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Новости Встреча Трампа и Зеленского Саммит НАТО в Гааге Встреча Зеленского с Трампом
6 919 76

Я, вероятно, встречусь с Зеленским на саммите НАТО, - Трамп

Встреча Трампа и Зеленского в США 28 февраля

Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, скорее всего, встречусь с Зеленским на саммите НАТО. Я скажу ему: "Как дела?" Он находится в сложной ситуации, ему не следовало туда попадать", – заявил Трамп.

Также, как сообщил AFP высокопоставленный источник в Офисе президента, "команды завершают согласование деталей".

По данным источника, переговоры запланированы на раннюю вторую половину дня в Нидерландах и будут сосредоточены на санкциях против России и закупке оружия для Киева.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью Sky News сказал, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) НАТО (10177) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+18
Але я скажу йому, що йому потрібно помиритися з Путіним і погодитися на здачу Криму та всіх чотирьох областей.
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24.06.2025 15:53 Ответить
+15
Шо опять ?
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24.06.2025 15:53 Ответить
+12
От о ж бо! Ще невідомо як складеться розмова, і чим закінчиться. І тут, як би ми всі не ставились до ЕрЗе - але головна проблеема в самому Трампі (а не в нашому Зе), оскільки вже доведено, що він є завербований луб'янкою агентом кгб "Красновим".
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24.06.2025 16:00 Ответить
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Проня Прокоповна сагласна.
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24.06.2025 15:51 Ответить
Новопризначений очільник Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко володіє нерухомістю за кордоном, його доходи після початку роботи на державу стрімко зростають.

