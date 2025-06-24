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Новини Фото Атаки Ірану на Ізраїль
13 305 94

Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

 Вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Щонайменше одна з ракет упала в місті Беер-Шева. За попередніми даними, вона влучила в 7-поверхову будівлю. Як повідомляється, вісім людей загинуло, ще декілька перебувають у важкому стані, а семеро дістали легкі поранення. Під завалами є люди.

На місце виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативних служб. За даними 12 каналу, внаслідок падіння ракети постраждали кілька людей. Попередньо, є жертви.

За даними ЦАХАЛ, з боку Ірану було запущено ще кілька ракет. Місцевим жителям доручено вирушити в укриття. У багатьох містах лунають сирени.

"Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. На цю мить ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу", – сказано у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп

Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами

Автор: 

Ізраїль (1794) Іран (2297)


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Топ коментарі
+35
Руда обіцяна собака сказала що настав мир..... А це все ІПСО....🤣🤣🤣
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24.06.2025 07:12 Відповісти
+25
Мої співчуття родинам загиблих,Ізраїлю вистояти та перемогти всіх ворогів у праведній війні за існування країни та ізраїльського народу.
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24.06.2025 07:14 Відповісти
+23
Виражаємо нашу стурбованість і закликаємо Ізраїль бути розсудливим і сісти за стіл переговорів з Іраном.
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24.06.2025 07:22 Відповісти
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Руда обіцяна собака сказала що настав мир..... А це все ІПСО....🤣🤣🤣
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24.06.2025 07:12 Відповісти
Great deal, peace deal
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24.06.2025 08:33 Відповісти
руда собака чогось думає що його слова чогось варті
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24.06.2025 08:50 Відповісти
Трамп сказав що буде два тижні думати чи бомбувати Іран - а вдарив за два дні...
... ось і отвєтка на його хитрість.
Очевидно ж - Іран ракетними атаками повністю паралізує Ізраїль, розбомбить його добробут - і з часом перетворить на сектор гази ізраїль.
Ізраїлю немає чим відповісти - територію Ірану надто велика, населення дуже багато і практично всі в селах на ослах привикли жити...
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24.06.2025 12:26 Відповісти
BBC
В повітряному просторі Ірану, який закритий для польотів, знаходиться один пасажирський літак, йдеться у даних Flightradar24. Літак Airbus A340 іранської авіакомпанії Mahan Air з реєстраційним номером EP-MJF здійснює рейс з Делі до Тегерана.
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24.06.2025 07:12 Відповісти
Трамп стверджує, що Ізраїль та Іран звернулися до нього «майже одночасно» з готовністю до миру.
«Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: "Мир!" Я знав, що час настав», - написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.
За його словами, обидві країни чекають «любові, миру та процвітання» в майбутньому.
«Вони можуть багато чого здобути, але також багато втратити, якщо збіжуть з праведного та істинного шляху», - додав американський президент.
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24.06.2025 07:14 Відповісти
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24.06.2025 08:17 Відповісти
То вітьков швендяє по світу
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24.06.2025 07:41 Відповісти
Мої співчуття родинам загиблих,Ізраїлю вистояти та перемогти всіх ворогів у праведній війні за існування країни та ізраїльського народу.
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24.06.2025 07:14 Відповісти
Хотілось би щось почути й нам від народу Ізраїлю. Щось усі там глухонімі.
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24.06.2025 07:16 Відповісти
ізраільтяни багато нам співчувають. Вам шо, посилань накидати, чи самі пошукаєте?
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24.06.2025 07:19 Відповісти
Співчувають. І навіть воюють і готують наших військових в якості інструкторів. Про тих, хто ведк ініормаційну війну на боці України, знають багато українців. Це і Ігаль Левін, і Давид Шарп, і навіть Тамар, і ще багато інших. Тому їм точно варто висловити підтримку.
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24.06.2025 08:40 Відповісти
ти ще забув портнікова, гордона, фейгіна... - це потужна допомога Ізраїлю для України язиком по ютубу...
... особлива подяка бродському що зробив вкид про передачу ппо язиком Україні, а потім тим же язиком вилизував прощення у куйла.
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24.06.2025 12:30 Відповісти
Я забув про Цві Арієлі. Знаєш, хто такий? Чкщо подивитись на власну сім'ю, то навіть там є виродки. Це не означає, що зі смертю одного з родини сім' ї не треба оголошувати співчуття і підтримку. До речі, навіть зараз, під час кацапської агресіє в Україні є падли, які працюють на ворога і біля 15 відсотків укоаїнців все ще хочуть дружити з кацапами.
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24.06.2025 12:37 Відповісти
Оля, пока израильтяне сочувствовали украинцам, их лидер, Беньямин, шастал по Москве на парадах вместе с большим другом Ирана - в.в. путиным. Вот и дошастался. А так -да, мы вам сочуствуем, у нас такое каждый день, уже тех дней больше 1000 и конца и края не просматривается. Без обид, но...
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24.06.2025 15:31 Відповісти
Так і є, Ігорю. Але це не закреслює того, що величезне число ізраільтян співчувають нам і допомагають.
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24.06.2025 17:24 Відповісти
Ми для них ніхто.... А вони ізбрані Богом.... Ось така х#йня, малята...
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24.06.2025 07:20 Відповісти
А ,що тобі до Бога,ти ж від нього вільний 😀
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24.06.2025 07:50 Відповісти
Про це і мова.... Ви - люди Божі, а ми, українці - ніхто ...
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24.06.2025 08:12 Відповісти
Навіщо ти брешиш? Навіщо забиваєш кілок між народами?
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24.06.2025 09:55 Відповісти
https://sud.ua/ru/news/publication/333360-v-ukraine-poyavitsya-spetsialnyy-organ-koordinator-po-voprosam-protivodeystviya-antisemitizmu В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму
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24.06.2025 15:32 Відповісти
У Біблії всі люди звуться "іш" чи "бен Адам", є ще синоніми - але це все безвідносно, єврей ти чи ні.
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24.06.2025 13:23 Відповісти
Так, "обрані". А у чому ця обраність? Що за з'їдену кролячу котлету чи свиний бифштекс суд має призначити нам 40 ударів, а за запалений у суботу вогонь - смертна кара?
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24.06.2025 08:25 Відповісти
а ви не беріть дурного в голову. мало хто кому хто а хто ніхто
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24.06.2025 17:31 Відповісти
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, є загиблі. Дивно!

Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп

Іран та Ізраїль домовилися про "повне та абсолютне" припинення вогню, яке настане через 6 годин - - Трамп

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною",- Трамп
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24.06.2025 07:19 Відповісти
А іранське інформаційне агентство «Фарс», пов'язане з іранським режимом, повідомило, що «після останнього іранського ракетного удару та низки жертв припинення вогню розпочалося о 7:30 ранку за тегеранським часом».
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24.06.2025 07:26 Відповісти
Не опускайся до рівня цого провокатора... Його завдання тут - "розведення срачів"... І не більше...
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24.06.2025 07:41 Відповісти
Кожна жива істота потребує уваги, тепла та ласки.
Ось я його приласкав. Мені не важко, а йому приємно
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24.06.2025 07:45 Відповісти
Деякі заслуговують лише на "ласку" носаком черевика по морді...
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24.06.2025 07:55 Відповісти
"Атака Ірану на бази США в Катарі місто Беер-Шева була "дуже слабкою". Настав час миру," - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
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24.06.2025 10:06 Відповісти
тРампакс, Це вже кінець війни??, чи ще ні??
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24.06.2025 07:19 Відповісти
Виражаємо нашу стурбованість і закликаємо Ізраїль бути розсудливим і сісти за стіл переговорів з Іраном.
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24.06.2025 07:22 Відповісти
Точно. И отломить им кусок своей территории.
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24.06.2025 09:07 Відповісти
ху#ло-валізи обсирає,а руда, обіссяна собака мабуть у свою дебільну кєпочку сере
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24.06.2025 07:24 Відповісти
Суцільна всесвітня брехня повсюди...
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24.06.2025 07:28 Відповісти
Балабол.
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24.06.2025 07:38 Відповісти
Видимо не зря иранец в рашку съездил.
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24.06.2025 07:41 Відповісти
А чот Украинские разрушенные дома небось по западным телеканалам непоказуют
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24.06.2025 07:41 Відповісти
Бажаю тобі зустрінеться з цими дітьми не на екрані монітора, а в реальному житті.
Як кажуть, одна куля в сраку повністю змінює світогляд і дорівнює тисячам годин пропаганди. Рогозін не дасть збрехати
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24.06.2025 07:57 Відповісти
Я тобі не про пропаганду, а про кулю в сраку.
Отримаєш - порозумнішаєш.
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24.06.2025 08:00 Відповісти
Все йде на рівні 90% перехоплень, що не просто добре, а дуже добре. Але решта 10%, які падають будь де і за умови щільної забудови, свою шкоду завдають. У Беер Шеву прорвалася одна ракета, будинок зруйнований, 12 поранених та 4 загиблих
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24.06.2025 08:16 Відповісти
Територія Ізраїлю менша за територію Ірану у 80 разів.... Так що при такому розкладі це один до одного....
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24.06.2025 08:26 Відповісти
...???
Що - "один до одного"?
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24.06.2025 08:29 Відповісти
у мене враження,що тут 90% кацапи
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24.06.2025 08:33 Відповісти
Причому пройшли тяжкий конкурс на тупість.
Чемпіонів, тобто найтупіших, направили сюди, на ЦН, найживіший український сайт. Мабуть, подвійний тариф платять
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24.06.2025 08:38 Відповісти
Бо "Цензор" їм "сидить, як кістка в горлі" - ні ковтнуть, ні виплюнуть...
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24.06.2025 08:42 Відповісти
А Фінляндія, порівняно з СРСР, якою була?
І у фіннів не було ядерної зброї...
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24.06.2025 08:41 Відповісти
