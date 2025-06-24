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Новини Зустріч Трампа та Зеленського Саміт НАТО у Гаазі Зустріч Зеленського з Трампом
6 919 76

Я, ймовірно, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО, - Трамп

Зустріч Трампа та Зеленського у США 28 лютого

Президент США Дональд Трамп підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Гаазі.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, скоріше за все, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО. Я скажу йому: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти", - заявив Трамп.

Також, як повідомило AFP високопоставлене джерело в Офісі президента, "команди завершують узгодження деталей".

За даними джерела, переговори заплановані на "ранню другу половину дня" в Нідерландах і будуть зосереджені на санкціях проти Росії та закупівлі зброї для Києва.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News сказав, що планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. 

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) НАТО (6638) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+18
Але я скажу йому, що йому потрібно помиритися з Путіним і погодитися на здачу Криму та всіх чотирьох областей.
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24.06.2025 15:53 Відповісти
+15
Шо опять ?
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24.06.2025 15:53 Відповісти
+12
От о ж бо! Ще невідомо як складеться розмова, і чим закінчиться. І тут, як би ми всі не ставились до ЕрЗе - але головна проблеема в самому Трампі (а не в нашому Зе), оскільки вже доведено, що він є завербований луб'янкою агентом кгб "Красновим".
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24.06.2025 16:00 Відповісти
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Проня Прокоповна сагласна.
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24.06.2025 15:51 Відповісти
Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають.

