Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за атаки США по ядерным объектам Ирана
В воскресенье, 22 июня, Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание для обсуждения ударов США по ядерным объектам Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию на "Суспільному".
Отмечается, что инициаторами заседания по запросу Ирана выступили Россия, Китай и Пакистан, которые предложили проект резолюции с требованием "немедленного и безусловного прекращения огня" на Ближнем Востоке.
Пока неизвестно, будут ли страны голосовать за эти проекты резолюций.
Ранее агентство Reuters писало, что в проекте резолюции осуждаются атаки на иранские ядерные объекты, однако в тексте не упоминаются ни Соединенные Штаты, ни Израиль.
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.
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Україна повинна винести уроки із ситуації на Близькому Сході, бо іранська модель поведінки на перемовинах списана з російської.
Лавров та політичні консультанти надали Ірану власні консультації. Ні від чого не відмовлятись, а, навпаки, погоджуватись і на повернення до перемовин по ядерній програмі, і на припинення вогню. Але спочатку висунути дві-три «маленькі» вимоги. Це російський стиль.
Іранці думали, що володіють можливістю і надалі користуватись російською тактикою, відмовлятись від пропозицій та закликати Ізраїль припинити вогонь, залишаючи за собою право виробляти ядерні компоненти. Тим часом, США та Ізраїль завдали удар. Дехто зі скепсисом до нього ставиться, але я переконаний, що від цього глобальна безпека лише виграла.
Які висновки має винести Україна? Ми маємо взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. Висунути чіткий термін для встановлення припинення вогню по усій лінії фронту, а у разі відмови путіна реалізувати «план Б» - більше зброї, коштів для України, посилення гарантій безпеки та пекельніші санкції проти росії.
Єдина мова, яку розуміють диктатори, - це виключно мова сили.
І як на це відреагує Трамп?