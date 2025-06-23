Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим"
Президент США Дональд Трамп висловився за необхідність зміни режиму в Ірані.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим??? MIGA (Make Iran great again, - ред.)", - написав американський лідер.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.
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Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані- новина вчорашня але нічна
так може їм свого Єрмака -Гора руZZького на кадрах у Білому Домі змінити спочатку
Вы все или прикалываетесь, или страдаете антитрампизмом (аналог идиотизма), или просто дебилы.
Оце чєловєчіщє. Оце маштаби.
Наша Черчілка доморощена курить у сторонці.
Получилось весьма неплохо
Надо теперь закрепить результат
А потом и сами иранцы подтянутся
Им ведь Аятолла тоже набрыд
Пора уже с этим всем заканчивать
А то террористы всех мастей совсем страх потеряли
А почему?
А потому что мировые полицейские расслабились
Пора уже всех террористов положить мордой в асфальт
Это как минимум
А можно - как Бен Ладена
Отправить на тот свет
З такими словами іранські військові виступили в неділю, 22 червня, після ударів США по ядерним об'єктам країни.
Парламент Ірану постановив закрити протоку.
Остаточне рішення має прийняти Вищий рада національної безпеки. Формально його очолює президент Ірану, але фактично - верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
І нажаль, Україні так не допомагатимуть
Ти ба)
Видео есть как лупят по Ирану и иранцы выходят на балконы - радуясь.
А союзником Израиля был не Иран как страна, а шах. Возможно потому и не удержался на троне