Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, - Politico
Лідер США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі.
Про це виданню Politico повідомив анонімний представник Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться на тлі того, що увага до війни Росії з Україною відійшла на другий план через конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Напередодні саміту не було зрозуміло, чи візьме участь Зеленський, оскільки існували побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії значної зустрічі з Трампом.
Раніше цього місяця Зеленський полетів до Канади на зустріч лідерів G7, сподіваючись на зустріч з президентом США, але Трамп достроково покинув саміт.
Перед цим востаннє президенти США та України зустрічалися у квітні в Соборі Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска.
Раніше Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським у Гаазі – хоча на той момент він цього не підтвердив.
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Тоді кладеш на всіх болт розміром із половину ВСЕСВІТУ
далі нас стане 20 уже скоро а при відкритті кордонів 16.....і???
І хто прав а хто ні? Про нас лише в книжках скоро дізнаються і все
В ОПі вже нема місця, де їх складувати...
Чи нє?
Донецк - трамп : без воды и лэнд-лиза
Извините, где-то ошибочка...
Зеленський йому напевно пообіцяв, що дозволить будівництво трумп-тауер на москві..