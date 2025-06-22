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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку США по ядерних об’єктах Ірану

Радбез ООН зібрався 22 червня після ударів США по Ірану

У неділю, 22 червня, Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання для обговорення ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію на "Суспільному".

Зазначається, що ініціаторами засідання на запит Ірану виступили Росія, Китай і Пакистан, які запропонували проєкт резолюції з вимогою "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

Наразі невідомо, чи голосуватимуть країни за ці проєкти резолюцій.

Раніше агентство Reuters писало, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак у тексті не згадуються ні Сполучені Штати, ні Ізраїль.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Читайте також: США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс

 

Автор: 

Іран (2296) США (23598) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+10
навіть якось вже ***** на той оон.
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22.06.2025 23:58 Відповісти
+7
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13201 Петро Порошенко в авторській передачі Віталія Портникова "Політклуб" заявив:
Україна повинна винести уроки із ситуації на Близькому Сході, бо іранська модель поведінки на перемовинах списана з російської.
Лавров та політичні консультанти надали Ірану власні консультації. Ні від чого не відмовлятись, а, навпаки, погоджуватись і на повернення до перемовин по ядерній програмі, і на припинення вогню. Але спочатку висунути дві-три «маленькі» вимоги. Це російський стиль.
Іранці думали, що володіють можливістю і надалі користуватись російською тактикою, відмовлятись від пропозицій та закликати Ізраїль припинити вогонь, залишаючи за собою право виробляти ядерні компоненти. Тим часом, США та Ізраїль завдали удар. Дехто зі скепсисом до нього ставиться, але я переконаний, що від цього глобальна безпека лише виграла.
Які висновки має винести Україна? Ми маємо взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. Висунути чіткий термін для встановлення припинення вогню по усій лінії фронту, а у разі відмови путіна реалізувати «план Б» - більше зброї, коштів для України, посилення гарантій безпеки та пекельніші санкції проти росії.

Єдина мова, яку розуміють диктатори, - це виключно мова сили.
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23.06.2025 00:20 Відповісти
+5
Що прямо в Нью-Йорку зібрались, щоб засудити пагане США? 🥳🥳🥳
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23.06.2025 00:10 Відповісти
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навіть якось вже ***** на той оон.
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22.06.2025 23:58 Відповісти
звісно, це ваші вологі мрії на расії. До нас як їхали, так і будуть їхати іноземні волонтери, журналісти, військові інструктори, спеціалісти по енергетиці та технологіям виробництва зброї. Єдині чоловіки, яким закритий вїзд в Україну - це росіяни, але вони не питаючись пруться на нашу землю, щоб тут здохнути у кущах, та бути зїденими дикими свинями.
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23.06.2025 01:22 Відповісти
Та куди ж без тих занепокоєнь дійсно
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23.06.2025 00:07 Відповісти
Що прямо в Нью-Йорку зібрались, щоб засудити пагане США? 🥳🥳🥳
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23.06.2025 00:10 Відповісти
Типова поведінка бджіл в періоди протистояння меду 😂
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23.06.2025 09:40 Відповісти
ще тільки Хрущова з черевиком до того цирку не вистачаєhttps://youtu.be/3GdB4ePs_rs
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23.06.2025 00:17 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13201 Петро Порошенко в авторській передачі Віталія Портникова "Політклуб" заявив:
Україна повинна винести уроки із ситуації на Близькому Сході, бо іранська модель поведінки на перемовинах списана з російської.
Лавров та політичні консультанти надали Ірану власні консультації. Ні від чого не відмовлятись, а, навпаки, погоджуватись і на повернення до перемовин по ядерній програмі, і на припинення вогню. Але спочатку висунути дві-три «маленькі» вимоги. Це російський стиль.
Іранці думали, що володіють можливістю і надалі користуватись російською тактикою, відмовлятись від пропозицій та закликати Ізраїль припинити вогонь, залишаючи за собою право виробляти ядерні компоненти. Тим часом, США та Ізраїль завдали удар. Дехто зі скепсисом до нього ставиться, але я переконаний, що від цього глобальна безпека лише виграла.
Які висновки має винести Україна? Ми маємо взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. Висунути чіткий термін для встановлення припинення вогню по усій лінії фронту, а у разі відмови путіна реалізувати «план Б» - більше зброї, коштів для України, посилення гарантій безпеки та пекельніші санкції проти росії.

Єдина мова, яку розуміють диктатори, - це виключно мова сили.
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23.06.2025 00:20 Відповісти
Ну я даже не знаю. Это очень серьезный шаг. Попахивает занэпокоиням.
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23.06.2025 00:33 Відповісти
"Гарні хлопці" нахлобучують короля Сонця.
І як на це відреагує Трамп?
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23.06.2025 00:34 Відповісти
І що ? Стурбованість, чи занепокоєння? А може і те і друге?
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23.06.2025 00:35 Відповісти
Прямо зараз московський режим атакує цівільні українські міста ракетами і дронами а ООН збирається обговорити проблеми полотенцеголових терористів.
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23.06.2025 00:49 Відповісти
Українські представники повинні виступити і нагадати іранському режиму що Іран вже третій рік бомбардує українські міста своїми шахедами і підтримує війну проти України. І послати Іран смоктати у шайтана...
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23.06.2025 01:00 Відповісти
 
 