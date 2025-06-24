Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль домовилися про "повне та абсолютне" припинення вогню, яке настане через 6 годин.
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною", - написав американський лідер.
За словами глави Білого дому, Іран першим розпочне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль.
"А на 24-ту годину світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Під час кожного припинення вогню інша сторона залишатиметься мирною та шанобливою... Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться"! Благослови Боже Ізраїль, благослови Боже Іран, благослови Боже Близький Схід, благослови Боже Сполучені Штати Америки і благослови боже весь світ", - написав Трамп.
У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
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Ти і тобі подібні не розумієте кількох речей: навіть ваша дурна писанина іде мені на користь!
По-перше, змушує мене підтримувать потрібний рівень знань, для ведення полеміки, та змушує "освіжать" знання;
По-друге, нагадує про обережність та виваженість, при написанні коментарів:
По-третє, "піднімає" мене в очах форумчан, які бачать вашу тупість;
Думаю, поки достатньо...
Далекобійна зброя - це обмежений і дуже дорогий ресурс. На оборону Ізраїль витратив на багато більше грошей, ніж Іран на напад.
І головне: блокування нафти з Перської затоки зараз не вигідне Заходу оскільки рашка зможе продавати дорого свою нафту.
Завіса. Бурниє аплодісмєнти.
Як сказав Макрон Удари США по Ірану порушують міжнародне право Джерело: https://censor.net/ua/n3559565
Відтепер весь світ зрозумів, що наявність ЯЗ це гарантія вашої безпеки...
Цим ви теж даєте "багато раз по два тижні" щоб накопичили зброю??? А якщо ядерка не в центрифугах, а реально передана з кндр або с сєвєрной Чучхєрії ????
- брехня!! Взагалі удари по американськім базам це не правда, і лише доводять мага-Потужність!! Я щас позову такєрного Карлсана, он вам покажет откуда на Іран готовілось пападєніє.
А я всьо порєшал, скоро пойду получать прємію міра!!
це, проблема всього світу і особливо союзників сша.
ворогам, звісно, на радість.
a кaк кричaли, кaк кричaли
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При цьому він звинуватив Ізраїль у початку війни і спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.
Іскандер-М: 60-70 одиниць на місяць.Кинджал: 10-15 одиниць на місяць.Іскандер-К: 20-30 одиниць на місяць.Х-101: 60-70 одиниць на місяць.Калібр: 25-30 одиниць на місяць.Х-32: до 10 одиниць на місяць.Онікс і Циркон: 20-30 одиниць загалом на місяць.
Дайте, медаль, дайте медаль! Дайте медаль...
На відео - пряме влучення в Беер Шеве, повідомляється про 6 загиблих і безліч поранених.
тут головне питання : що від цього "вічного перемир'я" між іраном та Ізраїлем отримає путін ?
можливо, він навіть приймав участь в розробці цього перемир'я ?
Поки достовірно не відомо, що всі ядерні об'єкти знищено, Ізраїль не заспокоїться.
трампон рот відкриває тільки щоби щось збрехати