Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим"

Президент США Дональд Трамп висловився за необхідність зміни режиму в Ірані.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим??? MIGA (Make Iran great again, - ред.)", - написав американський лідер.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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