Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Щонайменше одна з ракет упала в місті Беер-Шева. За попередніми даними, вона влучила в 7-поверхову будівлю. Як повідомляється, вісім людей загинуло, ще декілька перебувають у важкому стані, а семеро дістали легкі поранення. Під завалами є люди.

На місце виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативних служб. За даними 12 каналу, внаслідок падіння ракети постраждали кілька людей. Попередньо, є жертви.

За даними ЦАХАЛ, з боку Ірану було запущено ще кілька ракет. Місцевим жителям доручено вирушити в укриття. У багатьох містах лунають сирени.

"Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. На цю мить ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу", – сказано у повідомленні.

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