Оборонні витрати РФ наразі перевищують оборонні бюджети всіх країн Європи, - Financial Times

Оборонні витрати Росії наразі перевищують всі європейські оборонні бюджети разом.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За минулий рік оборонні витрати РФ зросли на 42%, що в сумі сягає 13,1 трлн рублів, що еквівалентно 462 млрд доларів США.

У порівнянні, за даними аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень, європейські оборонні бюджети, включно з Великою Британією і країнами-членами ЄС, зросли майже на 12% минулого року до 457 млрд доларів — трохи менше, ніж витрати РФ.

"Військовий баланс" IISS — щорічна оцінка глобального військового потенціалу і витрат на оборону, висвітлює деякі проблеми безпеки, з якими зіткнеться Європа, якщо США скоротять свою підтримку Україні і європейській обороні.

За даними FT, президент США Дональд Трамп, який пообіцяв швидко покласти край війні Росії проти України, заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" переговори з Москвою, і поскаржився, що США витрачають занадто багато на конфлікт і європейську безпеку в цілому.

Трамп неодноразово вказував на необхідність для Європи платити більше за власну оборону та витрачали 5% ВВП на оборону. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, сказав, що європейські витрати на оборону можуть зрости до 3% ВВП. У разі досягнення будь-якого з цих показників Європа значно випереджала б Росію в оборонних витратах. Проте, за словами аналітиків, європейські оборонні видатки вже підвищилися з 2014 року і фіскальні обмеження можуть стримувати подальше зростання.

За даними аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy, допомога США Україні на сьогодні склала близько 88 млрд євро, що майже на третину менше, ніж 125 млрд євро, виділених Європою. Крім того, там зауважили, що попри санкційний тиск на РФ, Москва все ще може нести витрати на війну.

IISS прогнозує, що цього року загальні російські витрати на оборону, включно з так званими добровільними внесками регіональних органів влади та компаній, зростуть на 13,7% і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП або майже 40% російських федеральних видатків. Хоча це завдає шкоди економіці РФ, як зазначають аналітики IISS, Росія все ще може покривати витрати на війну.