США ожидают "ответных мер" от Ирана за американские удары в ближайшие два дня, - Reuters
Соединенные Штаты считают, что Иран может вскоре осуществить удары против американских войск на Ближнем Востоке в ответ на бомбардировку иранских ядерных объектов.
Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Один из чиновников, который на условиях анонимности говорил с Reuters, сказал, что "ответный удар" Ирана может произойти "в течение ближайших одного-двух дней".
Собеседники агентства также отметили, что США все еще стремятся к дипломатическому решению, которое заставило бы Тегеран отказаться от любых атак.
Американские чиновники предупредили Иран о недопустимости ответного удара по США, а президент Дональд Трамп после ударов заявил, что любые ответные меры со стороны Ирана встретят гораздо большую силу, чем та, что была применена в выходные во время атак США на три ядерных объекта Ирана.
В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.
Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
Иран пригрозил принять ответные меры.
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Иран, тю, в Афган-2 свои войска.
«Бывший президент Медведев из России, небрежно произнес «N-слово» ("ядерное"-Ред.), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану. Он действительно это сказал, или мне это только показалось? Если он и правда это сказал - и это подтвердится, прошу немедленно сообщить мне…Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать СРАЗУ. «N-слово» не должно восприниматься так легкомысленно. Полагаю, поэтому Путин - БОСС. Кстати, если кто-то думает, что наше «оборудование» сработало великолепно на этих выходных, то самое мощное и лучшее оборудование, на 20 лет опережающее остальных, - это наши ядерные подводные лодки. Они самые мощные и смертоносные оружия, когда-либо построенные, и только что запустили 30 «Томагавков» - все 30 идеально попали в цель. Итак, вдобавок к нашим великолепным пилотам-истребителям, спасибо капитану и команде!».