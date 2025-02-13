Росія буде готова до війни з НАТО впродовж наступних п’яти років, - розвідка Данії
Загроза з боку Росії для країн НАТО, зокрема Данії, лишається актуальною. Армія РФ уже нарощує свій військовий потенціал, а вирішальними для початку вторгнення стане низка факторів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Данії, опублікованому 11 лютого.
Зокрема зазначається, що Росія може бути готова розпочати повномасштабну війну проти Альянсу впродовж наступних п'яти років.
"Росія перебудовує свої Збройні сили, щоб воювати з Альянсом на рівних. Кремль робить це за фінансової та матеріальної підтримки з боку Китаю, Північної Кореї й Ірану. Готовність РФ ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть одночасно нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на російські зусилля з розбудови потенціалу", - йдеться у звіті.
Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) 12 лютого повідомив, що в 2024 році всі країни Європи витратили на оборону 457 мільярдів доларів, тоді як Росія самостійно витратила 462 мільярди доларів.
У розвідувальній оцінці DDIS зазначається, що Росія ще не вирішила розпочати повномасштабну війну проти НАТО, але розширює свій військовий потенціал, щоб зберегти таку можливість.
"Наразі Росія уникає дій, які могли б задіяти статтю 5 Альянсу - зобов'язання щодо взаємної самооборони, - але може піти на ще більші ризики, якщо побачить, що співвідношення сил змінюється на її користь", - йдеться у звіті данської розвідки.
В оцінці DDIS зазначається, що якщо Росія вважатиме НАТО ослабленим у військовому чи політичному плані, вона може з більшою готовністю напасти на європейського члена НАТО. Особливо ризик цього зростає, якщо Росія буде сумніватися у військовій підтримці Європи з боку США.
У Службі розвідки також вважають, що припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах, вивільнить суттєві військові ресурси, які Кремль залучить в іншому майбутньому воєнному конфлікті.
В оцінці DDIS також окреслюються часові рамки зростання військової загрози з боку Росії у разі припинення бойових дій в Україні:
- Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж шести місяців;
- Росія може реально загрожувати країнам НАТО у Балтійському регіоні за два роки;
- Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія, через п'ять років.
Хотіли надурняк, як з Кримом.
А Північний Флот Рашки взагалі не брав участі у війні з Україною.
Данія дивитися на ситуацію "зі своєї дзвіниці".
Схоже, що Україні виставлять рахунок за війну, недарма злетілися на рідкоземи усі хижаки
Впишуться янкі? Кого вони не "кинули"з часів В'єтнаму? Всіх. Те ж чекає і ваш союз. Незалежно,хто президент USA.
,
імхо
Бомби , дрони і ракети будуть не через п'ять років, а значно раніше. Орієнтовно до кінця цього року - початку наступного. Психоз побєдобєсія у "рф" нарощується щотижня. Нагадує початок 80-х у СРСР. Але тоді у США були Картер, Рейган...
Президенти великої країни. Яку якійсь Китай, Іран та Північна Корея не "посилали" дипломатично. Та і авторитет ООН був трохи інший.