Удари США по Ірану не порушили міжнародного права, - Рютте
Удари США по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Рютте попросили прокоментувати думку прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який заявив, що удари США не відповідали міжнародному праву. Генсек Альянсу не погодився з цієї думкою.
"Позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Тому я не згоден, що це (удари США – ред.) проти міжнародного права", - сказав Рютте.
У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
китай за юані трохи дорожче внутрішньої ціни кацапії. чи індія за рупії котрі ніде крім в індії не можливо витратити.
Итак, появились оценки: иранцы выберут "демонстрационный" вариант ответа американцам. Что-то вроде операции "Мученик Сулеймани", которую провели 8 января 20 года. Тогда две американские базы подверглись обстрелу баллистическими ракетами, о месте и времени предупредили заранее. Погибших не было, хотя сами иранцы заявляли о каких-то невероятных потерях среди военнослужащих США. У американцев были контуженные, но и только. На этом обе стороны сочли свои задачи выполненными, а инцидент - исчерпанным. Напомню только, что между ликвидацией Сулеймани и операцией в его честь прошло 5 дней.
Если оценка верна, то режим ставит на свое физическое выживание, значит, не будет никакого перекрытия Ормузского пролива. Дальше все зависит от реакции американцев, хотя ее, более менее, можно просчитать. Если не будет жертв и какого-то значительного ущерба, то на этом можно будет закончить раунд. Другое дело, а что с Израилем, будет ли Иран продолжать обстрелы?
Но еще раз: это все только оценки. Война план покажет.
А якщо подивишся на ціну нафти то ху-йло кожен день тепер додатково отримує по мільярду доларів. Які конвертує в ракети та бомби по тобі особисто. Теж подякуй Ізраїлю...
Наслідок дій та бездіяльності всіх сторін (зацікавлених і не дуже) і буде названо "планом".
Ми також значною мірою впевнені, що іранські запаси збагаченого урану перебували на цих знищених об'єктах. Якби не були в цьому впевнені, президент не віддав би наказ про атаку. Ми позбавили Іран можливості загрожувати світу ядерною зброєю", - заявила вона телеканалу АВС.
В інтерв'ю телеканалу Fox News представниця американської адміністрації повідомила, що президент США Дональд Трамп, віддавши наказ про атаку, запобіг ядерній війні. Вона також закликала іранців до повстання проти режиму аятол.
Ми знищили запаси урану(цікаво як?) бо президент впевнений що вони там були. Оце такий доказ - трампуша впевнений значить так і є...
Тому все, що каже Трамп, є істиною в останній інстанції і сумніву не підлягає.
Ви вже вумні визначіться на чиїй ви стороні!Таке враження,що захищаєте рушникоголових фанатиків,зовсім розуму лишились,або його і не було ніколи.
Например, вот это: геноцид, организованный и осуществленный Вооружёнными силами Пакистана в период Войны за независимость Бангладеш на территории Восточного Пакистана (современный Бангладеш) в 1971 году. Действия военных были направлены на подавления всякого сопротивления бенгальцев путём депортации, этнических чисток, массовых убийств и изнасилований.
В течение девяти месяцев Войны за независимость пакистанскими военными и ополченцами были убиты по разным оценкам от 300 тысяч до 3 миллионов человек и изнасилованы от 200 до 400 тысяч женщин в систематической кампании изнасилований
А теперь уважаемый член ядерного клуба.
Люди настільки тупі і легко піддаються прпаганді.Америка тепер наш ворог,отже напала на наших друзів,все просто,такий алгоритм .
Оно и так валяется как тряпка, обосцяное, грязное, вытертое, забытое
кому можно , кому нельзя
позиция сильного