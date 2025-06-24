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Новини Зустріч Трампа та Зеленського Саміт НАТО у Гаазі
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Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, - Politico

Зеленський і Трамп проведуть зустріч 25 червня

Лідер США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це виданню Politico повідомив анонімний представник Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться на тлі того, що увага до війни Росії з Україною відійшла на другий план через конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Напередодні саміту не було зрозуміло, чи візьме участь Зеленський, оскільки існували побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії значної зустрічі з Трампом.

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Раніше цього місяця Зеленський полетів до Канади на зустріч лідерів G7, сподіваючись на зустріч з президентом США, але Трамп достроково покинув саміт.

Перед цим востаннє президенти США та України зустрічалися у квітні в Соборі Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска.

Раніше Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським у Гаазі – хоча на той момент він цього не підтвердив.

Також читайте: Трамп у Ватикані закликав Зеленського підписати мирну угоду, бо "Росія набагато сильніша"

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) НАТО (6635) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+11
Знову поговорять 10 хвилин, а Шашличний буде розповідати, немов три години говорили
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24.06.2025 23:11 Відповісти
+4
Немного просмеюсь насчёт Трумпа он вор ещё тот!но зеля получил медаль всего скопления медалей ГЛАВНЫЙ ЛОХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ВОР В ЗАКОНЕ!!!!!!!
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24.06.2025 23:20 Відповісти
+3
СРСР теж клав болт... поки не зірвав різьбу.. Порівнювати СРСР з рашкою по військовому потенціалі сподіваюсь не збираєтесь. При бажанні США і Трампа... росіянській болт можна зробити без різьби ..як і з СРСР. Але Трамп не Рейган... А зеленого навіть порівняти ні з ким... Просто пусте місце...
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24.06.2025 23:24 Відповісти
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Знову поговорять 10 хвилин, а Шашличний буде розповідати, немов три години говорили
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24.06.2025 23:11 Відповісти
Дід передумає йти в туалет і втече в памперсі. Ось і вся зустріч
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24.06.2025 23:30 Відповісти
Немного просмеюсь насчёт Трумпа он вор ещё тот!но зеля получил медаль всего скопления медалей ГЛАВНЫЙ ЛОХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ВОР В ЗАКОНЕ!!!!!!!
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24.06.2025 23:20 Відповісти
відколи раб卐сія - цивілізований світ?
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24.06.2025 23:35 Відповісти
Товарищ лейтенант вы переигрываете, вас розкрыли.
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24.06.2025 23:41 Відповісти
Он Биби застраивает а шута и подавно!
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24.06.2025 23:14 Відповісти
Коли в тебе є балістика, ти цікавий Трампу. Якщо ти просто балабол, то чєкай у вітальні.
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24.06.2025 23:14 Відповісти
))))))))))) БУде ламати нас на капітуляцію. НІФІГА НІ ВІД КОГО НЕ ЧЕКАТИ - ось висновок цієї війни.

- є ядерка
- є патрони
- є ППО
- є авіація

Тоді кладеш на всіх болт розміром із половину ВСЕСВІТУ
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24.06.2025 23:15 Відповісти
СРСР теж клав болт... поки не зірвав різьбу.. Порівнювати СРСР з рашкою по військовому потенціалі сподіваюсь не збираєтесь. При бажанні США і Трампа... росіянській болт можна зробити без різьби ..як і з СРСР. Але Трамп не Рейган... А зеленого навіть порівняти ні з ким... Просто пусте місце...
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24.06.2025 23:24 Відповісти
нас з 44 млн стало 28 що далі?

далі нас стане 20 уже скоро а при відкритті кордонів 16.....і???

