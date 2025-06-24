Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет состоялся после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По меньшей мере одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Как сообщается, восемь человек погибли, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, а семеро получили легкие ранения. Под завалами есть люди.

На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативных служб. По данным 12 канала, в результате падения ракеты пострадали несколько человек. Предварительно, есть жертвы.

По данным ЦАХАЛ, со стороны Ирана было запущено еще несколько ракет. Местным жителям поручено отправиться в укрытие. Во многих городах раздаются сирены.

"Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. На данный момент ВВС Израиля (IAF) ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу", - сказано в сообщении.

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