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Новости Удары США по Ирану
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Удары США по Ирану не нарушили международного права, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Удары США по ядерным объектам Ирана не являются нарушением международного права.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Рютте попросили прокомментировать мнение премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который заявил, что удары США не соответствовали международному праву. Генсек Альянса не согласился с этим мнением.

"Позиция НАТО заключается в том, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Поэтому я не согласен, что это (удары США. - Ред.) против международного права", - сказал Рютте.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

Читайте также: США ожидают "возмездия" от Ирана за американские удары в ближайшие два дня, - Reuters

Автор: 

Иран (2043) США (27325) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
+8
Війна це мир зло це добро. Ну-ну.
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23.06.2025 19:15 Ответить
+8
Кремль тут основний вигодонабувач. Трампу за порятунок бюджету рефе - внєочєрєдноє званіє і мєдаль от Госдуми.
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23.06.2025 19:28 Ответить
+6
Черговий лизь-лизь рудому дебілу.
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23.06.2025 19:39 Ответить
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23.06.2025 19:14 Ответить
Війна це мир зло це добро. Ну-ну.
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23.06.2025 19:15 Ответить
Якби США почали ВІЙНУ з Іраном, там було б все те саме, що в Україні, тільки помножене на 10, якщо не більше!
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23.06.2025 19:52 Ответить
Зає'пєцкє "міжнародне право" настало...
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23.06.2025 19:17 Ответить
а, по московському кремлю?
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23.06.2025 19:18 Ответить
Кремль тут основний вигодонабувач. Трампу за порятунок бюджету рефе - внєочєрєдноє званіє і мєдаль от Госдуми.
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23.06.2025 19:28 Ответить
кремляді продають свою всрату нафту, виключно, по тій ціні, що пропонує покупець.
китай за юані трохи дорожче внутрішньої ціни кацапії. чи індія за рупії котрі ніде крім в індії не можливо витратити.
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23.06.2025 19:38 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Итак, появились оценки: иранцы выберут "демонстрационный" вариант ответа американцам. Что-то вроде операции "Мученик Сулеймани", которую провели 8 января 20 года. Тогда две американские базы подверглись обстрелу баллистическими ракетами, о месте и времени предупредили заранее. Погибших не было, хотя сами иранцы заявляли о каких-то невероятных потерях среди военнослужащих США. У американцев были контуженные, но и только. На этом обе стороны сочли свои задачи выполненными, а инцидент - исчерпанным. Напомню только, что между ликвидацией Сулеймани и операцией в его честь прошло 5 дней.

Если оценка верна, то режим ставит на свое физическое выживание, значит, не будет никакого перекрытия Ормузского пролива. Дальше все зависит от реакции американцев, хотя ее, более менее, можно просчитать. Если не будет жертв и какого-то значительного ущерба, то на этом можно будет закончить раунд. Другое дело, а что с Израилем, будет ли Иран продолжать обстрелы?

