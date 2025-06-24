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Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, - Трамп

Трамп

Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о "полном и абсолютном" прекращении огня, которое наступит через 6 часов.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и абсолютное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", - написал американский лидер.

По словам главы Белого дома, Иран первым начнет прекращение огня, а на 12-й час Израиль.

"А на 24-й час мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны. Во время каждого прекращения огня другая сторона будет оставаться мирной и уважительной... Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет"! Благослови Божье Израиль, благослови Боже Иран, благослови Боже Ближний Восток, благослови Боже Соединенные Штаты Америки и благослови боже весь мир", - написал Трамп.

допис

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Читайте также: Удары США по Ирану не нарушили международного права, - Рютте

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2043) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+29
може час довбанути по москві , щоб настало припинення вогню ?
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24.06.2025 01:28 Ответить
+21
Головне, аби вони були в курсі цього...
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24.06.2025 01:27 Ответить
+16
Якраз хотів про це спитаться: "А Ізраїль з Іраном, про це, знають?" Бо у Трампа помітна характерна ознака шизофреніка - він живе у світі власних уявлень, які суперечать реальній картині оточуючого світу...
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24.06.2025 06:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Головне, аби вони були в курсі цього...
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24.06.2025 01:27 Ответить
Трамп уже не хоче позбавити Іран ядерної зброї? Щось дуже швидко Трамп здриснув в кущі.
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24.06.2025 02:12 Ответить
Якраз хотів про це спитаться: "А Ізраїль з Іраном, про це, знають?" Бо у Трампа помітна характерна ознака шизофреніка - він живе у світі власних уявлень, які суперечать реальній картині оточуючого світу...
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24.06.2025 06:19 Ответить
ти вже специаліздом із психіатрії стало?
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24.06.2025 06:49 Ответить
Дурню! Я ним і був... Навіть залік здавав з психіатрії (судової). Там таких, як ти, "суб"єктів з нав"язливими психічними станами"вчили розпізнавать: - вас на форумі відкрито висміюють та "нахєр посилають", а ви все "лізете без мила, в жопу...".
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24.06.2025 07:13 Ответить
брешеш, як завжди.
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24.06.2025 07:20 Ответить
Ну що ти ще можеш "висрать"? І що мені з тобою робить? ЗакликАть тебе до "логіки"? До "критичного мислення"? А який сенс? Адже єдиний вид захворювань, коли людську істоту НЕМОЖЛИВО переконать в тому, що вона хвора - це хвороби психіки... А тут явно видно, що у тебе психічний розлад (або ти його "включаєш" - для провокації "срачу" на форумі)... Аргументів нема - тобі залишається тільки тупо талдичить - "брешеш"... А ти доведи! Але, щоб довести, треба мать аргументи, і вміть мислить... А у тебе з цим "ПРОБЛЕМА"...
Ти і тобі подібні не розумієте кількох речей: навіть ваша дурна писанина іде мені на користь!
По-перше, змушує мене підтримувать потрібний рівень знань, для ведення полеміки, та змушує "освіжать" знання;
По-друге, нагадує про обережність та виваженість, при написанні коментарів:
По-третє, "піднімає" мене в очах форумчан, які бачать вашу тупість;
Думаю, поки достатньо...
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24.06.2025 07:39 Ответить
Шановний, залиште цього ідіота у спокою. Нехай живе счастливо у власному світі власних уяв. Він жеж не буйний, не покусає оточующих.
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24.06.2025 07:44 Ответить
Розумієш - коли служив на території РСФСР, то одного такого знав... Жив у нашому домі... Не буйний - поки тверезий. (це було у нього зрідка). Та й коли п"яний був, теж не ліз "кусаться". Просто тупо ходив по під"їздах, і тихцем срав на килимки перед вхідними дверима... Вже і умовляли, і міліцію викликали - не допомагало. Лише, коли самі почали бить морду - трохи "попускало"... До чергового "запою"...Перед нами - саме такий "персонаж"...
