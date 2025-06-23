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Новини Удари США по Ірану
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Удари США по Ірану не порушили міжнародного права, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Удари США по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Рютте попросили прокоментувати думку прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який заявив, що удари США не відповідали міжнародному праву. Генсек Альянсу не погодився з цієї думкою.

"Позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Тому я не згоден, що це (удари США – ред.) проти міжнародного права", - сказав Рютте.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

Читайте також: США очікують "відплати" від Ірану за американські удари в найближчі два дні, - Reuters

Автор: 

Іран (2297) США (23607) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
+8
Війна це мир зло це добро. Ну-ну.
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23.06.2025 19:15 Відповісти
+8
Кремль тут основний вигодонабувач. Трампу за порятунок бюджету рефе - внєочєрєдноє званіє і мєдаль от Госдуми.
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23.06.2025 19:28 Відповісти
+6
Черговий лизь-лизь рудому дебілу.
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23.06.2025 19:39 Відповісти
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23.06.2025 19:14 Відповісти
Війна це мир зло це добро. Ну-ну.
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23.06.2025 19:15 Відповісти
Якби США почали ВІЙНУ з Іраном, там було б все те саме, що в Україні, тільки помножене на 10, якщо не більше!
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23.06.2025 19:52 Відповісти
Зає'пєцкє "міжнародне право" настало...
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23.06.2025 19:17 Відповісти
а, по московському кремлю?
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23.06.2025 19:18 Відповісти
Кремль тут основний вигодонабувач. Трампу за порятунок бюджету рефе - внєочєрєдноє званіє і мєдаль от Госдуми.
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23.06.2025 19:28 Відповісти
кремляді продають свою всрату нафту, виключно, по тій ціні, що пропонує покупець.
китай за юані трохи дорожче внутрішньої ціни кацапії. чи індія за рупії котрі ніде крім в індії не можливо витратити.
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23.06.2025 19:38 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Итак, появились оценки: иранцы выберут "демонстрационный" вариант ответа американцам. Что-то вроде операции "Мученик Сулеймани", которую провели 8 января 20 года. Тогда две американские базы подверглись обстрелу баллистическими ракетами, о месте и времени предупредили заранее. Погибших не было, хотя сами иранцы заявляли о каких-то невероятных потерях среди военнослужащих США. У американцев были контуженные, но и только. На этом обе стороны сочли свои задачи выполненными, а инцидент - исчерпанным. Напомню только, что между ликвидацией Сулеймани и операцией в его честь прошло 5 дней.

Если оценка верна, то режим ставит на свое физическое выживание, значит, не будет никакого перекрытия Ормузского пролива. Дальше все зависит от реакции американцев, хотя ее, более менее, можно просчитать. Если не будет жертв и какого-то значительного ущерба, то на этом можно будет закончить раунд. Другое дело, а что с Израилем, будет ли Иран продолжать обстрелы?

