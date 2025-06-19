Блокада Ормузької протоки може призвести до різкого подорожчання нафти, – IEA

У разі блокади Ормузької протоки світовий ринок нафти й газу може зіткнутися з різким зростанням цін.

Про це заявив старший радник з енергетичної безпеки Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Ронан Гремм під час конференції Petroleum Ukraine. Warsaw’25, передає enkorr.

За його словами, через Ормузьку протоку щодня транспортується близько 20 млн барелів нафти – це приблизно чверть світового постачання. Крім того, протока є ключовим маршрутом для значних обсягів скрапленого природного газу.

Він наголосив, що разом з Малакською протокою вони залишаються двома головними "вузькими місцями" для глобальної торгівлі нафтою і газом.

Гремм нагадав, що Іран регулярно погрожує перекрити Ормузьку протоку. "Наразі ми не очікуємо такої ескалації, однак ризик залишається, особливо якщо конфлікт у регіоні посилиться", – зазначив експерт.

Раніше, 14 червня, старший командир Революційної гвардії Ірану Ісмаїл Ковсарі заявив, що іранська влада розглядає можливість закриття стратегічно важливої Ормузької протоки.

Як повідомлялося, деякі власники та компанії, які управляють нафтовими танкерами, з минулої п'ятниці почали відмовлятися від близькосхідних маршрутів через ризики, пов'язані з ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном.