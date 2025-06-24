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Новости Фото Атаки Ирана на Израиль
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Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет состоялся после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По меньшей мере одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Как сообщается, восемь человек погибли, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, а семеро получили легкие ранения. Под завалами есть люди.

На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативных служб. По данным 12 канала, в результате падения ракеты пострадали несколько человек. Предварительно, есть жертвы.

По данным ЦАХАЛ, со стороны Ирана было запущено еще несколько ракет. Местным жителям поручено отправиться в укрытие. Во многих городах раздаются сирены.

"Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. На данный момент ВВС Израиля (IAF) ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, - Трамп

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2043)


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Топ комментарии
+35
Руда обіцяна собака сказала що настав мир..... А це все ІПСО....🤣🤣🤣
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24.06.2025 07:12 Ответить
+25
Мої співчуття родинам загиблих,Ізраїлю вистояти та перемогти всіх ворогів у праведній війні за існування країни та ізраїльського народу.
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24.06.2025 07:14 Ответить
+23
Виражаємо нашу стурбованість і закликаємо Ізраїль бути розсудливим і сісти за стіл переговорів з Іраном.
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24.06.2025 07:22 Ответить
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Руда обіцяна собака сказала що настав мир..... А це все ІПСО....🤣🤣🤣
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24.06.2025 07:12 Ответить
Great deal, peace deal
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24.06.2025 08:33 Ответить
руда собака чогось думає що його слова чогось варті
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24.06.2025 08:50 Ответить
Трамп сказав що буде два тижні думати чи бомбувати Іран - а вдарив за два дні...
... ось і отвєтка на його хитрість.
Очевидно ж - Іран ракетними атаками повністю паралізує Ізраїль, розбомбить його добробут - і з часом перетворить на сектор гази ізраїль.
Ізраїлю немає чим відповісти - територію Ірану надто велика, населення дуже багато і практично всі в селах на ослах привикли жити...
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24.06.2025 12:26 Ответить
BBC
В повітряному просторі Ірану, який закритий для польотів, знаходиться один пасажирський літак, йдеться у даних Flightradar24. Літак Airbus A340 іранської авіакомпанії Mahan Air з реєстраційним номером EP-MJF здійснює рейс з Делі до Тегерана.
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24.06.2025 07:12 Ответить
Трамп стверджує, що Ізраїль та Іран звернулися до нього «майже одночасно» з готовністю до миру.
«Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: "Мир!" Я знав, що час настав», - написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.
За його словами, обидві країни чекають «любові, миру та процвітання» в майбутньому.
«Вони можуть багато чого здобути, але також багато втратити, якщо збіжуть з праведного та істинного шляху», - додав американський президент.
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24.06.2025 07:14 Ответить
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24.06.2025 08:17 Ответить
То вітьков швендяє по світу
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24.06.2025 07:41 Ответить
Мої співчуття родинам загиблих,Ізраїлю вистояти та перемогти всіх ворогів у праведній війні за існування країни та ізраїльського народу.
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24.06.2025 07:14 Ответить
Хотілось би щось почути й нам від народу Ізраїлю. Щось усі там глухонімі.
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24.06.2025 07:16 Ответить
ізраільтяни багато нам співчувають. Вам шо, посилань накидати, чи самі пошукаєте?
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24.06.2025 07:19 Ответить
Співчувають. І навіть воюють і готують наших військових в якості інструкторів. Про тих, хто ведк ініормаційну війну на боці України, знають багато українців. Це і Ігаль Левін, і Давид Шарп, і навіть Тамар, і ще багато інших. Тому їм точно варто висловити підтримку.
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24.06.2025 08:40 Ответить
ти ще забув портнікова, гордона, фейгіна... - це потужна допомога Ізраїлю для України язиком по ютубу...
... особлива подяка бродському що зробив вкид про передачу ппо язиком Україні, а потім тим же язиком вилизував прощення у куйла.
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24.06.2025 12:30 Ответить
Я забув про Цві Арієлі. Знаєш, хто такий? Чкщо подивитись на власну сім'ю, то навіть там є виродки. Це не означає, що зі смертю одного з родини сім' ї не треба оголошувати співчуття і підтримку. До речі, навіть зараз, під час кацапської агресіє в Україні є падли, які працюють на ворога і біля 15 відсотків укоаїнців все ще хочуть дружити з кацапами.
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24.06.2025 12:37 Ответить
Оля, пока израильтяне сочувствовали украинцам, их лидер, Беньямин, шастал по Москве на парадах вместе с большим другом Ирана - в.в. путиным. Вот и дошастался. А так -да, мы вам сочуствуем, у нас такое каждый день, уже тех дней больше 1000 и конца и края не просматривается. Без обид, но...
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24.06.2025 15:31 Ответить
Так і є, Ігорю. Але це не закреслює того, що величезне число ізраільтян співчувають нам і допомагають.
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24.06.2025 17:24 Ответить
Ми для них ніхто.... А вони ізбрані Богом.... Ось така х#йня, малята...
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24.06.2025 07:20 Ответить
А ,що тобі до Бога,ти ж від нього вільний 😀
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24.06.2025 07:50 Ответить
Про це і мова.... Ви - люди Божі, а ми, українці - ніхто ...
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24.06.2025 08:12 Ответить
Навіщо ти брешиш? Навіщо забиваєш кілок між народами?
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24.06.2025 09:55 Ответить
https://sud.ua/ru/news/publication/333360-v-ukraine-poyavitsya-spetsialnyy-organ-koordinator-po-voprosam-protivodeystviya-antisemitizmu В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму
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24.06.2025 15:32 Ответить
У Біблії всі люди звуться "іш" чи "бен Адам", є ще синоніми - але це все безвідносно, єврей ти чи ні.
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24.06.2025 13:23 Ответить
Так, "обрані". А у чому ця обраність? Що за з'їдену кролячу котлету чи свиний бифштекс суд має призначити нам 40 ударів, а за запалений у суботу вогонь - смертна кара?
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24.06.2025 08:25 Ответить
а ви не беріть дурного в голову. мало хто кому хто а хто ніхто
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24.06.2025 17:31 Ответить
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, є загиблі. Дивно!

Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп

Іран та Ізраїль домовилися про "повне та абсолютне" припинення вогню, яке настане через 6 годин - - Трамп

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною",- Трамп
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24.06.2025 07:19 Ответить
А іранське інформаційне агентство «Фарс», пов'язане з іранським режимом, повідомило, що «після останнього іранського ракетного удару та низки жертв припинення вогню розпочалося о 7:30 ранку за тегеранським часом».
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24.06.2025 07:26 Ответить
Не опускайся до рівня цого провокатора... Його завдання тут - "розведення срачів"... І не більше...
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24.06.2025 07:41 Ответить
Кожна жива істота потребує уваги, тепла та ласки.
Ось я його приласкав. Мені не важко, а йому приємно
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24.06.2025 07:45 Ответить
Деякі заслуговують лише на "ласку" носаком черевика по морді...
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24.06.2025 07:55 Ответить
"Атака Ірану на бази США в Катарі місто Беер-Шева була "дуже слабкою". Настав час миру," - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
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24.06.2025 10:06 Ответить
тРампакс, Це вже кінець війни??, чи ще ні??
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24.06.2025 07:19 Ответить
Виражаємо нашу стурбованість і закликаємо Ізраїль бути розсудливим і сісти за стіл переговорів з Іраном.
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24.06.2025 07:22 Ответить
Точно. И отломить им кусок своей территории.
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24.06.2025 09:07 Ответить
ху#ло-валізи обсирає,а руда, обіссяна собака мабуть у свою дебільну кєпочку сере
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24.06.2025 07:24 Ответить
Суцільна всесвітня брехня повсюди...
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24.06.2025 07:28 Ответить
Балабол.
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24.06.2025 07:38 Ответить
Видимо не зря иранец в рашку съездил.
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24.06.2025 07:41 Ответить
А чот Украинские разрушенные дома небось по западным телеканалам непоказуют
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24.06.2025 07:41 Ответить
Бажаю тобі зустрінеться з цими дітьми не на екрані монітора, а в реальному житті.
Як кажуть, одна куля в сраку повністю змінює світогляд і дорівнює тисячам годин пропаганди. Рогозін не дасть збрехати
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24.06.2025 07:57 Ответить
Я тобі не про пропаганду, а про кулю в сраку.
Отримаєш - порозумнішаєш.
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24.06.2025 08:00 Ответить
Все йде на рівні 90% перехоплень, що не просто добре, а дуже добре. Але решта 10%, які падають будь де і за умови щільної забудови, свою шкоду завдають. У Беер Шеву прорвалася одна ракета, будинок зруйнований, 12 поранених та 4 загиблих
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24.06.2025 08:16 Ответить
Територія Ізраїлю менша за територію Ірану у 80 разів.... Так що при такому розкладі це один до одного....
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24.06.2025 08:26 Ответить
...???
Що - "один до одного"?
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24.06.2025 08:29 Ответить
у мене враження,що тут 90% кацапи
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24.06.2025 08:33 Ответить
Причому пройшли тяжкий конкурс на тупість.
Чемпіонів, тобто найтупіших, направили сюди, на ЦН, найживіший український сайт. Мабуть, подвійний тариф платять
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24.06.2025 08:38 Ответить
Бо "Цензор" їм "сидить, як кістка в горлі" - ні ковтнуть, ні виплюнуть...
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24.06.2025 08:42 Ответить
А Фінляндія, порівняно з СРСР, якою була?
І у фіннів не було ядерної зброї...
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24.06.2025 08:41 Ответить