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24.06.2025 07:54 Ответить
У мене теж в житті зустричався і теж по службі один такий персонаж. Але він не срав по під'іздах но 1 раз на місяц , коли отримували продпа'ок на 4-х твоив дивну річ. Ось розклалв наприклад я, отримавши на всіх тушкованку армійську, на 4 купи по 12 банок у кожній і пішов собі, потів раптово глявув у віконце з вулиці у кімнату, а він, майор, стоїть біля столу і відбирає собі тушкованку зі всіх куп. Бере, уважно дивится на банку зі всіх сторін - відклав собі, шось не сподобалось відклав іншому, і так всі банки і тільки тушкованки. Шо він там бачив загадка для всіх бо вони ж ОДНАКОВІ гуть без етікетов і в маслі. І так шомісяця на протізі 3-х років шо я там служив. На це приходили дивится майже всі. А начмед сказав - пунктик, не чипайте бо не кусаєтся ж.
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24.06.2025 08:28 Ответить
Буває... Але ж це - "пасивний"... Але тут ми маємо "активного"...
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24.06.2025 08:46 Ответить
ти ж місце посміховисько і шестьорка.
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24.06.2025 09:20 Ответить
Що - "загострення"? Це, мабуть, погода впливає... Середина червня, а холоднувато, вітри сильні дмуть... А на Сонці - магнітні бурі... Сходи до психіатра - поки зовсім не "переклинило"...
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24.06.2025 09:41 Ответить
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24.06.2025 09:50 Ответить
та я бачу твій рівень знань, що ти отримуєш із серіалів. різну дурню суфорову приписуєш, об'єм в квадратних метрах міряєш, ведмеді борсуків бояться, та купа таких "знань" потужних з тебе пре.
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24.06.2025 09:19 Ответить
був спиціаліздом , люди роками вчаться і працюють, що стати спеціалістами, а воно залік здавало, знаємо як ти здавало, колір посібника і прізвище лектора запам'ятав, от здав залік. та ти багато в чому спеціалізд, але неперевершений у брехні і петросянству.
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24.06.2025 07:27 Ответить
Бачу - у тебе в домі є електроенергія... Прямо з ранку "включив вентилятор"... А от зі здоров"ям проблеми: прокинувся - і почалася діарея... З усіх дірок...
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24.06.2025 07:45 Ответить
прийми пігулки пройде, або памперса носи, бо вона у тебе постійно.
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24.06.2025 09:17 Ответить
У мене питання: у тебе "вентилятор" простий, чи з кількома режимами роботи? Якщо з кількома - то постав його на ощадливий режим... Бо згорить швидко, працюючи на "максималі"... Та й лопераміду прийми - бо задницю, від діареї, "посадиш", і отримаєш запалення прямої кишки... На думку лікарів - це прямий шлях до раку...
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24.06.2025 09:26 Ответить
дурню, єдине в чому ти спеціаліз і маєш великі знання це брезня і петросянство. це те, що могли навчити мовкових содафонів, бо тоді "професійними" військовими ставали, ті що ні на що непридатні, самі тупі, ти тому найкращий приклад і залишки того, ще армією керують, нажаль. прийми пігулок, вдінь памперса, і впероьд, рас два.
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24.06.2025 09:54 Ответить
Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков... Трамп - старий дідуган, який завжди бути головним на всіх весіллях і похоронах. Трамп з тих начальників, які ******* тільки хороші новини... У Трампа така "должность", що дозволяє самому творити суцільний позітівчік і на роль головного героя розміщати себе..
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24.06.2025 07:10 Ответить
може час довбанути по москві , щоб настало припинення вогню ?
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24.06.2025 01:28 Ответить
Припинення вогню призведе до припинення військового ослаблення рашки, а це не вигідно Заходу. Тому цього не буде, оскільки усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
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24.06.2025 01:53 Ответить
Чому Захід не хоче продовження війни з Іраном?
Далекобійна зброя - це обмежений і дуже дорогий ресурс. На оборону Ізраїль витратив на багато більше грошей, ніж Іран на напад.
