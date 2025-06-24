Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, - Трамп

Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о "полном и абсолютном" прекращении огня, которое наступит через 6 часов.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и абсолютное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", - написал американский лидер.

По словам главы Белого дома, Иран первым начнет прекращение огня, а на 12-й час Израиль.

"А на 24-й час мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны. Во время каждого прекращения огня другая сторона будет оставаться мирной и уважительной... Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет"! Благослови Божье Израиль, благослови Боже Иран, благослови Боже Ближний Восток, благослови Боже Соединенные Штаты Америки и благослови боже весь мир", - написал Трамп.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

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