Що ви накинулись, як собака на кістку? Де в моїх постах підтримка дій Ірану? Я просто констатую факти. Для маленької території 10 прильотів із 100 це дуже багато....
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24.06.2025 08:51 Ответить
Я тобі теж "констатую факти"...
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24.06.2025 09:05 Ответить
Ти йому відповідаєш? Ти намагаєшся зрозуміти що він мав на увазі? Залиш. Там мізків немає, їх не було навіть у "папи" цього Кочина. Їхні сімейні мізки пропиті ще дідом-прадідом цього "бійця невидимого фронту"
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24.06.2025 08:55 Ответить
Я, фактично, не йому відповідаю - я веду своєрідну "просвітницьку" діяльність ... ********** людей, на форумі, критично мислить... Він наводить "пропорції" - і я роблю те саме... А потім ті, хто читає, сам починає порівнювать і думать...
До речі - як тобі інформація: сьогодні зустрів у Інтернет - нібито ті літаки китайські, що прилітали до Ірану, вивезли накопичені запаси ядерних матеріалів, а Б-2 просто розбили самі підземні заводи...
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24.06.2025 09:03 Ответить
Не думаю, що це погано. Якщо вивезли матеріали до Китаю, це не означає, що "китайські товариші" їх повернуть. І по-друге, розбиті заводи все ж таки важливіші за самий матеріал. Навіть якщо є матеріал, Бомбу без заводів не побудуєш. А боєголовка із 400 кг ВВ це не Бомба, звичайно, але річ дуже серйозна. А розбили не лише заводи з виробництва Бомби, а й з будівництва балістики.
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24.06.2025 09:10 Ответить
Я ніяких "висновків" не роблю - просто повідомляю інформацію, яка не підтверджена доказами. Тобто, це лише "припущення".
А щодо "це не означає, що "китайські товариші" їх повернуть" - так у них є хороший приклад: у 1936-му так само, Сталін вивіз із Іспанії, її золотий запас... А повернуть "забувся"... Це, до речі, було одним з приводів неофіційній участі Іспанії у війні проти Радянського Союзу - посилка добровольчої "Голубої дивізії", під Сталінград, забезпечення Німеччини цінними матеріалами (цинком, наприклад).
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24.06.2025 09:37 Ответить
Плагиат, любезный! Плагиат! Не хорошо чужие фразы на Цензоре воровать.
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24.06.2025 09:10 Ответить
В чому саме "плагіат? Бо тут кілька моїх коментарів, і де ти його побачив - не зрозуміло...
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24.06.2025 09:28 Ответить
Та юх вони ложили на того рудого чорта як і *****. Так Америку ще ніхто не опускав...
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24.06.2025 07:51 Ответить
1:24 - "Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп".
7:08 - "Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами"...
Руде ЧМО знову у повному повінця памперсі...
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24.06.2025 08:01 Ответить
Так треба ж 2 тижні почекати
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24.06.2025 08:19 Ответить
О 7:28 повне припинення вогню ще не набрало сили, тому "мона".
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24.06.2025 09:46 Ответить
А все... Ракети ППО в Ізраїлі скінчилися...
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24.06.2025 08:01 Ответить
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною" __________🤡🤡🤡🤡🤡
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24.06.2025 08:15 Ответить
Цього б не сталось Аби Трамп встиг порішати
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24.06.2025 08:15 Ответить
В дірявий рот трампона знову засунули? А як же миру-мир?
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24.06.2025 08:18 Ответить
А що каже на це все сімейка Кушнерів, родичів Трумпа?
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24.06.2025 08:24 Ответить
Це точно український сайт?В коментах риторика на стороні Ірану,того самого,що рахі допомога і тони лайна на США і Ізраїль.
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24.06.2025 08:31 Ответить
а хто більше кацапам допомагає, іран чи ізраіль?