І головне: блокування нафти з Перської затоки зараз не вигідне Заходу оскільки рашка зможе продавати дорого свою нафту.
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24.06.2025 03:30 Ответить
Давно треба. Але цей "миротворець" ще в очі ***** хоче глибше заглянути, поки Українці гинуть.
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24.06.2025 06:31 Ответить
Перша дія спектаклю закінчилась.
Завіса. Бурниє аплодісмєнти.
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24.06.2025 01:34 Ответить
"Пiдпильник Кiндрат! В надiйному мiсцi сховав автомат. Самогонний агрегат"! А если серьезно то Иран давно вывез весь обагащенный уран. И "БОМБА ТРАМПА" это пиар акция под названием " Высер в Белый свет"
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24.06.2025 01:36 Ответить
Здається, за умовами первісної "чудесної оборудки" збагачений уран мали передати "на зберігання" до росії?
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24.06.2025 02:01 Ответить
ти сам вивозив, ти бачив? чи тако аби бзднути?
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24.06.2025 06:50 Ответить
Спектра́льний ана́ліз - сукупність методів визначення складу (наприклад, хімічного) об'єкта, оснований на вивченні спектрів взаємодії речовини з випромінюванням: спектри електромагнітного випромінювання, радіації, акустичних хвиль, розподілу за масою та енергією елементарних частинок та інше.
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24.06.2025 08:31 Ответить
Це ти Штирлиц, ху...ло достало з нафталіну
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24.06.2025 08:45 Ответить
Якщо б Іран встиг зробити ЯЗ не було б ніякої війни.
Як сказав Макрон Удари США по Ірану порушують міжнародне право Джерело: https://censor.net/ua/n3559565
Відтепер весь світ зрозумів, що наявність ЯЗ це гарантія вашої безпеки...
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24.06.2025 01:36 Ответить
Мрасzь !!!!
Цим ви теж даєте "багато раз по два тижні" щоб накопичили зброю??? А якщо ядерка не в центрифугах, а реально передана з кндр або с сєвєрной Чучхєрії ????
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24.06.2025 01:38 Ответить
Пркиньтесь донні!! На вас прутін попісяв!!!
- брехня!! Взагалі удари по американськім базам це не правда, і лише доводять мага-Потужність!! Я щас позову такєрного Карлсана, он вам покажет откуда на Іран готовілось пападєніє.
А я всьо порєшал, скоро пойду получать прємію міра!!
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24.06.2025 01:42 Ответить
Це схоже на кацапський сценарій. Жодний американець не загинув. Схоже на домовленість. Дайте рудому Шнобеля, бо він спас світ!!!
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24.06.2025 01:43 Ответить
Я такого лайна ще не бачив на чолі США
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24.06.2025 01:49 Ответить
ти на наше подивись, а то їхнє і іхні проблеми.
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24.06.2025 06:52 Ответить
на жаль!
це, проблема всього світу і особливо союзників сша.
ворогам, звісно, на радість.
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24.06.2025 08:32 Ответить
вот и зaкончились рaкеты и бомбы у изрaиля,
a кaк кричaли, кaк кричaли
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24.06.2025 01:58 Ответить
кацапчику і на вас вистачить, не переживай, гловне пакетики купи чорні
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24.06.2025 06:53 Ответить
Це ти від крику обісрався і втік
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24.06.2025 08:42 Ответить
Таке може трапитись лише в одному випадку - Хаменеї або відправився до іблісів, або ж зрікся влади. У іншому випадку ніякого тривалого припинення вогню не буде.
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24.06.2025 02:02 Ответить
Руде чмо забуло написати "Благослови, Боже, Дональда Трампа".
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24.06.2025 02:05 Ответить
***** ще забув благословити,уй@бок
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24.06.2025 02:05 Ответить
Нікуя не потужно і незламно
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24.06.2025 02:09 Ответить
Они конечно недоумки, но не настолько конченые, чтобы убивать друг друга миллионами. Пара сотен никому не нужных гражданских с обеих сторон и хватит.
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24.06.2025 03:53 Ответить
А якби Трамп був президентом, то ця війна навіть не почалась....

