Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за атаки США по ядерным объектам Ирана

В воскресенье, 22 июня, Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание для обсуждения ударов США по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию на "Суспільному".

Отмечается, что инициаторами заседания по запросу Ирана выступили Россия, Китай и Пакистан, которые предложили проект резолюции с требованием "немедленного и безусловного прекращения огня" на Ближнем Востоке.

Пока неизвестно, будут ли страны голосовать за эти проекты резолюций.

Ранее агентство Reuters писало, что в проекте резолюции осуждаются атаки на иранские ядерные объекты, однако в тексте не упоминаются ни Соединенные Штаты, ни Израиль.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

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