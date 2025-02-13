УКР
Росія буде готова до війни з НАТО впродовж наступних п’яти років, - розвідка Данії

Росія може напасти на НАТО впродовж п’яти років

Загроза з боку Росії для країн НАТО, зокрема Данії, лишається актуальною. Армія РФ уже нарощує свій військовий потенціал, а вирішальними для початку вторгнення стане низка факторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Данії, опублікованому 11 лютого.

Зокрема зазначається, що Росія може бути готова розпочати повномасштабну війну проти Альянсу впродовж наступних п'яти років.

"Росія перебудовує свої Збройні сили, щоб воювати з Альянсом на рівних. Кремль робить це за фінансової та матеріальної підтримки з боку Китаю, Північної Кореї й Ірану. Готовність РФ ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть одночасно нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на російські зусилля з розбудови потенціалу", - йдеться у звіті.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) 12 лютого повідомив, що в 2024 році всі країни Європи витратили на оборону 457 мільярдів доларів, тоді як Росія самостійно витратила 462 мільярди доларів.

У розвідувальній оцінці DDIS зазначається, що Росія ще не вирішила розпочати повномасштабну війну проти НАТО, але розширює свій військовий потенціал, щоб зберегти таку можливість.

"Наразі Росія уникає дій, які могли б задіяти статтю 5 Альянсу - зобов'язання щодо взаємної самооборони, - але може піти на ще більші ризики, якщо побачить, що співвідношення сил змінюється на її користь", - йдеться у звіті данської розвідки.

В оцінці DDIS зазначається, що якщо Росія вважатиме НАТО ослабленим у військовому чи політичному плані, вона може з більшою готовністю напасти на європейського члена НАТО. Особливо ризик цього зростає, якщо Росія буде сумніватися у військовій підтримці Європи з боку США.

У Службі розвідки також вважають, що припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах, вивільнить суттєві військові ресурси, які Кремль залучить в іншому майбутньому воєнному конфлікті.

В оцінці DDIS також окреслюються часові рамки зростання військової загрози з боку Росії у разі припинення бойових дій в Україні:

  • Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж шести місяців;
  • Росія може реально загрожувати країнам НАТО у Балтійському регіоні за два роки;
  • Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія, через п'ять років.

