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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану Зміна режиму в Ірані
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Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим"

Трамп

Президент США Дональд Трамп висловився за необхідність зміни режиму в Ірані.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим??? MIGA (Make Iran great again, - ред.)", - написав американський лідер.

допис

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Читайте також: Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку США по ядерних об’єктах Ірану

Автор: 

Іран (2296) США (23598) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+20
Ти диви,як це руде гімно падає на хвіст! Ізраїль зробив всю брудну роботу та декларував зміну режиму в Ірані,і тут намалювався мародер додік. Хоче медальку?
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23.06.2025 00:58 Відповісти
+20
Америку вже зробив великою. Тепер можна Іраном зайнятися. 😁

Оце чєловєчіщє. Оце маштаби.
Наша Черчілка доморощена курить у сторонці.
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23.06.2025 01:01 Відповісти
+18
Хвора людина, ліпше зміни режим у ху.... лостані
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23.06.2025 00:50 Відповісти
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Через два тижні?! 😂
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23.06.2025 00:46 Відповісти
Через 24 години
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23.06.2025 01:34 Відповісти
Хвора людина, ліпше зміни режим у ху.... лостані
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23.06.2025 00:50 Відповісти
США НЕ ХОЧУТЬ ЗМІНЮВАТИ РЕЖИМ В ІРАНІ - ГЕГСЕТ-новыина вчорашня ))

Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані- новина вчорашня але нічна

так може їм свого Єрмака -Гора руZZького на кадрах у Білому Домі змінити спочатку
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23.06.2025 04:35 Відповісти
Воно вже обісралося і змінило режим в Афганістані. Тепер таліби з їх маком партнери *****.
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23.06.2025 08:03 Відповісти
Шизоід
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23.06.2025 00:51 Відповісти
Звичайно! Іран, як і кацапію треба зробити маленькими, а не великими і бажано декілька штук.
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23.06.2025 07:31 Відповісти
Новий гарячий хіт літа-2025 "MIGA-MAGA"! 🕺
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23.06.2025 00:53 Відповісти
Ти диви,як це руде гімно падає на хвіст! Ізраїль зробив всю брудну роботу та декларував зміну режиму в Ірані,і тут намалювався мародер додік. Хоче медальку?
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23.06.2025 00:58 Відповісти
Можно так же сказать что Израиль обосрался и пошел дергать дядю Сэма за штанину. Ну а дядя Сэм конечно же не мог отказать любимым Бибям. И если смена режима уже " задекларирована' то кто сейчас бомбит Израиль? Про израильский режим Ирана?
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23.06.2025 02:22 Відповісти
C самого начала бомбежки Ирана это классическая стадия подготовки к наземному вторжению. Такие бомбежки чаще всего устраивает само США, но в этот раз дали Израилю. Это не значит что вторжение будет(все в руках Трампа), но весь план идет уже десятый день. И будет осуществлен через недели две. Это классическая стратегия США. Или не будет. Посмотрим.
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23.06.2025 06:45 Відповісти
В любом случае через месяц-два станет все ясно. Будет ли вторжение, насколько оно успешно и выживет ли режим аятолл. И так далее. Дольше это продолжаться не может.
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23.06.2025 06:53 Відповісти
Совсем на голову больной, Израиль НИЧЕГО не мог сделать с Фордо и с ядерной программой Ирана. Вот это вот все что они делали - до фени если не уничтожена сама лаба которая глубоко под землей и уничтожить ее могли только США используя GBU-57. У никого кроме США такой технологии нету.

Вы все или прикалываетесь, или страдаете антитрампизмом (аналог идиотизма), или просто дебилы.
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23.06.2025 09:31 Відповісти
интересно, на кого твой высер рассчитан?
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23.06.2025 13:33 Відповісти
ПОВНІСТЮ підтримую!
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23.06.2025 01:00 Відповісти
Америку вже зробив великою. Тепер можна Іраном зайнятися. 😁