І хто прав а хто ні? Про нас лише в книжках скоро дізнаються і все
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24.06.2025 23:34 Відповісти
себе порахував?
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24.06.2025 23:38 Відповісти
Кацап,проснись,ти всрався.
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25.06.2025 05:55 Відповісти
..і звідки ти взяв..що нас 28 залишилося? Перепис був? А чого нас стане 20? ...Вісім повбивають? Тут вже відверто дурні цітують кацапів... про 600 тисяч ОФІЦІЙНИХ!!! інвалідів... 500 тисяч загиблих... Тому... закрий рота..і не пиши маячні... А якщо прийдут кацапи... то нічого не залишиться. Будуть..такі ..як ти бігати..і здавати тих... хто воював... тероризувати їх рідних..і знищувати. Я добре це побачив у Мелітополі... коли 90 відсотків мешканців одномоментно покохали кацапію..і все життя тільки і мріяли про свободу. Тобі то чого боятися? Ти тут залишишся стовідсотково. Тут колаборантів море... Будеш рахувати..кацапів з самари та ярославля..які будуть заселятися у квартири знищених українців. А в книжках вони тебе похвалять...)))
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25.06.2025 19:09 Відповісти
АЛИЛУЯ!ОШИБКА ЗЕЛЕНУХИ ПОВТОРИТСЯ!НЕ БОЛЬШЕ СЛОВ!
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24.06.2025 23:17 Відповісти
От запитав би, Трамп у нього, коли той нареші перестане ганяти за Порошенком, і займется таки фортифікацією...
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24.06.2025 23:21 Відповісти
Порошенко молодца!!!Всему своё время зеля получит !а насчёт фортификаций по правде нет смысла ДРОНОВ ПОБОЛЬШЕ ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ !А ТАМ ПРОСТО ОТМОЮТ КАК НА АСФАЛЬТЕ МИЛЛИАРДЫ!!!!
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24.06.2025 23:58 Відповісти
Так наче тєлвізор вже казав, що 100500 мільярдів ДРОНІВ вже є?
В ОПі вже нема місця, де їх складувати...
Чи нє?
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25.06.2025 00:20 Відповісти
Верю в немецкие 560 жо 27 марта
Донецк - трамп : без воды и лэнд-лиза
Извините, где-то ошибочка...
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24.06.2025 23:26 Відповісти
Ну так з Iраном завершили, нехай перекидають своi Б-2 в укр, тут поруч. Там також можно шуганути ще одну вiсь зла.
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24.06.2025 23:27 Відповісти
імпічмент перед носом ...свята справа , треба хвататися за зеленського , бо ху* ло не врятує ...
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24.06.2025 23:28 Відповісти
Втікло одоробло в Канаді, тепер за налигач вестимуть старого дурня. Боїться він нашого. Від того й за руки хапає і викручує. Він хапає за руки людей, як справжній аутист, якого в дитинстві тренували не ховатись від людей і не боятись їх. Це один з трюків психологів, які вчать психічно хворих побороти свій страх. Рудому так це сподобалось, що де б не зустрів потенційного конкурента, в голові включається «армреслінг». Іпанько!
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24.06.2025 23:31 Відповісти
Чмо квартальне, кацапьке , перед ким ти принижуєш Україну, перед підорасом і союзником ***** ? Непотріб зрадницький. Ще не все здав, крім країни по оманському договорняку і надр ,які належать народу?
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24.06.2025 23:40 Відповісти
щось довго погоджався..
Зеленський йому напевно пообіцяв, що дозволить будівництво трумп-тауер на москві..
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24.06.2025 23:42 Відповісти
Да це до пінди, у повітрі вітає, що він ненавидіть Україну.
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24.06.2025 23:43 Відповісти
Зрадник зустрінеться з зрадником.
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24.06.2025 23:45 Відповісти
вже в Ватикані зустрічалися, легше стало?
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25.06.2025 00:19 Відповісти
Так, повністю зупинили військову допомогу.... А після цієї зустрічі, мабуть ще й розвідданими перестануть ділитись....😡
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25.06.2025 09:00 Відповісти
Кроме как о передачи оружия Украине с Трампом не о чем говорить.
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25.06.2025 02:17 Відповісти
Нифига не даст псина рыжая. ***** не велит, абыдэтьса.
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25.06.2025 03:00 Відповісти
тогда и встречаться нет смысла.
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25.06.2025 03:07 Відповісти
ЕС надо гнать это рыжее ************* чмо с саммита сцаными тряпками, а не лебезить перед ним. От этой псины одно вредное гавканье. Нет помощи - нафиг с пляжа. Оно только так понимает.
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25.06.2025 03:21 Відповісти
Ну операцию против друзей путина Иран он провернул блестяще. В каких-то вопросах трамп не слушает путина и действует по своему усмотрению, на благо и в интересах Америки.
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25.06.2025 04:26 Відповісти
Это только потому, что в США сильно израильское лобби, зять его еще и, как выяснилось, Эпштейн был израильским агентом, устраивавшим медовые ловушки. Трампон на тех записях тоже фигурирует, а то, что оно гзбнявый агент с 1987 года, вне сомнений. Только израильтян оно сцытся больше, чем *****. Так и сошлись звезды.
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25.06.2025 11:20 Відповісти
Канадець і янкі сперечаються як українцям потрібно лопатами «перемагати» москалів))
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25.06.2025 13:10 Відповісти
Воевал добровольцем с 14 по 16г в составе батальона Донбасс. Был ранен. Инвалид войны. Освобождал Попасную и Лисичанск. Защищал Мариуполь в Широкино. Награжден четырьмя медалями и высшей партийной наградой ВО Свобода. Два раза выдвигался партией кандидатом в депутаты Одесского горсовета. Так что как побеждать москалей, в отличие от тебя, диванного, знаю. Не встревай больше в умные разговоры заслуженного ветерана. Всего хорошего.
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26.06.2025 02:10 Відповісти
Рыжий *********** даже страны НАТО от рашистской агрессии защищать не хочет. Вот сегодня такое кукарекал. Украине по мацкве долбить и по мосту. Только так.
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25.06.2025 02:57 Відповісти
в битве мочи и говнa вы зa ржaвого или зa торчиля?
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25.06.2025 05:39 Відповісти
Імеєм права на ашібку (мудрий нарід)
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25.06.2025 06:59 Відповісти
а ти до якого наріду відносишся !?
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25.06.2025 07:22 Відповісти
Я "нажаль" за Пороха !
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26.06.2025 08:35 Відповісти
що він за ним бігає як цуцик...!? Не соромно ???
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25.06.2025 07:20 Відповісти
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25.06.2025 08:27 Відповісти
Тут вже і зброя в достатній кількості не допоможе. Для перемоги України траба щоб США і НАТО виступили в повну силу проти рашки. Але все вже вирішено за Україну і хоч як би хтось не хотів показати власну суб'єктність всі ці потуги з протягнутою рукою виглядають досить жалюгідно зі сторони, як би це не сумно звучало.
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25.06.2025 13:24 Відповісти
 
 