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24.06.2025 03:56 Ответить
Даремно Ізраїль це зробив як шо це так. Мало вирвати отруйний зуб у гадюки її треба добити в її лігвіще.
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24.06.2025 05:43 Ответить
🤡🤡🤡
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24.06.2025 06:02 Ответить
Мир ! Дружба ! Жвачка !
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24.06.2025 06:16 Ответить
Дайте йому ще одну Нобелєвку миру..
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24.06.2025 06:18 Ответить
Іран не буде вести військових дій, якщо Ізраїль припинить свої атаки на його об'єкти не пізніше ніж о 4 годині ранку, 24 червня.Про це написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі https://x.com/araghchi/status/1937311435882922420 Х.

При цьому він звинуватив Ізраїль у початку війни і спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.
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24.06.2025 06:31 Ответить
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24.06.2025 08:34 Ответить
Ракети не безкінечні ))) Ось і кінець...
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24.06.2025 06:45 Ответить
Та казали шо у кацапів ось-ось закінчаться, а вони куярять і куярять...
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24.06.2025 07:24 Ответить
Вони дрони в основному куярять - вони дешевші та є налагоджене постачання комплектуючих.
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24.06.2025 18:14 Ответить
А ракетами шо не куярять? Недавно писали, що кацапня налагодила масове їх виробництво.

Іскандер-М: 60-70 одиниць на місяць.Кинджал: 10-15 одиниць на місяць.Іскандер-К: 20-30 одиниць на місяць.Х-101: 60-70 одиниць на місяць.Калібр: 25-30 одиниць на місяць.Х-32: до 10 одиниць на місяць.Онікс і Циркон: 20-30 одиниць загалом на місяць.
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24.06.2025 18:26 Ответить
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп

Дайте, медаль, дайте медаль! Дайте медаль...
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24.06.2025 07:03 Ответить
https://t.me/voynareal/117136 Незважаючи на заяви Трампа про досягнення перемир'я, зранку Іран випустив декілька хвиль ракет у бік Ізраїлю.
На відео - пряме влучення в Беер Шеве, повідомляється про 6 загиблих і безліч поранених.
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24.06.2025 07:09 Ответить
Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков... Трамп - старий дідуган, який завжди бути головним на всіх весіллях і похоронах. Трамп з тих начальників, які ******* тільки хороші новини... Всі погані новини спадщина Байдена, Бушів... і навіть Кенеді... У Трампа така "должность", що дозволяє самому творити суцільний позітівчік і на роль головного героя розміщати себе..
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24.06.2025 07:12 Ответить
між Кореями теж діє перемир'я - а мир досі не підписаний
тут головне питання : що від цього "вічного перемир'я" між іраном та Ізраїлем отримає путін ?
можливо, він навіть приймав участь в розробці цього перемир'я ?
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24.06.2025 07:12 Ответить
Це дідусю наснилося.
Поки достовірно не відомо, що всі ядерні об'єкти знищено, Ізраїль не заспокоїться.
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24.06.2025 07:18 Ответить
Тампон забув сказати, що чкби він був президентом то цього б ніколи не сталося.
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24.06.2025 07:22 Ответить
фейкова новина
трампон рот відкриває тільки щоби щось збрехати
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24.06.2025 07:46 Ответить
Рубрика - "Вшивий і баня"...
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24.06.2025 07:53 Ответить
Ти це точно знаєш, або наснилося. З тобою що Ізраїль, що Іран давно не радяться, а піддакнуть і роблять по своєму. До тебе все одно не доходить раніше двух тижнів
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24.06.2025 08:36 Ответить
Тобто Президенту США не повідомили (чому він і сам не знає) що перемир'я не означає закінчення війни. На скільки зрозуміло мирної угоди не буде.
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24.06.2025 08:52 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/24/7518425/ Щось не сходится
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24.06.2025 09:48 Ответить
 
 