Но еще раз: это все только оценки. Война план покажет.
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23.06.2025 19:21 Ответить
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23.06.2025 19:23 Ответить
Ми всі дуже переживаєм що виберуть іранці...
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23.06.2025 19:25 Ответить
цікаво, а яку би ти хотів відповідь Ірану за ті обстріли по ядерних об'єктах. )
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23.06.2025 19:40 Ответить
Ніякої. Не чіпайте придурків і вони по вам стрілять не будуть...
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23.06.2025 19:42 Ответить
он як. а я вже подумав, що ти хотів би, щоб Іран стер з лиця Землі Ізраїль. судячи із тих всіх твоїх попередніх дописів.. там, до речі, вже медвєдєв з похмілля висрав, що Ірану союзники можуть передати ядерку.
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23.06.2025 19:49 Ответить
Ізраїль не проти щоб ху-йло стерло з лиця землі Україну. Чому я маю переживати щоб не стерли Ізраїль?
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23.06.2025 19:55 Ответить
ти не за Ізраїль маєш переживати чи не переживати. ти маєш переживати, щоб стерти режим аятол, який допомагає ху йлу нищити Україну. і якщо зараз Ізраїль роз*обує оборонку рушників, то ти маєш подякувати йому за цю роботу, а не накидувати гімно на нього.
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23.06.2025 20:00 Ответить
Я вже тобі писав що Трамп допомагає ху-йлу нищити Україну як сто іранів не допомогли.
А якщо подивишся на ціну нафти то ху-йло кожен день тепер додатково отримує по мільярду доларів. Які конвертує в ракети та бомби по тобі особисто. Теж подякуй Ізраїлю...
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23.06.2025 20:15 Ответить
І Трамп тут ні до чого, не він формує ціну нафти.
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23.06.2025 20:50 Ответить
Красава. А війну хто почав в світовому нафтовому супермаркеті? Очевидно для допомоги русні...
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23.06.2025 20:57 Ответить
ти може забув скільки коштувала нафта перед тим як той Чуб до влади прийшов. ціни тоді були десь в межах 82-85. а як Чуб зарулив у Білий дім і почав чудити з тими тарифами, то нафта за тих кілька місяців знизилась до 62. зараз знову підскочила. а коли вона була 62 кілька тижнів тому ти чомусь не хотів подякувати за це Чубу. а це, як не крути, його заслуга - через гру з тарифами і через те, що Чуб попросив саудитів збільшити видобуток нафти.
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23.06.2025 21:24 Ответить
Ось де вас дебілів народжують. Ізраіль проти України нічого не має, просто у мудрого наріду знову ум за розум заходить і в їх уяві, всі хто не кричить публічно про підтримку України, всі працюють на Кремль.
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23.06.2025 20:48 Ответить
Показать голосування в ООН де Ізраїль вкупі з КНДР, Білоруссю та росіюшкою фактично покладають на Україну вину в початку війни?
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23.06.2025 21:01 Ответить
"Война план покажет..."
Наслідок дій та бездіяльності всіх сторін (зацікавлених і не дуже) і буде названо "планом".
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23.06.2025 19:52 Ответить
Право порушувати ніззя, але якщо його порушує той, хто його створив, то можна.
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23.06.2025 19:24 Ответить
так может по мацкве еще ничего не нарушим???
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23.06.2025 19:28 Ответить
Это раньше надо там было ООН просить проголосовать или еще что-то такое. А теперь - мы так решили, а значит это не нарушение.
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23.06.2025 19:31 Ответить
Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що три об'єкти іранської ядерної програми, по яких було завдано американського ракетно-бомбового удару, повністю знищено.

Ми також значною мірою впевнені, що іранські запаси збагаченого урану перебували на цих знищених об'єктах. Якби не були в цьому впевнені, президент не віддав би наказ про атаку. Ми позбавили Іран можливості загрожувати світу ядерною зброєю", - заявила вона телеканалу АВС.

В інтерв'ю телеканалу Fox News представниця американської адміністрації повідомила, що президент США Дональд Трамп, віддавши наказ про атаку, запобіг ядерній війні. Вона також закликала іранців до повстання проти режиму аятол.
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23.06.2025 19:32 Ответить
Зацініть рівень Ідіократії.
Ми знищили запаси урану(цікаво як?) бо президент впевнений що вони там були. Оце такий доказ - трампуша впевнений значить так і є...
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23.06.2025 19:40 Ответить
Трумп - суб'єктивний ідеаліст - соліпсист, тобто для нього первинним і реально існуючим є лише його (Трампа) відчуття, його «я», а все те, що оточує його, є лише продуктом, комплексом його відчуттів.
Тому все, що каже Трамп, є істиною в останній інстанції і сумніву не підлягає.
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23.06.2025 20:03 Ответить
Рівень ідіократії в тебе, ніхто навіть не приховував що то ядерні обьекти.
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23.06.2025 20:51 Ответить
Моніка #2 ще вона щось розуміє
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23.06.2025 19:45 Ответить
Поливають США лайном тут багато вумних і ніхто навіть не подумав,а дякуючи кому складаються так відносини.Трішки нагадаю,у кого память коротка і забита марафоном,памятаєте Спатц,поїздка завхоза,як головного делегації до штатів.
Ви вже вумні визначіться на чиїй ви стороні!Таке враження,що захищаєте рушникоголових фанатиків,зовсім розуму лишились,або його і не було ніколи.
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23.06.2025 19:36 Ответить
так а ми вишиванко-вдягнені фанатікі. як обама писав в своїй книзі. та як путін каже. нам не можна мати ядерку. бо дикуни.
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23.06.2025 19:40 Ответить
Тільки дебіл може таке робити порівняння!Перед тим,як показувати свою дурість,почитай про Іран!Кого підтримує Іран і за що йому санкцій насипали
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23.06.2025 19:44 Ответить
Нетаньяху у розшуці в Гаазі за військові злочини. Хто в Ірані має такий статус? Іран підтримує своїх одновірців шіітів, які внєзапно живуть на своїй землі.
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23.06.2025 19:47 Ответить
По твоєму потрібно мовчки спостерігати,як Іран роробляє ядерку .Типовий дебіл,виборець ЗЕ!!
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23.06.2025 19:50 Ответить
це ти типовий виборець Зе.... якщо хтось каже, що Пакістан та Ізраїль може мати ядерку, а Україна та Іран - ні, то це звичайний фашизм
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23.06.2025 19:54 Ответить
Люди,які обирають клоуна тупого презом довірити ядерку не розумно!!!
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23.06.2025 19:57 Ответить
а в Пакістані вбивають колишніх президентів та влаштовають військові перевороти. їм можна....
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23.06.2025 19:58 Ответить
Все страны которые имеют ядерку имеют кучу проблем и историю в прошлом. Тот же Пакистан участвовал в нескольких геноцидах в прошлом.