Но еще раз: это все только оценки. Война план покажет.
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23.06.2025 19:21 Відповісти
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23.06.2025 19:23 Відповісти
Ми всі дуже переживаєм що виберуть іранці...
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23.06.2025 19:25 Відповісти
цікаво, а яку би ти хотів відповідь Ірану за ті обстріли по ядерних об'єктах. )
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23.06.2025 19:40 Відповісти
Ніякої. Не чіпайте придурків і вони по вам стрілять не будуть...
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23.06.2025 19:42 Відповісти
он як. а я вже подумав, що ти хотів би, щоб Іран стер з лиця Землі Ізраїль. судячи із тих всіх твоїх попередніх дописів.. там, до речі, вже медвєдєв з похмілля висрав, що Ірану союзники можуть передати ядерку.
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23.06.2025 19:49 Відповісти
Ізраїль не проти щоб ху-йло стерло з лиця землі Україну. Чому я маю переживати щоб не стерли Ізраїль?
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23.06.2025 19:55 Відповісти
ти не за Ізраїль маєш переживати чи не переживати. ти маєш переживати, щоб стерти режим аятол, який допомагає ху йлу нищити Україну. і якщо зараз Ізраїль роз*обує оборонку рушників, то ти маєш подякувати йому за цю роботу, а не накидувати гімно на нього.
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23.06.2025 20:00 Відповісти
Я вже тобі писав що Трамп допомагає ху-йлу нищити Україну як сто іранів не допомогли.
А якщо подивишся на ціну нафти то ху-йло кожен день тепер додатково отримує по мільярду доларів. Які конвертує в ракети та бомби по тобі особисто. Теж подякуй Ізраїлю...
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23.06.2025 20:15 Відповісти
І Трамп тут ні до чого, не він формує ціну нафти.
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23.06.2025 20:50 Відповісти
Красава. А війну хто почав в світовому нафтовому супермаркеті? Очевидно для допомоги русні...
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23.06.2025 20:57 Відповісти
ти може забув скільки коштувала нафта перед тим як той Чуб до влади прийшов. ціни тоді були десь в межах 82-85. а як Чуб зарулив у Білий дім і почав чудити з тими тарифами, то нафта за тих кілька місяців знизилась до 62. зараз знову підскочила. а коли вона була 62 кілька тижнів тому ти чомусь не хотів подякувати за це Чубу. а це, як не крути, його заслуга - через гру з тарифами і через те, що Чуб попросив саудитів збільшити видобуток нафти.
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23.06.2025 21:24 Відповісти
Ось де вас дебілів народжують. Ізраіль проти України нічого не має, просто у мудрого наріду знову ум за розум заходить і в їх уяві, всі хто не кричить публічно про підтримку України, всі працюють на Кремль.
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23.06.2025 20:48 Відповісти
Показать голосування в ООН де Ізраїль вкупі з КНДР, Білоруссю та росіюшкою фактично покладають на Україну вину в початку війни?
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23.06.2025 21:01 Відповісти
"Война план покажет..."
Наслідок дій та бездіяльності всіх сторін (зацікавлених і не дуже) і буде названо "планом".
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23.06.2025 19:52 Відповісти
Право порушувати ніззя, але якщо його порушує той, хто його створив, то можна.
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23.06.2025 19:24 Відповісти
так может по мацкве еще ничего не нарушим???
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23.06.2025 19:28 Відповісти
Это раньше надо там было ООН просить проголосовать или еще что-то такое. А теперь - мы так решили, а значит это не нарушение.
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23.06.2025 19:31 Відповісти
Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що три об'єкти іранської ядерної програми, по яких було завдано американського ракетно-бомбового удару, повністю знищено.

Ми також значною мірою впевнені, що іранські запаси збагаченого урану перебували на цих знищених об'єктах. Якби не були в цьому впевнені, президент не віддав би наказ про атаку. Ми позбавили Іран можливості загрожувати світу ядерною зброєю", - заявила вона телеканалу АВС.

В інтерв'ю телеканалу Fox News представниця американської адміністрації повідомила, що президент США Дональд Трамп, віддавши наказ про атаку, запобіг ядерній війні. Вона також закликала іранців до повстання проти режиму аятол.
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23.06.2025 19:32 Відповісти
Зацініть рівень Ідіократії.
Ми знищили запаси урану(цікаво як?) бо президент впевнений що вони там були. Оце такий доказ - трампуша впевнений значить так і є...
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23.06.2025 19:40 Відповісти
Трумп - суб'єктивний ідеаліст - соліпсист, тобто для нього первинним і реально існуючим є лише його (Трампа) відчуття, його «я», а все те, що оточує його, є лише продуктом, комплексом його відчуттів.
Тому все, що каже Трамп, є істиною в останній інстанції і сумніву не підлягає.
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23.06.2025 20:03 Відповісти
Рівень ідіократії в тебе, ніхто навіть не приховував що то ядерні обьекти.
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23.06.2025 20:51 Відповісти
Моніка #2 ще вона щось розуміє
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23.06.2025 19:45 Відповісти
Поливають США лайном тут багато вумних і ніхто навіть не подумав,а дякуючи кому складаються так відносини.Трішки нагадаю,у кого память коротка і забита марафоном,памятаєте Спатц,поїздка завхоза,як головного делегації до штатів.
Ви вже вумні визначіться на чиїй ви стороні!Таке враження,що захищаєте рушникоголових фанатиків,зовсім розуму лишились,або його і не було ніколи.
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23.06.2025 19:36 Відповісти
так а ми вишиванко-вдягнені фанатікі. як обама писав в своїй книзі. та як путін каже. нам не можна мати ядерку. бо дикуни.
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23.06.2025 19:40 Відповісти
Тільки дебіл може таке робити порівняння!Перед тим,як показувати свою дурість,почитай про Іран!Кого підтримує Іран і за що йому санкцій насипали
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23.06.2025 19:44 Відповісти
Нетаньяху у розшуці в Гаазі за військові злочини. Хто в Ірані має такий статус? Іран підтримує своїх одновірців шіітів, які внєзапно живуть на своїй землі.
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23.06.2025 19:47 Відповісти
По твоєму потрібно мовчки спостерігати,як Іран роробляє ядерку .Типовий дебіл,виборець ЗЕ!!
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23.06.2025 19:50 Відповісти
це ти типовий виборець Зе.... якщо хтось каже, що Пакістан та Ізраїль може мати ядерку, а Україна та Іран - ні, то це звичайний фашизм
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23.06.2025 19:54 Відповісти
Люди,які обирають клоуна тупого презом довірити ядерку не розумно!!!
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23.06.2025 19:57 Відповісти
а в Пакістані вбивають колишніх президентів та влаштовають військові перевороти. їм можна....
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23.06.2025 19:58 Відповісти
Все страны которые имеют ядерку имеют кучу проблем и историю в прошлом. Тот же Пакистан участвовал в нескольких геноцидах в прошлом.

