Ціни на нафту зросли до п’ятимісячного максимуму після атаки США по ядерних об’єктах Ірану

Ціни на нафту зросли 23 червня до максимуму з січня після того, як Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, адже це викликало занепокоєння щодо постачання.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,52, до $78,53 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на $1,51, до $75,35, передає Укрінформ.

Обидва контракти збільшилися на понад 3% на початку сесії до $81,40 та $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів, перш ніж втратити деякі прибутки.

Зростання цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив про знищення основних ядерних об'єктів Ірану в результаті ударів минулими вихідними, приєднавшись до ізраїльського наступу в ескалації конфлікту на Близькому Сході, оскільки Тегеран пообіцяв захищатися.

Іран є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК.

Учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі побоювань, що Іран може закрити Ормузьку протоку, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок сирої нафти.

"Поточна геополітична ескалація забезпечує фундаментальний каталізатор для зростання цін (на Brent) та потенційного зростання до 100 доларів, причому 120 доларів за барель здаються дедалі ймовірнішими", – сказав засновник дослідницької фірми SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Іранський телеканал Press TV повідомив, що парламент країни схвалив рішення про закриття протоки. Іран у минулому погрожував закрити протоку, але так і не виконав своїх зобов'язань.

Іран та Ізраїль обмінялися повітряними та ракетними ударами у понеділок на тлі зростання глобальної напруженості через очікувану відповідь Тегерана на атаку США на його ядерні об'єкти.

"Ризики пошкодження нафтової інфраструктури... зросли в рази", – сказала старший аналітик Sparta Commodities Джун Гох.

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Хоча існують альтернативні маршрути трубопроводів з регіону, все одно залишатиметься обсяг сирої нафти, який не можна буде повністю експортувати, якщо Ормузька протока стане недоступною. Вантажовідправники все частіше триматимуться поза регіоном, додала вона.

У недільному звіті Goldman Sachs повідомив, що ціна на нафту Brent може ненадовго досягти піку в $110 за барель, якщо потік нафти через критично важливий водний шлях скоротиться вдвічі протягом місяця, і залишиться на 10% нижчою протягом наступних 11 місяців.

Банк все ще не припускав суттєвих перебоїв у постачанні нафти та природного газу, додавши глобальні стимули, щоб спробувати запобігти тривалим та дуже великим перебоям.

З початку конфлікту 13 червня ціна на Brent зросла на 13%, тоді як ціна на WTI збільшилася приблизно на 10%.

Як повідомлялося, ціни на нафту Brent 20 червня зменшилися майже на $2, після того, як Білий дім відклав рішення щодо участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті, але вони все ще готові третій тиждень поспіль залишатися в плюсі.