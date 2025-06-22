Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку США по ядерних об’єктах Ірану

У неділю, 22 червня, Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання для обговорення ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію на "Суспільному".

Зазначається, що ініціаторами засідання на запит Ірану виступили Росія, Китай і Пакистан, які запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

Наразі невідомо, чи голосуватимуть країни за ці проєкти резолюцій.

Раніше агентство Reuters писало, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак у тексті не згадуються ні Сполучені Штати, ні Ізраїль.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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