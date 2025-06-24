Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль домовилися про "повне та абсолютне" припинення вогню, яке настане через 6 годин.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною", - написав американський лідер.

За словами глави Білого дому, Іран першим розпочне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль.

"А на 24-ту годину світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Під час кожного припинення вогню інша сторона залишатиметься мирною та шанобливою... Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться"! Благослови Боже Ізраїль, благослови Боже Іран, благослови Боже Близький Схід, благослови Боже Сполучені Штати Америки і благослови боже весь світ", - написав Трамп.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

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