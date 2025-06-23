Удары США по Ирану не нарушили международного права, - Рютте

Удары США по ядерным объектам Ирана не являются нарушением международного права.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге, передает"ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Рютте попросили прокомментировать мнение премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который заявил, что удары США не соответствовали международному праву. Генсек Альянса не согласился с этим мнением.

"Позиция НАТО заключается в том, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Поэтому я не согласен, что это (удары США. - Ред.) против международного права", - сказал Рютте.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

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