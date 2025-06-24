Трамп: Я не хочу смены режима в Иране, это будет хаос

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть смены режима в Иране, поскольку такие изменения "приводят к хаосу".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я не хочу видеть смены режима в Иране - это создает хаос. Они не будут обладать ядерным оружием - это последнее, о чем они сейчас думают", - добавил Трамп.

Эти комментарии противоречат тому, что президент США сказал в воскресенье, когда он сказал: "Если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не произошла смена режима?"

Напомним, Трамп направляется на двухдневный саммит НАТО, где присоединится к другим мировым лидерам.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.