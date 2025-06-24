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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Зеленский: Не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным, но союзником США является Украина

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не имеет достоверной информации о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. Мне не известно. То что я знаю, знаете вы, мы знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу", - отметил глава государства.

Несмотря на это, Зеленский убежден, что США рассматривают Украину как настоящего союзника. "Я уверен все равно, что президент Трамп понимает, что союзники американцев - украинцы. А реальный экзистенциальный враг Америки - это Россия", - заявил он.

Президент также подчеркнул, что Россия может вступать в ситуативное взаимодействие с США, но в долгосрочной перспективе остается главной угрозой для Запада. По его словам, Москва никогда не станет другом Америки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Членство Украины в НАТО - потребность и возможности для самого Альянса

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) путин владимир (31647) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+15
Щось останні пару днів багато гундосого в новинах: то сам себе похвалив, то кудись поїхав. Нахіба ця видимість роботи, коли всім і так видно, які він обісрався, керуючи країною?
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24.06.2025 12:13 Ответить
+9
Цензор, ДОСИТЬ З НАС ЗНУЩАТИСЯ!
Надрукуйте цей спіч ОДНИМ не розривним блоком і досить.
Все одно піару Зеленському ви цим засиллям у ленті не зробите.
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24.06.2025 12:15 Ответить
+8
"Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці" - ти був впевнений, що побачив "мір в глазах пуЦіна", ти був впевнений, що каци не нападуть, ти був впевнений що буде "май, шашлики", ти був(на словах) в багато вчому впевнений - тому, мабудь, і вивіз своє кодло за кордон перед нападом пуйла. А зараз несеш якусь хрєнь, аби тільки щось бовкати. До речі, будь які твої "думки" на публіку тільки ще більше дратують того ж трУмпа.
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24.06.2025 12:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Багато накидав - тиж ж през - тобі шо не доповідають які зараз відносини Трампа з путлєром
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24.06.2025 12:09 Ответить
Маю визнати, коли він мовчить я відчуваю себе більш менш спокійніше і безпечніше.
Може тому, що переконує себе про те, що він почав аналізувати наслідки своїх слів і дій свогооточення.
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24.06.2025 12:44 Ответить
Зеленський може воювати доки в нього українці не закінчаться. А що йому війна? Більшу частину часу він проводить за кордоном, живе в готелях класу "люкс", літає за рахунок українців. Свою сім'ю, своїх друганів-маланців - всіх відправив за кордон. Єдиний неприємний для нього момент, коли вручає нагороди посмертно сім'ям полеглих бійців. Але нічого, годину можна потерпіти і походити і з мордою цеглиною.
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24.06.2025 13:54 Ответить
Щось останні пару днів багато гундосого в новинах: то сам себе похвалив, то кудись поїхав. Нахіба ця видимість роботи, коли всім і так видно, які він обісрався, керуючи країною?
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24.06.2025 12:13 Ответить
Коли найвеличніший правильно прочитав і видав в правильному контексті слово "екзистенціальний", значить може балотуватись на другий термін.
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24.06.2025 12:14 Ответить
Заткнися вже,звіздобол!
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24.06.2025 12:15 Ответить
Цензор, ДОСИТЬ З НАС ЗНУЩАТИСЯ!
Надрукуйте цей спіч ОДНИМ не розривним блоком і досить.
Все одно піару Зеленському ви цим засиллям у ленті не зробите.
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24.06.2025 12:15 Ответить
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24.06.2025 13:43 Ответить
Потужний вдає вагомого політичного гравця, обісране чмо!
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24.06.2025 12:16 Ответить
"Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці" - ти був впевнений, що побачив "мір в глазах пуЦіна", ти був впевнений, що каци не нападуть, ти був впевнений що буде "май, шашлики", ти був(на словах) в багато вчому впевнений - тому, мабудь, і вивіз своє кодло за кордон перед нападом пуйла. А зараз несеш якусь хрєнь, аби тільки щось бовкати. До речі, будь які твої "думки" на публіку тільки ще більше дратують того ж трУмпа.
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24.06.2025 12:18 Ответить
Не будуть США допомагати зеленим злодіям.
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24.06.2025 12:18 Ответить
Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним

