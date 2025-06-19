Ціни на нафту падають через неоднозначні заяви Трампа щодо ситуації на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори вагаються ухвалювати нові рішення через неоднозначні сигнали президента Дональда Трампа про можливу участь США в ізраїльсько-іранському конфлікті.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 20 центів, до $76,5 за барель після зростання на 0,3% на попередній сесії, коли висока волатильність призвела до падіння цін на цілих 2,7%, передає Укрінформ.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate у липні знизилася на 4 центи, або 0,05%, до $75,10 за барель, після зростання на 0,4% попереднього тижня, коли вона впала на цілих 2,4%.

Липневий контракт закінчується у п'ятницю, а більш активний серпневий контракт знизився на 8 центів, або 0,11%, до $73,42 за барель.

"У ціну все ще закладена здорова премія за ризик, оскільки трейдери очікують, чи буде наступним етапом ізраїльсько-іранського конфлікту удар США чи мирні переговори", – сказав у клієнтській записці Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

У середу Goldman Sachs заявив, що геополітична премія за ризик у розмірі близько $10 за барель виправдана, враховуючи зниження поставок з Ірану та ризик ширших збоїв, які можуть підняти ціну на нафту Brent вище $90.

Того ж дня Трамп заявив журналістам, що він може вирішити, чи приєднаються США до Ізраїлю в його атаках на Іран, а може й ні. У четвер конфлікт затягнувся на сьомий день.

Читайте також: Ціни на нафту зростають на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Аналітики вважають, що пряма участь США поширить конфлікт. І це підвищить ризик атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні.

Через непередбачуваність, яка давно характеризує зовнішню політику Трампа, "ринки залишаються нервовими, очікуючи чіткіших сигналів, які можуть вплинути на світові постачання нафти та регіональну стабільність", – сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуває близько 3,3 мільйона барелів сирої нафти на добу.

Читайте також: Вартість перевезення нафти танкерами зросла через напад Ізраїлю на Іран, – Bloomberg

Близько 19 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів на добу транспортується через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, і існує широке занепокоєння, що бойові дії можуть порушити торговельні потоки.

Окремо, Федеральна резервна система США зберегла процентні ставки незмінними в середу, але запланувала два зниження до кінця року. Голова Джером Пауелл заявив, що зниження буде "залежним від даних", і що вона очікує прискорення споживчої інфляції через заплановані Трампом імпортні тарифи.

Нижчі процентні ставки стимулюватимуть економіку, а отже, і попит на нафту, але це може посилити інфляцію.