ВОНО вже найдосвідченіше знає ж мабуть що усі корупційні заробітки у його МАРОДЕРАТІ течуть до новопризначенців у владі тільки через -ЙОГО КОХАНЦЯ ЄРМАКА...
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24.06.2025 17:14 Відповісти
Яке йшло, такого і зустріло.
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24.06.2025 17:26 Відповісти
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24.06.2025 17:49 Відповісти
Шо опять ?
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24.06.2025 15:53 Відповісти
Знов янєлох буде "базаром давить" як у Кривом Рогу в 90х
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24.06.2025 16:19 Відповісти
найвдаліший проект КДБ - експериментальне клонування прорашистських шоуменів - презиків з тренувальним полігоном "МАЛОЇ ЗЕМЛІ" для ********* поряд , а потім з захватом контролю над ВЕЛИКОЮ заморською ...
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24.06.2025 17:19 Відповісти
знову у светрі на зустріч прийде? а, зараз літо, в сорчці пом'ятій чи кітелі, а ля мілітарі?
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24.06.2025 17:28 Відповісти
у нідерландах наче прохолодно - тому у светрі. у "фартовому"
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24.06.2025 18:05 Відповісти
забожись!
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25.06.2025 07:48 Відповісти
Але я скажу йому, що йому потрібно помиритися з Путіним і погодитися на здачу Криму та всіх чотирьох областей.
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24.06.2025 15:53 Відповісти
От о ж бо! Ще невідомо як складеться розмова, і чим закінчиться. І тут, як би ми всі не ставились до ЕрЗе - але головна проблеема в самому Трампі (а не в нашому Зе), оскільки вже доведено, що він є завербований луб'янкою агентом кгб "Красновим".
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24.06.2025 16:00 Відповісти
оно наверное таки ******* со всеми а не только в плане нашей войны)
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24.06.2025 16:04 Відповісти
таки да!
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24.06.2025 16:05 Відповісти
Ким і коди доведено що завербований любянкою агент кгб?
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24.06.2025 16:14 Відповісти
Свідчення колишнього співробітнка центрального апарату кгб і свого часу https://azh.kz/ru/news/view/112478 очільника Комітету національної безпеки Казахстану Альнура Мусаева на власній сторінці в Facebook.
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24.06.2025 16:24 Відповісти
А це світовий оракул правди?
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24.06.2025 16:41 Відповісти
можна перевірити. Він зараз проживає в Австрії, ховається від *****.
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24.06.2025 16:52 Відповісти
Я не по оракулах, провидцях і екстрасенсах.
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24.06.2025 17:26 Відповісти
Додавайте ще й Сумську. І Днєпрапітровская ще може встигнути потрапити до списку.
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24.06.2025 16:08 Відповісти
да хоть львов с чопом,пускай запишут,дрочаться 200-300 метров,на более силенок не хватает,с такими продвижениями можно и правнуков вырастить к примеру если имеються хотя бы свои дети 20-30 годов)
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24.06.2025 16:15 Відповісти
Харківська - вже потрапила. Поки що ****** неоголошена. Але поки що. Доведення: "Тhttps://uk.tgstat.com/fa/channel/@espresotb/135448 ак звана військово-цивільна адміністрація Харківської області, запроваджена росіянами на ТОТ Харківщини, порушила кримінальну справу щодо Сергія Жадана"
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24.06.2025 16:26 Відповісти
🤣интересно где по документам та "администрация" находиться? в посадках под вовчанском или в липцах по факту все эта куйня и яйца выеденного не стоит,так они могут и во львове в своей реальности всех в розыск обьявлять и в лондоне,пускай сразу "администрацию" делают.
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24.06.2025 16:35 Відповісти
та скоріш за все - Ростові. Або в Воронежі...
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24.06.2025 16:41 Відповісти
та навряд.. з великою ймовірністю так не скаже. Чуб вже вкусив славу миротворця через силу, тому примус України до капітуляції буде для нього ганьбою і ніхто ніякого Нобеля йому не дасть.
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24.06.2025 16:16 Відповісти
Но в дописувач з США, на скільки з прапору зрозуміло. То підіть ви і інше скажіть, а як не ваш рівень, то не критикуйте тих хто може на цьому рівні комунікувати. Я от читаю переважну більшість коментарів про відверте глузування над президентом. Жаль, але я думаю це вже невиліковне
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24.06.2025 18:27 Відповісти
a вы в битве мочи и говнa зa ржaвого или торчиля?
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25.06.2025 05:33 Відповісти
Зустріч двох клоунів - то феєрверк.
Хто з них двох щось більш крутіше ''піздане''..?
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24.06.2025 15:56 Відповісти
а де хло?
він крутіший них..
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24.06.2025 16:22 Відповісти
*****-путін не клоун - він значно на багато гірше - він москальське *****.
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24.06.2025 16:26 Відповісти
так..
але хло міг би на зустрічі, наприклад, про половців казки розповідати..
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24.06.2025 16:32 Відповісти
Якими б виродками не були б Трамп і Зєля - але *****-путін це абсолютне зло - яке має бути знищене.
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24.06.2025 16:39 Відповісти
👍👍👍
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24.06.2025 16:42 Відповісти
набагато
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24.06.2025 19:05 Відповісти
Наш крутіший - Трамп на піаніно не може грати!
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24.06.2025 19:00 Відповісти
ставлю гривню, що передумає мінімум один раз
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24.06.2025 16:08 Відповісти
підтримую
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24.06.2025 16:14 Відповісти
За один Іран нобеля не дають? Треба ще Україну до капітуляції дотиснути?
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24.06.2025 16:10 Відповісти
нобеля у нього вкрав обама..
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24.06.2025 16:21 Відповісти
та ти риже опудало 🤠 як зустрічаєшся з зеленським 🤡...так воно у прискоренному темпі здає по два українських села на день ...русня лікує , шо ти собака кремлівська , хвостом перед ху* лом трусиш ...
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24.06.2025 16:11 Відповісти
не хватает третьего....их хозяина, ботаксного Шныря.....
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24.06.2025 16:13 Відповісти
Неісповедімі путі твої - Господі
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24.06.2025 16:19 Відповісти
Бог його давно викреслив.
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24.06.2025 16:31 Відповісти
трумп реально дурніший всіх дурних..
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24.06.2025 16:19 Відповісти
Головне щоб не як ленін ( зараз більше відомий як сифілітік) був живіше всіх живих
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24.06.2025 16:29 Відповісти
Я бачу в трампліна словарний запас як у першокласників.
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24.06.2025 16:24 Відповісти
А може і ні, як карта ляже
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24.06.2025 16:26 Відповісти
Ішак, напевно, вже зелені калісони прасує. Два дебіла, як вбачається, не завжди сила.
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24.06.2025 16:29 Відповісти
Коли ж тебе,руда тварюка,скине народ США, українці спитають у тебе - як справи?? Ідіот.
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24.06.2025 16:43 Відповісти
Оце слово у кінці- це в даному випадку особистий підпис
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24.06.2025 17:11 Відповісти
на полях саміту НАТО

