповісти
Вова - тобі казали що рашисти нападуть? Казали. А ти що - жрав шашлички.
Тож тепер не тринди - бо НАТО і захід теж дууууже ******** шашлички...
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24.06.2025 10:35 Відповісти
Сказал разминирователь всего что можно и пускатель шаттлов в Крым.
Авторитетное мнение уважаемого провидца нах.
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24.06.2025 10:41 Відповісти
тут є ще стаття, де воно себе називає найдосвідченішим, прикінь.
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24.06.2025 15:05 Відповісти
Воно нічому не вчиться. Вже спробував лякати Трампа і той його вигнав. Зараз теж саме. А ціль одна - дайте йому гроші бо вас рашка з'їсть.
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24.06.2025 10:46 Відповісти
бо у нього команда тих, що прийшли просто мародкрити і не мають ні досвіду, ні знань, ні бажання вчитись в управлінні тільки красти і шаурму жерти. вже ж ясно сказали, що послиця в америці і інші т.з. представники там нікому не цікаві,з ними не хочуть спілкуватися. послиця замість займатись представництвом інтересів в найважливішому партнерові України США, ресторани відкриває. том же це все бачать.
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24.06.2025 15:08 Відповісти
Чули промову Найнайнайвелічайшого Лідора Світу Боневтіка? То ж негайног починайте будувати дороги від свого кордону і до Білорусі, щоб кацапські танки не застрягли в полях. Руйнуйте оборону і системи ППО, знищуйте ракетні програми і йдіть на шашлики.
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24.06.2025 10:47 Відповісти
Що ти, сволото зробило за роки війни, окрім відосиків, щоб захистити Державу???7
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24.06.2025 11:19 Відповісти
Де ти такий розумний був у 2021-2022?
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24.06.2025 11:31 Відповісти
Бабуля правду про нього сказала. Боже яке ж воно Зекончане
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24.06.2025 11:55 Відповісти
Далі завів пісеньку ....свідок "щита Європи"... шашличник недороблений...
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24.06.2025 13:03 Відповісти
Може, тільки сцить! А Європі треба пам'ятники ставити медведчуку -- так навішати лапшу ***** про Київ за три дні! А шанс у ***** був -- як ганяв війська по білорусі-- прорив в сторону Варшави км на 100 з 10--20 ядерними боєголовками і ВСЬО! І ната ВСІ хотєлки виконали!
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24.06.2025 13:26 Відповісти
На нари мудака безтолкового!
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24.06.2025 13:31 Відповісти
Пррсррчене чому ти несказав нашим дітям щоб евакуювалися ,свою мамуриму і скумбрію вивіз ,
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24.06.2025 14:03 Відповісти
 
 