Например, вот это: геноцид, организованный и осуществленный Вооружёнными силами Пакистана в период Войны за независимость Бангладеш на территории Восточного Пакистана (современный Бангладеш) в 1971 году. Действия военных были направлены на подавления всякого сопротивления бенгальцев путём депортации, этнических чисток, массовых убийств и изнасилований.

В течение девяти месяцев Войны за независимость пакистанскими военными и ополченцами были убиты по разным оценкам от 300 тысяч до 3 миллионов человек и изнасилованы от 200 до 400 тысяч женщин в систематической кампании изнасилований

А теперь уважаемый член ядерного клуба.
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23.06.2025 20:04 Відповісти
У нас була ядерка,а хто ж обрав краснопузого,який її віддав .Чи я щось пропустив.
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23.06.2025 20:05 Відповісти
А х@йлу можна, это другоє..😂😂😂
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23.06.2025 20:20 Відповісти
Іран фінансуе своїх проксі-головорізів, які живуть на ізраільській землі.
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23.06.2025 20:53 Відповісти
Иранцам санкции насыпали давно. В 80-90ые. Ирония всей ситуации что они ядерку начали пилить в 2005 году, чтобы избавиться от санкции как раз, а не потому что она им так нужна.
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23.06.2025 19:50 Відповісти
Без наземної операції та відсутності будь-якої демократичної опозиції, яка б могла скинути рушнмкоголових , дії американців - повне лайно. Проте, ***** візьме до відома, що можна безкарно бити по ядерним об'єктам
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23.06.2025 19:43 Відповісти
путін на днях белькотів про українську брудну бомбу. Він може вдарити по АЕС, а чо такого. Не порушуючи міжнародного права, як цей дурень Рютте каже.
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23.06.2025 19:37 Відповісти
та да...цю порвану розчавлену бл@дь на імья "міжнародне право " вже нічім ні шкодітімеш
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23.06.2025 19:38 Відповісти
Скоро скажуть, що і рашка не порушують.....
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23.06.2025 19:39 Відповісти
Так уже...
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23.06.2025 19:41 Відповісти
Черговий лизь-лизь рудому дебілу.
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23.06.2025 19:39 Відповісти
Подвійні стандарти - наще фсьо.
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23.06.2025 19:40 Відповісти
Никогда бы не поверил что хоть один нормальный украинец за ****** и за Иран будет выступать. Одно кацапское отребье тут. Вот же ж твари.
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23.06.2025 19:49 Відповісти
Вони вибрали ЗЕ,не дивуйся .IQ мінусове.Я сам в шоці.

Люди настільки тупі і легко піддаються прпаганді.Америка тепер наш ворог,отже напала на наших друзів,все просто,такий алгоритм .
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23.06.2025 19:54 Відповісти
Те саме,що проти Порошенка,ну не за ЗЕ!Розмний наріт *****
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23.06.2025 19:59 Відповісти
Та я думаю, удар би по московському бункеру теж би не порушив міжнародного права, а навпаки, лише б поправив та закріпив би його.
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23.06.2025 19:53 Відповісти
Ну и хрен с ним.
Оно и так валяется как тряпка, обосцяное, грязное, вытертое, забытое
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23.06.2025 19:54 Відповісти
Израиль ложил с прибором на международное право, на тебя и на твое мнение, дурилка картонная.
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23.06.2025 20:04 Відповісти
с кацапами наверное долго общались. очевидно - заразное что-то.
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23.06.2025 22:50 Відповісти
Сами пишут правила ... фак'ю
кому можно , кому нельзя
позиция сильного
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23.06.2025 23:22 Відповісти
 
 