враховуючи факт, що наш президент і топ чиновники - громадяни ізраіля.
а також враховуючи ланцети, бібі на параді на червоній площі, казки про передачу ппо і т.д.
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24.06.2025 08:37 Ответить
Ти ще не зрозумів, що це сайт зрадойобів і проти всіх.
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24.06.2025 08:43 Ответить
Скинь побільше адрес сайтів патріотичніших і шо за всіх ! а неосвідчена спільнота тобі подякує .
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24.06.2025 15:51 Ответить
А ти у нас хто? ""Зрадойоб", чи "противсіх"? Якщо ні те, ні друге - ЩО ти тут робиш? ...
А-а-а... Здогадуюся... Ти прийшов сюди, щоб "на тих і других подивиться і "постібаться"... Можу тебе розчарувать... Ти не оригінальний... І не ти - перший... Правда, подібні тобі, тут надовго не затримуються... Іх "зрадойоби" і "противсіхи" запльовують, і вони "зливаються"...
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24.06.2025 19:01 Ответить
Ярік, в тебе бачок потік.
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24.06.2025 19:12 Ответить
Свій заткни, і "залатай", "гімноплюй"...
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24.06.2025 19:20 Ответить
Іран ніхто з українців не підтримує. Іран та кацапи - наші вороги, це аксіома. Тут мова зовсім за інше.... Ізраїль рахує себе пупом землі, це по - перше, по друге - вась- вась з кацапами, по - третє - відмовився від допомоги Україні, коли це було життєво необхідно.... Може я і не правий, але це моя думка...
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24.06.2025 08:44 Ответить
Израиль действительно народ избранный, а в остальном согласен
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24.06.2025 09:38 Ответить
Опешні боти розпочали ранковий обхід сайтів, згодом перейдуть на телеграмм, там основна аудиторія Лідора
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24.06.2025 08:57 Ответить
В них таке ж перемиря як в нас.
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24.06.2025 09:25 Ответить
Трамп каже, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося.
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24.06.2025 09:30 Ответить
Ще один «найвеличніший» з «найвеличнішими перемогами»
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24.06.2025 09:31 Ответить
Мира Ерусалиму
Руководство продолжает любить главного союзника ирана. А не пора ли вам определиться с друзьями?
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24.06.2025 09:36 Ответить
И как хотите чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми.
Бог є
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24.06.2025 09:44 Ответить
Самі тампон, самі!!!!!
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24.06.2025 11:28 Ответить
 
 