Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, - Трамп
Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о "полном и абсолютном" прекращении огня, которое наступит через 6 часов.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и абсолютное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", - написал американский лидер.
По словам главы Белого дома, Иран первым начнет прекращение огня, а на 12-й час Израиль.
"А на 24-й час мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны. Во время каждого прекращения огня другая сторона будет оставаться мирной и уважительной... Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет"! Благослови Божье Израиль, благослови Боже Иран, благослови Боже Ближний Восток, благослови Боже Соединенные Штаты Америки и благослови боже весь мир", - написал Трамп.
В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.
Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
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Ти і тобі подібні не розумієте кількох речей: навіть ваша дурна писанина іде мені на користь!
По-перше, змушує мене підтримувать потрібний рівень знань, для ведення полеміки, та змушує "освіжать" знання;
По-друге, нагадує про обережність та виваженість, при написанні коментарів:
По-третє, "піднімає" мене в очах форумчан, які бачать вашу тупість;
Думаю, поки достатньо...
Далекобійна зброя - це обмежений і дуже дорогий ресурс. На оборону Ізраїль витратив на багато більше грошей, ніж Іран на напад.
І головне: блокування нафти з Перської затоки зараз не вигідне Заходу оскільки рашка зможе продавати дорого свою нафту.
Завіса. Бурниє аплодісмєнти.
Як сказав Макрон Удари США по Ірану порушують міжнародне право Джерело: https://censor.net/ua/n3559565
Відтепер весь світ зрозумів, що наявність ЯЗ це гарантія вашої безпеки...
Цим ви теж даєте "багато раз по два тижні" щоб накопичили зброю??? А якщо ядерка не в центрифугах, а реально передана з кндр або с сєвєрной Чучхєрії ????
- брехня!! Взагалі удари по американськім базам це не правда, і лише доводять мага-Потужність!! Я щас позову такєрного Карлсана, он вам покажет откуда на Іран готовілось пападєніє.
А я всьо порєшал, скоро пойду получать прємію міра!!
це, проблема всього світу і особливо союзників сша.
ворогам, звісно, на радість.
a кaк кричaли, кaк кричaли
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При цьому він звинуватив Ізраїль у початку війни і спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.
Іскандер-М: 60-70 одиниць на місяць.Кинджал: 10-15 одиниць на місяць.Іскандер-К: 20-30 одиниць на місяць.Х-101: 60-70 одиниць на місяць.Калібр: 25-30 одиниць на місяць.Х-32: до 10 одиниць на місяць.Онікс і Циркон: 20-30 одиниць загалом на місяць.
Дайте, медаль, дайте медаль! Дайте медаль...
На відео - пряме влучення в Беер Шеве, повідомляється про 6 загиблих і безліч поранених.
тут головне питання : що від цього "вічного перемир'я" між іраном та Ізраїлем отримає путін ?
можливо, він навіть приймав участь в розробці цього перемир'я ?
Поки достовірно не відомо, що всі ядерні об'єкти знищено, Ізраїль не заспокоїться.
трампон рот відкриває тільки щоби щось збрехати