Путін може напасти на країну НАТО упродовж п’яти років, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО упродовж п'яти років, щоб перевірити Альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його тримає, він не має часу муштрувати армію", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що заплановане країнами НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року є надто повільним темпом на тлі потенційної військової загрози з боку Росії.

За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, йому потрібно зняття санкцій, а також вишколена армія.

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"І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія", - попереджає Зеленський.

Водночас Зеленський додав, що найближчими місяцями глава Кремля не готовий до нападу на державу-члена Альянсу. "Ні, я вважаю, він не готовий", - зазначив він.