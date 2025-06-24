Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет состоялся после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию обороны Израиля.
По меньшей мере одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Как сообщается, восемь человек погибли, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, а семеро получили легкие ранения. Под завалами есть люди.
На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативных служб. По данным 12 канала, в результате падения ракеты пострадали несколько человек. Предварительно, есть жертвы.
По данным ЦАХАЛ, со стороны Ирана было запущено еще несколько ракет. Местным жителям поручено отправиться в укрытие. Во многих городах раздаются сирены.
"Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. На данный момент ВВС Израиля (IAF) ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу", - сказано в сообщении.
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... ось і отвєтка на його хитрість.
Очевидно ж - Іран ракетними атаками повністю паралізує Ізраїль, розбомбить його добробут - і з часом перетворить на сектор
газиізраїль.
Ізраїлю немає чим відповісти - територію Ірану надто велика, населення дуже багато і практично всі в селах на ослах привикли жити...
В повітряному просторі Ірану, який закритий для польотів, знаходиться один пасажирський літак, йдеться у даних Flightradar24. Літак Airbus A340 іранської авіакомпанії Mahan Air з реєстраційним номером EP-MJF здійснює рейс з Делі до Тегерана.
«Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: "Мир!" Я знав, що час настав», - написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.
За його словами, обидві країни чекають «любові, миру та процвітання» в майбутньому.
«Вони можуть багато чого здобути, але також багато втратити, якщо збіжуть з праведного та істинного шляху», - додав американський президент.
... особлива подяка бродському що зробив вкид про передачу ппо язиком Україні, а потім тим же язиком вилизував прощення у куйла.
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп
Іран та Ізраїль домовилися про "повне та абсолютне" припинення вогню, яке настане через 6 годин - - Трамп
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною",- Трамп
Ось я його приласкав. Мені не важко, а йому приємно
бази США в Катарімісто Беер-Шева була "дуже слабкою". Настав час миру," - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
Як кажуть, одна куля в сраку повністю змінює світогляд і дорівнює тисячам годин пропаганди. Рогозін не дасть збрехати
Отримаєш - порозумнішаєш.
Що - "один до одного"?
Чемпіонів, тобто найтупіших, направили сюди, на ЦН, найживіший український сайт. Мабуть, подвійний тариф платять
І у фіннів не було ядерної зброї...
До речі - як тобі інформація: сьогодні зустрів у Інтернет - нібито ті літаки китайські, що прилітали до Ірану, вивезли накопичені запаси ядерних матеріалів, а Б-2 просто розбили самі підземні заводи...
А щодо "це не означає, що "китайські товариші" їх повернуть" - так у них є хороший приклад: у 1936-му так само, Сталін вивіз із Іспанії, її золотий запас... А повернуть "забувся"... Це, до речі, було одним з приводів неофіційній участі Іспанії у війні проти Радянського Союзу - посилка добровольчої "Голубої дивізії", під Сталінград, забезпечення Німеччини цінними матеріалами (цинком, наприклад).
7:08 - "Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами"...
Руде ЧМО знову у повному повінця памперсі...
враховуючи факт, що наш президент і топ чиновники - громадяни ізраіля.
а також враховуючи ланцети, бібі на параді на червоній площі, казки про передачу ппо і т.д.
А-а-а... Здогадуюся... Ти прийшов сюди, щоб "на тих і других подивиться і "постібаться"... Можу тебе розчарувать... Ти не оригінальний... І не ти - перший... Правда, подібні тобі, тут надовго не затримуються... Іх "зрадойоби" і "противсіхи" запльовують, і вони "зливаються"...
Руководство продолжает любить главного союзника ирана. А не пора ли вам определиться с друзьями?
Бог є