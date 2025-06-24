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Новости Трамп об Иране Заявления Трампа Смена режима в Иране
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Трамп: Я не хочу смены режима в Иране, это будет хаос

Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть смены режима в Иране, поскольку такие изменения "приводят к хаосу".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я не хочу видеть смены режима в Иране - это создает хаос. Они не будут обладать ядерным оружием - это последнее, о чем они сейчас думают", - добавил Трамп.

Эти комментарии противоречат тому, что президент США сказал в воскресенье, когда он сказал: "Если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не произошла смена режима?"

Напомним, Трамп направляется на двухдневный саммит НАТО, где присоединится к другим мировым лидерам.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Автор: 

Иран (2045) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+25
зміна "американського режиму" привела до СВІТОВОГО ХАОСУ....
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24.06.2025 15:43 Ответить
+25
То хотів, тепер перехотів, завтра знову перехоче. У мене кіт більш послідовний...
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24.06.2025 15:45 Ответить
+20
Ти сам і є лідер світового хаосу.
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24.06.2025 15:43 Ответить
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зміна "американського режиму" привела до СВІТОВОГО ХАОСУ....
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24.06.2025 15:43 Ответить
Ти сам і є лідер світового хаосу.
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24.06.2025 15:43 Ответить
То хотів, тепер перехотів, завтра знову перехоче. У мене кіт більш послідовний...
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24.06.2025 15:45 Ответить
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24.06.2025 16:17 Ответить
Хоче він.) Від нього вже мало що залежить. Та і взагалі всі на нього ложать.
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24.06.2025 15:47 Ответить
Трамп це пародія на президента США. Трамп це ї є хаос якій зараз йде повний банкрот. Всюди защо не візьметься всюди безлад.
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24.06.2025 15:48 Ответить
Бо сцить, що і його режим також змінять.
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24.06.2025 15:48 Ответить
Вава Пукін заборонив змінювати.
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24.06.2025 15:48 Ответить
Тоді ***** це все було починати? Якшо роздолбати центрифуги, це тільки відсрочить час Х, режим і далі буде ліпити бомбу, і потом руде мудло не ***** шо при тобі бомби не було, а от ти пішов і вона появилася!
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24.06.2025 15:53 Ответить
так почав не Трамп, а Нетаньяху.
Трамп хіба що претензії аятолі висуваав, за ядерку.
І вже потім, коли Ізраїль зробив всю чорну роботу - Трамп добив своїми бомбами іранські бункери.
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24.06.2025 15:57 Ответить
Тебе не спитають, риже опудало. Євреї самі вирішать чи буде хаос чи ні.
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24.06.2025 16:06 Ответить
я вас зрозумів, але прохання точніше формулювати. Бо 73/43%зебіли таке формулювання могли би сприйняти на власну адресу
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24.06.2025 16:37 Ответить
ТА НЕ БРЕШИ ТРАМПОН ТИ БОЛОБОЛ
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24.06.2025 15:55 Ответить
На смену аятолле может прийти дикий ислам, как это произошло в Сирии.
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24.06.2025 16:06 Ответить
Совершенно верно
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24.06.2025 16:07 Ответить
Тобі що до цього ? Нова влада Сирії ще ніяк себе не показала
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24.06.2025 16:07 Ответить
Еще как показала. Европейцам об этом нельзя знать. Коммисар Урсула запретила.
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24.06.2025 16:10 Ответить
У Сирії ядерки немає і ніколи не буде, якщо ззовні не допоможуть.
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24.06.2025 16:08 Ответить
Москалику,в Ірані до аятоли не було дикого ісламу НІКОЛИ, там монархія була. І багато людей старшого віку добре знає ті часи, коли можна було купити бухло в Тегерані або ж жінки могли ходити без хустини...
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24.06.2025 16:18 Ответить
Фанатики делавшие революцию никуда не делись. Их стало в десятки раз больше. Светский Иран это уже фантастическое пошлое. Весь арабский регион катится в исламское безумие.
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24.06.2025 16:26 Ответить
І саме тому в Ірані кілька років тому проходили масові багатотисячні протести проти вимоги жінкам носити хустки...
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24.06.2025 16:39 Ответить
До чого тут Іран до арабів? І шо це за "арабський регіон"? І нахіба ти пишеш безграмотну діч, якщо можна її не писати?
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24.06.2025 18:12 Ответить
аби він міг то сам би в себе відсосав
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24.06.2025 16:09 Ответить
Довбограй.
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24.06.2025 16:17 Ответить
Тепер, у світі два "всадніка апокаліпсіса"...
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24.06.2025 16:17 Ответить
Була світська країна Іран і ніякого хаосу
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24.06.2025 16:22 Ответить
Здрастя, приїхали.
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24.06.2025 16:33 Ответить
Мабуть ху...ло добре за хотелку його потримав.
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24.06.2025 16:49 Ответить
Все вірно - саме тосу і ***** ніхто на заході скидати не зацікавлений - він може і "сучий син" , але зберігає стабільність !
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24.06.2025 16:59 Ответить
Ну точно, якби Трамп був президентом США під час 2-ї світової війни то Гітлер залишився би при владі бо інакше "це був би хаос", та підсумки війни виглядали б зовсім інакше!
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24.06.2025 17:10 Ответить
Шабанов стверджує , що влада Ізраїля і влада Ірана це два проекта однієї матері!
https://www.youtube.com/shorts/vDXYsgT5MFE?feature=share
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24.06.2025 17:19 Ответить
Рептилоїдної?
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24.06.2025 18:13 Ответить
Він БОИТЬСЯ зміну режиму в Ірані та московіі, бо хаос буде заважати грати у гольф
ТОМУ ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯТСЯ
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24.06.2025 17:58 Ответить
Теж саме Байден говорив про расію
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24.06.2025 18:20 Ответить
Що там з хаосом в Сирії?
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24.06.2025 19:01 Ответить
он (трамп) - **@нут_й!
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24.06.2025 21:58 Ответить
 
 