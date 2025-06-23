Удари США по Ірану не порушили міжнародного права, - Рютте

Удари США по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Рютте попросили прокоментувати думку прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який заявив, що удари США не відповідали міжнародному праву. Генсек Альянсу не погодився з цієї думкою.

"Позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Тому я не згоден, що це (удари США – ред.) проти міжнародного права", - сказав Рютте.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

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