Оце чєловєчіщє. Оце маштаби.
Наша Черчілка доморощена курить у сторонці.
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23.06.2025 01:01 Відповісти
Краще і не скажеш
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23.06.2025 01:04 Відповісти
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23.06.2025 08:49 Відповісти
Америку вже великою зробив? Величальник ти наш.
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23.06.2025 01:05 Відповісти
Нехай жаба з гадюкою зіжруть один одного
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23.06.2025 01:11 Відповісти
Главное - что Трамп наконец начал делать что- то реальное
Получилось весьма неплохо
Надо теперь закрепить результат
А потом и сами иранцы подтянутся
Им ведь Аятолла тоже набрыд
Пора уже с этим всем заканчивать
А то террористы всех мастей совсем страх потеряли
А почему?
А потому что мировые полицейские расслабились
Пора уже всех террористов положить мордой в асфальт
Это как минимум
А можно - как Бен Ладена
Отправить на тот свет
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23.06.2025 01:12 Відповісти
Главньіе терористьі в москве.
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23.06.2025 08:57 Відповісти
Эта шутка сама себя не напишет. Партию Трампа называют Maga(Make America Great Again), но те кто считают что Трамп продался евреям называют её Miga(Mage Israel Great Again).
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23.06.2025 01:12 Відповісти
Зробимо Україну знову великою!!!
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23.06.2025 01:13 Відповісти
В России это называют Путин поднял Россию с колен. Собственно отсюда Манфорт и украл эту идею.
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23.06.2025 01:19 Відповісти
Я неделю назад смотрел видео турецкого генерала который давился слюнями рассказывая как Турция отхряпает север Ирана после того как режим падет.
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23.06.2025 01:20 Відповісти
Я бы на месте Азербайждана сейчас бы думал что им делать, так как если планы Турции реализуются то они анексируют азеров заодно с северным Ираном.
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23.06.2025 01:22 Відповісти
Это не значит что так будет, но это просто возможный исход, если Иран реально развалится. Вообще эта каша очень кровавая и потрясет весь регион. Условный распад России в этом плане вообще детство.
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23.06.2025 01:38 Відповісти
Ви не в курсі доктрини "Дві держави - один народ". Азербайджан і Турція найкращі друзі і союзники, а Азербайджан взагалі проксі Турції.
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23.06.2025 02:20 Відповісти
Это пока они не соседи.
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23.06.2025 02:23 Відповісти
Турция просто оставит Азербайджан в качестве вотчины династии Алиевых как Беларусь Лукашенке а Корея Ыну. К тому же хорошая треть Ирана это азеры/турки. Турция этим враз решит все свои энергетические и финансовые проблемы, и сделает ядерку за год-два
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23.06.2025 20:00 Відповісти
Так присоединить лучше. Хотя это может происходить постепенно. В любом случае они же как бы один народ на самом деле.
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23.06.2025 20:05 Відповісти
Ви просили реальних дій від Трампа - ось вони є. Посиплеться іранський режим, путінські друзі - нам то у плюс.
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23.06.2025 01:33 Відповісти
Нарешті він себе став поводити як класичний республіканець а не МАГА. Тримаймо пацієнта в необхідній кондиції до повного одужання.
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23.06.2025 01:37 Відповісти
МЕГА дурний. Захід погано знає Схід. Там головне ІДЕЯ і віра, а потім гроші, як було в Європі середніх віків, чи ще донедавна. А не бабло, як тепер в Західному світі.
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23.06.2025 01:51 Відповісти
Якраз Палестина, це передусім бабло.
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23.06.2025 09:44 Відповісти
Собі краще голову полікував би
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23.06.2025 02:02 Відповісти
Влада Ірану знову пригрозила закрити Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової торгівлі нафтою і до 30% світових постачань зрідженого природного газу.
З такими словами іранські військові виступили в неділю, 22 червня, після ударів США по ядерним об'єктам країни.
Парламент Ірану постановив закрити протоку.
Остаточне рішення має прийняти Вищий рада національної безпеки. Формально його очолює президент Ірану, але фактично - верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
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23.06.2025 02:06 Відповісти
Риторика та дії загіржавленого цілком аналогічні діям і кукуріканню безтолкового ішака: там де є успіх і результат, там ішак особито, або під його керівництвом. Там, де негатив та провали - винні усі, окрім ішака.
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23.06.2025 06:16 Відповісти
А хто змінить режим у США?
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23.06.2025 07:08 Відповісти
То давай меняй уже,Обамка как то был обосрался с ликвидацией Асада,так опустил авторитет своей страны ниже плинтуса на десятилетия,теперь тебе, Дональдишко, уже не отвертеться от смены айранского режима.
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23.06.2025 07:39 Відповісти
Щось мовчать свєрхдєржави росія і кетай, коли їхнього стратегічного союзника розбомбили в хлам.
І нажаль, Україні так не допомагатимуть
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23.06.2025 08:00 Відповісти
цим дурням Китаю видно мало!
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23.06.2025 08:33 Відповісти
"Ми вважаємо, що нинішній режим в цій країні поганий, тому ми зробимо цій країні послугу і змінимо режим".

Ти ба)
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23.06.2025 09:09 Відповісти
Ще в одній недокраїні треба змінити режим! І Мага знають який і де! Чи на цей режим ти працюєш і сциш його?
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23.06.2025 09:21 Відповісти
maga & miga from taco
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23.06.2025 09:34 Відповісти
Проблема в том что в Иране в самом деле процентов 80 против ******, и там смена режима очень даже возможна. А вот в Рашке наоборот, поддержка режима процентов 80, там вместо путина прийдет другой лилипутин какой то. Там сам народ конченый на голову скот, там ничего уже не поможет кроме как убивать, убивать, убивать, как говорил Залужный.
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23.06.2025 09:35 Відповісти
Если они против режима это не значит что они за Израиль и против создания ядерки. Большинство из них просто хотят Кока-Колу, биг-маки и жвачку.
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23.06.2025 20:04 Відповісти
Они патриоты и за Иран без ******, а за нормальный светский Иран, который был лучшим союзником Израиля кстати. Даже развед данными обменивались. Иран один из первых признал Израиль. Лучшие друзяки были. А потом в Иране пришли конченые на голову фанатики и устроили кровавую баню.
Видео есть как лупят по Ирану и иранцы выходят на балконы - радуясь.
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24.06.2025 16:14 Відповісти
И что? Есть и евреи которые радуются ударам по Израилю и против агрессии на Иран.
А союзником Израиля был не Иран как страна, а шах. Возможно потому и не удержался на троне
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24.06.2025 17:45 Відповісти
Звіздець Ірану! Розпадеться на декілька частин, які відійдуть сусіднім країнам. Якщо Трамп встигне плідно попрацювати до імпічменту.
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23.06.2025 12:18 Відповісти
Иран распадается и собирается уже 2600 лет. Когда то все от Греции до середины Индии было Ираном. Даже юг Украины короткое врег. Откуда Иран выбили местные ираноязычные.
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24.06.2025 17:52 Відповісти
А може Трамп гуморист...
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23.06.2025 12:43 Відповісти
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23.06.2025 14:45 Відповісти
Трамп сделал это чтобы как то возвыситься или поднять свое реноме.. Он ударил потому что ответа может не быть в любом виде. Он не бьёт туда откуда может быть ответка. Значит......СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.06.2025 17:33 Відповісти
 
 