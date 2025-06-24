Я, ймовірно, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО, - Трамп
Президент США Дональд Трамп підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Гаазі.
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, скоріше за все, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО. Я скажу йому: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти", - заявив Трамп.
Також, як повідомило AFP високопоставлене джерело в Офісі президента, "команди завершують узгодження деталей".
За даними джерела, переговори заплановані на "ранню другу половину дня" в Нідерландах і будуть зосереджені на санкціях проти Росії та закупівлі зброї для Києва.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News сказав, що планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.
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ВОНО вже найдосвідченіше знає ж мабуть що усі корупційні заробітки у його МАРОДЕРАТІ течуть до новопризначенців у владі тільки через -ЙОГО КОХАНЦЯ ЄРМАКА...
Хто з них двох щось більш крутіше ''піздане''..?
він крутіший них..
але хло міг би на зустрічі, наприклад, про половців казки розповідати..
Точніше - на самітах не "поля". На самітах - "кулуари".
Зеленський буде не перший президент України, який буде підловлювати президента США в коридорі перед
туалетомкулуарами щоб потиснути ручку. Тільки треба відловити Трампа до туалету - бо невідомо чи миє той руки.
Воно дуже втомилося після того , як цілих 17 годин керував бомбмардувальником , потім хоробро подавляв найкращу у світі іранську ППО ...
Це вам не якийсь Джон Макейн , що керував руками й очами літаком ... Наш улюбленець донні керував літаком виключно язиком - а це не уявляєте як складно ...
Я так думаю , що це ге(мо)рой усім можливіх війн , починаючи війну за незалежність , потім він воював під Верденом, потім його поранили при обороні Піл Харборода . Острів Окінаву він брав самотужки . Потім , поранив Кімерсена при обороні Сеулу , потім став прототипом фільму "Аппокаліпсіс сьогодні" - поки в тіж самі часи якийсь там Маккейн трахав мизки потенційним інвесторам на рахунок його девелопмент компашки ... Ось такий ге(мо)рой усіх війн . Сивий ветеран, який навчить світ як любити слово peace й слово deal ... Він би й гітлера це deal переконав скласти десь в на воротах Треблінки й Майданека . А чому - чим цей вусач не cool guy ?!
Якщо вирішить таки продати зброю, то зустріч відбудеться, якщо... схоче ще 2 тиждні чекати від гарного хлопця пу відповідь чекати ... то буде 1001 причина: бракувало часу і труба кликала на більш важливі івенти... як то так..