УКР
Новини
4 728 26

Оборонні витрати РФ наразі перевищують оборонні бюджети всіх країн Європи, - Financial Times

рф,впк

Оборонні витрати Росії наразі перевищують всі європейські оборонні бюджети разом.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За минулий рік оборонні витрати РФ зросли на 42%, що в сумі сягає 13,1 трлн рублів, що еквівалентно 462 млрд доларів США.

У порівнянні, за даними аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень, європейські оборонні бюджети, включно з Великою Британією і країнами-членами ЄС, зросли майже на 12% минулого року до 457 млрд доларів — трохи менше, ніж витрати РФ.

"Військовий баланс" IISS — щорічна оцінка глобального військового потенціалу і витрат на оборону, висвітлює деякі проблеми безпеки, з якими зіткнеться Європа, якщо США скоротять свою підтримку Україні і європейській обороні.

За даними FT, президент США Дональд Трамп, який пообіцяв швидко покласти край війні Росії проти України, заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" переговори з Москвою, і поскаржився, що США витрачають занадто багато на конфлікт і європейську безпеку в цілому.

Трамп неодноразово вказував на необхідність для Європи платити більше за власну оборону та витрачали 5% ВВП на оборону. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, сказав, що європейські витрати на оборону можуть зрости до 3% ВВП. У разі досягнення будь-якого з цих показників Європа значно випереджала б Росію в оборонних витратах. Проте, за словами аналітиків, європейські оборонні видатки вже підвищилися з 2014 року і фіскальні обмеження можуть стримувати подальше зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що країнам Європи потрібно посилювати свої армії: у них є всі можливості

За даними аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy, допомога США Україні на сьогодні склала близько 88 млрд євро, що майже на третину менше, ніж 125 млрд євро, виділених Європою. Крім того, там зауважили, що попри санкційний тиск на РФ, Москва все ще може нести витрати на війну.

IISS прогнозує, що цього року загальні російські витрати на оборону, включно з так званими добровільними внесками регіональних органів влади та компаній, зростуть на 13,7% і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП або майже 40% російських федеральних видатків. Хоча це завдає шкоди економіці РФ, як зазначають аналітики IISS, Росія все ще може покривати витрати на війну.

Автор: 

Європа (2024) оборона (4909) росія (67900)
Топ коментарі
+11
А що буде коли після трампівської "угоди" з рашистів знімуть санкції? Рашистські акції вже підскочили в ціні після одного дзвінка Тампона *****. Після переговорів економіка Сосії різко злетить вгору і стане сильнішою ніж до війни. Рашисти вже на всіх своїх ресурсах радіють що скоро в них все наладиться. В Україні ж навпаки прийде кінець. Отак якщо почитати всю нашу історію, Україна не дивлячись на успішні битви програвала все на переговорах і переставала існувати на декілька століть
показати весь коментар
12.02.2025 23:51 Відповісти
+9
❗️Глава Мінфіну США має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України, - Трамп

Більш 3, 14дарастичної країни, ніж сша, у світі немає.
показати весь коментар
13.02.2025 00:01 Відповісти
+8
А воює лише Україна
показати весь коментар
12.02.2025 23:54 Відповісти
13,1 трлн рублів, що еквівалентно 462 млрд доларів США.

курс якийсь не зрозумілий ...
показати весь коментар
12.02.2025 23:42 Відповісти
Ймовірно пораховано за паритетом купівельної спроможності.
показати весь коментар
12.02.2025 23:51 Відповісти
Наскільки знаю для таких розрахунків він не призначений . Але схоже так
показати весь коментар
12.02.2025 23:59 Відповісти
Якраз для цього він і призначений. Розуміти реальну силу економіки і військової машини. Без фільтрів біржових курсів валют, які занадто залежать від політики.
показати весь коментар
13.02.2025 00:03 Відповісти
Такі ДА! 28,35 курс Ай да Файнейшен таймс))))) ось тобі і евреї)))
показати весь коментар
13.02.2025 03:12 Відповісти
Я так розумію, що Європі та Америці потрібно здаватись. Чи може є варіанти?
показати весь коментар
12.02.2025 23:49 Відповісти
так трумп цим і займається наразі. от тільки заради чого?
показати весь коментар
12.02.2025 23:53 Відповісти
А що буде коли після трампівської "угоди" з рашистів знімуть санкції? Рашистські акції вже підскочили в ціні після одного дзвінка Тампона *****. Після переговорів економіка Сосії різко злетить вгору і стане сильнішою ніж до війни. Рашисти вже на всіх своїх ресурсах радіють що скоро в них все наладиться. В Україні ж навпаки прийде кінець. Отак якщо почитати всю нашу історію, Україна не дивлячись на успішні битви програвала все на переговорах і переставала існувати на декілька століть
показати весь коментар
12.02.2025 23:51 Відповісти
Ото правильно Мадяр казав, що після закінчення війни нада валити з цієї країни з дебільними людьми
показати весь коментар
12.02.2025 23:56 Відповісти
Напоминает анекдот про как коммунизм показался на горизонте и что такое вообще горизонт на Земле
показати весь коментар
13.02.2025 00:12 Відповісти
Окупацію територій ніхто не визнає - через це не знімуть санкції
показати весь коментар
13.02.2025 00:02 Відповісти
доброго вечора. Ми вас зачекалися. Просимо пояснити дії вашого "чудового" президента трампа щодо росії і України.
показати весь коментар
13.02.2025 02:36 Відповісти
А воює лише Україна
показати весь коментар
12.02.2025 23:54 Відповісти
А Европа радiсно тариться російською нафтою через iндійських бариг..
показати весь коментар
12.02.2025 23:56 Відповісти
ОПа хіба вже індійська?
показати весь коментар
12.02.2025 23:57 Відповісти
❗️Глава Мінфіну США має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України, - Трамп

Більш 3, 14дарастичної країни, ніж сша, у світі немає.
показати весь коментар
13.02.2025 00:01 Відповісти
Якщо не йдеться про ×уйлостан і Китай, то по одному підару всю країну не міряють, якщо ви не маразматична істеричка і не працюєте за рублі.
показати весь коментар
13.02.2025 01:04 Відповісти
Той Китай, в якого українці закупляють запчастини до БПЛА? Дуже цікаво виходить. Тут с*емо, а тут торгуєм.
показати весь коментар
13.02.2025 01:21 Відповісти
Якже ж тобі болить за Сцяний Пень. ))
показати весь коментар
13.02.2025 01:26 Відповісти
не дай Бог зе підпише...
показати весь коментар
13.02.2025 02:37 Відповісти
З великим задоволенням підпише.
показати весь коментар
13.02.2025 10:54 Відповісти
країна- бензоколонка взула Захід з його супервеликою економікою
показати весь коментар
13.02.2025 01:43 Відповісти
західні сцикуни
показати весь коментар
13.02.2025 03:23 Відповісти
Так працюють дожопні санкції.
показати весь коментар
13.02.2025 05:31 Відповісти
та що ви кажете??? Не дав західний світ путінській рашці загинути?? своєчасно станки високотехнологічні для виробництва зброї продали кремлю. щоб той війну виграв в Україні?? І Шахеди як всі ракети напичкані були допомого Рамштайна - путіну...хкуйла має запросити на 9 травня всіх хто у важкий час продавав технології і обладнання окупантам... Штолсика...президентку Італії, Тайваню. ні і бабку меркель..
показати весь коментар
13.02.2025 06:26 Відповісти
 
 