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Трамп заявил о необходимости смены режима в Иране
Президент США Дональд Трамп высказался за необходимость смены режима в Иране.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим??? MIGA(Make Iran great again, - ред.)", - написал американский лидер.
Дополняется...
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+20 Михаил Макаренко #494225
показать весь комментарий23.06.2025 00:58 Ответить Ссылка
+20 Герхард
показать весь комментарий23.06.2025 01:01 Ответить Ссылка
+18 Igor #591922
показать весь комментарий23.06.2025 00:50 Ответить Ссылка
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Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані- новина вчорашня але нічна
так може їм свого Єрмака -Гора руZZького на кадрах у Білому Домі змінити спочатку
Вы все или прикалываетесь, или страдаете антитрампизмом (аналог идиотизма), или просто дебилы.
Оце чєловєчіщє. Оце маштаби.
Наша Черчілка доморощена курить у сторонці.
Получилось весьма неплохо
Надо теперь закрепить результат
А потом и сами иранцы подтянутся
Им ведь Аятолла тоже набрыд
Пора уже с этим всем заканчивать
А то террористы всех мастей совсем страх потеряли
А почему?
А потому что мировые полицейские расслабились
Пора уже всех террористов положить мордой в асфальт
Это как минимум
А можно - как Бен Ладена
Отправить на тот свет
З такими словами іранські військові виступили в неділю, 22 червня, після ударів США по ядерним об'єктам країни.
Парламент Ірану постановив закрити протоку.
Остаточне рішення має прийняти Вищий рада національної безпеки. Формально його очолює президент Ірану, але фактично - верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
І нажаль, Україні так не допомагатимуть
Ти ба)
Видео есть как лупят по Ирану и иранцы выходят на балконы - радуясь.
А союзником Израиля был не Иран как страна, а шах. Возможно потому и не удержался на троне