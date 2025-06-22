Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку США по ядерних об’єктах Ірану
У неділю, 22 червня, Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання для обговорення ударів США по ядерних об’єктах Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію на "Суспільному".
Зазначається, що ініціаторами засідання на запит Ірану виступили Росія, Китай і Пакистан, які запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.
Наразі невідомо, чи голосуватимуть країни за ці проєкти резолюцій.
Раніше агентство Reuters писало, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак у тексті не згадуються ні Сполучені Штати, ні Ізраїль.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.
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Україна повинна винести уроки із ситуації на Близькому Сході, бо іранська модель поведінки на перемовинах списана з російської.
Лавров та політичні консультанти надали Ірану власні консультації. Ні від чого не відмовлятись, а, навпаки, погоджуватись і на повернення до перемовин по ядерній програмі, і на припинення вогню. Але спочатку висунути дві-три «маленькі» вимоги. Це російський стиль.
Іранці думали, що володіють можливістю і надалі користуватись російською тактикою, відмовлятись від пропозицій та закликати Ізраїль припинити вогонь, залишаючи за собою право виробляти ядерні компоненти. Тим часом, США та Ізраїль завдали удар. Дехто зі скепсисом до нього ставиться, але я переконаний, що від цього глобальна безпека лише виграла.
Які висновки має винести Україна? Ми маємо взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. Висунути чіткий термін для встановлення припинення вогню по усій лінії фронту, а у разі відмови путіна реалізувати «план Б» - більше зброї, коштів для України, посилення гарантій безпеки та пекельніші санкції проти росії.
Єдина мова, яку розуміють диктатори, - це виключно мова сили.
І як на це відреагує Трамп?