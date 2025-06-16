Війна Ізраїлю з Іраном рятує Кремль: Ціни на російську нафту підскочили за кілька днів на 15%

Зростання світових цін на нафту внаслідок ескалації конфлікту на Близькому Сході може допомогти Росії збалансувати дефіцитний бюджет, який зіткнувся з обвальним падінням нафтогазових доходів.

За кілька днів після початку бойових дій між Ізраїлем та Іраном ціна російської нафти сорту Urals у рублях підскочила майже на 15%, пише The Moscow Times із посиланням на підрахунки аналітиків російської групи БКС.

Так, станом на 13 червня Urals коштувала 5000 рублів за барель, хоча ще 10 червня її продавали дешевше за 4400 рублів, що було мінімальною ціною за останні два роки.

Втім, поки що ціна Urals все ж менша, ніж закладено у російському бюджеті. У початковому варіанті вона прогнозувалася на рівні 6700 рублів за барель, після внесених у травні змін бюджет РФ розрахований, виходячи з ціни нафти на рівні 5300 рублів за барель, зазначають у БКС.

Російські аналітики вказують, що у першому кварталі ціна Urals трималася на рівні 5900 рублів і це призвело до падіння нафтогазових доходів бюджету РФ на 10%. Однак вже у травні Мінфін Росії зафіксував обвал нафтогазових надходжень на 34% – до 512,7 млрд рублів, що стало найменшим показником із січня 2023 року.

Згідно із новим планом російського уряду, за рік бюджет має отримати 8,3 трлн рублів нафтогазових доходів – це на 2,6 трлн рублів менше, ніж передбачалося спочатку (10,9 трлн рублів). Водночас дефіцит федерального бюджету РФ втричі перевищить запланований і стане рекордним з часів пандемії – 3,8 трлн рублів.

Аналітики БКС припускають, що світові нафтові ціни можуть перевищити $100 за барель у випадку перекриття Ормузької протоки – вузької артерії між Перською та Оманською затоками, якою транспортується значна частина нафти, видобутої у країнах ОПЕК.

Влада Ірану в суботу виступила із погрозою перекрити судноплавство цією протокою після того, як Ізраїль атакував нафтові сховища та інфраструктуру найбільшого в країні газового родовища Південний Парс.

Якщо погроза реалізується, це "приведе до різкого сплеску котирувань нафти до тризначних величин за барель, і планка $130 може стати далеко не верхньою межею для зростання", спрогнозували у БКС.

У випадку обмеженого характеру взаємних обстрілів котирування нафти зростуть лише на $5 за барель, вважають аналітики. Станом на 14.40 понеділка ф'ючерси на сорт Brent торгуються по $73,65 за барель. Порівняно з максимумами п'ятниці ($78,5) вони просіли на 6,3%.

Як падання цін на нафту позначиться на доходах Росії?

Падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, спонукало російський уряд підвищити прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трлн руб. ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн руб., або 0,5% ВВП).

Цей крок відбувся після того, як уряд знизив прогноз доходів від нафти та газу на 24% через очікування тривалого періоду низьких цін на нафту.

При цьому Росія вже збільшила державні витрати на національну оборону на чверть у 2025 році до 6,3% валового внутрішнього продукту, що є найвищим рівнем з часів Холодної війни.

На початку травня російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту. Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року.