РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10165 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
5 693 56

Трамп заявил о необходимости смены режима в Иране

Трамп

Президент США Дональд Трамп высказался за необходимость смены режима в Иране.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим??? MIGA(Make Iran great again, - ред.)", - написал американский лидер.

Дополняется...

Автор: 

Иран (2041) США (27316) Трамп Дональд (5839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Ти диви,як це руде гімно падає на хвіст! Ізраїль зробив всю брудну роботу та декларував зміну режиму в Ірані,і тут намалювався мародер додік. Хоче медальку?
показать весь комментарий
23.06.2025 00:58 Ответить
+20
Америку вже зробив великою. Тепер можна Іраном зайнятися. 😁

Оце чєловєчіщє. Оце маштаби.
Наша Черчілка доморощена курить у сторонці.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:01 Ответить
+18
Хвора людина, ліпше зміни режим у ху.... лостані
показать весь комментарий
23.06.2025 00:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через два тижні?! 😂
показать весь комментарий
23.06.2025 00:46 Ответить
Через 24 години
показать весь комментарий
23.06.2025 01:34 Ответить
Хвора людина, ліпше зміни режим у ху.... лостані
показать весь комментарий
23.06.2025 00:50 Ответить
США НЕ ХОЧУТЬ ЗМІНЮВАТИ РЕЖИМ В ІРАНІ - ГЕГСЕТ-новыина вчорашня ))

Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані- новина вчорашня але нічна

так може їм свого Єрмака -Гора руZZького на кадрах у Білому Домі змінити спочатку
показать весь комментарий
23.06.2025 04:35 Ответить
Воно вже обісралося і змінило режим в Афганістані. Тепер таліби з їх маком партнери *****.
показать весь комментарий
23.06.2025 08:03 Ответить
Шизоід
показать весь комментарий
23.06.2025 00:51 Ответить
Звичайно! Іран, як і кацапію треба зробити маленькими, а не великими і бажано декілька штук.
показать весь комментарий
23.06.2025 07:31 Ответить
Новий гарячий хіт літа-2025 "MIGA-MAGA"! 🕺
показать весь комментарий
23.06.2025 00:53 Ответить
Ти диви,як це руде гімно падає на хвіст! Ізраїль зробив всю брудну роботу та декларував зміну режиму в Ірані,і тут намалювався мародер додік. Хоче медальку?
показать весь комментарий
23.06.2025 00:58 Ответить
Можно так же сказать что Израиль обосрался и пошел дергать дядю Сэма за штанину. Ну а дядя Сэм конечно же не мог отказать любимым Бибям. И если смена режима уже " задекларирована' то кто сейчас бомбит Израиль? Про израильский режим Ирана?
показать весь комментарий
23.06.2025 02:22 Ответить
C самого начала бомбежки Ирана это классическая стадия подготовки к наземному вторжению. Такие бомбежки чаще всего устраивает само США, но в этот раз дали Израилю. Это не значит что вторжение будет(все в руках Трампа), но весь план идет уже десятый день. И будет осуществлен через недели две. Это классическая стратегия США. Или не будет. Посмотрим.
показать весь комментарий
23.06.2025 06:45 Ответить
В любом случае через месяц-два станет все ясно. Будет ли вторжение, насколько оно успешно и выживет ли режим аятолл. И так далее. Дольше это продолжаться не может.
показать весь комментарий
23.06.2025 06:53 Ответить
Совсем на голову больной, Израиль НИЧЕГО не мог сделать с Фордо и с ядерной программой Ирана. Вот это вот все что они делали - до фени если не уничтожена сама лаба которая глубоко под землей и уничтожить ее могли только США используя GBU-57. У никого кроме США такой технологии нету.

Вы все или прикалываетесь, или страдаете антитрампизмом (аналог идиотизма), или просто дебилы.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:31 Ответить
интересно, на кого твой высер рассчитан?
показать весь комментарий
23.06.2025 13:33 Ответить
ПОВНІСТЮ підтримую!
показать весь комментарий
23.06.2025 01:00 Ответить
Америку вже зробив великою. Тепер можна Іраном зайнятися. 😁

Оце чєловєчіщє. Оце маштаби.
Наша Черчілка доморощена курить у сторонці.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:01 Ответить
Краще і не скажеш
показать весь комментарий
23.06.2025 01:04 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2025 08:49 Ответить
Америку вже великою зробив? Величальник ти наш.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:05 Ответить
Нехай жаба з гадюкою зіжруть один одного
показать весь комментарий
23.06.2025 01:11 Ответить
Главное - что Трамп наконец начал делать что- то реальное
Получилось весьма неплохо
Надо теперь закрепить результат
А потом и сами иранцы подтянутся
Им ведь Аятолла тоже набрыд
Пора уже с этим всем заканчивать
А то террористы всех мастей совсем страх потеряли
А почему?
А потому что мировые полицейские расслабились
Пора уже всех террористов положить мордой в асфальт
Это как минимум
А можно - как Бен Ладена
Отправить на тот свет
показать весь комментарий
23.06.2025 01:12 Ответить
Главньіе терористьі в москве.
показать весь комментарий
23.06.2025 08:57 Ответить
Эта шутка сама себя не напишет. Партию Трампа называют Maga(Make America Great Again), но те кто считают что Трамп продался евреям называют её Miga(Mage Israel Great Again).
показать весь комментарий
23.06.2025 01:12 Ответить
Зробимо Україну знову великою!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 01:13 Ответить
В России это называют Путин поднял Россию с колен. Собственно отсюда Манфорт и украл эту идею.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:19 Ответить
Я неделю назад смотрел видео турецкого генерала который давился слюнями рассказывая как Турция отхряпает север Ирана после того как режим падет.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:20 Ответить
Я бы на месте Азербайждана сейчас бы думал что им делать, так как если планы Турции реализуются то они анексируют азеров заодно с северным Ираном.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:22 Ответить
Это не значит что так будет, но это просто возможный исход, если Иран реально развалится. Вообще эта каша очень кровавая и потрясет весь регион. Условный распад России в этом плане вообще детство.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:38 Ответить
Ви не в курсі доктрини "Дві держави - один народ". Азербайджан і Турція найкращі друзі і союзники, а Азербайджан взагалі проксі Турції.
показать весь комментарий
23.06.2025 02:20 Ответить
Это пока они не соседи.
показать весь комментарий
23.06.2025 02:23 Ответить
Турция просто оставит Азербайджан в качестве вотчины династии Алиевых как Беларусь Лукашенке а Корея Ыну. К тому же хорошая треть Ирана это азеры/турки. Турция этим враз решит все свои энергетические и финансовые проблемы, и сделает ядерку за год-два
показать весь комментарий
23.06.2025 20:00 Ответить
Так присоединить лучше. Хотя это может происходить постепенно. В любом случае они же как бы один народ на самом деле.
показать весь комментарий
23.06.2025 20:05 Ответить
Ви просили реальних дій від Трампа - ось вони є. Посиплеться іранський режим, путінські друзі - нам то у плюс.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:33 Ответить
Нарешті він себе став поводити як класичний республіканець а не МАГА. Тримаймо пацієнта в необхідній кондиції до повного одужання.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:37 Ответить
МЕГА дурний. Захід погано знає Схід. Там головне ІДЕЯ і віра, а потім гроші, як було в Європі середніх віків, чи ще донедавна. А не бабло, як тепер в Західному світі.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:51 Ответить
Якраз Палестина, це передусім бабло.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:44 Ответить
Собі краще голову полікував би
показать весь комментарий
23.06.2025 02:02 Ответить
Влада Ірану знову пригрозила закрити Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової торгівлі нафтою і до 30% світових постачань зрідженого природного газу.
З такими словами іранські військові виступили в неділю, 22 червня, після ударів США по ядерним об'єктам країни.
Парламент Ірану постановив закрити протоку.
Остаточне рішення має прийняти Вищий рада національної безпеки. Формально його очолює президент Ірану, але фактично - верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
показать весь комментарий
23.06.2025 02:06 Ответить
Риторика та дії загіржавленого цілком аналогічні діям і кукуріканню безтолкового ішака: там де є успіх і результат, там ішак особито, або під його керівництвом. Там, де негатив та провали - винні усі, окрім ішака.
показать весь комментарий
23.06.2025 06:16 Ответить
А хто змінить режим у США?
показать весь комментарий
23.06.2025 07:08 Ответить
То давай меняй уже,Обамка как то был обосрался с ликвидацией Асада,так опустил авторитет своей страны ниже плинтуса на десятилетия,теперь тебе, Дональдишко, уже не отвертеться от смены айранского режима.
показать весь комментарий
23.06.2025 07:39 Ответить
Щось мовчать свєрхдєржави росія і кетай, коли їхнього стратегічного союзника розбомбили в хлам.
І нажаль, Україні так не допомагатимуть
показать весь комментарий
23.06.2025 08:00 Ответить
цим дурням Китаю видно мало!
показать весь комментарий
23.06.2025 08:33 Ответить
"Ми вважаємо, що нинішній режим в цій країні поганий, тому ми зробимо цій країні послугу і змінимо режим".

