Зеленский: Не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным, но союзником США является Украина

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не имеет достоверной информации о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. Мне не известно. То что я знаю, знаете вы, мы знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу", - отметил глава государства.

Несмотря на это, Зеленский убежден, что США рассматривают Украину как настоящего союзника. "Я уверен все равно, что президент Трамп понимает, что союзники американцев - украинцы. А реальный экзистенциальный враг Америки - это Россия", - заявил он.

Президент также подчеркнул, что Россия может вступать в ситуативное взаимодействие с США, но в долгосрочной перспективе остается главной угрозой для Запада. По его словам, Москва никогда не станет другом Америки.

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