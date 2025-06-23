США ожидают "ответных мер" от Ирана за американские удары в ближайшие два дня, - Reuters

Соединенные Штаты считают, что Иран может вскоре осуществить удары против американских войск на Ближнем Востоке в ответ на бомбардировку иранских ядерных объектов.

Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Один из чиновников, который на условиях анонимности говорил с Reuters, сказал, что "ответный удар" Ирана может произойти "в течение ближайших одного-двух дней".

Собеседники агентства также отметили, что США все еще стремятся к дипломатическому решению, которое заставило бы Тегеран отказаться от любых атак.

Американские чиновники предупредили Иран о недопустимости ответного удара по США, а президент Дональд Трамп после ударов заявил, что любые ответные меры со стороны Ирана встретят гораздо большую силу, чем та, что была применена в выходные во время атак США на три ядерных объекта Ирана.

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В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.