Например, вот это: геноцид, организованный и осуществленный Вооружёнными силами Пакистана в период Войны за независимость Бангладеш на территории Восточного Пакистана (современный Бангладеш) в 1971 году. Действия военных были направлены на подавления всякого сопротивления бенгальцев путём депортации, этнических чисток, массовых убийств и изнасилований.

В течение девяти месяцев Войны за независимость пакистанскими военными и ополченцами были убиты по разным оценкам от 300 тысяч до 3 миллионов человек и изнасилованы от 200 до 400 тысяч женщин в систематической кампании изнасилований

А теперь уважаемый член ядерного клуба.
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23.06.2025 20:04 Ответить
У нас була ядерка,а хто ж обрав краснопузого,який її віддав .Чи я щось пропустив.
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23.06.2025 20:05 Ответить
А х@йлу можна, это другоє..😂😂😂
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23.06.2025 20:20 Ответить
Іран фінансуе своїх проксі-головорізів, які живуть на ізраільській землі.
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23.06.2025 20:53 Ответить
Иранцам санкции насыпали давно. В 80-90ые. Ирония всей ситуации что они ядерку начали пилить в 2005 году, чтобы избавиться от санкции как раз, а не потому что она им так нужна.
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23.06.2025 19:50 Ответить
Без наземної операції та відсутності будь-якої демократичної опозиції, яка б могла скинути рушнмкоголових , дії американців - повне лайно. Проте, ***** візьме до відома, що можна безкарно бити по ядерним об'єктам
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23.06.2025 19:43 Ответить
путін на днях белькотів про українську брудну бомбу. Він може вдарити по АЕС, а чо такого. Не порушуючи міжнародного права, як цей дурень Рютте каже.
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23.06.2025 19:37 Ответить
та да...цю порвану розчавлену бл@дь на імья "міжнародне право " вже нічім ні шкодітімеш
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23.06.2025 19:38 Ответить
Скоро скажуть, що і рашка не порушують.....
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23.06.2025 19:39 Ответить
Так уже...
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23.06.2025 19:41 Ответить
Черговий лизь-лизь рудому дебілу.
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23.06.2025 19:39 Ответить
Подвійні стандарти - наще фсьо.
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23.06.2025 19:40 Ответить
Никогда бы не поверил что хоть один нормальный украинец за ****** и за Иран будет выступать. Одно кацапское отребье тут. Вот же ж твари.
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23.06.2025 19:49 Ответить
Вони вибрали ЗЕ,не дивуйся .IQ мінусове.Я сам в шоці.

Люди настільки тупі і легко піддаються прпаганді.Америка тепер наш ворог,отже напала на наших друзів,все просто,такий алгоритм .
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23.06.2025 19:54 Ответить
Те саме,що проти Порошенка,ну не за ЗЕ!Розмний наріт *****
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23.06.2025 19:59 Ответить
Та я думаю, удар би по московському бункеру теж би не порушив міжнародного права, а навпаки, лише б поправив та закріпив би його.
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23.06.2025 19:53 Ответить
Ну и хрен с ним.
Оно и так валяется как тряпка, обосцяное, грязное, вытертое, забытое
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23.06.2025 19:54 Ответить
Израиль ложил с прибором на международное право, на тебя и на твое мнение, дурилка картонная.
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23.06.2025 20:04 Ответить
с кацапами наверное долго общались. очевидно - заразное что-то.
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23.06.2025 22:50 Ответить
Сами пишут правила ... фак'ю
кому можно , кому нельзя
позиция сильного
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23.06.2025 23:22 Ответить
 
 