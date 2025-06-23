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Новости Атаки Ирана на Израиль Удары США по Ирану
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США ожидают "ответных мер" от Ирана за американские удары в ближайшие два дня, - Reuters

іран

Соединенные Штаты считают, что Иран может вскоре осуществить удары против американских войск на Ближнем Востоке в ответ на бомбардировку иранских ядерных объектов.

Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Один из чиновников, который на условиях анонимности говорил с Reuters, сказал, что "ответный удар" Ирана может произойти "в течение ближайших одного-двух дней".

Собеседники агентства также отметили, что США все еще стремятся к дипломатическому решению, которое заставило бы Тегеран отказаться от любых атак.

Американские чиновники предупредили Иран о недопустимости ответного удара по США, а президент Дональд Трамп после ударов заявил, что любые ответные меры со стороны Ирана встретят гораздо большую силу, чем та, что была применена в выходные во время атак США на три ядерных объекта Ирана.

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В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

Автор: 

Иран (2043) США (27325) Ближний Восток (62)


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Топ комментарии
+2
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23.06.2025 18:52 Ответить
+1
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23.06.2025 18:46 Ответить
+1
Так ніби чебуреки вже лупанули по американській базі в Сирії.
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23.06.2025 18:47 Ответить
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23.06.2025 18:46 Ответить
Далі вже втомляться чекати?
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23.06.2025 18:46 Ответить
Так ніби чебуреки вже лупанули по американській базі в Сирії.
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23.06.2025 18:47 Ответить
Наличкой, типо цэ сделка?
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23.06.2025 18:50 Ответить
Лобстерів, лобстерів!
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23.06.2025 18:50 Ответить
Про що мова взагалі? Гольф -клуб у Флориді ***********? Чи гору Рашмор знесуть? Де допомога Україні,сволота трампонівська?!
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23.06.2025 18:52 Ответить
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23.06.2025 18:52 Ответить
А кацапы под шумок ввели в Иран , тю, в Афган-2 свои войска.
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23.06.2025 18:53 Ответить
ЗЫ... А соплежуй Трамп чекае з мря погоду.
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23.06.2025 18:54 Ответить
Хто сильніше вдарить? - тут США поза конкуренції
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23.06.2025 18:58 Ответить
Трамп прошелся по Медведеву и его постам:

«Бывший президент Медведев из России, небрежно произнес «N-слово» ("ядерное"-Ред.), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану. Он действительно это сказал, или мне это только показалось? Если он и правда это сказал - и это подтвердится, прошу немедленно сообщить мне…Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать СРАЗУ. «N-слово» не должно восприниматься так легкомысленно. Полагаю, поэтому Путин - БОСС. Кстати, если кто-то думает, что наше «оборудование» сработало великолепно на этих выходных, то самое мощное и лучшее оборудование, на 20 лет опережающее остальных, - это наши ядерные подводные лодки. Они самые мощные и смертоносные оружия, когда-либо построенные, и только что запустили 30 «Томагавков» - все 30 идеально попали в цель. Итак, вдобавок к нашим великолепным пилотам-истребителям, спасибо капитану и команде!».
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23.06.2025 19:05 Ответить
Іран вже вчора протоку блокував Ормузьку протоку блокував, гадаю, що так само буде і з ударами по базам США. Скоріш за все відповіддю буде , що невідомі бармалєї на пікапах обстріляють кілька американських блок-постів з мінометів та рпг.
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23.06.2025 19:06 Ответить
А по американській базі в Сирії хіба не прилетіло? Чи іран збрехав?
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23.06.2025 19:35 Ответить
 
 