Точніше - на самітах не "поля". На самітах - "кулуари".
Зеленський буде не перший президент України, який буде підловлювати президента США в коридорі перед туалетомкулуарами щоб потиснути ручку. Тільки треба відловити Трампа до туалету - бо невідомо чи миє той руки.
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24.06.2025 16:44 Відповісти
Прикажет нам сдаться рф.
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24.06.2025 16:45 Відповісти
Трампу треба подивитися на Зеленського з іншого кута https://youtu.be/JUYfU0IRxpQ?list=RDJUYfU0IRxpQ не те що якесь униле кремлівське *****)
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24.06.2025 16:53 Відповісти
Он уже присоединил Канаду к США. Он уже купил Гренландию. Он уже вернул все американские бизнесы из Китая. Он уже прекратил за 24 часа войну в Украине. Сейчас он принес вечный мир на Ближний Восток. Мощный старик!
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24.06.2025 16:55 Відповісти
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24.06.2025 17:03 Відповісти
Головне, щоб Україну не бомбив для досягнення миру.
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24.06.2025 17:27 Відповісти
Хлопці - в ніякому разі не критикуюти рудого штурмана B-2 .
Воно дуже втомилося після того , як цілих 17 годин керував бомбмардувальником , потім хоробро подавляв найкращу у світі іранську ППО ...
Це вам не якийсь Джон Макейн , що керував руками й очами літаком ... Наш улюбленець донні керував літаком виключно язиком - а це не уявляєте як складно ...
Я так думаю , що це ге(мо)рой усім можливіх війн , починаючи війну за незалежність , потім він воював під Верденом, потім його поранили при обороні Піл Харборода . Острів Окінаву він брав самотужки . Потім , поранив Кімерсена при обороні Сеулу , потім став прототипом фільму "Аппокаліпсіс сьогодні" - поки в тіж самі часи якийсь там Маккейн трахав мизки потенційним інвесторам на рахунок його девелопмент компашки ... Ось такий ге(мо)рой усіх війн . Сивий ветеран, який навчить світ як любити слово peace й слово deal ... Він би й гітлера це deal переконав скласти десь в на воротах Треблінки й Майданека . А чому - чим цей вусач не cool guy ?!
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24.06.2025 17:46 Відповісти
..я скажу йому - "як справи? І чому знову без костюма, краватки? та і карт в тебе немає..." ото напевно і вся розмова
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24.06.2025 18:26 Відповісти
Все шо завгодно але тільки не це 🤣!!!!!!!
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24.06.2025 18:51 Відповісти
...може зустрінеться, а може ні...
Якщо вирішить таки продати зброю, то зустріч відбудеться, якщо... схоче ще 2 тиждні чекати від гарного хлопця пу відповідь чекати ... то буде 1001 причина: бракувало часу і труба кликала на більш важливі івенти... як то так..
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24.06.2025 19:09 Відповісти
Прийшов час розкривати замовників війни! https://youtu.be/JJIhC45Kun0
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24.06.2025 20:45 Відповісти
Трамп буде впихувати Зелі перемогу аналогічну іранській Іран переміг, так само Україна може перемогти і настане мир...
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25.06.2025 00:13 Відповісти
Трамп предложит сдаться , что Зе предложит что бы испугать чмо трампа бо он только угрозы понимает и силу. Ядерную программу защитится от террористов россии либо оружие. Президент уже может в эту сторону вести диалог , хуже уже не будет
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25.06.2025 05:05 Відповісти
Трамп заранее обвиняет Украину и Зеленского в том что мы "потрапили в складну ситуацию". Якобы это именно наша вина а не его друга-путина который напал на Украину
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25.06.2025 11:27 Відповісти
 
 