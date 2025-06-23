США очікують "відплати" від Ірану за американські удари в найближчі два дні, - Reuters

Сполучені Штати вважають, що Іран може незабаром здійснити удари проти американських військ на Близькому Сході у відповідь на бомбардування іранських ядерних обʼєктів.

Про це повідомили агентству Reuters два американські посадовці, передає Цензор.НЕТ.

Один з чиновників, який на умовах анонімності говорив з Reuters, сказав, що "відплатний удар" Ірану може статися "протягом найближчих одного-двох днів".

Співрозмовники агентства також зазначили, що США все ще прагнуть дипломатичного вирішення, яке змусило б Тегеран відмовитися від будь-яких атак.

Американські чиновники попередили Іран про неприпустимість удару у відповідь по США, а президент Дональд Трамп після ударів заявив, що будь-які заходи у відповідь з боку Ірану зустрінуть набагато більшу силу, ніж та, що була застосована у вихідні під час атак США на три ядерні об'єкти Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном: У Перській затоці утворився затор із 1000 суден

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.