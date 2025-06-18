БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на нафту зростають на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту зростають на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту зросли 18 червня, продовживши зростання на 4% порівняно з попередньою сесією на тлі побоювань, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем може порушити постачання.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, до $76,71 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 35 центів, до $75,19 за барель, передає Укрінформ.

Президент США Дональд Трамп напередодні закликав Іран до "беззастережної капітуляції", оскільки повітряна війна між Іраном та Ізраїлем увійшла в шостий день.

Крім того, американські військові розгортають більше винищувачів у регіоні для посилення своїх сил.

Аналітики заявили, що ринок значною мірою стурбований перебоями з постачанням в Ормузькій протоці, якою транспортується 20% світового морського транспортування нафти.

Іран є третім за величиною виробником ОПЕК, видобуває близько 3,3 мільйона барелів сирої нафти на добу, але вільні потужності серед виробників в Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників можуть легко покрити цю суму.

Читайте також: Вартість перевезення нафти танкерами зросла через напад Ізраїлю на Іран, – Bloomberg

"Істотні порушення виробничої або експортної інфраструктури Ірану посилять тиск на зростання цін. Однак навіть у малоймовірному випадку втрати всього іранського експорту, його можна буде замінити вільними потужностями виробників ОПЕК+... близько 5,7 млн барелів на добу", – йдеться у записці для клієнтів від аналітиків Fitch.

Ціни на сиру нафту марки Brent зросли приблизно на $10 за барель за останні два тижні, і аналітики Fitch заявили, що геополітична премія за ризик у цінах на нафту ймовірно буде стримуватися на рівні від $5 до $10.

Ще однією ознакою хвилювання на ринку стало те, що премія нафти Brent до близькосхідного еталону в Дубаї в середу злетіла вище $3 за барель, повідомили джерела на ринку, досягнувши найвищого рівня з кінця вересня 2023 року, згідно з даними LSEG.

Ринки також з нетерпінням чекають на другий день переговорів Федеральної резервної системи США в середу, під час яких очікується, що центральний банк залишить свою базову процентну ставку овернайт у діапазоні 4,25%-4,50%.

Читайте також: Війна Ізраїлю з Іраном рятує Кремль: Ціни на російську нафту підскочили за кілька днів на 15%

Однак конфлікт на Близькому Сході та ризик уповільнення світового зростання можуть підштовхнути ФРС до потенційного зниження ставок на 25 базисних пунктів у липні, раніше, ніж поточні ринкові очікування від вересня,вважають аналітики.

Нижчі процентні ставки, як правило, стимулюють економічне зростання та попит на нафту.

Проте для ФРС це рішення ускладнюється тим, що конфлікт на Близькому Сході також створює нове джерело інфляції через зростання цін на нафту.

Ізраїль (256) Іран (469) нафта (5060) ціни (3723)
Топ коментарі
+5
орки стоячи аплодують своєму рятівнику - ізраілю.
18.06.2025 11:05 Відповісти
+4
Війну на ближньому сході і напад ХАМАСу на Ізраїль організували ***** і Тампон. А ХАМАС і Іран це пішаки в великій грі. І за це є і докази і мотиви. По перше, Сосії завжди було вигідні постійно тліючі конфлікти на ближньому сході. тримало високі ціни на нафту і продаж зброї зразу всім сторонам конфлікту. Крім того війни на сході не дають дешевій нафті і газу прийти на ринки Європи. А також Сосія розширювала свій політичний вплив виставляючи себе як посередника і як пожарника який буцім то гасив пожежі, хоча насправді замість води в цього пожежника був бензин. Те ж саме можна сказати про сша іконкретно про Тампона якому ця війна була вигідна, задля того щоб дискредитувати Байдена і самому пролізти до влади на обіцянках припинити війну за 24 години. Да і висока ціна на нафту вигідна американським нафтовим магнатам особливо штату Техас які пропихували Тампона до влади. Тому війни на ближньому сході ніколи не закінчаться поки існує Сосія. Закінчиться одна війна то зразу почнеться нова.
18.06.2025 10:20 Відповісти
+2
Нажаль так
Черговий подаруночок від Ізраїля для України

Усрался вже знов Urals Oil(на 16.06.2025) 66,98$
18.06.2025 09:54 Відповісти
18.06.2025 09:54 Відповісти
Напевно Ірану теж - ціни від продажі нафти зростають?) Оналітика 79 рівня))
18.06.2025 13:16 Відповісти
Ну нажаль рашку , навідмінно від Ірану ФША зараз не бомбардує.
Тому знов ти обісрався і засмердівся
18.06.2025 14:06 Відповісти
Це до питання кому вигідна війна з Іраном...
18.06.2025 10:02 Відповісти
Як кому Ірану - ціна нафту росте, Китай основний покупець в захваті.
показати весь коментар
«Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, до $76,71 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 35 центів, до $75,19 за барель, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4005496-nafta-prodovzue-dorozcati-na-tli-iranoizrailskogo-konfliktu.html передає Укрінформ.»

З 1 січня 2025 року світові ціни на нафту коливалися в діапазоні 60-75 доларів США за барель. »
18.06.2025 10:05 Відповісти
Чергова спєкуляція на біржі.
18.06.2025 10:13 Відповісти
Ненадовго - довгостроковий тренд ціни на нафту - нисхідний . Цілі за Юралс -50 -40 за барель
18.06.2025 10:19 Відповісти
18 июня 2025 Роснедра назвали главную проблему геологоразведки в России.

Главной проблемой геологоразведки в России в настоящее время являются трудности с импортозамещением западного программного обеспечения. После ввода санкций в России возникли трудности с программами обработки 2D, 3D сейсмики, созданием трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов и программными средами горно-геологического моделирования.Самые серьезные проблемы возникли в направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием. Из-за трудностей с импортозамещением иностранного оборудования подавляющая часть запасов нефти в стране оказалась нерентабельной. В целом же, запасов нефти в стране при текущей добыче хватит лишь на 26 лет.
18.06.2025 10:22 Відповісти
орки стоячи аплодують своєму рятівнику - ізраілю.
18.06.2025 11:05 Відповісти
Напевно Китай, основний споживач нафти росії та ірану кинувся її скуповувати по спекулятивним цінам, а то далі ціна не впаде?) Аплодуєте ви від дудку орків...в росії ринкова економіка?
18.06.2025 13:30 Відповісти
Дурбецело кремлівське , не чіпляйся до Українців.
Все він каже вірно бо
1) Ціна на нафту зростає, а отже у рашки більше грошей
2) Україна інформаційно відходить на другий план , отже рашисти поширюють атаки проти України 3) Рейтинг тако - зросте , якщо Ізраїль таки досягне успіху
Плюсів для України - нема , від слова "Зовсім"
18.06.2025 14:07 Відповісти
Ви самі дали відповідь:"
Китай, основний споживач нафти росії та ірану ",а тепер виключіть звідси іран,і спробуйте задуматись де куплятиме нафту китай,навіть по "спекулятивній" ціні.
18.06.2025 15:17 Відповісти
Це погано. Але на це сподівався Трамп !
18.06.2025 12:32 Відповісти

