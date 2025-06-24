Я, вероятно, встречусь с Зеленским на саммите НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, скорее всего, встречусь с Зеленским на саммите НАТО. Я скажу ему: "Как дела?" Он находится в сложной ситуации, ему не следовало туда попадать", – заявил Трамп.

Также, как сообщил AFP высокопоставленный источник в Офисе президента, "команды завершают согласование деталей".

По данным источника, переговоры запланированы на раннюю вторую половину дня в Нидерландах и будут сосредоточены на санкциях против России и закупке оружия для Киева.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью Sky News сказал, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге.