Ціни на нафту Brent знизилися на тлі двотижневої "паузи" США щодо Ірану

Ціни на нафту Brent 20 червня зменшилися майже на $2, після того, як Білий дім відклав рішення щодо участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті, але вони все ще готові третій тиждень поспіль залишатися в плюсі.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,89, до $76,96 за барель. За тиждень вони зросли на 3,8%, передає Укрінформ.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate з постачанням в липні, яка не закрилася в четвер через вихідний день у США і термін погашення якої закінчується в п'ятницю, зросла на 53 центи, до $75,67. Більш ліквідна нафта WTI з постачанням у серпні зросла на 17 центів, до $73,67.

У четвер ціни зросли майже на 3%, оскільки Ізраїль бомбардував ядерні цілі в Ірані, а Іран випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю після того, як вночі атакував ізраїльську лікарню. Тижнева війна між Ізраїлем та Іраном не показала жодних ознак відступу будь-якої зі сторін.

Читайте також: Ціни на нафту падають через неоднозначні заяви Трампа щодо ситуації на Близькому Сході

Ф'ючерси на Brent знизили зростання попередньої сесії після коментарів Білого дому про те, що президент Дональд Трамп вирішить, чи втручатимуться США в ізраїльсько-іранський конфлікт, протягом наступних двох тижнів.

"Ціни на нафту різко зросли на тлі побоювань щодо посилення участі США в конфлікті Ізраїлю з Іраном. Однак прессекретар Білого дому пізніше припустив, що ще є час для деескалації", – сказав аналітик The Price Futures Group Філ Флінн.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуває близько 3,3 мільйона барелів сирої нафти на добу.

Читайте також: Блокада Ормузької протоки може призвести до різкого подорожчання нафти, – IEA

Близько 18-21 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів на добу транспортується через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, й існує широке занепокоєння, що бойові дії можуть порушити торговельні потоки та завдати удару по постачанню.

"Двотижневий термін" – це тактика, яку Трамп використовував в інших ключових рішеннях. Часто ці терміни закінчуються без конкретних дій... що призведе до того, що ціна на сиру нафту залишиться високою та потенційно збільшить нещодавнє зростання", – сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Як повідомлялося, деякі власники та компанії, які управляють нафтовими танкерами, з минулої п'ятниці почали відмовлятися від близькосхідних маршрутів через ризики, пов'язані з ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном.