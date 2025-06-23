США очікують "відплати" від Ірану за американські удари в найближчі два дні, - Reuters
Сполучені Штати вважають, що Іран може незабаром здійснити удари проти американських військ на Близькому Сході у відповідь на бомбардування іранських ядерних обʼєктів.
Про це повідомили агентству Reuters два американські посадовці, передає Цензор.НЕТ.
Один з чиновників, який на умовах анонімності говорив з Reuters, сказав, що "відплатний удар" Ірану може статися "протягом найближчих одного-двох днів".
Співрозмовники агентства також зазначили, що США все ще прагнуть дипломатичного вирішення, яке змусило б Тегеран відмовитися від будь-яких атак.
Американські чиновники попередили Іран про неприпустимість удару у відповідь по США, а президент Дональд Трамп після ударів заявив, що будь-які заходи у відповідь з боку Ірану зустрінуть набагато більшу силу, ніж та, що була застосована у вихідні під час атак США на три ядерні об'єкти Ірану.
У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.
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Иран, тю, в Афган-2 свои войска.
«Бывший президент Медведев из России, небрежно произнес «N-слово» ("ядерное"-Ред.), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану. Он действительно это сказал, или мне это только показалось? Если он и правда это сказал - и это подтвердится, прошу немедленно сообщить мне…Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать СРАЗУ. «N-слово» не должно восприниматься так легкомысленно. Полагаю, поэтому Путин - БОСС. Кстати, если кто-то думает, что наше «оборудование» сработало великолепно на этих выходных, то самое мощное и лучшее оборудование, на 20 лет опережающее остальных, - это наши ядерные подводные лодки. Они самые мощные и смертоносные оружия, когда-либо построенные, и только что запустили 30 «Томагавков» - все 30 идеально попали в цель. Итак, вдобавок к нашим великолепным пилотам-истребителям, спасибо капитану и команде!».