Та такі ж, як і у тебе, Вова - особливо після Оману.
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24.06.2025 12:20 Ответить
А Трамп про це знає?
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24.06.2025 12:20 Ответить
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24.06.2025 12:21 Ответить
Заспокоїв Америку, "союзник"...
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24.06.2025 12:30 Ответить
Не знаю на яку клавішу піаніно попаду х#єм,але звук все одно буде.
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24.06.2025 12:35 Ответить
Трамп не видаляв пост про зеленського

Диктатор без вибору
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24.06.2025 12:36 Ответить
Одна з особливостей нашої сьогодняшної влади - це брехня, лицемірство та імітація. Не плутайте з цензурою військового часу, бо 3.14здіти про наші потужні лазерні системи або дрони ППО це не цензура, це брехня для власного народу. Де всі ці системи під час дронових атак? На кого ви працюєте? На ху'ло кремлівське? Ви просто знищуєте москальськими руками населення України, або змужуєте емігрувати. Четвертий рік війни - і нічого не зроблено проти "шлюхедів".
Весь час таке враження, що ви там "граєте в воєнно-політичний пінг-понг" з москалями!
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24.06.2025 12:42 Ответить
У тампона к ***** неразделенная любовь- он любит его, а ***** любит другого.
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24.06.2025 12:42 Ответить
Когда союзник говорил про неминуемость нападения нужно было не про шашлыки говорить,а слушаться и действовать,кому нах нужен союзник,когды ты ему сообщаешь секретные данные,а он тебя называет брехуном и паникером.
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24.06.2025 13:02 Ответить
Президент України Володимир Зеленський визнав, що не має достеменної інформації про характер особистих відносин між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Джерело: https://censor.net/ua/n3559630
Зато усім відомо, які стосунки має ішак з усіма країнами, в тому числі і з США. З обкуреним мудаком ніхто і срати на одному гектар не хоче. Чмо хоче переконати в зворотньому та гадає, що це йому вдається. Банда ішака навряд чи протримається до наступного року.
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24.06.2025 13:17 Ответить
Союзником США є Ізраіль, а Зеленський відмовився в 2020 році від позаблокового союзництва. Тоді він сказав що нам нужна Ната.
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24.06.2025 13:19 Ответить
Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, бо моя любов це Андрій Єрмак😻👬
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24.06.2025 13:25 Ответить
"Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, але союзником США є Україна".
По факту, США пропонували Україні статус союзника взамін,щоб викинув ерма з своєї обойми.
Не погодився,ерм для нього важливіший,аніж безпека країни,типу,з ким прийшов,з тим піду.
Тепер про союз з США клянчіє,звичайно,у віртуальному вимірі.
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24.06.2025 13:39 Ответить
Клоун для цього завгоспа спеціально посилає до Америки
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24.06.2025 13:53 Ответить
А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", Джерело: https://censor.net/ua/n3559630

Ну нащо ці виверження думок які не мають нічого спільного з реальністю у самого "найдосвітченішого". Реальний ворог і то як подивитисьце-Китай. Московія то таке більше бажання мати її партнером проти Китаю
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24.06.2025 14:48 Ответить
Зелена зміюка і не одна наставила мордяги із свого лігва.
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24.06.2025 14:49 Ответить
В этом и слабость твоя Зеленский!знал бы то с ними в баньке чупа посмоктал бы доругущего бы!бы!бы!да коли вониб були!Вмя историрия человечества только на лжи и убийствах а да воровстве и алчности!НЕТ ПРОЩЕНИЯ!!!есди это всё так происходит так и должно быть!!!СОБРАЛИСЬ МИЛЛИОН ДЫБИЛОВ ВООРУЖОННЫХ И РАЗБАГАТЕЛИ!УБИВ ВСЮ ШВОРУ И ПУТИНА!!!!!ПРОБЛЕМА В ГОЛОВАХ!КАК ГОВОРИЛ ПРИОБРАЖЕНСКИЙ!УБЕЙ ОДНОГО И ОБОГАТЕЙ!!!!ИЛИ ИДИ И СДОХНИ!!!!
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24.06.2025 15:50 Ответить
 
 