Зеленский: Не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным, но союзником США является Украина
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не имеет достоверной информации о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. Мне не известно. То что я знаю, знаете вы, мы знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу", - отметил глава государства.
Несмотря на это, Зеленский убежден, что США рассматривают Украину как настоящего союзника. "Я уверен все равно, что президент Трамп понимает, что союзники американцев - украинцы. А реальный экзистенциальный враг Америки - это Россия", - заявил он.
Президент также подчеркнул, что Россия может вступать в ситуативное взаимодействие с США, но в долгосрочной перспективе остается главной угрозой для Запада. По его словам, Москва никогда не станет другом Америки.
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Може тому, що переконує себе про те, що він почав аналізувати наслідки своїх слів і дій свогооточення.
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Все одно піару Зеленському ви цим засиллям у ленті не зробите.
Та такі ж, як і у тебе, Вова - особливо після Оману.
Диктатор без вибору
Весь час таке враження, що ви там "граєте в воєнно-політичний пінг-понг" з москалями!
Зато усім відомо, які стосунки має ішак з усіма країнами, в тому числі і з США. З обкуреним мудаком ніхто і срати на одному гектар не хоче. Чмо хоче переконати в зворотньому та гадає, що це йому вдається. Банда ішака навряд чи протримається до наступного року.
По факту, США пропонували Україні статус союзника взамін,щоб викинув ерма з своєї обойми.
Не погодився,ерм для нього важливіший,аніж безпека країни,типу,з ким прийшов,з тим піду.
Тепер про союз з США клянчіє,звичайно,у віртуальному вимірі.
Ну нащо ці виверження думок які не мають нічого спільного з реальністю у самого "найдосвітченішого". Реальний ворог і то як подивитисьце-Китай. Московія то таке більше бажання мати її партнером проти Китаю