Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном: У Перській затоці утворився затор із 1000 суден

Судноплавство в Перській затоці суттєво ускладнене: глушіння GPS підвищує ризик зіткнень, а ескалація напруженості в регіоні змушує операторів обмежувати рух суден лише світлою частиною доби.

Через це виникли затримки у русі майже 1000 суден з минулого тижня, повідомляє S&P Global із посиланням на учасників ринку.

Перебої зі GPS пов'язані з електронними перешкодами, які впливають на системи глобального позиціонування та послуги зв'язку, що спонукає судновласників обмежувати рух.

"Існують не лише побоювання, що судна можуть бути атаковані, але й нагальна проблема яка полягає у тому, як вивезти вантажі з Перської затоки", – розповіло джерело агентства, що спілкується з власником танкерів, два завантажених судна якого нещодавно вирушили в плавання, а ще одне зараз завантажується.

"Для руху використовується лише вікно в 16 або 18 годин замість звичайних 24 годин, що спричиняє скупчення суден", – додав співрозмовник агентства.

Ці обмеження призвели до утворення безпрецедентного затору на одному з найважливіших транзитних маршрутів для транспортування енергоносіїв у світі – Ормузькій протоці, яка з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Через цю протоку проходить приблизно 20 мільйонів барелів на добу нафти, конденсату та палива, а також майже 11 млрд кубічних футів скрапленого природного газу (СПГ) на добу.

Інші учасники ринку також звернули увагу на проблему глушіння GPS, яке спричиняє серйозні проблеми у Перській затоці.

"Відсутність зв’язку стає дуже частим явищем. З багатьма суднами неможливо зв’язатися", – розповів керівник судноплавної компанії, яка зіткнулася з цією проблемою.

Він додав, що навіть якщо немає загрози прямої атаки на судно, виникає загроза зіткнень, адже коли GPS глушиться, визначити місцезнаходження інших суден поблизу стає надзвичайно складно, особливо вночі.

17 червня зафрахтоване Unipec судно VLCC Front Eagle зіткнулося із судном класу Suezmax Adalynn, після чого вони загорілися. Пригода трапилася біля Хор-Факкана на східному узбережжі ОАЕ, недалеко від Ормузької протоки. Місцева влада попередила про посилення електронних перешкод після ескалації військового конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Наразі причину зіткнення не вдалося достовірно встановити.

Джерела агентства зауважують, що берегова операційна команда будь-якого судна обов'язково повинна підтримувати зв'язок з екіпажем на борту 24/7, але наразі цього не відбувається. Також існує підвищений ризик пошкодження суден морськими мінами, навіть якщо Ормузька протока не закрита, сказали вони.

За оцінками Platts, ускладнення навігації вже призвели до значного зростання ставок за фрахт, причому ставки VLCC на еталонному маршруті Перська затока - Китай підскочили до 80 шт. 20 червня з 48 шт. тижнем раніше. Ставки для пустих танкерів також досягли річних максимумів на маршрутах Перська затока - Північна Азія.

Танкерні брокери попереджають, що у найгіршому випадку, якщо стратегічну протоку все ж закриють для руху суден, фрахт різко скоротиться, оскільки певна кількість танкерів залишиться без замовлень. І навпаки, якщо протока продовжуватиме працювати нормально, то власники зможуть вимагати значної премії за фрахт через ризик потрапити в зону бойових дій.

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Як повідомлялося, у неділю, 22 червня, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ключових ядерних об'єктах країни. Остаточне рішення з цього питання прийматиме Рада національної безпеки Ірану.

На тлі повідомлень про це, державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати цю водну артерію.

Ормузька протока є ключовим проходом, через який прямує 20% світових поставок нафти і газу. Від цієї водної артерії для виходу в море залежать ключові країни-виробники нафти, зокрема, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Раніше старший радник з енергетичної безпеки Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Ронан Гремм заявив, що в разі блокади Ормузької протоки світовий ринок нафти й газу може зіткнутися з різким зростанням цін.