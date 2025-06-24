Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО, - Politico

Президента Владимира Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров стран-членов НАТО.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на ужине сегодня вечером, но его не пригласили на закрытую встречу лидеров в среду.

Издание отмечает, что это большое изменение по сравнению с предыдущими саммитами, когда Зеленский был в центре внимания.

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Politico пишет, что все из-за антипатии Трампа к президенту Украины.

В то же время ожидается, что НАТО так или иначе подтвердит свою поддержку Киева и введет новый Совет Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Помощь Украине теперь будет засчитываться в расходы на национальную оборону, которые по требованию Трампа будут повышены до 5% ВВП. Однако в итоговом коммюнике не будут указаны сроки вступления Украины или расширенные гарантии.

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