Що ви накинулись, як собака на кістку? Де в моїх постах підтримка дій Ірану? Я просто констатую факти. Для маленької території 10 прильотів із 100 це дуже багато....
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24.06.2025 08:51 Відповісти
Я тобі теж "констатую факти"...
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24.06.2025 09:05 Відповісти
Ти йому відповідаєш? Ти намагаєшся зрозуміти що він мав на увазі? Залиш. Там мізків немає, їх не було навіть у "папи" цього Кочина. Їхні сімейні мізки пропиті ще дідом-прадідом цього "бійця невидимого фронту"
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24.06.2025 08:55 Відповісти
Я, фактично, не йому відповідаю - я веду своєрідну "просвітницьку" діяльність ... ********** людей, на форумі, критично мислить... Він наводить "пропорції" - і я роблю те саме... А потім ті, хто читає, сам починає порівнювать і думать...
До речі - як тобі інформація: сьогодні зустрів у Інтернет - нібито ті літаки китайські, що прилітали до Ірану, вивезли накопичені запаси ядерних матеріалів, а Б-2 просто розбили самі підземні заводи...
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24.06.2025 09:03 Відповісти
Не думаю, що це погано. Якщо вивезли матеріали до Китаю, це не означає, що "китайські товариші" їх повернуть. І по-друге, розбиті заводи все ж таки важливіші за самий матеріал. Навіть якщо є матеріал, Бомбу без заводів не побудуєш. А боєголовка із 400 кг ВВ це не Бомба, звичайно, але річ дуже серйозна. А розбили не лише заводи з виробництва Бомби, а й з будівництва балістики.
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24.06.2025 09:10 Відповісти
Я ніяких "висновків" не роблю - просто повідомляю інформацію, яка не підтверджена доказами. Тобто, це лише "припущення".
А щодо "це не означає, що "китайські товариші" їх повернуть" - так у них є хороший приклад: у 1936-му так само, Сталін вивіз із Іспанії, її золотий запас... А повернуть "забувся"... Це, до речі, було одним з приводів неофіційній участі Іспанії у війні проти Радянського Союзу - посилка добровольчої "Голубої дивізії", під Сталінград, забезпечення Німеччини цінними матеріалами (цинком, наприклад).
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24.06.2025 09:37 Відповісти
Плагиат, любезный! Плагиат! Не хорошо чужие фразы на Цензоре воровать.
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24.06.2025 09:10 Відповісти
В чому саме "плагіат? Бо тут кілька моїх коментарів, і де ти його побачив - не зрозуміло...
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24.06.2025 09:28 Відповісти
Та юх вони ложили на того рудого чорта як і *****. Так Америку ще ніхто не опускав...
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24.06.2025 07:51 Відповісти
1:24 - "Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп".
7:08 - "Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами"...
Руде ЧМО знову у повному повінця памперсі...
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24.06.2025 08:01 Відповісти
Так треба ж 2 тижні почекати
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24.06.2025 08:19 Відповісти
О 7:28 повне припинення вогню ще не набрало сили, тому "мона".
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24.06.2025 09:46 Відповісти
А все... Ракети ППО в Ізраїлі скінчилися...
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24.06.2025 08:01 Відповісти
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною" __________🤡🤡🤡🤡🤡
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24.06.2025 08:15 Відповісти
Цього б не сталось Аби Трамп встиг порішати
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24.06.2025 08:15 Відповісти
В дірявий рот трампона знову засунули? А як же миру-мир?
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24.06.2025 08:18 Відповісти
А що каже на це все сімейка Кушнерів, родичів Трумпа?
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24.06.2025 08:24 Відповісти
Це точно український сайт?В коментах риторика на стороні Ірану,того самого,що рахі допомога і тони лайна на США і Ізраїль.
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24.06.2025 08:31 Відповісти
а хто більше кацапам допомагає, іран чи ізраіль?

