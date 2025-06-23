Трамп заявил о необходимости смены режима в Иране

Президент США Дональд Трамп высказался за необходимость смены режима в Иране.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим??? MIGA(Make Iran great again, - ред.)", - написал американский лидер.

Дополняется...