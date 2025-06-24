Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
Щонайменше одна з ракет упала в місті Беер-Шева. За попередніми даними, вона влучила в 7-поверхову будівлю. Як повідомляється, вісім людей загинуло, ще декілька перебувають у важкому стані, а семеро дістали легкі поранення. Під завалами є люди.
На місце виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативних служб. За даними 12 каналу, внаслідок падіння ракети постраждали кілька людей. Попередньо, є жертви.
За даними ЦАХАЛ, з боку Ірану було запущено ще кілька ракет. Місцевим жителям доручено вирушити в укриття. У багатьох містах лунають сирени.
"Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. На цю мить ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу", – сказано у повідомленні.
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... ось і отвєтка на його хитрість.
Очевидно ж - Іран ракетними атаками повністю паралізує Ізраїль, розбомбить його добробут - і з часом перетворить на сектор
газиізраїль.
Ізраїлю немає чим відповісти - територію Ірану надто велика, населення дуже багато і практично всі в селах на ослах привикли жити...
В повітряному просторі Ірану, який закритий для польотів, знаходиться один пасажирський літак, йдеться у даних Flightradar24. Літак Airbus A340 іранської авіакомпанії Mahan Air з реєстраційним номером EP-MJF здійснює рейс з Делі до Тегерана.
«Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: "Мир!" Я знав, що час настав», - написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.
За його словами, обидві країни чекають «любові, миру та процвітання» в майбутньому.
«Вони можуть багато чого здобути, але також багато втратити, якщо збіжуть з праведного та істинного шляху», - додав американський президент.
... особлива подяка бродському що зробив вкид про передачу ппо язиком Україні, а потім тим же язиком вилизував прощення у куйла.
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню, - Трамп
Іран та Ізраїль домовилися про "повне та абсолютне" припинення вогню, яке настане через 6 годин - - Трамп
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною",- Трамп
Ось я його приласкав. Мені не важко, а йому приємно
бази США в Катарімісто Беер-Шева була "дуже слабкою". Настав час миру," - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
Як кажуть, одна куля в сраку повністю змінює світогляд і дорівнює тисячам годин пропаганди. Рогозін не дасть збрехати
Отримаєш - порозумнішаєш.
Що - "один до одного"?
Чемпіонів, тобто найтупіших, направили сюди, на ЦН, найживіший український сайт. Мабуть, подвійний тариф платять
І у фіннів не було ядерної зброї...
До речі - як тобі інформація: сьогодні зустрів у Інтернет - нібито ті літаки китайські, що прилітали до Ірану, вивезли накопичені запаси ядерних матеріалів, а Б-2 просто розбили самі підземні заводи...
А щодо "це не означає, що "китайські товариші" їх повернуть" - так у них є хороший приклад: у 1936-му так само, Сталін вивіз із Іспанії, її золотий запас... А повернуть "забувся"... Це, до речі, було одним з приводів неофіційній участі Іспанії у війні проти Радянського Союзу - посилка добровольчої "Голубої дивізії", під Сталінград, забезпечення Німеччини цінними матеріалами (цинком, наприклад).
7:08 - "Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами"...
Руде ЧМО знову у повному повінця памперсі...
враховуючи факт, що наш президент і топ чиновники - громадяни ізраіля.
а також враховуючи ланцети, бібі на параді на червоній площі, казки про передачу ппо і т.д.
А-а-а... Здогадуюся... Ти прийшов сюди, щоб "на тих і других подивиться і "постібаться"... Можу тебе розчарувать... Ти не оригінальний... І не ти - перший... Правда, подібні тобі, тут надовго не затримуються... Іх "зрадойоби" і "противсіхи" запльовують, і вони "зливаються"...
Руководство продолжает любить главного союзника ирана. А не пора ли вам определиться с друзьями?
Бог є