враховуючи факт, що наш президент і топ чиновники - громадяни ізраіля.
а також враховуючи ланцети, бібі на параді на червоній площі, казки про передачу ппо і т.д.
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24.06.2025 08:37 Відповісти
Ти ще не зрозумів, що це сайт зрадойобів і проти всіх.
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24.06.2025 08:43 Відповісти
Скинь побільше адрес сайтів патріотичніших і шо за всіх ! а неосвідчена спільнота тобі подякує .
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24.06.2025 15:51 Відповісти
А ти у нас хто? ""Зрадойоб", чи "противсіх"? Якщо ні те, ні друге - ЩО ти тут робиш? ...
А-а-а... Здогадуюся... Ти прийшов сюди, щоб "на тих і других подивиться і "постібаться"... Можу тебе розчарувать... Ти не оригінальний... І не ти - перший... Правда, подібні тобі, тут надовго не затримуються... Іх "зрадойоби" і "противсіхи" запльовують, і вони "зливаються"...
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24.06.2025 19:01 Відповісти
Ярік, в тебе бачок потік.
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24.06.2025 19:12 Відповісти
Свій заткни, і "залатай", "гімноплюй"...
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24.06.2025 19:20 Відповісти
Іран ніхто з українців не підтримує. Іран та кацапи - наші вороги, це аксіома. Тут мова зовсім за інше.... Ізраїль рахує себе пупом землі, це по - перше, по друге - вась- вась з кацапами, по - третє - відмовився від допомоги Україні, коли це було життєво необхідно.... Може я і не правий, але це моя думка...
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24.06.2025 08:44 Відповісти
Израиль действительно народ избранный, а в остальном согласен
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24.06.2025 09:38 Відповісти
Опешні боти розпочали ранковий обхід сайтів, згодом перейдуть на телеграмм, там основна аудиторія Лідора
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24.06.2025 08:57 Відповісти
В них таке ж перемиря як в нас.
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24.06.2025 09:25 Відповісти
Трамп каже, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося.
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24.06.2025 09:30 Відповісти
Ще один «найвеличніший» з «найвеличнішими перемогами»
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24.06.2025 09:31 Відповісти
Мира Ерусалиму
Руководство продолжает любить главного союзника ирана. А не пора ли вам определиться с друзьями?
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24.06.2025 09:36 Відповісти
И как хотите чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми.
Бог є
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24.06.2025 09:44 Відповісти
Самі тампон, самі!!!!!
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24.06.2025 11:28 Відповісти
 
 