Ти ба)
показать весь комментарий
23.06.2025 09:09 Ответить
Ще в одній недокраїні треба змінити режим! І Мага знають який і де! Чи на цей режим ти працюєш і сциш його?
показать весь комментарий
23.06.2025 09:21 Ответить
maga & miga from taco
показать весь комментарий
23.06.2025 09:34 Ответить
Проблема в том что в Иране в самом деле процентов 80 против ******, и там смена режима очень даже возможна. А вот в Рашке наоборот, поддержка режима процентов 80, там вместо путина прийдет другой лилипутин какой то. Там сам народ конченый на голову скот, там ничего уже не поможет кроме как убивать, убивать, убивать, как говорил Залужный.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:35 Ответить
Если они против режима это не значит что они за Израиль и против создания ядерки. Большинство из них просто хотят Кока-Колу, биг-маки и жвачку.
показать весь комментарий
23.06.2025 20:04 Ответить
Они патриоты и за Иран без ******, а за нормальный светский Иран, который был лучшим союзником Израиля кстати. Даже развед данными обменивались. Иран один из первых признал Израиль. Лучшие друзяки были. А потом в Иране пришли конченые на голову фанатики и устроили кровавую баню.
Видео есть как лупят по Ирану и иранцы выходят на балконы - радуясь.
показать весь комментарий
24.06.2025 16:14 Ответить
И что? Есть и евреи которые радуются ударам по Израилю и против агрессии на Иран.
А союзником Израиля был не Иран как страна, а шах. Возможно потому и не удержался на троне
показать весь комментарий
24.06.2025 17:45 Ответить
Звіздець Ірану! Розпадеться на декілька частин, які відійдуть сусіднім країнам. Якщо Трамп встигне плідно попрацювати до імпічменту.
показать весь комментарий
23.06.2025 12:18 Ответить
Иран распадается и собирается уже 2600 лет. Когда то все от Греции до середины Индии было Ираном. Даже юг Украины короткое врег. Откуда Иран выбили местные ираноязычные.
показать весь комментарий
24.06.2025 17:52 Ответить
А може Трамп гуморист...
показать весь комментарий
23.06.2025 12:43 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2025 14:45 Ответить
Трамп сделал это чтобы как то возвыситься или поднять свое реноме.. Он ударил потому что ответа может не быть в любом виде. Он не бьёт туда откуда может быть ответка. Значит......СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
23.06.2025 17:33 Ответить
 
 