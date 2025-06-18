Ціни на нафту зростають на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту зросли 18 червня, продовживши зростання на 4% порівняно з попередньою сесією на тлі побоювань, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем може порушити постачання.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, до $76,71 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 35 центів, до $75,19 за барель, передає Укрінформ.

Президент США Дональд Трамп напередодні закликав Іран до "беззастережної капітуляції", оскільки повітряна війна між Іраном та Ізраїлем увійшла в шостий день.

Крім того, американські військові розгортають більше винищувачів у регіоні для посилення своїх сил.

Аналітики заявили, що ринок значною мірою стурбований перебоями з постачанням в Ормузькій протоці, якою транспортується 20% світового морського транспортування нафти.

Іран є третім за величиною виробником ОПЕК, видобуває близько 3,3 мільйона барелів сирої нафти на добу, але вільні потужності серед виробників в Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників можуть легко покрити цю суму.

"Істотні порушення виробничої або експортної інфраструктури Ірану посилять тиск на зростання цін. Однак навіть у малоймовірному випадку втрати всього іранського експорту, його можна буде замінити вільними потужностями виробників ОПЕК+... близько 5,7 млн барелів на добу", – йдеться у записці для клієнтів від аналітиків Fitch.

Ціни на сиру нафту марки Brent зросли приблизно на $10 за барель за останні два тижні, і аналітики Fitch заявили, що геополітична премія за ризик у цінах на нафту ймовірно буде стримуватися на рівні від $5 до $10.

Ще однією ознакою хвилювання на ринку стало те, що премія нафти Brent до близькосхідного еталону в Дубаї в середу злетіла вище $3 за барель, повідомили джерела на ринку, досягнувши найвищого рівня з кінця вересня 2023 року, згідно з даними LSEG.

Ринки також з нетерпінням чекають на другий день переговорів Федеральної резервної системи США в середу, під час яких очікується, що центральний банк залишить свою базову процентну ставку овернайт у діапазоні 4,25%-4,50%.

Однак конфлікт на Близькому Сході та ризик уповільнення світового зростання можуть підштовхнути ФРС до потенційного зниження ставок на 25 базисних пунктів у липні, раніше, ніж поточні ринкові очікування від вересня,вважають аналітики.

Нижчі процентні ставки, як правило, стимулюють економічне зростання та попит на нафту.

Проте для ФРС це рішення ускладнюється тим, що конфлікт на Близькому Сході також створює нове джерело інфляції через зростання цін на нафту.