ВОНО вже найдосвідченіше знає ж мабуть що усі корупційні заробітки у його МАРОДЕРАТІ течуть до новопризначенців у владі тільки через -ЙОГО КОХАНЦЯ ЄРМАКА...
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24.06.2025 17:14 Ответить
Яке йшло, такого і зустріло.
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24.06.2025 17:26 Ответить
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24.06.2025 17:49 Ответить
Шо опять ?
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24.06.2025 15:53 Ответить
Знов янєлох буде "базаром давить" як у Кривом Рогу в 90х
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24.06.2025 16:19 Ответить
найвдаліший проект КДБ - експериментальне клонування прорашистських шоуменів - презиків з тренувальним полігоном "МАЛОЇ ЗЕМЛІ" для ********* поряд , а потім з захватом контролю над ВЕЛИКОЮ заморською ...
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24.06.2025 17:19 Ответить
знову у светрі на зустріч прийде? а, зараз літо, в сорчці пом'ятій чи кітелі, а ля мілітарі?
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24.06.2025 17:28 Ответить
у нідерландах наче прохолодно - тому у светрі. у "фартовому"
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24.06.2025 18:05 Ответить
забожись!
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25.06.2025 07:48 Ответить
Але я скажу йому, що йому потрібно помиритися з Путіним і погодитися на здачу Криму та всіх чотирьох областей.
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24.06.2025 15:53 Ответить
От о ж бо! Ще невідомо як складеться розмова, і чим закінчиться. І тут, як би ми всі не ставились до ЕрЗе - але головна проблеема в самому Трампі (а не в нашому Зе), оскільки вже доведено, що він є завербований луб'янкою агентом кгб "Красновим".
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24.06.2025 16:00 Ответить
оно наверное таки ******* со всеми а не только в плане нашей войны)
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24.06.2025 16:04 Ответить
таки да!
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24.06.2025 16:05 Ответить
Ким і коди доведено що завербований любянкою агент кгб?
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24.06.2025 16:14 Ответить
Свідчення колишнього співробітнка центрального апарату кгб і свого часу https://azh.kz/ru/news/view/112478 очільника Комітету національної безпеки Казахстану Альнура Мусаева на власній сторінці в Facebook.
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24.06.2025 16:24 Ответить
А це світовий оракул правди?
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24.06.2025 16:41 Ответить
можна перевірити. Він зараз проживає в Австрії, ховається від *****.
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24.06.2025 16:52 Ответить
Я не по оракулах, провидцях і екстрасенсах.
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24.06.2025 17:26 Ответить
Додавайте ще й Сумську. І Днєпрапітровская ще може встигнути потрапити до списку.
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24.06.2025 16:08 Ответить
да хоть львов с чопом,пускай запишут,дрочаться 200-300 метров,на более силенок не хватает,с такими продвижениями можно и правнуков вырастить к примеру если имеються хотя бы свои дети 20-30 годов)
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24.06.2025 16:15 Ответить
Харківська - вже потрапила. Поки що ****** неоголошена. Але поки що. Доведення: "Тhttps://uk.tgstat.com/fa/channel/@espresotb/135448 ак звана військово-цивільна адміністрація Харківської області, запроваджена росіянами на ТОТ Харківщини, порушила кримінальну справу щодо Сергія Жадана"
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24.06.2025 16:26 Ответить
🤣интересно где по документам та "администрация" находиться? в посадках под вовчанском или в липцах по факту все эта куйня и яйца выеденного не стоит,так они могут и во львове в своей реальности всех в розыск обьявлять и в лондоне,пускай сразу "администрацию" делают.
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24.06.2025 16:35 Ответить
та скоріш за все - Ростові. Або в Воронежі...
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24.06.2025 16:41 Ответить
та навряд.. з великою ймовірністю так не скаже. Чуб вже вкусив славу миротворця через силу, тому примус України до капітуляції буде для нього ганьбою і ніхто ніякого Нобеля йому не дасть.
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24.06.2025 16:16 Ответить
Но в дописувач з США, на скільки з прапору зрозуміло. То підіть ви і інше скажіть, а як не ваш рівень, то не критикуйте тих хто може на цьому рівні комунікувати. Я от читаю переважну більшість коментарів про відверте глузування над президентом. Жаль, але я думаю це вже невиліковне
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24.06.2025 18:27 Ответить
a вы в битве мочи и говнa зa ржaвого или торчиля?
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25.06.2025 05:33 Ответить
Зустріч двох клоунів - то феєрверк.
Хто з них двох щось більш крутіше ''піздане''..?
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24.06.2025 15:56 Ответить
а де хло?
він крутіший них..
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24.06.2025 16:22 Ответить
*****-путін не клоун - він значно на багато гірше - він москальське *****.
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24.06.2025 16:26 Ответить
так..
але хло міг би на зустрічі, наприклад, про половців казки розповідати..
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24.06.2025 16:32 Ответить
Якими б виродками не були б Трамп і Зєля - але *****-путін це абсолютне зло - яке має бути знищене.
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24.06.2025 16:39 Ответить
👍👍👍
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24.06.2025 16:42 Ответить
набагато
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24.06.2025 19:05 Ответить
Наш крутіший - Трамп на піаніно не може грати!
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24.06.2025 19:00 Ответить
ставлю гривню, що передумає мінімум один раз
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24.06.2025 16:08 Ответить
підтримую
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24.06.2025 16:14 Ответить
За один Іран нобеля не дають? Треба ще Україну до капітуляції дотиснути?
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24.06.2025 16:10 Ответить
нобеля у нього вкрав обама..
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24.06.2025 16:21 Ответить
та ти риже опудало 🤠 як зустрічаєшся з зеленським 🤡...так воно у прискоренному темпі здає по два українських села на день ...русня лікує , шо ти собака кремлівська , хвостом перед ху* лом трусиш ...
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24.06.2025 16:11 Ответить
не хватает третьего....их хозяина, ботаксного Шныря.....
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24.06.2025 16:13 Ответить
Неісповедімі путі твої - Господі
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24.06.2025 16:19 Ответить
Бог його давно викреслив.
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24.06.2025 16:31 Ответить
трумп реально дурніший всіх дурних..
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24.06.2025 16:19 Ответить
Головне щоб не як ленін ( зараз більше відомий як сифілітік) був живіше всіх живих
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24.06.2025 16:29 Ответить
Я бачу в трампліна словарний запас як у першокласників.
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24.06.2025 16:24 Ответить
А може і ні, як карта ляже
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24.06.2025 16:26 Ответить
Ішак, напевно, вже зелені калісони прасує. Два дебіла, як вбачається, не завжди сила.
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24.06.2025 16:29 Ответить
Коли ж тебе,руда тварюка,скине народ США, українці спитають у тебе - як справи?? Ідіот.
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24.06.2025 16:43 Ответить
Оце слово у кінці- це в даному випадку особистий підпис
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24.06.2025 17:11 Ответить
на полях саміту НАТО

Точніше - на самітах не "поля". На самітах - "кулуари".
Зеленський буде не перший президент України, який буде підловлювати президента США в коридорі перед туалетомкулуарами щоб потиснути ручку. Тільки треба відловити Трампа до туалету - бо невідомо чи миє той руки.
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24.06.2025 16:44 Ответить
Прикажет нам сдаться рф.
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24.06.2025 16:45 Ответить
Трампу треба подивитися на Зеленського з іншого кута https://youtu.be/JUYfU0IRxpQ?list=RDJUYfU0IRxpQ не те що якесь униле кремлівське *****)
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24.06.2025 16:53 Ответить
Он уже присоединил Канаду к США. Он уже купил Гренландию. Он уже вернул все американские бизнесы из Китая. Он уже прекратил за 24 часа войну в Украине. Сейчас он принес вечный мир на Ближний Восток. Мощный старик!
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24.06.2025 16:55 Ответить
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24.06.2025 17:03 Ответить
Головне, щоб Україну не бомбив для досягнення миру.
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24.06.2025 17:27 Ответить
Хлопці - в ніякому разі не критикуюти рудого штурмана B-2 .
Воно дуже втомилося після того , як цілих 17 годин керував бомбмардувальником , потім хоробро подавляв найкращу у світі іранську ППО ...
Це вам не якийсь Джон Макейн , що керував руками й очами літаком ... Наш улюбленець донні керував літаком виключно язиком - а це не уявляєте як складно ...
Я так думаю , що це ге(мо)рой усім можливіх війн , починаючи війну за незалежність , потім він воював під Верденом, потім його поранили при обороні Піл Харборода . Острів Окінаву він брав самотужки . Потім , поранив Кімерсена при обороні Сеулу , потім став прототипом фільму "Аппокаліпсіс сьогодні" - поки в тіж самі часи якийсь там Маккейн трахав мизки потенційним інвесторам на рахунок його девелопмент компашки ... Ось такий ге(мо)рой усіх війн . Сивий ветеран, який навчить світ як любити слово peace й слово deal ... Він би й гітлера це deal переконав скласти десь в на воротах Треблінки й Майданека . А чому - чим цей вусач не cool guy ?!
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24.06.2025 17:46 Ответить
..я скажу йому - "як справи? І чому знову без костюма, краватки? та і карт в тебе немає..." ото напевно і вся розмова
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24.06.2025 18:26 Ответить
Все шо завгодно але тільки не це 🤣!!!!!!!
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24.06.2025 18:51 Ответить
...може зустрінеться, а може ні...
Якщо вирішить таки продати зброю, то зустріч відбудеться, якщо... схоче ще 2 тиждні чекати від гарного хлопця пу відповідь чекати ... то буде 1001 причина: бракувало часу і труба кликала на більш важливі івенти... як то так..
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24.06.2025 19:09 Ответить
Прийшов час розкривати замовників війни! https://youtu.be/JJIhC45Kun0
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24.06.2025 20:45 Ответить
Трамп буде впихувати Зелі перемогу аналогічну іранській Іран переміг, так само Україна може перемогти і настане мир...
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25.06.2025 00:13 Ответить
Трамп предложит сдаться , что Зе предложит что бы испугать чмо трампа бо он только угрозы понимает и силу. Ядерную программу защитится от террористов россии либо оружие. Президент уже может в эту сторону вести диалог , хуже уже не будет
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25.06.2025 05:05 Ответить
Трамп заранее обвиняет Украину и Зеленского в том что мы "потрапили в складну ситуацию". Якобы это именно наша вина а не его друга-путина который напал на Украину
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25.06.2025 11:27 Ответить
 
 