РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6007 посетителей онлайн
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
1 590 15

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за атаки США по ядерным объектам Ирана

Совет Безопасности ООН собрался 22 июня после ударов США по Ирану

В воскресенье, 22 июня, Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание для обсуждения ударов США по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию на "Суспільному".

Отмечается, что инициаторами заседания по запросу Ирана выступили Россия, Китай и Пакистан, которые предложили проект резолюции с требованием "немедленного и безусловного прекращения огня" на Ближнем Востоке.

Пока неизвестно, будут ли страны голосовать за эти проекты резолюций.

Ранее агентство Reuters писало, что в проекте резолюции осуждаются атаки на иранские ядерные объекты, однако в тексте не упоминаются ни Соединенные Штаты, ни Израиль.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Читайте также: США воюют с иранской ядерной программой, а не с Ираном, - Вэнс

 

Автор: 

Иран (2041) США (27316) Совбез ООН (1130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
навіть якось вже ***** на той оон.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:58 Ответить
+7
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13201 Петро Порошенко в авторській передачі Віталія Портникова "Політклуб" заявив:
Україна повинна винести уроки із ситуації на Близькому Сході, бо іранська модель поведінки на перемовинах списана з російської.
Лавров та політичні консультанти надали Ірану власні консультації. Ні від чого не відмовлятись, а, навпаки, погоджуватись і на повернення до перемовин по ядерній програмі, і на припинення вогню. Але спочатку висунути дві-три «маленькі» вимоги. Це російський стиль.
Іранці думали, що володіють можливістю і надалі користуватись російською тактикою, відмовлятись від пропозицій та закликати Ізраїль припинити вогонь, залишаючи за собою право виробляти ядерні компоненти. Тим часом, США та Ізраїль завдали удар. Дехто зі скепсисом до нього ставиться, але я переконаний, що від цього глобальна безпека лише виграла.
Які висновки має винести Україна? Ми маємо взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. Висунути чіткий термін для встановлення припинення вогню по усій лінії фронту, а у разі відмови путіна реалізувати «план Б» - більше зброї, коштів для України, посилення гарантій безпеки та пекельніші санкції проти росії.

Єдина мова, яку розуміють диктатори, - це виключно мова сили.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:20 Ответить
+5
Що прямо в Нью-Йорку зібрались, щоб засудити пагане США? 🥳🥳🥳
показать весь комментарий
23.06.2025 00:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіть якось вже ***** на той оон.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:58 Ответить
звісно, це ваші вологі мрії на расії. До нас як їхали, так і будуть їхати іноземні волонтери, журналісти, військові інструктори, спеціалісти по енергетиці та технологіям виробництва зброї. Єдині чоловіки, яким закритий вїзд в Україну - це росіяни, але вони не питаючись пруться на нашу землю, щоб тут здохнути у кущах, та бути зїденими дикими свинями.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:22 Ответить
Та куди ж без тих занепокоєнь дійсно
показать весь комментарий
23.06.2025 00:07 Ответить
Що прямо в Нью-Йорку зібрались, щоб засудити пагане США? 🥳🥳🥳
показать весь комментарий
23.06.2025 00:10 Ответить
Типова поведінка бджіл в періоди протистояння меду 😂
показать весь комментарий
23.06.2025 09:40 Ответить
ще тільки Хрущова з черевиком до того цирку не вистачаєhttps://youtu.be/3GdB4ePs_rs
показать весь комментарий
23.06.2025 00:17 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13201 Петро Порошенко в авторській передачі Віталія Портникова "Політклуб" заявив:
Україна повинна винести уроки із ситуації на Близькому Сході, бо іранська модель поведінки на перемовинах списана з російської.
Лавров та політичні консультанти надали Ірану власні консультації. Ні від чого не відмовлятись, а, навпаки, погоджуватись і на повернення до перемовин по ядерній програмі, і на припинення вогню. Але спочатку висунути дві-три «маленькі» вимоги. Це російський стиль.
Іранці думали, що володіють можливістю і надалі користуватись російською тактикою, відмовлятись від пропозицій та закликати Ізраїль припинити вогонь, залишаючи за собою право виробляти ядерні компоненти. Тим часом, США та Ізраїль завдали удар. Дехто зі скепсисом до нього ставиться, але я переконаний, що від цього глобальна безпека лише виграла.
Які висновки має винести Україна? Ми маємо взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. Висунути чіткий термін для встановлення припинення вогню по усій лінії фронту, а у разі відмови путіна реалізувати «план Б» - більше зброї, коштів для України, посилення гарантій безпеки та пекельніші санкції проти росії.

Єдина мова, яку розуміють диктатори, - це виключно мова сили.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:20 Ответить
Ну я даже не знаю. Это очень серьезный шаг. Попахивает занэпокоиням.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:33 Ответить
"Гарні хлопці" нахлобучують короля Сонця.
І як на це відреагує Трамп?
показать весь комментарий
23.06.2025 00:34 Ответить
І що ? Стурбованість, чи занепокоєння? А може і те і друге?
показать весь комментарий
23.06.2025 00:35 Ответить
Прямо зараз московський режим атакує цівільні українські міста ракетами і дронами а ООН збирається обговорити проблеми полотенцеголових терористів.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:49 Ответить
Українські представники повинні виступити і нагадати іранському режиму що Іран вже третій рік бомбардує українські міста своїми шахедами і підтримує війну проти України. І послати Іран смоктати у шайтана...
показать весь комментарий
23.06.2025 01:00 Ответить
 
 