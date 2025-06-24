Я, ймовірно, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Гаазі.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, скоріше за все, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО. Я скажу йому: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти", - заявив Трамп.

Також, як повідомило AFP високопоставлене джерело в Офісі президента, "команди завершують узгодження деталей".

За даними джерела, переговори заплановані на "ранню другу половину дня" в Нідерландах і будуть зосереджені на санкціях проти Росії та закупівлі зброї для Києва.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News сказав, що планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.